Яблочко от яблони. 14 футболистов, идущих по стопам своих звездных отцов

Во всем мире миллионы маленьких детей мечтают идти по стопам своих родителей, когда вырастут, и, похоже, футбол в этом вопросе ничем не отличается от других профессий.

Некоторые игроки, такие как Каспер Шмейхель или Дейли Блинд, успешно справляются с давлением, которое оказывает на них знаменитая фамилия: первый помог «Лестеру» выиграть АПЛ в 2016 году.

В молодости датский вратарь был заснят, играющим в футбол на «Олд Траффорд» с другим известным сыном, Томом Инсом, который также продолжил карьеру в Английской Премьер-лиге.

Но в Европе появилась целое новое поколение игроков, рожденных в семьях величайших футболистов, которые пытаются заявить о себе в спорте, одновременно пытаясь справиться с давлением успеха своего отца.

В то время как некоторые из них справляются лучше других, всем им еще предстоит пройти долгий путь в своей карьере.

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В настоящее время в Европе играют 14 футболистов, которые хотят пойти по стопам своих отцов. Колумнист Squawka Гарри Эвардс рассказывает о них.

Джастин Клюйверт

20«Рома»Патрик Клюйверт

Джастин Клюйверт globallookpress.com

Джастину Клюйверту, одному из самых ярких молодых игроков «Ромы», предсказываю повторение славы его отца Патрика, несмотря на то, что ему всего 20 лет.

Дебютировав в первой команде в 2017 году, голландец сыграл 56 матчей за «Аякс» во всех соревнованиях, забив 13 голов.

Отличная форма 20-летнего юноши принесла ему место в сборной Голландии в прошлом году, где он дебютировал в матче против Португалии и, в свою очередь, сделал Клюйвертов первым юношеским дуэтом дебютантов «отец-сын» в истории Голландии.

Клюйверт перешел в итальянский топ-клуб «Рома» во время летнего трансферного окна 2018 года за 15,16 млн. фунтов.

Justin and Patrick Kluivert are the tenth father/son debutants in the history of the Netherlands national team.

Patrick: 18 years and 138 days old.

Justin: 18 years and 325 days old.

The first to do it as teenagers. 🇳🇱 pic.twitter.com/fbKIg6U5Pc — Squawka Football (@Squawka) March 26, 2018

Бывший нападающий «Аякса» и «Барселоны», Патрик Клюйверт широко известен как футбольная легенда в Голландии и во всем мире, забив 199 голов за клубную карьеру и выиграв титулы в Испании и Голландии, включая Лигу чемпионов с «Аяксом» в 1995 году.

Маркус Тюрам

22«Боруссия» МенхенгладбахЛилиан Тюрам

Маркус Тюрам globallookpress.com

Сын Лилиана Тюрама, Маркус в настоящее время играет в Бундеслиге за «Боруссию Менхенгладбах» в качестве нападающего, перенеся вылет из французской Лиги 1 в прошлом сезоне с «Генгамом», несмотря на то, что забил девять голов в 32 играх.

22-летний спортсмен неплохо начал карьеру в Германии, забив 10 раз во всех соревнованиях, и помог Мёнхенгладбаху остаться в титульной гонке Бундеслиги.

Французская легенда, Лилиан Тюрам завершил карьеру, как игрок, проведший больше всего матчей в истории сборной Франции, проведя 142 встречи между 1994 и 2008 годами, выиграв чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года.

Защитник провел большую часть своей клубной карьеры, играя в Италии в Парме, где родился его сын Маркус, а затем за «Ювентус».

Айзек Дрогба

19«Генгам»Дидье Дрогба

Айзек и Дидье Дрогба globallookpress.com

Другой сын известного футболиста, связанный с «Генгамом», Айзек Дрогба присоединился к французской команде в 2018 году после того, как покинул академию «Челси».

Присоединяясь к академии команды Лиги 2, Айзек идет по стопам отца Дидье Дрогба, который провел 50 матчей за «Генгам», прежде чем перешел в «Марсель», а затем в «Челси».

Провозглашенный одним из лучших нападающих современного футбола, Дрогба выиграл большинство своих трофеев за два своих захода в «Челси», включая четыре титула Премьер-лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка лиги, а также Лигу чемпионов — где он сначала сравнял счет на последних минутах финального матча с «Баварией», а затем забил и победный пенальти в ворота мюнхенцев.

Энцо Фернандес

24«Альмерия» (арендован у «Авеша»)Зинедин Зидан

Энцо Фернандес globallookpress.com

Энцо Фернандес, один из четырех сыновей Зинедина Зидана, последовавших по пятам своего отца, в настоящее время пытается сделать себе имя вдали от «Реала», где началась его карьера.

Подписанный швейцарским клубом ФК «Лозанна» из «Алавеса» в январе 2018 года, Энцо провел следующий сезон в аренде в «Райо Махадаонда», выступающем в Сегунде Б.

Летом Фернандес присоединился к португальской команде «Авеш» и забил два гола в 10 матчах Примейры, прежде чем перейти в «Альмерию».

