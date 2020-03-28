Вирус раздора. Согласие в английском футболе трещит по швам

В «профессиональном футболе», который охватывает АПЛ и Английскую футбольную лигу, теперь есть понимание, что скорого возобновления чемпионата не будет.

Клубы Премьер-лиги должны встретиться снова 3 апреля, когда почти наверняка будет перенесена отсрочка всех игр до 30 апреля.

Это пройдет после официального окончания сезона АФЛ и к последнему туру матчей Премьер-лиги, который должен был состояться 17 мая.

Это было бы очень близко к той дате, когда игра должна возобновиться, если бы лига хотела уложиться в установленный на 30 июня крайний срок, к которому руководство европейского футбола стремится завершить сезон 2019/20 годов.

В низших дивизионах вызвало ярость решение ФА объявить недействительным сезон для всех лиг ниже уровня Национальной лиги (5-й дивизион), а также отказ от повышения и понижения на всех уровнях в дивизионах с третьего по шестой в иерархии Национальной системы лиг (НСЛ).

Премьер-лига может идти своим путем

Прежде всего, хорошие новости.

Хотя представители Премьер-лиги активно участвуют в дискуссиях с УЕФА, европейскими лигами и клубами о том, как футбол справляется с кризисом коронавируса, они не обязаны идти тем же путем, что и другие лиги.

Таким образом, если Италия или Испания, две страны, наиболее пострадавшие в настоящее время, отказались бы от завершения Серии А или Ла Лиги, Премьер-лига не должна была бы последовать их примеру.

Премьер-лига зависит от доброй воли тв-вещателей и спонсоров. Чем дольше сезон идет без матчей, тем менее практичным становится просто взять и возобновить его с того места, где остановились.

Матчи после 30 июня — головная боль для «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Уотфорда», в частности, учитывая, что они меняют производителей формы, но у клубов, которые меняют спонсоров, тоже есть проблемы. Сделки почти всегда заключаются в июле, вокруг них проводятся масштабные маркетинговые кампании.

Завершение сезона любой ценой — это похвальные амбиции — и они могут все же реализоваться — но тут есть огромные сложности.

Футбол встал на паузу https://globallookpress.com

Некоторые испытывают беспокойство по поводу скорости, с которой некоторые руководители клубов начали говорить о возвращении футбола — один даже сказал, в частной беседе, что «футбол может помочь поднять настроение стране».

Но учитывая, что на кону, буквально, сотни миллионов фунтов стерлингов, консенсус пока остается таким — нужно искать способ завершить сезон.

В этом смысле все варианты открыты для обсуждения. В том числе играть по несколько игр в один и тот же день на нейтральной площадке, если ее можно сделать стерильной и можно достичь соглашения о медицинском персонале, который должен присутствовать во время матча.

Отсутствие соглашения о задержке зарплат в Чемпионшипе

Английской футбольной лиге сообщили о беспокойстве среди некоторых клубов Чемпионшипа по поводу мотивов, стоящих за призывом к общим задержкам заработной платы в лиге.

Идея, предусматривающая ограничение зарплаты до 6000 фунтов стерлингов в неделю в течение четырех месяцев, была выдвинута на спешно организованной телефонной конференции между Английской футбольной лигой и 24 клубами второго дивизиона в прошлую пятницу.

Тем не менее, понятно, что никакого соглашения достигнуто не было, так как некоторые клубы задаются вопросом, почему они должны согласиться на невыполнение своих обязательств по контрактам, когда у них нет непосредственной финансовой необходимости в этом, учитывая, что текущая пауза из-за коронавируса длится всего три тура, охватывающих, самое большее, два домашние игры.

Лидеры Чемпионшипа последовали примеру «Бирмингема», подтвердив, что отсрочки заработной платы были согласованы с их командой.

Но АФЛ была проинформирована, как в устной, так и в письменной форме, о ряде проблем, возникших во время дебатов о задержке зарплат.

Возобновление сезона зависит и от владельцев прав на ТВ-трансляции https://globallookpress.com

В частности, был задан вопрос о том, когда будет выплачиваться отсроченная заработная плата, будет ли это сделано в виде единовременной выплаты — и откуда будет получено финансирование для этого.

Кроме того, АФЛ спросили, что произойдет с игроками, чьи контракты истекают 30 июня.

