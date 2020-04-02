Сперва договорные матчи, а затем такое… Хет-трик Паоло Росси в ворота бразильцев

Встреча между Италией и Бразилией на ЧМ-1982 вошла в историю футбола, как одно из самых красочных сражений на данном турнире.

Перед зрелищной битвой в Барселоне

В преддверии поединка, с момента которого прошло уже больше 35 лет, публика восхищалась сборной Бразилии, называя тот состав самым мощным на Мундиале в Испании. Тогда под руководством Теле Сантаны выступали Зико, Сократес, Фалькао и другие суперзвезды, любившие делать на поле красиво.

В первом раунде ЧМ «избранным» не было равных. Одержав три победы, бразильцы забили 10 голов, а пропустили всего два. Десять мячей за три поединка, бесспорно, лучший показатель среди всех участников. Атака подопечных Сантаны казалась неостановимой. Нападение этой команды могло нагнать страх на любого соперника.

Италия же на тот момент славилась своей обороной и отличным умением демонстрировать командную игру. Июльским вечером 1982 они это в очередной раз докажут. Однако до матча в Барселоне вокруг «лазурной команды» ходили не самые приятные разговоры. Местные СМИ и болельщики критиковали Италию за невзрачные выступления на начальном этапе турнира. В Группе 1 «скуадра адзурра» трижды сыграла вничью, забила два гола и столько же пропустила. В своем квартете итальянцы сражались за проход в следующий раунд с Польшей, Перу и Камеруном.

Не обошлось и без критики скандального форварда Росси. Не так давно Паоло вернулся в состав после бана, полученного за договорные матчи. Оказавшись во главе атаки, игрок не выглядел лучшим нападающим, так как он ни разу не отличился, за что ему неоднократно прилетало от итальянской футбольной общественности.

Первый тайм, начавший историю

Перед поединком в Барселоне вратарь бразильцев Валдир Перес признался в том, что он опасается «пробуждения» Паоло Росси. Как оказалось, чуйка не подвела голкипера. Пройдет некоторое время, и ему придется вытащить из своей сетки три мяча, а затем выяснится, что за национальную команду он играть уже не будет.

В Барселоне все готово к матчу. Погода в испанском городе прекрасная, повсюду толпы фанатов, среди которых, конечно же, выделялись бразильские болельщики с яркой атрибутикой. Стадион «Саррия» заполнен под завязку. Все 44 тысячи мест заняты. На арене раздавался неимоверный гул дудок. Под этот шум соперники вышли на поле, под него же они играли до конца поединка.

Италия — Бразилия. Чемпионат мира 1982

В 17:15 по местному времени израильский арбитр Абрахам Клейн дал стартовый свисток и попросил бразильцев развести с центра. Италия начала эту встречу очень уверенно, чем в какой-то степени смутила звездных оппонентов. Уже на первых минутах после подачи с фланга Росси мог открыть счет. В том эпизоде нападающий не попал по мячу. Но прошло еще немного времени и Паоло забил!

Во второй попытке подобраться к воротам Бразилии Конти перевел мяч на левый фланг, а Кабрини зарядил неплохую подачу в штрафную. Всю защитную линию ловко опередил Росси и переправил круглого головой в цель. «Скуадра адзурра» повела. Наконец-то Паоло забил свой первый гол с момента возвращения после бана, да еще и кому.

После пропущенного мяча подопечные Теле Сантаны старались активнее продвигаться вперед, но оппоненты были на взводе и не стеснялись идти в отбор в центре поля. Буквально через несколько минут после гола итальянцы нашли еще один шанс для взятия ворот и упустили его.

Тогда бразильцы собрались с мыслями и побежали сравнивать счет. В одном из эпизодов Сержинью ударил мимо, а вот на 12-й минуте отлично сработала связка Зико — Сократес. Все началось с аута на своей половине поля. В ходе вбрасывания Сократес прошел с круглым пару десятков метров, отдал на Зико, а тот, дождавшись забегания, точно перевел на ход восьмому номеру, который вышел на ударную позицию и направил мяч точнехонько в ближний угол. К четверти часа счет был 1:1.

