Яблочко от яблони. 14 футболистов, идущих по стопам своих звездных отцов

Некоторые игроки, такие как Каспер Шмейхель или Дейли Блинд, успешно справляются с давлением, которое оказывает на них знаменитая фамилия: первый помог «Лестеру» выиграть АПЛ в 2016 году.

В молодости датский вратарь был заснят, играющим в футбол на «Олд Траффорд» с другим известным сыном, Томом Инсом, который также продолжил карьеру в Английской Премьер-лиге.

Но в Европе появилась целое новое поколение игроков, рожденных в семьях величайших футболистов, которые пытаются заявить о себе в спорте, одновременно пытаясь справиться с давлением успеха своего отца.

В то время как некоторые из них справляются лучше других, всем им еще предстоит пройти долгий путь в своей карьере.

В настоящее время в Европе играют 14 футболистов, которые хотят пойти по стопам своих отцов. Колумнист Squawka Гарри Эвардс рассказывает о них.

20«Рома»Патрик Клюйверт

Джастину Клюйверту, одному из самых ярких молодых игроков «Ромы», предсказываю повторение славы его отца Патрика, несмотря на то, что ему всего 20 лет.

Дебютировав в первой команде в 2017 году, голландец сыграл 56 матчей за «Аякс» во всех соревнованиях, забив 13 голов.

Отличная форма 20-летнего юноши принесла ему место в сборной Голландии в прошлом году, где он дебютировал в матче против Португалии и, в свою очередь, сделал Клюйвертов первым юношеским дуэтом дебютантов «отец-сын» в истории Голландии.

Клюйверт перешел в итальянский топ-клуб «Рома» во время летнего трансферного окна 2018 года за 15,16 млн. фунтов.

Justin and Patrick Kluivert are the tenth father/son debutants in the history of the Netherlands national team.

Patrick: 18 years and 138 days old.

Justin: 18 years and 325 days old.

The first to do it as teenagers. 🇳🇱 pic.twitter.com/fbKIg6U5Pc