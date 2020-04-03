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    Жизнь после коронавируса. С чем столкнутся ведущие клубы АПЛ

    Рано или поздно чемпионат Англии будет продолжен

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    «Ливерпулю» осталось дважды победить для чемпионства
    «Ливерпулю» осталось дважды победить для чемпионства
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    Лица, принимающие решения в футболе, продолжают пытаться преодолеть кризис, вызванный коронавирусом, который привел к остановке практически всех турниров. Однако пандемия однажды кончится, а у ведущих клубов английской Премьер-лиги появится множество задач и проблем, которые надо будет решать. Ситуацию для топ-8 команд АПЛ описал автор ESPN Марк Огден.

    «Ливерпуль»

    Ключевые игроки: Алиссон, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд, Мохаммед Салах, Садио Мане.

    Приоритет, когда (и если) футбол возобновится: Им просто нужно добыть две победы, которые подтвердят первый титул чемпионов Англии для клуба с 1990 года. До остановки АПЛ ​​в прошлом месяце, команде Юргена Клоппа нужны были всего шесть очков для подтверждения чемпионства. Отрыв в 25 очков от «Манчестер Сити» выглядит максимально комфортно и неприступно, но математически работа еще не выполнена, и это ключ к успеху. Еще две победы, придут ли они в июне, июле, августе или сентябре, являются абсолютным приоритетом для «Ливерпуля».

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    • Самый большой вопрос, требующий ответа: Оставляя в стороне окончательный вопрос о том, будет ли этот сезон когда-либо завершен, «Ливерпуль» должен планировать свое будущее. Это означает, что Клопп и отдел скаутов клуба должны оценить состав и решить, сможет ли он доминировать в течение следующих двух-трех сезонов или же ему потребуются новые игроки, чтобы заменить тех, кто, возможно, уже показал себя с лучшей стороны на «Энфилде» и должен уйти. С лета 2018 года «Ливерпуль» подписал контракт только с одним игроком для первой команды — Такуми Минамино, а в середине поля у «красных» нет настоящего плеймейкера, поэтому самый главный вопрос — могут ли они позволить себе еще одно тихое летнее окно или пора что-то делать.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    Ключевые игроки: Эдерсон, Эмерик Ляпорт, Кевин Де Брейне, Бернарду Сильва, Серхио Агуэро.

    Приоритет при возобновлении сезона: Лига чемпионов. Владельцы клуба не скрывали своей решимости, возможно, даже отчаяния, получить Кубок чемпионов в коллекцию трофеев, и в этом сезоне, возможно, есть лучший шанс это сделать за всю историю. Действующий чемпион «Ливерпуль» был выбит, а «Сити» со счетом 2:1 выиграл первый матч в паре плей-офф с «Реалом» в Испании. Отмена двухсезонного еврокубкового бана от УЕФА — еще одна битва, которую должен выиграть «Сити», но сейчас и на поле у ​​команды Пепа Гвардиолы появилась прекрасная возможность добиться долгожданного успеха в Лиге чемпионов.

    Самый большой вопрос, требующий ответа: облако неопределенности витает над стадионом «Этихад» из-за решения УЕФА запретить «горожанам» участвовать в еврокубковых соревнованиях на следующие два сезона за «серьезные нарушения правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей». Руководители «Ман Сити» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но это слушание в настоящее время приостановлено из-за ситуации с коронавирусом. Результат рассмотрения дела имеет решающее значение для будущего команды. Если они потерпят неудачу, финансовый и репутационный ущерб будет огромным, но они также рискуют потерять звездных игроков, которые не согласятся на уход из Лиги чемпионов в разгар своей карьеры.

    «Лестер Сити»

    Джейми Варди
    globallookpress.com

    Ключевые игроки: Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Уилфред Ндиди, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди.

    Приоритет при возобновлении сезона: «Лестер» ушел на карантин на третьем месте, с «подушкой безопасности» в ​​восемь очков перед идущим пятым «Манчестер Юнайтед» в борьбе за квалификацию Лиги чемпионов, поэтому закрепиться в топ-4 — и есть их приоритет. Менеджер Брендан Роджерс точно обеспокоен формой подопечных, ведь его команда выиграла всего два и проиграла четыре из своих последних восьми матчей Премьер-лиги. Сможет ли «Лестер» продержаться в течение последних девяти игр, или спад не остановить?

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    • Самый большой вопрос, требующий ответа: Сможет ли Роджерс сохранить свою команду единым целым? Выступления «Лестера» в этом сезоне подняли ценник нескольких молодых игроков команды, причем Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон стали мишенями для прямых конкурентов «лис» — «Челси» и «МЮ». Попадания в Лигу чемпионов может быть достаточно, чтобы убедить обоих остаться, но придется поработать.

    «Челси»

    «Челси»
    globallookpress.com

    Ключевые игроки: Сезар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Виллиан, Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам.

    Приоритет при возобновлении сезона: «Челси» должен занять место в первой четверке, чтобы быть уверенным в квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер Фрэнк Лэмпард смог сохранить свою молодую команду в топ-4, но «Манчестер Юнайтед», «Вулвз» и «Шеффилд Юнайтед» наступают на пятки, так что это будет главная проверка для нынешнего «Челси».

