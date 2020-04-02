Чего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летом

Что если начать игру Football Manager заново?

Сезон должен быть завершен. Сезон должен быть оставлен. По мере того, как идут споры, лишь изредка признавая свою гипотетическую природу, учитывая, как мало мы знаем о том, как будет вести себя вирус, как долго может продолжаться карантин, и возможна ли вторая волна заражения после его снятия, заманчиво опускаться в гипотетическую плоскость.

Что, если бы это было похоже на Football Manager? Что, если бы мы могли выйти без сохранения и вернуться, начать все сначала прошлым летом? Что клубы Премьер-лиги сделали бы по-другому?

«Тоттенхэм» напрасно уволил Почеттино

Давайте начнем с очевидного: решение «Тоттенхэма» уволить Маурисио Почеттино и заменить его Жозе Моуринью. После того, как этот путь начался, возможно, есть какая-то логика в его завершении до конца, но пошел бы ли президент Дэниел Леви снова по этому пути?

«Шпоры» без побед в последних шести играх, они вылетели из Кубка Англии и Лиги чемпионов и на семь очков отстают от четвертого места при трех «сухих» матчах и 26 при португальце. Для лондонцев этот сезон в руинах.

Команде повредили травмы, в то время как сторонники Моуринью указывают на проблемный и истощенный состав. Но если это служит оправданием для Моуринью, почему не для Почеттино? Не то чтобы он не знал о его недостатках, и не то, но он два года добивался увеличения расходов на трансферы.

Леви, получивший выбор между заменой менеджера или большей части команды, пошел за менеджером, но похоже, что в конечном итоге ему также придется заменить большую часть коллектива. И когда дело доходит до этого, кого бы вы предпочли: талантливого специалиста, желающего доказать свою профпригодность, или утомленного ранее великого тренера, который все чаще занимается большими трансфертами и чьи идеи начали выглядеть устаревшими?

«Уотфорду» стоило раньше уволить Грасию

Что касается других тренерских назначений и отставок, «Уотфорд» может подумать, что он мог бы уволить Хави Грасию летом, а не ждать до сентября, и тогда больше не беспокоился бы о 12 матчах под руководством Кике Санчеса Флореса. «Эвертон», «Арсенал» и «Вест Хэм», возможно, подумают, что они могли бы действовать быстрее, чтобы задержать ускользающий сезон.

«Ливерпуль» не должен был покупать Адриана

Если говорить о верхней части таблицы, «Ливерпуль», видимо, мало что изменил бы, хотя, возможно, разберется в том, что произошло во время зимнего перерыва, и задастся вопросом, привело ли что-то в их графике к незначительной потере ритма в феврале и начале марта. Учитывая, как получилась игра с «Атлетико», мерсисайдцы могли бы также подумать о подписании лучшего резервного вратаря, чем у них есть [в лице Адриана].

«Манчестер Сити» должен был подписать замену Компани

Для «Манчестер Сити», однако, есть одна явная проблема, которую они наверняка попытались бы решить: отсутствие подмены в центре защиты. Уход Венсана Компани неизбежно нес в себе риск оставить вакуум лидерства, но также не было необходимости в оборонительном вакууме. С Отаменди — всегда несколько уязвимой и неуклюжей фигурой, наименее очевидным игроком в команде Гвардиолы, а также неопределенной формой Стоунза, «Горожане» остались крайне зависимыми от Ляпорта.

Тот факт, что в этом сезоне он выходил в основе семь раз, является основной причиной, по которой отставание от «Ливерпуля» настолько велико, не только из-за отсутствия француза, но и потому, что Фернандиньо не хватало в центре полузащиты, поскольку он вынужден был играть в защите.

«Манчестер Юнайтед» должен был продавать Погба

Кейс «Манчестер Юнайтед» интригует. Учитывая его прогресс после подписания Бруну Фернандеша — манкунианцы выиграли шесть поединков и трижды сыграли вничью после его трансфера в конце января — они, вероятно, попытались бы заполучить его летом.

Гарри Магуайр, предполагая, что «МЮ» все же потребует заплатить за него 80 млн фунтов, возможно, был бы подписан раньше, чтобы дать ему больше времени и приспособиться к своим новым партнерам по команде, а попытка снизить сумму путем переговоров просто не сработала.

Учитывая, что Поль Погба появился в основе пять раз в этом сезоне и ни разу, начиная с сентября, продажа его прошлым летом, вероятно, была бы приоритетом: разве кто-то сейчас, даже в «Юнайтед», думает, что в клубе его ждет светлое будущее?

И есть также те, кто будет утверждать, что Уле Гуннара Сульшера нужно было заменить, когда Почеттино стал доступным, хотя недавняя форма его подопечных, возможно, начала смягчать опасения по поводу долгосрочной пригодности норвежца для этой работы.

Какие трансферы были ошибочными?

А как насчет подписаний, которых теперь могли бы избежать клубы? Потратил бы ли «Манчестер Сити» 58,5 млн фунтов на Жоау Канселу, который провел восемь матчей в основе? «Ньюкасл», конечно же, не потратил бы 40 млн фунтов на Жоэлинтона, форварда, совершенно не подходящего для изолированной роли наконечника, которую его попросили выполнять.

«Тоттенхэм», возможно, все-таки потратил бы 54 млн фунтов на Танги Ндомбеле, но этого бы не случилось, если бы они планировали назначить Моуринью. «Астон Вилла», возможно, пересмотрела бы всю свою трансферную стратегию: она потратила 140 млн фунтов, но безрезультатно.

Хотя клубу не повезло по травме Уэсли, только приход Тайрона Минса имел явный успех. «Вест Хэм», вероятно, пересмотрел бы свою трансферную политику, но было трудно так думать после прошлого сезоне, когда это было не так.

«Норвичу» ничего не помогло бы

«Лестер» и «Челси», видимо, не слишком сильно изменились бы, хотя Фрэнк Лэмпард мог бы начать использовать Оливье Жиру раньше, учитывая такую возможность. Но, пожалуй, самый интересный случай клуба, который требует небольшое количество исправлений — это «Норвич». Легко сказать, что там должны были потратить больше, что потратиться на пару высококлассных игроков могло иметь значение для них.

Тем не менее, учитывая финансовые ограничения, при которых они работают, неясно, сколько еще они могли бы подписать. Даниель Фарке — стабильно привлекательный тренер, чья молодая команда играет в привлекательный, яркий футбол. Не потребовалось бы много времени, чтобы они все равно упали на дно, как сейчас.

Возможно, в этом и заключается разгадка: таблица не лжет, но ее нельзя рассматривать без контекста. И вот где вопрос, учитывая контекст, что могло бы быть разумно улучшено, кажется полезным. Ни один пересмотр ситуации не может полагаться только на результаты. 0