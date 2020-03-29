Яблочко от яблони. 14 футболистов, идущих по стопам своих звездных отцов

В молодости датский вратарь был заснят, играющим в футбол на «Олд Траффорд» с другим известным сыном, Томом Инсом, который также продолжил карьеру в Английской Премьер-лиге.
Но в Европе появилась целое новое поколение игроков, рожденных в семьях величайших футболистов, которые пытаются заявить о себе в спорте, одновременно пытаясь справиться с давлением успеха своего отца.
В то время как некоторые из них справляются лучше других, всем им еще предстоит пройти долгий путь в своей карьере.
В настоящее время в Европе играют 14 футболистов, которые хотят пойти по стопам своих отцов. Колумнист Squawka Гарри Эвардс рассказывает о них.
Джастин Клюйверт
Возраст: 20
Клуб: «Рома»
Отец: Патрик Клюйверт
Джастину Клюйверту, одному из самых ярких молодых игроков «Ромы», предсказываю повторение славы его отца Патрика, несмотря на то, что ему всего 20 лет.
Дебютировав в первой команде в 2017 году, голландец сыграл 56 матчей за «Аякс» во всех соревнованиях, забив 13 голов.
Отличная форма 20-летнего юноши принесла ему место в сборной Голландии в прошлом году, где он дебютировал в матче против Португалии и, в свою очередь, сделал Клюйвертов первым юношеским дуэтом дебютантов «отец-сын» в истории Голландии.
Клюйверт перешел в итальянский топ-клуб «Рома» во время летнего трансферного окна 2018 года за 15,16 млн. фунтов.
Justin and Patrick Kluivert are the tenth father/son debutants in the history of the Netherlands national team.— Squawka Football (@Squawka) March 26, 2018
Patrick: 18 years and 138 days old.
Justin: 18 years and 325 days old.
The first to do it as teenagers. 🇳🇱 pic.twitter.com/fbKIg6U5Pc
Бывший нападающий «Аякса» и «Барселоны», Патрик Клюйверт широко известен как футбольная легенда в Голландии и во всем мире, забив 199 голов за клубную карьеру и выиграв титулы в Испании и Голландии, включая Лигу чемпионов с «Аяксом» в 1995 году.
Маркус Тюрам
Возраст: 22
Клуб: «Боруссия» Менхенгладбах
Отец: Лилиан Тюрам
Сын Лилиана Тюрама, Маркус в настоящее время играет в Бундеслиге за «Боруссию Менхенгладбах» в качестве нападающего, перенеся вылет из французской Лиги 1 в прошлом сезоне с «Генгамом», несмотря на то, что забил девять голов в 32 играх.
22-летний спортсмен неплохо начал карьеру в Германии, забив 10 раз во всех соревнованиях, и помог Мёнхенгладбаху остаться в титульной гонке Бундеслиги.
Французская легенда, Лилиан Тюрам завершил карьеру, как игрок, проведший больше всего матчей в истории сборной Франции, проведя 142 встречи между 1994 и 2008 годами, выиграв чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года.
Защитник провел большую часть своей клубной карьеры, играя в Италии в Парме, где родился его сын Маркус, а затем за «Ювентус».
Айзек Дрогба
Возраст: 19
Клуб: «Генгам»
Отец: Дидье Дрогба
Другой сын известного футболиста, связанный с «Генгамом», Айзек Дрогба присоединился к французской команде в 2018 году после того, как покинул академию «Челси».
Присоединяясь к академии команды Лиги 2, Айзек идет по стопам отца Дидье Дрогба, который провел 50 матчей за «Генгам», прежде чем перешел в «Марсель», а затем в «Челси».
Провозглашенный одним из лучших нападающих современного футбола, Дрогба выиграл большинство своих трофеев за два своих захода в «Челси», включая четыре титула Премьер-лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка лиги, а также Лигу чемпионов — где он сначала сравнял счет на последних минутах финального матча с «Баварией», а затем забил и победный пенальти в ворота мюнхенцев.
Энцо Фернандес
Возраст: 24
Клуб: «Альмерия» (арендован у «Авеша»)
Отец: Зинедин Зидан
Энцо Фернандес, один из четырех сыновей Зинедина Зидана, последовавших по пятам своего отца, в настоящее время пытается сделать себе имя вдали от «Реала», где началась его карьера.
Подписанный швейцарским клубом ФК «Лозанна» из «Алавеса» в январе 2018 года, Энцо провел следующий сезон в аренде в «Райо Махадаонда», выступающем в Сегунде Б.
Летом Фернандес присоединился к португальской команде «Авеш» и забил два гола в 10 матчах Примейры, прежде чем перейти в «Альмерию».
Трое других сыновей Зидана — Лука, Тео и Эльяз — в настоящее время играют за «Реал Мадрид» на разных уровнях, причем Лука прервал семейный тренд и играет в ворота.