    Самый большой вопрос, требующий ответа: «Челси» отложил планирование и разработку проекта модернизации и реконструкции «Стэмфорд Бридж», несмотря на то, что ранее в клубе настаивали на том, что владелец Роман Абрамович отложил эти планы, а не отказался от них полностью. Когда (или если) трансформация в суперстадион на 60 тысяч мест состоится — является главным вопросом для «Челси» и критической проблемой, потому что они рискуют отстать от «Арсенала», «Тоттенхэма» и даже «Вест Хэма», если им не удастся отремонтировать устаревший 41-тысячный «Стэмфорд Бридж».

    «Манчестер Юнайтед»

    Будущее Сульшера зависит от концовки сезона
    globallookpress.com

    Ключевые игроки: Давид Де Хеа, Гарри Магуайр, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд.

    Приоритет при возобновлении сезона: У «Юнайтед» еще есть два пути к квалификации в Лигу чемпионов — через четверку лучших в Премьер-лиге и с помощью победы в Лиге Европы, чтобы избежать возможной отставки Оле Гуннара Сульшера, который остается под сильным давлением. Возвращение в Лигу чемпионов также имеет решающее значение с точки зрения планов «Юнайтед» на рынке трансферов, так как такие игроки, как Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Маттейс де Лигт и Калиду Кулибали, вряд ли перейдут на «Олд Траффорд», чтобы сыграть в Лиге Европы.

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    • Самый большой вопрос, требующий ответа: Будет ли Поль Погба играть в футболке «Юнайтед» в следующем сезоне, и хотят ли в клубе, чтобы он остался? Сага Погба время от времени всплывает в течение двух лет, но с Фернандешом, доказавшим себя блестящим хавбеком на «Олд Траффорд» с момента его перехода в январе из «Спортинга», «МЮ» теперь, возможно, может продать Погба и не страдать по этому поводу. «Ювентус» и «Реал»« очень заинтересованы во французе, но пока это лишь слухи, а нужные еще и большие деньги.

    "Тоттенхэм"

    Жозе Моуринью
    globallookpress.com

    Ключевые игроки: Гарри Кейн, Сон Хын-Мин, Деле Алли, Гарри Уинкс, Тоби Алдервейрелд.

    Приоритет при возобновлении сезона: Вернуть Гарри Кейна на поле. Капитан сборной Англии не играл с тех пор, как 1 января получил травму подколенного сухожилия, после чего у "шпор" начались проблемы с голами и результатами. Присутствие Кейна крайне необходимо команде Жозе Моуринью, чтобы спасти этот сезон в АПЛ.

    Самый большой вопрос, требующий ответа: Действительно ли Моуринью подходит "Тоттенхэму"? Многие фанаты "шпор" были против его назначения в качестве преемника Маурисио Почеттино в ноябре прошлого года из-за его связи с "Челси" и стиля футбола португальца. Пока что травмы ключевых игроков очень мешают Моуринью, выводы делать не спешат, но "Особенному" надо будет ярко закончить этот сезон, чтобы огорчить своих критиков.

    "Вулверхэмптон"

    «Вулверхэмптон»
    globallookpress.com

    Ключевые игроки: Руй Патрисиу, Мэтт Доэрти, Рубен Невиш, Адама Траоре, Рауль Хименес.

    Приоритет при возобновлении сезона: Так же, как и "МЮ", у "волков" есть два пути попасть в Лигу чемпионов, но с тренером Нуну Санту, предпочитающим минимальную ротацию, управление нагрузкой на футболистов будет ключом к дальнейшим перспективам.

    Самый большой вопрос, требующий ответа: "волки" сталкиваются с той же проблемой, что и "Лестер", когда закончится сезон: смогут ли они удержать своих лучших игроков? Хименес, Траоре, Невиш и другие — все они привлекают интерес, отбиться от которого будет очень сложно. Особенно, если его подкрепят деньгами.

    "Арсенал"

    Обамеянг может уйти летом
    globallookpress.com

    Основные игроки: Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Приоритет при возобновлении сезона: "Арсенал" готовится к своей худшей кампании в Премьер-лиге 1995 года, когда клуб финишировал на 12-м месте, всего на шесть очков выше зоны вылета, но они все же могут спасти хоть что-то, если завоюют путевку в Лигу Европы. Команда Микеля Артеты ушла на карантин на девятой позиции, но финиша в топ-7, скорее всего, будет достаточно для Лиги Европы, и выход в еврокубок будет иметь решающее значение для финансов клуба.

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    • Самый большой вопрос, требующий ответа: Что дальше ждет Обамеянга? В июне 2021 года 30-летний экс-нападающий "Боруссии" доработает свой контракт, но он еще не заключил новую сделку на "Эмирейтс". "Барселона" уже интерсовалась Обамеянгом в январе и, как ожидается, вернется к данному вопросу в конце сезона. Каталонцы рассматривают его в качестве потенциальной замены Луиса Суареса. Если "Арсенал" не попадет в ЛЕ, у них не может быть другого выбора, кроме как заработать на своем звездном форварде. 0

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