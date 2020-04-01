Английский футбол vs финансовый кризис. Все подробности

Футбол в Англии остановлен, как быть с зарплатами — не ясно

Футбол в Англии остановлен, как быть с зарплатами — не ясно cnbc.com

Когда будет безопасно — никто не знает

Это предложение — один из способов помочь клубам, столкнувшимся с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса и остановки чемпионатов. PFA стремится узнать, оправдана ли возможная отсрочка по заработной плате футболистов.

Тем временем профсоюз игроков Fifpro предостерегает от стандартизированной политики по урезанию зарплат спортсменов. Организация настаивает, что меры, которые принимают топ-клубы, «нельзя просто спускать ниже». Например, «Ювентус», включая Криштиану Роналду, Маурицио Сарри, игроков и работников, решил пойти на значительное сокращение зарплаты.

Сезон возобновится только в тот момент, когда это будет безопасно для команд и болельщиков на трибунах. В Англии все чемпионаты были приостановлены на срок до 30 апреля, но пандемия еще может внести коррективы в эти планы. Все прекрасно понимают, что турниры возобновят гораздо позже.

Премьер-лига и Английская футбольная лига готовы завершить сезон досрочно, но заявили, что возобновят его «только тогда, когда это будет безопасно и если позволят условия».

18 марта Английская футбольная лига заявила, что создаст фонд в размере 50 миллионов фунтов, чтобы помочь своим клубам покрыть дефицит в этом месяце. Собрание в среду будет направлено на то, как действовать дальше и чем компенсировать потери в апреле.

Клубы Премьер-лиги также осознают, что досрочное завершение сезона может означать, что они будут должны вернуть трансляторам порядка 760 миллионов фунтов. Переговоры будут сосредоточены на том, нужно ли клубам откладывать выплату заработной платы игрокам, а также можно ли достичь коллективного соглашения.

Здравый смысл — на первом месте

Футболисты из АПЛ могут позволить себе не получать зарплаты, об остальных этого не скажешь cnbc.com

Футболисты «Лидса» уже выразили готовность какое-то время не получать зарплату. В «Бирмингеме», где игроки получают более 6 тысяч фунтов в неделю, было предложено руководством снизить ставки в два раза на ближайшие четыре месяца. Но PFA призывает другие клубы привлечь профсоюз и использовать коллективный подход.

Также есть информация, что некоторые клубы не хотят рисковать своими финансами и не готовы заключать коллективное соглашение.

На встрече в среду будут обсуждаться дальнейшие движения денежных средств от клубов к игрокам, а также будут рассмотрены любые решения, которые опубликуют ФИФА и УЕФА. Они также должны провести конференцию в этот день.

На собрании будут обсуждаться контракты игроков и система трансферов, что может существенно повлиять на весь британский футбол. Стороны не обойдут стороной и тему женского футбола. Профессиональная женская лига и полупрофессиональный женский чемпионат также приостановлены до 30 апреля.

«Мы можем обращаться только к здравому смыслу. Не всем подходит стратегия игроков "Ювентуса" с полным отказом от зарплат. У нас были случаи в Индонезии, когда клубы использовали этот пример, аргументируя решение оставить футболистов без денег. В целом ситуация выглядит абсурдно», — заявил генеральный секретарь Fifpro Йонас Баер-Хоффманн.

Здесь все очевидно. Если игроки из элитного дивизиона с миллионными контрактами могут позволить себе сидеть на карантине без денег, то об остальных этого не скажешь.

Баер-Хоффманн призвал все европейские лиги последовать примеру и использовать только коллективные решения в подобных ситуациях. Только в таком случае получится защитить права как клубов, так и футболистов. 0