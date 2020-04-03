Жизнь после коронавируса. С чем столкнутся ведущие клубы АПЛ

«Ливерпуль»
Ключевые игроки: Алиссон, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд, Мохаммед Салах, Садио Мане.
Приоритет, когда (и если) футбол возобновится: Им просто нужно добыть две победы, которые подтвердят первый титул чемпионов Англии для клуба с 1990 года. До остановки АПЛ в прошлом месяце, команде Юргена Клоппа нужны были всего шесть очков для подтверждения чемпионства. Отрыв в 25 очков от «Манчестер Сити» выглядит максимально комфортно и неприступно, но математически работа еще не выполнена, и это ключ к успеху. Еще две победы, придут ли они в июне, июле, августе или сентябре, являются абсолютным приоритетом для «Ливерпуля».
Самый большой вопрос, требующий ответа: Оставляя в стороне окончательный вопрос о том, будет ли этот сезон когда-либо завершен, «Ливерпуль» должен планировать свое будущее. Это означает, что Клопп и отдел скаутов клуба должны оценить состав и решить, сможет ли он доминировать в течение следующих двух-трех сезонов или же ему потребуются новые игроки, чтобы заменить тех, кто, возможно, уже показал себя с лучшей стороны на «Энфилде» и должен уйти. С лета 2018 года «Ливерпуль» подписал контракт только с одним игроком для первой команды — Такуми Минамино, а в середине поля у «красных» нет настоящего плеймейкера, поэтому самый главный вопрос — могут ли они позволить себе еще одно тихое летнее окно или пора что-то делать.
«Манчестер Сити»
Ключевые игроки: Эдерсон, Эмерик Ляпорт, Кевин Де Брейне, Бернарду Сильва, Серхио Агуэро.
Приоритет при возобновлении сезона: Лига чемпионов. Владельцы клуба не скрывали своей решимости, возможно, даже отчаяния, получить Кубок чемпионов в коллекцию трофеев, и в этом сезоне, возможно, есть лучший шанс это сделать за всю историю. Действующий чемпион «Ливерпуль» был выбит, а «Сити» со счетом 2:1 выиграл первый матч в паре плей-офф с «Реалом» в Испании. Отмена двухсезонного еврокубкового бана от УЕФА — еще одна битва, которую должен выиграть «Сити», но сейчас и на поле у команды Пепа Гвардиолы появилась прекрасная возможность добиться долгожданного успеха в Лиге чемпионов.
Самый большой вопрос, требующий ответа: облако неопределенности витает над стадионом «Этихад» из-за решения УЕФА запретить «горожанам» участвовать в еврокубковых соревнованиях на следующие два сезона за «серьезные нарушения правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей». Руководители «Ман Сити» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но это слушание в настоящее время приостановлено из-за ситуации с коронавирусом. Результат рассмотрения дела имеет решающее значение для будущего команды. Если они потерпят неудачу, финансовый и репутационный ущерб будет огромным, но они также рискуют потерять звездных игроков, которые не согласятся на уход из Лиги чемпионов в разгар своей карьеры.
«Лестер Сити»
Ключевые игроки: Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Уилфред Ндиди, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди.
Приоритет при возобновлении сезона: «Лестер» ушел на карантин на третьем месте, с «подушкой безопасности» в восемь очков перед идущим пятым «Манчестер Юнайтед» в борьбе за квалификацию Лиги чемпионов, поэтому закрепиться в топ-4 — и есть их приоритет. Менеджер Брендан Роджерс точно обеспокоен формой подопечных, ведь его команда выиграла всего два и проиграла четыре из своих последних восьми матчей Премьер-лиги. Сможет ли «Лестер» продержаться в течение последних девяти игр, или спад не остановить?
Самый большой вопрос, требующий ответа: Сможет ли Роджерс сохранить свою команду единым целым? Выступления «Лестера» в этом сезоне подняли ценник нескольких молодых игроков команды, причем Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон стали мишенями для прямых конкурентов «лис» — «Челси» и «МЮ». Попадания в Лигу чемпионов может быть достаточно, чтобы убедить обоих остаться, но придется поработать.
«Челси»
Ключевые игроки: Сезар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Виллиан, Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам.
Приоритет при возобновлении сезона: «Челси» должен занять место в первой четверке, чтобы быть уверенным в квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер Фрэнк Лэмпард смог сохранить свою молодую команду в топ-4, но «Манчестер Юнайтед», «Вулвз» и «Шеффилд Юнайтед» наступают на пятки, так что это будет главная проверка для нынешнего «Челси».
