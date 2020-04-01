Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнуть

Президент УЕФАпризнал, что этот сезон может быть «потерян», если он не будет возобновлен к концу июня, в то время как нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англиизаявил, что должен быть момент, когда нужно будет сказать «хватит ждать». Его предел — тоже конец июня.

Но если мы начнем готовиться к перспективе обнуления и признания сезона несостоявшимся, то все рекорды будут удалены, и сезон 2019/20 войдет в историю как призрачный.

Подобный сценарий вызвал бы разочарование у болельщиков «Ливерпуля», надежды которых на завершение 30-летней серии без чемпионства рухнули бы в одно мгновение.

Это также приведет к финансовому кошмару для клубов, ассоциаций и вещателей. Однако, если не найдется времени для того, чтобы провести оставшиеся матчи, и сезон действительно обнулят, то не только «Ливерпуль» заметит, что все его усилия были напрасными. Многие другие рекорды и достижения тоже могут исчезнуть.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиге, имея 25 очков преимущества перед ближайшим преследователем. До внезапной остановки чемпионата Англии в середине Марта подопечные Юргена Клоппа были всего в двух победах от завоевания титула.

Мохамед Салах globallookpress.com

Ни одна команда не потеряет больше, чем «Ливерпуль», если сезон будет отменен. Мало того, что чемпионский трофей выскользнет из рук «красных», так еще и многие их достижения не будут учтены.

В этом сезоне «Ливерпуль» повторил рекордную серию «Манчестер Сити» из 18 побед подряд в Премьер-лиге, а также превзошел «горожан» по количеству последовательных домашних побед — 22-й подряд триумф на «Энфилде» случился в марте, когда был повержен «Борнмут».

Если сезон будет объявлен несостоявшимся, то все вышеперечисленное будет уничтожено.

Лионель Месси

Месси начал 2020 год, отставая всего на 25 точных ударов от рекордного показателя по голам за один клуб, который принадлежит Пеле — бразильская легенда завершила карьеру в «Сантосе» с 643 голами.

Лионель Месси globallookpress.com

В сезоне 2019/20 Месси забил 24 гола, а если брать только этот год, то на его счету девять точных ударов, то есть в сумме он имеет 627. Но если сезон 2019/20 не войдет в книгу рекордов, аргентинец может вернуться к отметке в 603 гола.

Рекорд Пеле все еще будет в пределах досягаемости, но с приближением 33-го дня рождения Месси в июне, сможет ли он действительно забить еще 41 гол за «Барселону», чтобы выйти на первое место?

Криштиану Роналду

Роналду создал ряд личных рекордов в сезоне 2019/20, и все они могут быть уничтожены. Он провел 1000-й матч в карьере в тот же день, когда забил в 11-й игре Серии А подряд, повторив тем самым лучший результат в истории, показанный Габриэлем Батистутой и Фабио Квальяреллой.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» забил 700-й гол в карьере в матче сборных Португалии и Украины в октябре. И хотя его международные мячи должны сохраниться, все 25 клубных голов рискуют уйти из общего подсчета.

Серхио Агуэро

Когда Агуэро оформил хет-трик в победном матче против «Астон Виллы» (6:1) в январе, аргентинец превзошел Тьерри Анри и стал лучшим иностранным бомбардиров в истории Премьер-лиги. Кроме того, он побил рекорд Алана Ширера по количеству хет-триков, которых форвард «Манчестер Сити» сделал 12.

Серхио Агуэро globallookpress.com

Бывший нападающий «Арсенала» Анри забил 175 голов за «канониров», но Агуэро отнял у него корону самого результативного иностранца в этом сезоне. Более того, среди всех бомбардиров он занимает четвертое место со 180 голами, что на семь меньше, чем у экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Энди Коула.

Но если будет принято решение перезагрузить сезон, все 16 голов Агуэро станут недействительными. Он также лишится своего рекордного 12-го хет-трика. Это приведет к тому, что нападающий «Сити» вернется на отметку в 164 гола и будет занимать седьмое место в списке лучших бомбардиров АПЛ, отставая на один мяч от бывшей звезды «Ливерпуля» Робби Фаулера.

Эрлинг Холанд

Холанд был звездой сезона 2019/20, став одним из самых захватывающих талантов, выступая сначала за «Зальцбург», а затем — за дортмундскую «Боруссию».

Эрлинг Холанд globallookpress.com

19-летний игрок так же, как Марко ван Бастен, Фаустино Асприлья и Уэйн Руни оформил хет-трик в своем дебютном матче в Лиге чемпионов против «Генка» в сентябре, и он также быстрее остальных забил 10 мячей в турнире, когда отличился за «Боруссию» в победной встрече с «Пари Сен-Жермен» (2:1) в феврале.

Хорошей новостью для Холанда является то, что, если сезон 2019/20 будет стерт из памяти, у него будет еще одна возможность забить в «дебютном» матче в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Лестер»

Когда в марте 1995 года «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ипсвич Таун» со счетом 9:0 на «Олд Траффорд», казалось, что команда сэра Алекса Фергюсона установила вечный рекорд.

Джейми Варди globallookpress.com

Впрочем, увидев, как в октябре «Лестер» разгромил «Саутгемптон» 9:0, мы осознали, что в книге рекордов «лисы» присоединились к «красным дьяволам» в категории «самая крупная победа в истории Премьер-лиги».

Джейми Варди и Айозе Перес в тот вечер на «Сэнт-Мэри» оформили по хет-трику, но их результативность и рекордная победа «Лестера» находятся под угрозой.

«Лидс»

«Лидс Юнайтед» — один из самых любимых болельщиками и один из самых легендарных клубов в Англии. Но финансовый крах на «Элланд Роуд» привел к тому, что команда была отчислена из Премьер-лиги в 2004 году, и с тех пор туда не возвращалась.

В какой-то момент «Лидс» даже играл в третьем по силе дивизионе, но было похоже, что 2020-й — год возвращения «Лидса» туда, где, как полагают многие, он должен быть.

Главный тренер Марсело Бьелса поднял «Лидс» на вершину Чемпионшипа за девять игр до конца, и команда имеет запас в семь очков перед третьим местом.

Набрав 71 очко в 37 матчах, «Лидс» готовится превзойти свое же лучшее достижение по количеству баллов за сезон — 85 очков, набранные, когда команда Говарда Уилкинсона добилась выхода в элитный дивизион в сезоне 1989/90.

Но если сезон не будет завершен, «Лидс» не просто не улучшит личный рекорд, но и не выйдет в Премьер-лигу. 0