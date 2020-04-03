«Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризиса

На вершине турнирной таблицы идет плотная борьба, но унет особого желания бороться, футболисты будут играть только из-за обстоятельств. Чемпионат Никарагуа — одно из трех соревнований в мире, наряду с первенствами Белоруссии и Бурунди, где продолжают играть в футбол во время пандемии коронавируса, и решение продолжать сезон вызвало страх и недоверие.

«Наши игроки не хотят продолжать играть», — говорит генеральный директор «Дириангена» Серхио Салазар. — «Они очень боятся, и мы их понимаем. Мы хотим приостановить турнир, но большинство клубов проголосовало за продолжение».

Хотя обстоятельства еженедельно пересматриваются в стране, которая публично подтвердила пять случаев заражения COVID-19, «Дирианген» является единственным клубом, который выступил против продолжения сезона на последнем заседании лиги.

Линия большинства их соперников, включая «Вальтер Ферретти», заключается в том, что они будут играть до тех пор, пока министерство здравоохранения не скажет, что играть опасно. Практически невозможно найти кого-либо еще в дивизионе, кто бы отклонился от этой точки зрения.

Чтобы разобраться в ситуации, нужно совершить путешествие в сложный и темный мир никарагуанского футбола. Если говорить кратко, то почти все дороги ведут к президенту страны Даниэлю Ортеге, сильному лидеру, для которого футбол является мощной рукой внутренней власти и видением стабильности для внешнего мира.

«Дирианген» считается единственным клубом высшего дивизиона с небольшим или нулевым финансированием со стороны государства, хотя официально сразу четыре клуба называют себя частными. Таким образом, «Дирианген» оказался лишним в этой глубоко репрессивной среде, где большинство клубов полностью зависит от команд сверху.

Режим Ортеги пошатнулся в апреле 2018 года, когда протестное движение вышло на улицы. Впоследствии оно было кроваво нейтрализовано, но последовал ряд общих забастовок, и экономика страны резко упала. Остановка футбольного сезона, а также еще более популярной бейсбольной лиги, создаст впечатление, что ситуация вновь выходит из-под контроля.

Футболисты «Манагуа» theguardian.com

«Отказ от приостановки чемпионата является результатом настоятельной необходимости правительства доказать наличие нормальности, которой не существует», — говорит журналист Камило Веласкес. — «С 2018 года власти отчаянно пытались показать, что все возвращается на круги своя, в том числе и функционирование спорта. Коронавирус стал большой угрозой, потому что они боятся всеобщей забастовки, и закрытие чемпионата в значительной степени поспособствовало бы этому».

Так что футбол продолжается. Журналисты The Guardian взяли интервью у двух игроков из других команд, и ни один из них не выразил сомнений относительно продолжения сезона. «Меня ничего не беспокоит», — говорит форвард «Вальтера Ферретти» Дшон Форбс. — «Моя работа заключается в том, чтобы играть пока работники сферы здравоохранения не скажут остановиться. А пока все продолжается как обычно».

Пабло Гальего, испанский вингер, выступающий за «Манагуа», занял почти идентичную позицию и назвал себя «суперсчастливым» благодаря заботе клуба. «Если бы я чувствовал, что мое физической состояние находится под угрозой, я уверен, что мог бы поговорить об этом с руководством. Но сейчас мы чувствуем себя в безопасности и знаем, что принимаются все необходимые меры», — отметил он.

«Вальтер Ферретти» принадлежит никарагуанской полиции, а игрокам «Манагуа» платит мэрия столицы. Данные факты не должны влиять на мнения футболистов, но в стране, где насчитывается 73 политических заключенных, имеются стимулы борьбы с инакомыслием.

«Игроки очень, очень напуганы», — объясняет Веласкес, который заявил, что некоторые из футболистов отправляли ему личные сообщения, чтобы сказать, что они чувствуют себя беспомощными и вынуждены играть. — «Когда футбол — это их доход, а государство платит им зарплату, вы должны понимать, почему они будут молчать».

Болельщик наблюдает за матчем «Манагуа» и «Дириангена» theguardian.com

Было несколько проблесков поддержки позиции «Дириангена». «Реал Мадрис», занимающий седьмое место, рискнул заявить о своей позиции, когда в своих социальных сетях объявил, что не будет играть с «Реал Эстели» 22 марта. Но вскоре это сообщение таинственным образом исчезло. «Мадрис» все же вышел на матч, который проиграл со счетом 0:4.

Лидеры общественного мнения, не получившие большой поддержки со стороны игроков во время восстания 2018 года, решительно выступают за паузу. Но, несмотря на то, что клубные аккаунты в Twitter напоминают своим фанатам «сидеть дома», их команды продолжают соревноваться, пусть и при закрытых в последнее время трибунах. «Это неудобно для игроков, но они предпочитают использовать маски», — говорит Салазар. — «Странный образ, который доводит ситуацию до абсурда».

Одной из звезд «Дириангена», форварду из Коста-Рики Себастьяну Баркеро, разрешили вернуться домой, и игрокам сказали, что их не будут винить, если они решат не выходить на поле.

В то же время представители остальных клубов ожидают доказательств того, что версия нормальности Ортеги имеет некоторое сходство с реальностью внутри больниц и на улицах. «Первое, о чем мы должны заботиться, это здоровье наших людей», — сказал Салазар. — «Мы по-прежнему думаем, что не должны играть». 0