Пропустив по разу, команды не стали менять сценарий игры. Оба коллектива стремились преодолеть центр поля за счет коротких, быстрых передач. Чем шире они пытались действовать, тем больше брака было допущено. Правда, бразильцы выглядели немного интереснее впереди, вот только для взлома итальянской защиты нужно было создать что-нибудь реально опасное.

Пока желто-синие находились в раздумьях, «скуадра адзурра» вновь вышла вперед. Перед голом Италия исполнила штрафной, который судья назначил за фол против полузащитника Марко Тарделли. После удара со стандарта мяч срикошетил и легко достался голкиперу Пересу. Тот руками сыграл вперед, однако оборона бразильцев завозилась недалеко от штрафной, чем воспользовался Росси. Форвард пошел в прессинг, завладел мячом, подошел ближе к воротам и сильно пробил по центру, оформив дубль за 25 минут.

Все самое интересное было впереди

После второго гола итальянцы опустились ниже, но не закрывались. Зико и компания искали возможности впереди, однако создавалось впечатление, что оборона команды Энцо Беарзота готова ко всем уловкам соперников. На перерыв сборные ушли со счетом 2:1.

Во втором тайме коллектив Сантаны стал больше владеть мячом. Бразильские волшебники вынуждены были противостоять итальянской слаженности и надежности, из-за чего с опасными моментами ситуация складывалась тяжело. Прошло много времени перед тем, как настойчивость «избранных» дала свой результат.

Собственный момент, позволивший Бразилии во второй раз сравнять счет, команда нашла на 68-й минуте. Жуниор сместился с фланга ближе к центру атаки, отдал пас на Фалькао. Затем полузащитник решил все сам. Он канчунл сразу нескольких футболистов обороны Италии и с левой ноги сильно всандалил в ворота. Мяч пролетел над рукой Дино Дзоффа и оказался в сетке! Сборная Бразилии снова в деле!

Непредсказуемая развязка матча

После четвертого гола в матче желто-синие начали увеличивать давление, однако пока итальянцы не дрогнули. Коллектив Сантаны чаще бил по футболистам «лазурных», нежели по рамке. Но желания впервые повести в счете у бразильцев хватало. Итальянцы понимали, что при такой игре могут пропустить, поэтому они не стали закрываться и пошли к чужим воротам.

На 74-минуте команда Беарзота заработала угловой. После не самой лучшей подачи Тарделли с разворота пытался пробить, но его выстрел превратился в хороший пас на Росси. Паоло оставалось лишь среагировать на эпизод и подставить ногу. Все сложилось удачно, «скуадра адзурра» забила третий. Незаметный в ходе всего турнира Росси стал неожиданным героем. Игрок делает хет-трик в противостоянии с Бразилией.

На стадионе «Саррия» продолжают гудеть дудки, а секторы итальянских болельщиков возвысили флаги своей страны. «Избранные» не собирались мириться с поражением и побежали спасаться. Время таяло, на последних минутах бразильцы начали чаще зарабатывать угловые. Им уже не оставалось ничего, кроме как грузить мяч в чужую штрафную. Скамейка Италии была на взводе, до конца оставалось совсем чуть-чуть, нужно терпеть.

И вот желто-синие заработали еще один корнер. Навешивать побежал Эдер. Сделать навес с левой ему мешал баннер «Coca-Cola», который он вместе с сотрудниками возле поля пытался спешно отодвинуть. Пошла подача в штрафную и в борьбе с Тонинью Серезо на газоне оказался Кабрини. Рефери Абрахам Клейн фиксирует фол в атаке. Вратарь Дзофф выбил мяч и судья дал финальный свисток, по завершении которого на поле выбежала вся итальянская скамейка, чтобы отпраздновать выход в 1/2.

Бразильцы будут жаловаться на игру Италии, говоря о несправедливости результата. Вот только «лазурным» не до проблем проигравшей стороны. Им предстоит готовиться к следующим поединкам турнира, в котором они в итоге победят. А критикуемый всеми на начальном этапе Паоло Росси станет лучшим бомбардиром и лучшим футболистом Мундиаля в Испании. 0