Самый большой вопрос, требующий ответа: «Челси» отложил планирование и разработку проекта модернизации и реконструкции «Стэмфорд Бридж», несмотря на то, что ранее в клубе настаивали на том, что владелец Роман Абрамович отложил эти планы, а не отказался от них полностью. Когда (или если) трансформация в суперстадион на 60 тысяч мест состоится — является главным вопросом для «Челси» и критической проблемой, потому что они рискуют отстать от «Арсенала», «Тоттенхэма» и даже «Вест Хэма», если им не удастся отремонтировать устаревший 41-тысячный «Стэмфорд Бридж».
«Манчестер Юнайтед»
Ключевые игроки: Давид Де Хеа, Гарри Магуайр, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд.
Приоритет при возобновлении сезона: У «Юнайтед» еще есть два пути к квалификации в Лигу чемпионов — через четверку лучших в Премьер-лиге и с помощью победы в Лиге Европы, чтобы избежать возможной отставки Оле Гуннара Сульшера, который остается под сильным давлением. Возвращение в Лигу чемпионов также имеет решающее значение с точки зрения планов «Юнайтед» на рынке трансферов, так как такие игроки, как Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Маттейс де Лигт и Калиду Кулибали, вряд ли перейдут на «Олд Траффорд», чтобы сыграть в Лиге Европы.
Самый большой вопрос, требующий ответа: Будет ли Поль Погба играть в футболке «Юнайтед» в следующем сезоне, и хотят ли в клубе, чтобы он остался? Сага Погба время от времени всплывает в течение двух лет, но с Фернандешом, доказавшим себя блестящим хавбеком на «Олд Траффорд» с момента его перехода в январе из «Спортинга», «МЮ» теперь, возможно, может продать Погба и не страдать по этому поводу. «Ювентус» и «Реал»« очень заинтересованы во французе, но пока это лишь слухи, а нужные еще и большие деньги.
"Тоттенхэм"
Ключевые игроки: Гарри Кейн, Сон Хын-Мин, Деле Алли, Гарри Уинкс, Тоби Алдервейрелд.
Приоритет при возобновлении сезона: Вернуть Гарри Кейна на поле. Капитан сборной Англии не играл с тех пор, как 1 января получил травму подколенного сухожилия, после чего у "шпор" начались проблемы с голами и результатами. Присутствие Кейна крайне необходимо команде Жозе Моуринью, чтобы спасти этот сезон в АПЛ.
Самый большой вопрос, требующий ответа: Действительно ли Моуринью подходит "Тоттенхэму"? Многие фанаты "шпор" были против его назначения в качестве преемника Маурисио Почеттино в ноябре прошлого года из-за его связи с "Челси" и стиля футбола португальца. Пока что травмы ключевых игроков очень мешают Моуринью, выводы делать не спешат, но "Особенному" надо будет ярко закончить этот сезон, чтобы огорчить своих критиков.
"Вулверхэмптон"
Ключевые игроки: Руй Патрисиу, Мэтт Доэрти, Рубен Невиш, Адама Траоре, Рауль Хименес.
Приоритет при возобновлении сезона: Так же, как и "МЮ", у "волков" есть два пути попасть в Лигу чемпионов, но с тренером Нуну Санту, предпочитающим минимальную ротацию, управление нагрузкой на футболистов будет ключом к дальнейшим перспективам.
Самый большой вопрос, требующий ответа: "волки" сталкиваются с той же проблемой, что и "Лестер", когда закончится сезон: смогут ли они удержать своих лучших игроков? Хименес, Траоре, Невиш и другие — все они привлекают интерес, отбиться от которого будет очень сложно. Особенно, если его подкрепят деньгами.
"Арсенал"
Основные игроки: Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Приоритет при возобновлении сезона: "Арсенал" готовится к своей худшей кампании в Премьер-лиге 1995 года, когда клуб финишировал на 12-м месте, всего на шесть очков выше зоны вылета, но они все же могут спасти хоть что-то, если завоюют путевку в Лигу Европы. Команда Микеля Артеты ушла на карантин на девятой позиции, но финиша в топ-7, скорее всего, будет достаточно для Лиги Европы, и выход в еврокубок будет иметь решающее значение для финансов клуба.
Самый большой вопрос, требующий ответа: Что дальше ждет Обамеянга? В июне 2021 года 30-летний экс-нападающий "Боруссии" доработает свой контракт, но он еще не заключил новую сделку на "Эмирейтс". "Барселона" уже интерсовалась Обамеянгом в январе и, как ожидается, вернется к данному вопросу в конце сезона. Каталонцы рассматривают его в качестве потенциальной замены Луиса Суареса. Если "Арсенал" не попадет в ЛЕ, у них не может быть другого выбора, кроме как заработать на своем звездном форварде. 0