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    Вирус раздора. Согласие в английском футболе трещит по швам

    С какими проблемами столкнулся английский футбол во время пандемии коронавируса?

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    Английский футбол приближается к третьей неделе без игр, и, несмотря на то, что паузе в сезоне не видно конца, начинают появляться первые трещины в том, что раньше было общим монолитным согласием. О проблемах британского футбола рассказывает колумнист ВВС Саймон Стоун.
    В «профессиональном футболе», который охватывает АПЛ и Английскую футбольную лигу, теперь есть понимание, что скорого возобновления чемпионата не будет.

    Клубы Премьер-лиги должны встретиться снова 3 апреля, когда почти наверняка будет перенесена отсрочка всех игр до 30 апреля.

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    • Это пройдет после официального окончания сезона АФЛ и к последнему туру матчей Премьер-лиги, который должен был состояться 17 мая.

    Это было бы очень близко к той дате, когда игра должна возобновиться, если бы лига хотела уложиться в установленный на 30 июня крайний срок, к которому руководство европейского футбола стремится завершить сезон 2019/20 годов.

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    • В низших дивизионах вызвало ярость решение ФА объявить недействительным сезон для всех лиг ниже уровня Национальной лиги (5-й дивизион), а также отказ от повышения и понижения на всех уровнях в дивизионах с третьего по шестой в иерархии Национальной системы лиг (НСЛ).

    Премьер-лига может идти своим путем

    Прежде всего, хорошие новости.

    Хотя представители Премьер-лиги активно участвуют в дискуссиях с УЕФА, европейскими лигами и клубами о том, как футбол справляется с кризисом коронавируса, они не обязаны идти тем же путем, что и другие лиги.

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    • Таким образом, если Италия или Испания, две страны, наиболее пострадавшие в настоящее время, отказались бы от завершения Серии А или Ла Лиги, Премьер-лига не должна была бы последовать их примеру.

    Премьер-лига зависит от доброй воли тв-вещателей и спонсоров. Чем дольше сезон идет без матчей, тем менее практичным становится просто взять и возобновить его с того места, где остановились.

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    Матчи после 30 июня — головная боль для «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Уотфорда», в частности, учитывая, что они меняют производителей формы, но у клубов, которые меняют спонсоров, тоже есть проблемы. Сделки почти всегда заключаются в июле, вокруг них проводятся масштабные маркетинговые кампании.

    Завершение сезона любой ценой — это похвальные амбиции — и они могут все же реализоваться — но тут есть огромные сложности.

    Футбол встал на паузу

    Некоторые испытывают беспокойство по поводу скорости, с которой некоторые руководители клубов начали говорить о возвращении футбола — один даже сказал, в частной беседе, что «футбол может помочь поднять настроение стране».

    Но учитывая, что на кону, буквально, сотни миллионов фунтов стерлингов, консенсус пока остается таким — нужно искать способ завершить сезон.

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    • В этом смысле все варианты открыты для обсуждения. В том числе играть по несколько игр в один и тот же день на нейтральной площадке, если ее можно сделать стерильной и можно достичь соглашения о медицинском персонале, который должен присутствовать во время матча.

    Отсутствие соглашения о задержке зарплат в Чемпионшипе

    Английской футбольной лиге сообщили о беспокойстве среди некоторых клубов Чемпионшипа по поводу мотивов, стоящих за призывом к общим задержкам заработной платы в лиге.

    Идея, предусматривающая ограничение зарплаты до 6000 фунтов стерлингов в неделю в течение четырех месяцев, была выдвинута на спешно организованной телефонной конференции между Английской футбольной лигой и 24 клубами второго дивизиона в прошлую пятницу.

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    • Тем не менее, понятно, что никакого соглашения достигнуто не было, так как некоторые клубы задаются вопросом, почему они должны согласиться на невыполнение своих обязательств по контрактам, когда у них нет непосредственной финансовой необходимости в этом, учитывая, что текущая пауза из-за коронавируса длится всего три тура, охватывающих, самое большее, два домашние игры.

    Лидеры Чемпионшипа последовали примеру «Бирмингема», подтвердив, что отсрочки заработной платы были согласованы с их командой.

    Но АФЛ была проинформирована, как в устной, так и в письменной форме, о ряде проблем, возникших во время дебатов о задержке зарплат.

    Возобновление сезона зависит и от владельцев прав на ТВ-трансляции

    В частности, был задан вопрос о том, когда будет выплачиваться отсроченная заработная плата, будет ли это сделано в виде единовременной выплаты — и откуда будет получено финансирование для этого.

