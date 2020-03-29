Коронавирус должен изменить трансферный рынок

Трансферы остаются в подвешенном состоянии

Футбольный трансферный рынок ожидает неопределенное будущее, так как кризис с коронавирусом продолжается. Планы клубов находятся в подвешенном состоянии, в то время будущее игроков, которые могут сменить клубы, таких как Поль Погба, Джейдон Санчо и Неймар, остается неизвестным.

В пятницу, 27 февраля, ключевые фигуры элиты европейского футбола провели видеоконференцию, чтобы разработать стратегию, которая спасет трансферный рынок от полного краха, но пройти через хаос будет нелегко.

У руководителей ассоциации европейских клубов (АЕК) есть много вопросов, которые необходимо решить, включая денежные потоки, вынужденная недееспособность игроков и то, как, когда и когда будет завершен сезон 2019/20, независимо от обязательства УЕФА завершить весь клубный футбол к 30 июня.

Что будет с трансферным окном?

Первый эффект в том, что следующее трансферное окно, жизненно важное для футболистов и клубов, по сути, приостановлено. Пандемия затрагивает все аспекты жизни общества, и футбол ничем не отличается: даже самые лучшие и богатые клубы не могут разработать четкую и последовательную стратегию покупки и продажи игроков.

В нынешнем виде летнее окно Премьер-лиги открывается 10 июня и работает в течение 12 недель до 1 сентября, в других основных европейских лигах окно обычно работает с 1 июля по 31 августа. Если этот сезон в конечном итоге перезапустится, но не будет завершено до конца июня, эти сроки станут неосуществимы.

Ожидалось несколько крупных сделок, но сейчас все повисло в воздухе. Погба может уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» или «Ювентус», Санчо может отправиться в «Челси» или «МЮ» из «Боруссии» Дортмунд, Неймар планирует переезд из ПСЖ обратно в «Барселону», а «Реал» и «Ливерпуль» взвешивает финансовые аспекты подписания Киллиана Мбаппе.

Какие варианты разрешения ситуации?

«Никто не знает, что произойдет с трансферами этим летом», — сказал ESPN высокопоставленный сотрудник по найму в клубе Премьер-лиги. «Мы все просто ждем, когда ФИФА разработает план. Надеюсь, они сделают это на следующей неделе или в этом районе».

В лучшем случае — и это наиболее оптимистичный сценарий — официальные поединки возобновятся в начале мая, но это может быть июнь, июль или даже осень, прежде чем возобновится сезон, поэтому АЕК запланировала экстренные переговоры с ФИФА.

Еще одним препятствием является то, что некоторые лиги могут начаться и закончиться раньше, чем другие, потому что все связано с состоянием кризиса коронавируса в каждой стране. Например, хотя АПЛ может найти способ завершить все к концу июня, Бундеслиге может понадобиться еще один месяц.

Как «Юнайтед» может планировать трансфер Санчо в таких условиях? Когда игрок соединится к своей новой команде? Будет ли он по-прежнему иметь право на трехнедельный перерыв перед новой кампанией, или стоит ожидать, что он сразу же будет играть за новый клуб? Что касается Неймара, когда «Барселона» сможет заключить сделку с ПСЖ, если Примера продлится до августа?

Какие риски это может вызвать?

Источники в клубах сообщили ESPN, что непродление дедлайна может вылиться в панические покупки, когда покупатели будут цепляться за трансферы и подписывать игроков как можно быстрее. Это может привести к безрассудным расходам и завышенным ценам, если клубы по-прежнему будут иметь финансовую возможность вести бизнес как обычно.

Без денег, которые не приходят постоянным потоком, и вместе с вопросами по поводу того, когда или если доходы от трансляций будут выплачиваться в случае отсутствия матчей, многие команды не смогут позволить себе тратиться на новичков ближайшим летом.

Конечным результатом должно быть полная пересмотр продолжительности окна, в том числе перенос крайнего срока с 31 августа (1 сентября в Англии). Возможно, потребуется пройти весь путь до 31 января — до конца зимнего окна — чтобы дать клубам время и пространство для ведения бизнеса в условиях финансовой неопределенности.

Что с контрактами игроков?

Еще одна проблема — истечение срока действия контрактов. Все профессиональные соглашения в Европе заключаются с 1 июля по 30 июня, что означает, что многие исполнители, не имеющие договоров, станут свободными агентами, пока команды, вполне возможно, еще не завершат свои сезоны.

Более того, некоторые футболисты уже подписали предварительные контракты, которые вступают в силу 1 июля, такие как Хаким Зиеш (перешел в «Челси» из «Аякса» за 44 млн. евро) и Франсишку Тринкау (за 31 млн. евро перебрался из «Браги» в «Барселону»).

Казалось бы, есть простое решение, заключающееся в том, что ФИФА должна гарантировать срочное продление соглашений и отложить предварительные контракты, чтобы игроки и клубы имели уверенность и возможность подстраховаться до тех пор, пока не прозвучит стартовый свисток в последним из остановленных чемпионатов.

Какое может быть решение?

ФИФА соглашается с необходимостью некоторых уступок и создала рабочую группу для «оценки необходимости внесения поправок или временного освобождения... для защиты контрактов как для футболистов, так и для клубов, а также корректировки периодов регистрации игроков», но это ни в коем случае не означает, что руководящий орган точно согласится на продление. Рабочая группа встретилась в четверг с общим признанием того, что, в принципе, контракты должны быть продлены до конца сезона с задержкой.

АЕК будет оказывать давление, чтобы санкционировать большие изменения. Если сезон длится до июля и/или августа, трансферный дедлайн будет просто перенесен, чтобы дать футболистам и клубам время, необходимое для того, чтобы разобраться по поводу дальнейших шагов в своей карьере и решений по составу в новом сезоне.

Футболу нужны трансферы, а деньги, которые они генерируют, удерживают множество клубов в бизнесе в каждой лиге. Наилучшим ответом для исправления ситуации с проблемными финансами может быть решение ФИФА разорвать свой свод правил и позволить заключать сделки в течение неограниченного шестимесячного периода до конца января. 0