Важно отметить, что АФЛ также задали вопрос о том, будут ли клубы, которые задержали заработную плату, по-прежнему иметь возможность подписывать новых игроков летом, тем самым увеличивая количество заработной платы, которую они не смогут выплатить.

Некоторые клубы уже некоторое время недовольны очевидным нарушением правил «финансового фэйр-плей».

Они полагают, что от них требуют решать проблему лиги, которая — в настоящее время — не затрагивает каждый клуб, и задаются вопросы о том, почему клубы, которые в настоящее время способны и желают выполнить свои обязательства, должны рисковать быть наказаны за невыполнение контрактных обязательств.

«Саус Шилдс» в ярости — и они наблюдают, что произойдет дальше

«Саус Шилдс» громче всех возмущались решением Футбольной ассоциации Англии относительно признания недействительным сезона для всех лиг ниже уровня Национальной лиги (5-й дивизион)

Клуб лидирует в Северной Премьер-лиге (7-й дивизион) с отрывом в 12 очков и 9 матчами, которые осталось сыграть, и их беспокойство легко понять.

И если взглянуть на твиттер команды, которую они почти наверняка заменили бы в Северной Национальной лиге в следующем сезоне, то «Брэдфорд Парк Авеню» еще больше увеличил их раздражение в четверг, после объявления ФА.

Замыкающий таблицу «Брэдфорд», которого от безопасного 20 места отделяет 12 очков, и который сыграл на две игры больше, чем их соперники, — выложил видео, на котором Килиан Мбаппе довольно дерзко празднует гол, после чего на него напрыгивает радостный Анхель ди Мария.

Но в данном заявлении, отображающем их чувства, мелким шрифтом можно прочитать интересное примечание. Оно гласит:

«Мы с интересом смотрим в будущее, пытаясь понять, каким образом будут завершены сезоны других лиг, расположенных выше по статусу, в частности Премьер-лиги, если футбол больше не вернется. Сезон АПЛ также будет недействительным, если это произойдет?»

Все футбольные трансферы

Учитывая шквал публикаций в прессе о том, что «Ливерпуль» вот-вот прервет свое 30-летнее ожидание чемпионского титула, загнала ли Футбольная ассоциация Англии себя в такой угол, из которого он не может — на данном этапе — быть полностью уверена, что выберется?

Неопределенность везде...

Единственное определенное, что есть в футболе в настоящее время — это неопределенность.

Нет даты возобновления сезона, нет даты финала Кубка Англии, финала Лиги чемпионов или финала Лиги Европы.

Футбольные лидеры продолжают обсуждать ситуацию, но, пока что, они могут только ждать, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения, луч света в темном царстве, который позволит, почти наверняка — при пустых трибунах, футболу постепенно вернуться, что завершить сезон.

Игроки также находятся в подвешенном состоянии. АФЛ дала указание клубам не проводить никаких тренировок до 14 апреля.

Клубы Премьер-лиги создают для своих игроков индивидуальные тренировочные программы, либо используют приложения для видеоконференций, чтобы обеспечить коллективный подход к работе.

Футбольные базы по всему миру закрыты на карантин https://globallookpress.com

Некоторые клубы позволили иностранным игрокам вернуться в свои страны, другие нет. Клубы думающие наперед позволили игрокам забрать домой оборудование для тренировок с тренировочной площадки.

До некоторой степени, командные занятия все еще все еще могут проводиться, если речь идет об обсуждении тактики или физической формы команды. Но никакой работы на поле и нет реального противника, к игре против которого можно было бы готовиться.

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...кроме Белоруссии

Как ни странно, одна страна в мире ведет себя как обычно.

Новый сезон в Белоруссии начался, как и планировалось, в минувшие выходные. На этих выходных состоится местное дерби в Минске и выезд борисовского БАТЭ в гости к «Славии Мозырь».

«УЕФА дал понять, что футбольные ассоциации всех стран должны самостоятельно принять решение, а решение нашей футбольной ассоциации — продолжать», — заявил пресс-секретарь Белорусской федерации футбола Александр Алейник.

«У нас было три футболиста, которых подозревали в этом заболевании, но пока никаких положительных результатов теста.

Мы рассматривали возможность проведения матчей при пустых трибунах, но были случаи, когда болельщики все еще приходили и собирались вокруг стадиона, так что это на самом деле не выглядит как удачная мера предосторожности.

Нужно либо останавливать чемпионат, либо продолжать играть». 0