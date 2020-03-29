Сульшер в «Манчестер Юнайтед». Итоги полноценного года работы

С остановкой сезона была поставлена на паузу и серия из 11 игр без поражений во всех турнирах, за время которой «Манчестер Юнайтед» забил 29 голов, а пропустил всего два, девять раз сыграл «на ноль», дважды обыграл «Манчестер Сити», один раз — «Челси».

В заявлении, выпущенном для владельцев абонементов, клуб заявил, что «полностью поддерживает коллективное намерение завершить сезон в Премьер-лиге, Кубке Англии и еврокубках». Это потому, что «красным дьяволам» есть за что бороться, хотя еще два месяца назад все было не так радужно.

В конце января «Бернли», нервно поглядывавший на зону вылета, прибыл на «Олд Траффорд», чтобы покинуть арену с победой со счетом 2:0. Это произошло всего через три дня после того, как «Юнайтед» на «Энфилде» уступил «Ливерпулю» 0:2. На тот момент статистика была ужасной: пять поражений в десяти встречах.

В тот период болельщики команды неоднократно желали «завершить сезон прямо сейчас», особенно после поражений от «Вест Хэма» и «Ньюкасла», домашней ничьей с «Рочдейлом» в Кубке лиги и еще одного унизительного поражения от «Уотфорда» в декабре.

Тем не менее, спустя год после назначения на пост главного тренера, которое случилось 28 марта 2019 года, Сульшер постепенно начал побеждать. Если брать во внимание личные интересы, то более половины клубов лиги могут найти причины, чтобы доказывать, что нынешний сезон нужно окончательно прервать. Однако «Юнайтед» в эту группу не войдет, даже если придется признать чемпионство «Ливерпуля».

И все же смотреть только на результаты нет никакого смысла. После того, как в декабре 2018 года Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера, придя на смену Жозе Моуринью, он привел «Юнайтед» к 14 победам в 17 играх, но затем одержал две победы в 12 оставшихся матчах сезона. Он выиграл у «Манчестер Сити» (дважды), «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала», но также проиграл дома «Кардиффу», «Бернли» и «Кристал Пэлас».

Важно отметить, что даже в самые критические моменты Сульшер продолжал верить в большинство своих игроков. В конце прошлого сезона Давид де Хеа пережил небывалый спад, но Сульшер сохранил веру в него. Эта демонстрация поддержки стала главной причиной, по которой вратарь сборной Испании в сентябре наконец заключил долгосрочный контракт.

Моуринью часто оказывал давление на травмированных игроков, заставляя их быстрее набирать форму. Однажды семью одного из его подопечных заставили бегать по спортивным магазинам Майами в поисках пары бутс, поскольку этому игроку было приказано немедленно закончить отпуск, чтобы сыграть в бессмысленном предсезонном матче.

Сульшер занял противоположную позицию. Он тоже ждал возвращения травмированных в строй, но всегда верил, что они первые проявят инициативу в возвращении на поле. Идея заключалась в том, что футболист, который хочет играть, гораздо полезнее, чем тот, кто мысленно отдыхает.

Подобного подхода Сульшер придерживался и на трансферном рынке. Охота за Пауло Дибалой летом была быстро прекращена из-за опасений, что форвард был заинтересован в переезде на «Олд Траффорд» только потому, что его будущее в «Ювентусе» выглядело безрадостным.

Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу было разрешено уйти без подписания замены, потому что они не хотели оставаться в команде. Боевой дух в команде имел приоритет над всем остальным. Кратковременные страдания считались оправданными ради долгосрочной выгоды.

В частном порядке «Юнайтед» говорит скаутам и агентам, что он хочет подписать футболистов, которые будут «вежливы, скромны и самонадеянны», а также тех, у кого будет X-фактор. В итоге при Сульшере не было допущено грубых ошибок. Гарри Магуайр, Аарон Ван-Бисака, Даниэль Джеймс, Бруну Фернандеш и Одион Игало — все это успешные трансферы, что является большой редкостью после ухода сэра Алекса Фергюсона.

В частности, Магуайр и Фернандеш добавили столь необходимое лидерство в раздевалку. Магуайр уже является капитаном команды, хотя перешел из «Лестера» всего восемь месяцев назад, тогда как Фернандеш играет ключевую роль в повышении стандартов на тренировках.

Там, где в прошлом сезоне при небрежном проходе лишь пожимали плечами, теперь отвечают яростным взрывом. Это часть культуры, которую пытается привить Сульшер. Бывший защитник «Юнайтед» Рио Фердинанд рассказывал историю о том, как его не жалели во время первой тренировки в команде, несмотря на то, что он стал самым дорогим защитником в мире. И хотя Сульшер кажется более расслабленным, чем Моуринью, он попытался создать более беспощадную атмосферу в Каррингтоне. Он рад, что его подопечные бьют друг друга по ногам на тренировках, и споры о том, сыграл ли кто-то в мяч или нет, приветствуются, а не осуждаются.

Сульшер правил железным кулаком в бархатной перчатке. Джесси Лингарда поддерживали в течение трудного года, когда он восстанавливался после травмы, но тренер не уклонялся от непростых решений, и порой это приводило к тому, что игрок сборной Англии наблюдал за матчами с трибуны.

Летом появятся новые игроки, преимущественно атакующие, ведь линия обороны была улучшена в прошлом году. И Сульшер готов быть безжалостным, чтобы освободить для новичков место в составе.

Его самый сложный вопрос: что делать с Полем Погба? Сульшер хочет, чтобы на «Олд Траффорд» играли лучшие, но он настроен на создание состава, преданного «Юнайтед», и не будет жертвовать гармонией коллектива ради одной личности.

Сульшер прекрасно осознает, что серия из 11 беспроигрышных матчей и пятое место в таблице — не самый большой успех для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», но есть признаки, пусть и небольшие, что план, к которому он строго придерживался, работает. Спустя год после назначения норвежца постоянным тренером появилась искренняя надежды, что он все делает правильно. Следующий шаг — превратить это во что-то более осязаемое. 0