    Кроме того, АФЛ спросили, что произойдет с игроками, чьи контракты истекают 30 июня.

    Важно отметить, что АФЛ также задали вопрос о том, будут ли клубы, которые задержали заработную плату, по-прежнему иметь возможность подписывать новых игроков летом, тем самым увеличивая количество заработной платы, которую они не смогут выплатить.

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    • Некоторые клубы уже некоторое время недовольны очевидным нарушением правил «финансового фэйр-плей».

    Они полагают, что от них требуют решать проблему лиги, которая — в настоящее время — не затрагивает каждый клуб, и задаются вопросы о том, почему клубы, которые в настоящее время способны и желают выполнить свои обязательства, должны рисковать быть наказаны за невыполнение контрактных обязательств.

    «Саус Шилдс» в ярости — и они наблюдают, что произойдет дальше

    «Саус Шилдс» громче всех возмущались решением Футбольной ассоциации Англии относительно признания недействительным сезона для всех лиг ниже уровня Национальной лиги (5-й дивизион)

    Клуб лидирует в Северной Премьер-лиге (7-й дивизион) с отрывом в 12 очков и 9 матчами, которые осталось сыграть, и их беспокойство легко понять.

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    • И если взглянуть на твиттер команды, которую они почти наверняка заменили бы в Северной Национальной лиге в следующем сезоне, то «Брэдфорд Парк Авеню» еще больше увеличил их раздражение в четверг, после объявления ФА.

    Замыкающий таблицу «Брэдфорд», которого от безопасного 20 места отделяет 12 очков, и который сыграл на две игры больше, чем их соперники, — выложил видео, на котором Килиан Мбаппе довольно дерзко празднует гол, после чего на него напрыгивает радостный Анхель ди Мария.

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    • Но в данном заявлении, отображающем их чувства, мелким шрифтом можно прочитать интересное примечание. Оно гласит:

    «Мы с интересом смотрим в будущее, пытаясь понять, каким образом будут завершены сезоны других лиг, расположенных выше по статусу, в частности Премьер-лиги, если футбол больше не вернется. Сезон АПЛ также будет недействительным, если это произойдет?»

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    Учитывая шквал публикаций в прессе о том, что «Ливерпуль» вот-вот прервет свое 30-летнее ожидание чемпионского титула, загнала ли Футбольная ассоциация Англии себя в такой угол, из которого он не может — на данном этапе — быть полностью уверена, что выберется?

    Неопределенность везде...

    Единственное определенное, что есть в футболе в настоящее время — это неопределенность.

    Нет даты возобновления сезона, нет даты финала Кубка Англии, финала Лиги чемпионов или финала Лиги Европы.

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    • Футбольные лидеры продолжают обсуждать ситуацию, но, пока что, они могут только ждать, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения, луч света в темном царстве, который позволит, почти наверняка — при пустых трибунах, футболу постепенно вернуться, что завершить сезон.

    Игроки также находятся в подвешенном состоянии. АФЛ дала указание клубам не проводить никаких тренировок до 14 апреля.

    Клубы Премьер-лиги создают для своих игроков индивидуальные тренировочные программы, либо используют приложения для видеоконференций, чтобы обеспечить коллективный подход к работе.

    Футбольные базы по всему миру закрыты на карантин

    Некоторые клубы позволили иностранным игрокам вернуться в свои страны, другие нет. Клубы думающие наперед позволили игрокам забрать домой оборудование для тренировок с тренировочной площадки.

    До некоторой степени, командные занятия все еще все еще могут проводиться, если речь идет об обсуждении тактики или физической формы команды. Но никакой работы на поле и нет реального противника, к игре против которого можно было бы готовиться.

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    ...кроме Белоруссии

    Как ни странно, одна страна в мире ведет себя как обычно.

    Новый сезон в Белоруссии начался, как и планировалось, в минувшие выходные. На этих выходных состоится местное дерби в Минске и выезд борисовского БАТЭ в гости к «Славии Мозырь».

    «УЕФА дал понять, что футбольные ассоциации всех стран должны самостоятельно принять решение, а решение нашей футбольной ассоциации — продолжать», — заявил пресс-секретарь Белорусской федерации футбола Александр Алейник.

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    • «У нас было три футболиста, которых подозревали в этом заболевании, но пока никаких положительных результатов теста.

    Мы рассматривали возможность проведения матчей при пустых трибунах, но были случаи, когда болельщики все еще приходили и собирались вокруг стадиона, так что это на самом деле не выглядит как удачная мера предосторожности.

    Нужно либо останавливать чемпионат, либо продолжать играть». 0

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