АПЛ утонула в коронавирусе. Чего нам будет не хватать этой весной

«Арсенал»: пушечная правая нога Ляказетта

Мы можем легко утонуть в сложностях футбола, будь то хитросплетения тактики, финансов, все более сложные моральные вопросы и так далее. Иногда хорошо просто свести все к основам, например, очень-очень сильному удару по мячу. Ляказетт сенсационен в этом, когда совершает пушечные выстрелы правой ногой в сумасшедшем темпе.

«Астон Вилла»: гетры и талант Джека Грилиша

Джек Грилиш globallookpress.com

В Премьер-лиге хватает классных футболистов, но наблюдать за ними часто далеко не так интересно, как за Грилишем. Это жизнерадостный плеймейкер, который технически просто гениален. Его игра в коротких гетрах с детскими щитками создает ощущение, что он выходит на поле чисто ради удовольствия и играет в футбол бесплатно. Плеймейкер, который несет в себе романтику футбола.

«Борнмут»: грубость Джефферсона Лермы

Одно из последствий остановки сезона — продвижение Лермы к рекорду по желтым карточкам остановлено. Жесткий колумбийский защитник получил уже девять предупреждений, но его продолжала манить рекордная отметка 14 (ее обладателями являются сразу восемь игроков). Лерма не только является хорошим игроков, но и предоставляет фанатам возможность поиграть в игру, предсказывая, когда он получит очередное предупреждение.

«Брайтон»: «Сассекс у моря»

В последние годы модно устраивать из выхода команд на поле какое-то здовещее шоу. Мрачная и драматическая музыка, световые шоу, извержение огня и так далее. Футбол порой относится к себе слишком серьезно. Однако в Брайтоне перед поединками принято исполнять старую песню духового оркестра «Сассекс у моря», которая была написана еще в 1907 году, а затем стала там неофициальным гимном. Это погружение в другое время всегда воодушевляет всех на стадионе.

«Брайтон» и его песня

«Бернли»: левая нога Дуайта Макнила

В настоящее время невозможно быть по-настоящему недооцененным в Премьер-лиге, но игрок, который, похоже, ближе остальных к этому статусу — Макнил, один из самых эстетически привлекательных футболистов турнира. У него по-настоящему волшебная левая нога, которой он способен забивать с любой дистанции. Он создает серьезные проблемы для защитников и имеет качества многих типов вингеров, но это делает его еще более особенным.

«Челси»: возрождение Оливье Жиру

Оливье Жиру globallookpress.com

Если бы все пошло по плану, Жиру покинул бы «Челси» в январе. Он хотел пойти, а клуб не хотел, чтобы он остался; все, что сдерживало трансфер, были трудности переговоров с «Интером». В конце концов все это провалилось, а Жиру ждали еще шесть месяцев на скамейке запасных. Но травма Тэмми Абрахама и некомпетентность Миши Батшуайи открыли дверь в стартовый состав, и Жиру удалось показать миру, каким потрясающим игроком он остается.

Француз даже успел забить несколько голов, но пауза не позволит нам вновь увидеть форварда во всей красе.

«Кристал Пэлас»: нелепая последовательность Роя Ходжсона

Рой Ходжсон globallookpress.com

В этом мире мало что нельзя подвергнуть сомнениям, но процент побед Ходжсона — одна из этих вещей: в «Блэкберне» он составил 35%, в «Фулхэме» — 34%, в «Ливерпуле» — 35%, в «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвиче» — по 36%. В нынешние времена миру нужна стабильность, а Ходжсон может ее дать, хоть и в своеобразной форме.

«Эвертон»: Андре Гомеш

Португалец вернулся после травмы несколько недель назад, но сложно было представить, что 112 дней его голеностоп был без движения. Гомеш показывал классную игру, поэтому было приятно наблюдать за его возвращением. Он сразу сал лидером команды на фоне коллег по полузащите.

«Лестер»: правый защитник-плеймейкер Рикарду Перейра

Рикарду Перейра globallookpress.com

Не часто можно увидеть, что правый защитник диктует темп игры всей команды. Некоторые выглядят интересно, некоторые — технично, кто-то великолепен в атаке или защите, но очень немногие могут выступать в роли плеймейкера. Перейра — одна из ключевых причин успеха «Лестера» в этом сезоне.

«Ливерпуль»: улыбка Вейналдума

Джорджиньо Вейналдум globallookpress.com

Можно назвать множество вещей, которых нам не хватает в исполнении «Ливерпуля», учитывая их сенсационно великолепную игру и путь к чемпионству в качестве лучшей команды Премьер-лиги всех времен. Но широкая, милая улыбка Джорджиньо Вейналдума — это то, что поднимает болельщикам настроение, когда в этом появляется острая необходимость.