Каким бы хорошим ни был этот квартет, им будет нелегко соответствовать фамилии Зидана, ведь Зинедин считается одним из лучших футболистов всех времен.
Тимоти Веа
Возраст: 20
Клуб: «Лилль»
Отец: Джордж Веа
Выросший в США Тимоти Веа переехал во Францию в 2014 году, выступая за молодежную команду ПСЖ, прежде чем подписать контракт с первой командой три года спустя.
Играя в основном за дубль и молодежку парижского клуба, 19-летний нападающий дебютировал в первой команде в марте 2018 года, выйдя со скамейки запасных в матче с «Труа», выигранном со счетом 2:0.
Свой первый гол за клуб он забил в Суперкубке Франции против «Монако». Он также получил свой первый старший вызов в сборную США в том же месяце.
Юноша провел вторую половину сезона 2018/19 годов в аренде у «Селтика», где он забил четыре гола в 17 матчах, но этого было недостаточно для ПСЖ, чтобы сохранить веру в его таланты. Парижане продали его сопернику по Лиге 1 — «Лиллю» летом 2019 года.
21st August 1992: George Weah scores his first Ligue 1 goal for PSG.— Squawka News (@SquawkaNews) August 12, 2018
12th August 2018: Timothy Weah scores his first Ligue 1 goal for PSG.
👨👦 pic.twitter.com/Q6ESQlVB3t
Джордж Веа, ставший теперь призидентом Либерии, добился славы в качестве центрального нападающего ПСЖ, выиграв все, что только можно на национальном уровне, а также получив «Золотой мяч» в 1995 году.
Джованни Симеоне
Возраст: 24
Клуб: «Кальяри» (арендован у «Фиорентины»)
Отец: Диего Симеоне
Джованни Симеоне демонстрирует потенциал, показывающий, что он может стать лучшим нападающим Европы, несмотря на неудачный сезон 2018/19, в котором он забил всего восемь голов в 40 матчах за «Фиорентину».
24-летний футболист забил шесть голов в 24 играх Серии А в аренде в «Кальяри» в этом сезоне, а в прошлом был связан слухами с переходом в мадридский «Атлетико», которым руководит его отец Диего Симеоне, хотя Эль Чоло был не в восторге от этой идеи.
«У моего сына есть все качества, чтобы играть под моим руководством, но я никогда не подпишу его», — сказал Диего в сентябре 2018 года.
«К сожалению, я никогда не собираюсь подписывать его в свою команду. Я не хочу полностью исключать эту возможность, но было бы очень трудно иметь сына в раздевалке.
Это было бы трудно для него, для меня, для наших отношений… и кроме того, сейчас у него все отлично, может быть, однажды, когда меня уже не будет в "Атлетико", он сможет перейти в него».
Янис Хаджи
Возраст: 21
Клуб: «Рейнджерс» (арендован у «Генка»)
Отец: Георгий Хаги
Янис Хаджи начал свою карьеру в румынской команде ФК «Вииторул» — управляемый его отцом Георге Хаджи, которому она принадлежит. Затем он перешел в «Генк» в 2019 году с коротким периодом пребывания в «Фиорентине».
Находящийся сейчас в аренде у «Рейнджерс», Хаджи недавно забил свой первый гол за гигантов из Глазго, но для фанатов британского футбола не секрет, что именно терроризировал оборону молодежной сборной Англии в матче, закончившемся неожиданной победой со счетом 4:2 летом.
Румынская легенда Хаджи-старший, прежде чем заняться клубным управлением, выступал за «Реал» и «Барселону» и выигрывал многочисленные титулы в «Галатасарае» и «Стяуа» из Бухареста.
На международном уровне Хаджи провел 125 матчей за сборную Румынии и является лучшим бомбардиром сборной страны с 35 голами (разделяя первое место с Адрианом Муту).
Деванте Коул
Возраст: 24
Клуб: Донкастер Роверс
Отец: Энди Коул
Воспитанник академии «Манчестер Сити», прошлый сезон Деванте Коул провел в английской Лиге 1, будучи арендован «Бертоном Альбионом» у «Уигана».
Как и его отец Энди Коул, Деванте является центральным нападающим, забив 10 голов в лиге за свою предыдуущую команду «Флитвуд», что и принесло ему переезд в «Уиган». Теперь он снова возвращается в Лигу 1 в составе «Донкастер Роверс».
Энди Коул, один из лучших нападающих сборной Англии, забил 231 гол за свою клубную карьеру, а 119 из них- за свое семилетнее пребывание в «Манчестер Юнайтед».
За этот срок Коул пять раз выигрывал Премьер-лигу, завоевал два Кубка Англии и выиграл Лигу чемпионов.
Джордан Ларссон
Возраст: 22
Клуб: Спартак Москва
Отец: Хенрик Ларссон
Играющий в России за московский «Спартак» нападающий Джордан Ларссон начал свою карьеру в «Хельсингборге», которым руководил его отец Хенрик Ларссон, и с удовольствим выступал за шведский «Норрчёпинг».