Трое других сыновей Зидана — Лука, Тео и Эльяз — в настоящее время играют за «Реал Мадрид» на разных уровнях, причем Лука прервал семейный тренд и играет в ворота.

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Каким бы хорошим ни был этот квартет, им будет нелегко соответствовать фамилии Зидана, ведь Зинедин считается одним из лучших футболистов всех времен.

Тимоти Веа

20«Лилль»Джордж Веа

Тимоти Веа globallookpress.com

Выросший в США Тимоти Веа переехал во Францию в 2014 году, выступая за молодежную команду ПСЖ, прежде чем подписать контракт с первой командой три года спустя.

Играя в основном за дубль и молодежку парижского клуба, 19-летний нападающий дебютировал в первой команде в марте 2018 года, выйдя со скамейки запасных в матче с «Труа», выигранном со счетом 2:0.

Свой первый гол за клуб он забил в Суперкубке Франции против «Монако». Он также получил свой первый старший вызов в сборную США в том же месяце.

Юноша провел вторую половину сезона 2018/19 годов в аренде у «Селтика», где он забил четыре гола в 17 матчах, но этого было недостаточно для ПСЖ, чтобы сохранить веру в его таланты. Парижане продали его сопернику по Лиге 1 — «Лиллю» летом 2019 года.

21st August 1992: George Weah scores his first Ligue 1 goal for PSG.

12th August 2018: Timothy Weah scores his first Ligue 1 goal for PSG.

👨‍👦 pic.twitter.com/Q6ESQlVB3t — Squawka News (@SquawkaNews) August 12, 2018

Джордж Веа, ставший теперь призидентом Либерии, добился славы в качестве центрального нападающего ПСЖ, выиграв все, что только можно на национальном уровне, а также получив «Золотой мяч» в 1995 году.

Джованни Симеоне

24«Кальяри» (арендован у «Фиорентины»)Диего Симеоне

Джованни Симеоне globallookpress.com

Джованни Симеоне демонстрирует потенциал, показывающий, что он может стать лучшим нападающим Европы, несмотря на неудачный сезон 2018/19, в котором он забил всего восемь голов в 40 матчах за «Фиорентину».

24-летний футболист забил шесть голов в 24 играх Серии А в аренде в «Кальяри» в этом сезоне, а в прошлом был связан слухами с переходом в мадридский «Атлетико», которым руководит его отец Диего Симеоне, хотя Эль Чоло был не в восторге от этой идеи.

«У моего сына есть все качества, чтобы играть под моим руководством, но я никогда не подпишу его», — сказал Диего в сентябре 2018 года.

«К сожалению, я никогда не собираюсь подписывать его в свою команду. Я не хочу полностью исключать эту возможность, но было бы очень трудно иметь сына в раздевалке.

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Это было бы трудно для него, для меня, для наших отношений… и кроме того, сейчас у него все отлично, может быть, однажды, когда меня уже не будет в "Атлетико", он сможет перейти в него».

Янис Хаджи

21«Рейнджерс» (арендован у «Генка»)Георгий Хаги

Янис Хаджи globallookpress.com

Янис Хаджи начал свою карьеру в румынской команде ФК «Вииторул» — управляемый его отцом Георге Хаджи, которому она принадлежит. Затем он перешел в «Генк» в 2019 году с коротким периодом пребывания в «Фиорентине».

Находящийся сейчас в аренде у «Рейнджерс», Хаджи недавно забил свой первый гол за гигантов из Глазго, но для фанатов британского футбола не секрет, что именно терроризировал оборону молодежной сборной Англии в матче, закончившемся неожиданной победой со счетом 4:2 летом.

Румынская легенда Хаджи-старший, прежде чем заняться клубным управлением, выступал за «Реал» и «Барселону» и выигрывал многочисленные титулы в «Галатасарае» и «Стяуа» из Бухареста.

На международном уровне Хаджи провел 125 матчей за сборную Румынии и является лучшим бомбардиром сборной страны с 35 голами (разделяя первое место с Адрианом Муту).

Деванте Коул

24Донкастер РоверсЭнди Коул

Деванте Коул globallookpress.com

Воспитанник академии «Манчестер Сити», прошлый сезон Деванте Коул провел в английской Лиге 1, будучи арендован «Бертоном Альбионом» у «Уигана».

Как и его отец Энди Коул, Деванте является центральным нападающим, забив 10 голов в лиге за свою предыдуущую команду «Флитвуд», что и принесло ему переезд в «Уиган». Теперь он снова возвращается в Лигу 1 в составе «Донкастер Роверс».

Энди Коул, один из лучших нападающих сборной Англии, забил 231 гол за свою клубную карьеру, а 119 из них- за свое семилетнее пребывание в «Манчестер Юнайтед».

За этот срок Коул пять раз выигрывал Премьер-лигу, завоевал два Кубка Англии и выиграл Лигу чемпионов.