«Манчестер Сити»: Лига чемпионов

Мы, очевидно, скучаем по Лиге чемпионов в целом, но если вы верите во что-то вроде судьбы, «Манчестер Сити» неизбежно победит в этом сезоне. Будучи забаненными в следующем сезоне (возможно) и очень несчастными по этому поводу, в мае была бы какая-то поэтическая ирония, если бы команда подняла над головой трофей. А потом, вполне возможно, клуб мог бы добиться смягчения дисквалификации.

«Манчестер Юнайтед»: история Одиона Игало

Одион Игало globallookpress.com

Он был трансфером в условиях безвыходной паники, но если Игало будет продолжать делать хет-трик в каждой игре, то его возвращение из футбольной безвестности в Китае, чтобы играть за клуб, который он поддерживал в детстве, — идеально трогательная история. Он был рад просто надеть футболку «МЮ», а после пары голов Лиги Европы мы с нетерпением ожидали увидеть, насколько широкой была бы его улыбка, если бы он забил в Премьер-лиге.

«Ньюкасл»: Аллан Сен-Максимен

Мы действительно должны объяснять, почему? Сен-Максимен, звезда среди «хаотичных» футболистов, наверняка попадает в категорию «он не знает, что он собирается делать дальше, поэтому мы, конечно, тоже этого не знаем». И хотя это может быть неприятно, если вы его товарищ по команде, это замечательно для нейтральных зрителей, которые нуждаются в развлечениях.

«Норвич»: вся команда

Да, это немного расплывчато, но мы просто на время потеряли философию этого клуба. Это аутсайдер АПЛ, но команда не выглядит безнадежно в плане настроения. Они, кажется, получают удовольствие просто от того, что выступают в элитном дивизионе, демонстрируя прекрасный футболв исполнении молодых игроков. «Невинность» «Норвича» выглядит привлекательно, команде порой даже не хватает цинизма, которым пронизан весь остальной чемпионат. В клубе просто понимают, что вылет в Чемпионшип — это далеко не конец света и не самое главное в игре.

«Шеффилд»: стремление Макголдрика забить гол

Он только вернулся в команду после того, как получил травму, что означало возобновление торжественной охоты Макголдрика на гол в этом сезоне. Один из самых популярных игроков команды и один из их лучших игроков в этом сезоне еще не забивал в Премьер-лиге, когда сезон был остановлен, но он все-таки пытался.

«Саутгемптон»: штрафные удары Джеймса Уорда-Проуза

Немного сложно понять, насколько хорош Уорд-Проуз. Его просто недооценивают из-за уровня команды, в которой он играет? Что по-настоящему впечатляет в игре полузащитника «святых», так это его штрафные удары. Это настоящий мастер «мертвых мячей». Болельщики уже знают, что сейчас что-то будет, когда этот парень подходит к точке.

«Тоттенхэм»: Жозе Моуринью

Жозе Моуринью globallookpress.com

О, как мы скучаем по «Особенному». Мы скучаем по его угрюмому выражению лица, по его ярким репликам, постоянным жалобам по любому поводу, его настойчивасти, по тому, что он не может играть в нормальный футбол с командой, в которой собрано много классных игроков. Пожалуйста, поскорее возвращайся, Жозе.

«Уотфорд»: взгляд Найджела Пирсона

Найджел Пирсон globallookpress.com

Было несколько причин для возрождения «Уотфорда» при Пирсоне. Начиная с того, что он упростил их игру, чтобы, по словам Троя Дини, относиться к игрокам «как к мужчинам», а еще одна из причин — его взгляд. Страшный, но и мотивирующий. Создается ощущение, что он смотрит прямо в душу и находит любые слабости, которые могут быть у футболиста. В такой ситуации сложно не начать побеждать.

«Вест Хэм»: прогресс Джаррода Боуэна

Дэвид Мойес был (возможно, справедливо) осторожен с тем, чтобы перевести Боуэна в первую команду «Вест Хэма» сразу после его трансфера из «Халла» в последний день, но когда он это сделал, полузащитник оказал мгновенное влияние на игру команды и забил гол, когда был обыгран «Саутгемптон» со счетом 3:1. Это потрясающий талант. Жаль, что мы не смогли увидеть его прогресс уже сейчас.

«Вулверхэмптон»: Адама Траоре

Адама Траоре globallookpress.com

Мы скучаем по Траоре в любые дни, когда он не играет в футбол. А когда вингер «волков» не играет в футбол несколько месяцев... мы трепещем от нетерпения. Темп, шикарная техника, мощные физические данные, напор — все это надо болельщикам. Возвращайся скорее, Адама, как и весь английский футбол. 0