Глава в истории княжества. «Монако» — «Реал». ЛЧ 2004

После первого поединка на «Сантьяго Бернабеу» коллектив из одноименного княжества уступал в два мяча, но смог перевернуть ход данного противостояния

Перед ответным матчем на «Луи II»

«Монако», который позже попадет в финал, сумел выйти из Группы С первого места. В квартете с «Депортиво», ПСВ и АЕКом эта команда набрала 11 очков. Мадридский коллектив также финишировал на вершине таблицы. «Королевскому клубу» удалось обойти «Порту», «Марсель» и «Партизан».

Жребий плей-офф свел двух соперников в четвертьфинале, а перед этим «Реал» на стадии 1/8 разделались с «Баварией», в то время как «монегаски» выбили из турнира московский «Локомотив». Теперь командам предстояло выявить сильнейшего в очной битве, фаворитом которой считали испанский гранд.

Статус фаворитов «бланкос» подтвердили на «Сантьяго Бернабеу». 24 марта 2004 года в столице Испании подопечные Карлуша Кейроша разобрались с красно-белыми, переиграв тех со счетом 4:2. В составе мадридцев публика могла узреть Бекхэма, Роналдо, Фигу, Гути, Рауля и Зизу. Цвета «монегасков» защищали Фернандо Морьентес, Патрис Эвра и Гаэль Живе. А руководил клубом из княжества Дидье Дешам.

Звездные футболисты, которые были в обойме у «Реала», сделали результат в первой встрече — 4:2. При подобном раскладе ответка в княжестве Монако могла стать простой формальностью, если бы не расхлябанность самого «Реала» и вера «Монако» в собственные силы.

Первый тайм все еще без шансов

«Монако» — «Реал». ЛЧ 2003/2004

Шестое апреля 2004 года. «Монако» выходит на поле «Луи II» с мыслью о том, что все может получиться. Кроме того, красно-белые не перестают думать о борьбе за чемпионство страны, которую они активно ведут с «Лионом» и ПСЖ. Чуть позже коллектив из княжества финиширует в Лиге 1 третьим, отстав от лидеров всего на четыре пункта.

Однако в упомянутый вечер коллектив Дидье Дешама вынужден был сконцентрироваться лишь на битве с «Реалом», которая была близка к последней. Пьерлуиджи Коллина дал стартовый свисток, а «королевский клуб» сразу же понесся вперед. Подопечные Карлуша Кейроша активничали возле чужой штрафной, пытаясь отыскать в нападении Рауля. Игроки «сливочных» отдавали на своего форварда неплохие передачи, а семерка «Реала» старалась их замкнуть, правда, пока неудачно.

«Монегаски» атаковали с опаской, они остерегались быстрых контрвыпадов гостей, но свои шансы имели Фернандо Морьентес и Людовик Жюли. К сожалению для поклонников красно-белых, данные попытки не принесли нужного результата. «Монако» необходимо было отыгрываться, но тут произошла неприятность. «Реал» забил. И сделал это, разумеется, Рауль после паса Роналдо.

Общий счет стал 5:2, французскому коллективу пришлось размышлять о том, как отквитать три гола. С игрой, которую демонстрировал клуб Дидье Дешама, создавалось впечатление, что свои мячи хозяева найдут, вот только нужно ж еще и не пропустить.

Рауль воспользовался своей возможностью на 36 минуте, а уже через девять минут Людовик Жюли отличился в составе красно-белых. Активный Морьентес расположился в штрафной площади «Реала», сделал головой скидку на партнера и тот, поймав круглого, ввинтил его в дальний угол. Молодой Икер Касильяс ничего не смог поделать. По итогам первой половины встречи команды установили равенство, но для прохода дальше этого французам было маловато.

Все изменилось после перерыва

Свой второй гол «Монако» буквально вынес из раздевалки. Не прошло и трех минут, как богатая публика и простые фанаты на «Луи II» вскочили со своих мест и радостно трясли кулачками. Патрис Эвра сделал классную подачу в штрафную «Реала», на которую среагировал Морьентес. Форвард выпрыгнул выше всех и пробил точно в угол. Касильяс даже не дернулся и лишь безысходно потирал перчатки.

Невероятный камбэк уже витал в воздухе, однако для него не хватало забитого мяча. «Королевский клуб» выглядел растерянно, а «Монако» наращивал давление. Попытки «Реала» ответить ничем опасным не завершались, а вот красно-белые обостряли куда интереснее.

Идет 66 минута матча. Игрок атаки «Монако» с левой пробивает по воротам, мяч от защитников мадридцев достается Жюли, который пяткой проткнул круглого между ног футболисту обороны. Снаряд попал точно в цель. Тот самый гол, способный решить судьбу четвертьфинала, наконец-то пришел. Людовик снял футболку и помчал праздновать. Теперь важно было дотерпеть.

«Реал» не понимал, как спасать то, что упустили сам. Несколько раз отличиться пытался Зидан, а чуть позже Рауль забил гол, который справедливо был отменен из-за положения вне игры. Красно-белые, несмотря на преимущество, не спешили отсиживаться в обороне. Впереди у них получалось многое, но самый жирный момент возник в концовке встречи у Эммануэля Адебайора. Форвард из Того принял мяч в штрафной мадридцев в плотно пробил по воротам, угодив в каркас. Провалившемуся в защите «Реалу» повезло, но подобного везения не хватило.

Хаотичные забеги команды Карлуша Кейроша в атаку ничем толковым не завершились. Арбитр Коллина дал финальный свисток. Футбольная история зафиксировала ярчайшую победу за все время существования клуба «Монако». По сумме двух матчей 5:5 подопечные Дешама прошли в 1/2 из-за голов на выезде.

В дальнейшем красно-белые дойдут аж до финала, где в Гельзенкирхене они всухую проиграют «Порту» — 0:3. А касательно четвертьфинального подвига на «Луи II» тренер «монегасков» скажет следующее: «Игроки вписали красочную главу в историю клуба и французского футбола. Это доказывает, что в футболе все возможно, если верить в себя». 0