Джордан Ларссон

22Спартак МоскваХенрик Ларссон

Джордан Ларссон globallookpress.com

Играющий в России за московский «Спартак» нападающий Джордан Ларссон начал свою карьеру в «Хельсингборге», которым руководил его отец Хенрик Ларссон, и с удовольствим выступал за шведский «Норрчёпинг».

Пребывание 22-летнего парня в «Хельсингборге» закончилось, когда в ноябре 2016 года фанаты атаковали его, виня в вылете команды из высшего дивизиона. Ларссон перебрался в голландский «Нек».

Несмотря на то, что Джордан выступал под руководством отца, ему предстоит долгий путь, если он хочет достичь высот, покоренных шведской легендой.

За 21-летнюю игровую карьеру Хенрик Ларссон забил 133 гола, выиграв 15 трофеев, включая Лигу чемпионов 2006 года с «Барселоной».

Тайриз Кэмпбелл

: 20Сток СитиКевин Кэмпбелл

Тайриз Кэмпбелл globallookpress.com

Дебютировав в Премьер-лиге в феврале 2018 года в составе «Сток Сити», Тайриз Кэмпбелл может только надеяться, что у него будет такая же хорошая карьера, как и у его отца, Кевина.

4326 — Tyrese Campbell made his Premier League debut 4326 days after his father Kevin Campbell last made an appearance in the competition (April 2006 v Newcastle). Generation. — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2018

Сыграв 325 матчей в Премьер-лиге за «Арсенал», «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион», Кевин Кэмпбелл забил 82 мяча, но ему не посчастливилось выиграть чемпионат Англии, и он покинул «Арсенал» до начала революции Арсена Венгера.

Федерико Кьеза

22«Фиорентина»Энрико Кьеза

Федерико Кьеза globallookpress.com

Как и Симеоне, Федерико Кьеза идет по стопам своего отца в «Фиорентине».

Сын великого итальянца Энрико, 22-летний Федерико произвел впечатление своими выступлениями за «фиалок» начиная своего успешного прорыва из академии в 2016 году.

Кьеза высоко ценится в Италии и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Аргентины в 2018 году, проведя на данный момент 17 матчей за сборную Италии.

Энрико, считавшийся одним из самых ярких и динамичных нападающих в Италии в середине 90-х, провел в «Фиорентине» три года в период с 1999 по 2002 год, выиграв Кубок Италии.

Эрлинг Брёут Холанн

19«Боруссия» ДортмундАльф-Инге Холанн

Эрлинг Брёут Холанн globallookpress.com

Эрлинг Брёут Холанн провел ранние годлы своей карьеры в родной Норвегии, выступая за «Брюн» и «Молде», но именно его переезд в «РБ Зальцбург» в 2019 году действительно запустил его карьеру в небеса.

19-летний футболист забил 29 голов в 27 матчах за австрийский клуб, в том числе восемь в Лиге чемпионов в этом сезоне, что заработало ему трансфер в «Боруссию» Дортмунд.

Его результативность в Германии была смехотворно высокой: Холанн забил девять мячей всего за 512 минут футбола в Бундеслиге, добавив еще один в Кубке Германии и еще два в Лиге чемпионов.

Это далеко от успехов его отца Альфа-Инге Холанна, который провел свою карьеру, играя в обороне и полузащите за «Брюн», «Ноттингем Форест», «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити», прежде чем его карьера была фактически закончена тем самым фолом Роя Кина в сезоне 2000/01.

Даниэль Мальдини

18«Милан»Паоло Мальдини

Даниэль Мальдини globallookpress.com

Продолжая давнюю династию в клубе, Даниэль Мальдини недавно дебютировал в «Милане», выйдя со скамейки в матче против «Эллады Вероны», и присоединившись к отцу Паоло и деду Чезаре в качестве третьего представителя семейства, выступающего за «россонери».

В отличие от своего отца, который является одним из величайших защитников, когда-либо игравших в футбол, выигравшим семь титулов Серии А, пять Лиг чемпионов и чемпионат мира за свою карьеру, охватывающую более 1000 матчей за клуб и страну, Даниэль играет в качестве полузащитника.

Юный новичок привлекает внимание не из-за своего происхождения, а потому, что забил 32 гола в 67 матчах за «Милан» на молодежном уровне.

Джованни Рейна

17«Боруссия» ДортмундКлаудио Рейна

Джованни Рейна globallookpress.com

Джованни Рейна родился в Сандерленде и начал свое футбольное путешествие в футбольном клубе Нью-Йорка, где его отец Клаудио Рейна — бывший полузащитник «Черных кошек» — занимал должность спортивного директора.

Однако американский подросток, названный в честь бывшего напарника Клаудио по команде «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста, стал профессионалом в дортмундской «Боруссии» и с тех пор провел 11 матчей за первую команду, забив один раз в матче Кубка Германии против «Вердера».

Тем не менее, чтобы дебютировать в сборной США в ближайшем будущем, ему нужно прибавлять.

Джованни предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сравнится со своим отцом, который провел 112 матчей за период с 1994 по 2006 год, что делает его 10-м по количеству матчей игроком в истории национальной команды.

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