Пребывание 22-летнего парня в «Хельсингборге» закончилось, когда в ноябре 2016 года фанаты атаковали его, виня в вылете команды из высшего дивизиона. Ларссон перебрался в голландский «Нек».
Несмотря на то, что Джордан выступал под руководством отца, ему предстоит долгий путь, если он хочет достичь высот, покоренных шведской легендой.
За 21-летнюю игровую карьеру Хенрик Ларссон забил 133 гола, выиграв 15 трофеев, включая Лигу чемпионов 2006 года с «Барселоной».
Тайриз Кэмпбелл
Возраст: 20
Клуб: Сток Сити
Отец: Кевин Кэмпбелл
Дебютировав в Премьер-лиге в феврале 2018 года в составе «Сток Сити», Тайриз Кэмпбелл может только надеяться, что у него будет такая же хорошая карьера, как и у его отца, Кевина.
4326 — Tyrese Campbell made his Premier League debut 4326 days after his father Kevin Campbell last made an appearance in the competition (April 2006 v Newcastle). Generation.— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2018
Сыграв 325 матчей в Премьер-лиге за «Арсенал», «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион», Кевин Кэмпбелл забил 82 мяча, но ему не посчастливилось выиграть чемпионат Англии, и он покинул «Арсенал» до начала революции Арсена Венгера.
Федерико Кьеза
Возраст: 22
Клуб: «Фиорентина»
Отец: Энрико Кьеза
Как и Симеоне, Федерико Кьеза идет по стопам своего отца в «Фиорентине».
Сын великого итальянца Энрико, 22-летний Федерико произвел впечатление своими выступлениями за «фиалок» начиная своего успешного прорыва из академии в 2016 году.
Кьеза высоко ценится в Италии и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Аргентины в 2018 году, проведя на данный момент 17 матчей за сборную Италии.
Энрико, считавшийся одним из самых ярких и динамичных нападающих в Италии в середине 90-х, провел в «Фиорентине» три года в период с 1999 по 2002 год, выиграв Кубок Италии.
Эрлинг Брёут Холанн
Возраст: 19
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
Отец: Альф-Инге Холанн
Эрлинг Брёут Холанн провел ранние годлы своей карьеры в родной Норвегии, выступая за «Брюн» и «Молде», но именно его переезд в «РБ Зальцбург» в 2019 году действительно запустил его карьеру в небеса.
19-летний футболист забил 29 голов в 27 матчах за австрийский клуб, в том числе восемь в Лиге чемпионов в этом сезоне, что заработало ему трансфер в «Боруссию» Дортмунд.
Его результативность в Германии была смехотворно высокой: Холанн забил девять мячей всего за 512 минут футбола в Бундеслиге, добавив еще один в Кубке Германии и еще два в Лиге чемпионов.
Это далеко от успехов его отца Альфа-Инге Холанна, который провел свою карьеру, играя в обороне и полузащите за «Брюн», «Ноттингем Форест», «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити», прежде чем его карьера была фактически закончена тем самым фолом Роя Кина в сезоне 2000/01.
Даниэль Мальдини
Возраст: 18
Клуб: «Милан»
Отец: Паоло Мальдини
Продолжая давнюю династию в клубе, Даниэль Мальдини недавно дебютировал в «Милане», выйдя со скамейки в матче против «Эллады Вероны», и присоединившись к отцу Паоло и деду Чезаре в качестве третьего представителя семейства, выступающего за «россонери».
В отличие от своего отца, который является одним из величайших защитников, когда-либо игравших в футбол, выигравшим семь титулов Серии А, пять Лиг чемпионов и чемпионат мира за свою карьеру, охватывающую более 1000 матчей за клуб и страну, Даниэль играет в качестве полузащитника.
Юный новичок привлекает внимание не из-за своего происхождения, а потому, что забил 32 гола в 67 матчах за «Милан» на молодежном уровне.
Джованни Рейна
Возраст: 17
Клуб: «Боруссия» Дортмунд
Отец: Клаудио Рейна
Джованни Рейна родился в Сандерленде и начал свое футбольное путешествие в футбольном клубе Нью-Йорка, где его отец Клаудио Рейна — бывший полузащитник «Черных кошек» — занимал должность спортивного директора.
Однако американский подросток, названный в честь бывшего напарника Клаудио по команде «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста, стал профессионалом в дортмундской «Боруссии» и с тех пор провел 11 матчей за первую команду, забив один раз в матче Кубка Германии против «Вердера».
Тем не менее, чтобы дебютировать в сборной США в ближайшем будущем, ему нужно прибавлять.
Джованни предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сравнится со своим отцом, который провел 112 матчей за период с 1994 по 2006 год, что делает его 10-м по количеству матчей игроком в истории национальной команды.