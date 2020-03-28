Та самая «рука Бога». Аргентина — Англия. ЧМ-1986

Пока все топовые чемпионаты на паузе, а Евро-2020 перенесено на год, говорим о великих поединках в истории футбола, одним из которых является встреча Аргентины и Англии на ЧМ-1986.

В преддверии одной из самых крутых игр в истории ЧМ

Чемпионат мира 1986 года проходил в Мексике. В жаркой стране мундиаль запомнился поклонникам футбола жаркими матчами. Чего стоит поединок Бельгии против СССР в 1/8 финала, в котором «красные дьяволы» прошли дальше в дополнительное время, или же встреча Франции с Бразилией в четвертьфинале.

Однако, одним из ярчайших матчей упомянутого ЧМ, безусловно, принято считать противостояние Аргентины и Англии в 1/4. Тот вечер станет одним из лучших в карьере Диего Марадоны, но на данный момент великий игрок пока этого не знает.

На дворе 22 июня 1986 года. На планете еще нет никакой пандемии коронавируса, футбольные фанаты ожидают битву сборных Аргентины и Англии, которая должна пройти на стадионе «Ацтека». Одну из самых крупных чаш планеты начали заполнять зрители, но тут происходит нечто неприятное, второстепенное, которое не относится к событиям на поле, а именно: стычка болельщиков двух национальных команд, которая началась на улице, а чуть позже перебралась и на арену.

В результате потасовки аргентинцы добыли первую «победу», английские фанаты были повержены, а их атрибутика перешла во владение поклонников южноамериканской команды. К счастью, обошлось без серьезных жертв. Лишь несколько фанов «львов» были доставлены в больницу. Правда, самим спортсменам не до разборок вне поля, им предстояло выяснить отношения в честной борьбе.

Поединок, который никогда не забудут

Аргентина — Англия. ЧМ-1986

В городе Мехико дело близится к вечеру, на часах 16:00. Стадион «Ацтека» заполонили 114 тысяч ценителей футбола. Погода была солнечной, все готово к старту, и со свистком Али Бин Нассера команды помчались вперед.

В первой половине встречи игра шла под диктовку сборной Аргентины. Подопечные Карлоса Билардо контролировали ход встречи. Самым активным в составе бело-голубых был Марадона. Диего Армандо не стеснялся идти в обыгрыш, лезть на нескольких защитников англичан, отдавать передачи на обострение, пытаться забить, исполнять стандарты и исполнять штрафные, однако, пока с результативными действиями имелись проблемы.

«Львы», в свою очередь, отвечали контрвыпадами. Коллектив Бобби Робсона старался поймать соперников на ошибках. Не очень уверенно иногда действовал и голкипер аргентинцев. Но англичане также не забили, первый тайм закончился безголевой ничьей. Все самое интересное было припасено на вторую половину встречи.

Сольный концерт Марадоны

Второй тайм стартовал с аргентинских атак. Активность бело-голубых была вознаграждена уже на 51 минуте. Да, был забит гол, но не просто гол, а мяч, который вошел в историю, как «рука Бога» или же «рука дьявола», как называет ее пострадавшая сторона.

Диего Армандо на подступах к воротам сделал пас на Хорхе Вальдано, тот исполнил ответку на Марадону, а десятый номер аргентинцев, понимая, что с его ростом выиграть верх у вратаря Англии будет трудно, осторожно вытянул руку и левым кулаком переправил круглого в сетку. Аргентина открыла счет, главная звезда команды побежала праздновать и пригласила присоединиться партнеров.

Чуть позже Марадона признается в том, что он призвал футболистов радоваться забитому мячу, поскольку арбитр мог не засчитать взятие ворот.

Подопечные Карлоса Билардо повели в счете. Англичане обозлились, но через три минуты их злость превратилась в разочарование. Диего Марадона делает дубль. Причем забивает десятый номер один из крутейших голов на Чемпионате мира. Эктор Энрике отдает пас на Марадону. Тот на своей половине поля развернулся с мячом, обыграв двух футболистов сборной Англии. Затем нападающий с круглым пронесся к чужой штрафной, вошел в нее и переправил снаряд в ворота, удвоив преимущество.

Данный шедевр позже признали голом столетия. Однако, на тот момент было важнее, что Аргентина ведет с разницей в два мяча. Никто из защитников или игроков середины поля не сумел остановить Диего Армандо, а тот не прощает подобных ошибок.

Ведя в два гола, бело-голубые ослабили давление, а «львы» активнее побежали вперед. Англичане пытались найти свою возможность у чужих ворот, но пока бесполезно. С каждой минутой шансов на спасение было меньше. И лишь на 80 минуте Гари Линекер отквитал один мяч. Барнс сделал подачу в штрафную, а его партнер замкнул навес, сократив разницу.

На большее «львов» не хватило. Финальный свисток зафиксировал победу Аргентины со счетом 2:1. Недовольных по итогу матча было много, однако, данная встреча неоспоримо вошла в историю, как одно из ярчайших выступлений в карьере Марадоны.

Через неделю бело-голубые станут чемпионами мира, а на стадионе «Ацтека» возведут монумент с голом Диего Армандо. Пройдет почти 30 лет перед тем, как Марадона встретится с арбитром поединка и подарит ему футболку с автографом и назовет Али Бин Нассера «своим вечным другом». 0