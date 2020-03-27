Футбол, чёрт возьми! МЮ — Бавария. ЛЧ 1998/1999

О финале Лиги чемпионов сезона 1998/1999, в котором «красные дьяволы» совершили ярчайший камбэк в концовке встречи.

На пути к великому матчу на «Камп Ноу»

Немецкий и английский клубы начали состязаться друг с другом еще на групповом этапе. Тогда в квартете D «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» сражались за выход в плей-офф с «Барселоной» и «Брендбю». В тот год каталонская команда заняла третье место и попрощалась с мечтой сыграть в финале на глазах у собственных болельщиков.

В двух очных встречах эти соперники дважды разошлись миром. Сперва со счетом 2:2 в Мюнхене, а затем и 1:1 на «Олд Траффорд». Сложно на тот момент было предположить, что главная битва команд переносится на конец мая 1999 года. В итоге коллектив Оттмара Хитцфельда финишировал в группе первым, а подопечные Алекса Фергюсона довольствовались второй позицией.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Интером», «Бавария» же легко прошла еще одних представителей Германии «Кайзерслаутерн». А вот на стадии 1/2 клубам пришлось попотеть для того, чтобы завоевать путевку в Барселону. «Красные дьяволы» не без проблем прошли «Ювентус», который они победили в Турине со счетом 3:2, в то время как мюнхенцы лишь в родных стенах минимально переиграли «Динамо» Киев 1:1 и по сумме двух матчей 4:3 завоевали право сыграть в финале.

Майский вечер 1999-го

Перед главным поединком на «Камп Ноу» стало известно, что для Петера Шмейхеля, который провел в составе «манкунианцев» восемь сезонов, грядущий матч будет последним в экипировке МЮ. Из-за дисквалификации капитан Рой Кин и основное звено середины поля Пол Скоулз вынуждены будут наблюдать за игрой со стороны.

«Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Финал Лиги чемпионов 1998/1999

Но чем ближе подходило время к старту, тем меньше публика задумывалась о второстепенном. Все внимание болельщиков было сконцентрировано на поле. Наступил вечер, 90 тысяч фанатов заполонили чашу «Камп Ноу», около 15 миллионов британских телезрителей прильнули к мониторам телевизоров, а Монсеррат Кабалье вживую исполнила песню «Барселона», благодаря чему дух болельщиков и футболистов переполнила и без того широкая палитра эмоций.

Ровно в 20:45 по местному времени один из крутейших арбитров в истории Пьерлуиджи Коллина дал стартовый свисток, понеслась!

Веселье без долгой раскачки

С самого начала встречи команды стали действовать активно. Два очных поединка, проведенных на групповом этапе, избивали соперников от необходимости лишний раз изучать друг друга на поле. Матч проходил на ответных курсах без центра. Уже на пятой минуте Ронни Йонсен нарушил правила на Карстене Янкере. Минутой позже штрафной удар взялся исполнить Марио Баслер. Немецкий полузащитник обхитрил стенку и вратаря, направив мяч низом в дальний угол. Счет был открыт быстро, впереди зрителей ждал многообещающий первый тайм.

Как и положено по сценарию, дальнейшей инициативой должен завладеть «Манчестер Юнайтед». Так оно и случилось. Коллектив Алекса Фергюсона помчался вперед отыгрываться, однако, моменты, создаваемые красными, легко читала оборона мюнхенского клуба. Свои шансы «Бавария» также имела, но удвоить преимущество ей не позволили. У обеих команд было многовато брака впереди, из-за чего первая половина встречи так и закончилась со счетом 1:0 в пользу немцев.

Развязка в стиле Голливуда

Во втором тайме давление «Манчестера Юнайтед» возрастало. В составе «красных дьяволов» одним из активных игроков был Дэвид Бэкхэм. А вот у Энди Коула или Райана Гиггза получалось впереди не многое. МЮ взвинтил темп, но голы так и не идут.

На 67 минуте Алекс Фергюсон предпринимает первую попытку изменить сценарий поединка. Он снимает с игры полузащитника Йеспера Блумквиста и выпускает на поле Тедди Шерингема. Пока ход для усиления атаки не работает. Чем ближе концовка встречи, тем больше сомнений возникает у болельщиков МЮ. Ни в чем не сомневался лишь тренер. На 81 минуте он меняет Энди Коула. На газон «Камп Ноу» выходит Уле Гуннар Сульшер. «Бавария» атаковала реже. Правда, делала она это куда опаснее. Несколько раз по ходу встречи английскую команду спасал каркас ворот и Шмейхель.

Времени остается все меньше, а счет на табло не меняется. «Манчестер Юнайтед» бросает все силы только вперед. Пьерлуиджи Коллина добавляет три минуты. Чтобы сравнять счет этого могло бы хватить, «красные дьяволы», заработав стандарт, полным составом бегут на угловой, включая и Петера Шмейхеля.

Идет подача с флажка в зону, где как раз и стоял датчанин. В результате пожарной борьбы мяч достался Гиггзу. Валлиец смазал свою попытку удара, однако, под выстрел Райана ногу подставил вышедший на замену Шерингем. Оливер Кан даже не дернулся с места, «красные дьяволы» сравняли счет, Алекс Фергюсон радовался, но впереди долгие две минуты.

Окрыленный успехом МЮ не сбавил давления и заработал еще один корнер. Подавать пошел Бекхэм. Дэвид навешивает в штрафную, Тедди Шерингем головой переправляет мяч ближе к воротам и на это действие быстрее всех среагировал Сульшер. Норвежец удачно подставил ногу и круглый с нескольких метров залетел точно под перекладину. Не помог и футболист «Баварии», который стоял на штанге. За две минуты «Юнайтед» забивает дважды и вырывает победу. Развязка, достойная лучших фильмов мировой киноиндустрии.

На стадионе творилось сумасшествие, равно как и на поле. А что происходило у экранов телевизоров, трудно даже представить. Две замены Фергюсона сработали идеально, благодаря чему МЮ вписал свое имя в историю как первый клуб, сумевший выиграть финал обновленной Лиги чемпионов, уступая по ходу встречи. Чуть позже Алекс Фергюсон скажет: «Это величайший момент в моей жизни, и я изо всех сил стараюсь все это принять». А затем появится и легендарная фраза шотландского специалиста: «Футбол, черт побери!» 0