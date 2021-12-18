Омикрон над Альбионом. Остановит ли новый штамм COVID-19 европейский футбол?

Великобританию накрыла новая волна коронавируса: чрезвычайно заразный штамм «омикрон», уже проникший на острова, лютует вовсю — на 17 декабря число зараженных превысило 90 тысяч человек. Мэр Лондона Садик Хан даже объявил режим чрезвычайного положения в городе из-за высокой скорости распространения нового штамма.

АПЛ под ударом

Разумеется, футбол не остался в стороне, клубы становятся жертвой нового штамма один за одним. Не помогают даже меры, которые были приняты при борьбе с коронавирусной инфекцией в 2020 году.

С 6 по 12 декабря в клубах были сделаны 3,8 тысячи тестов, выявивших 42 случая новых заражений среди футболистов и сотрудников клубов. А за следующую неделю их число увеличилось.

Первой жертвой «омикрона» в АПЛ стал «Тоттенхэм» — 7 декабря стало известно о том, что в клубе заразились шесть футболистов и два члена тренерского штаба. Позже общее число больных увеличилось до 13 (включая восемь игроков).

Из-за этого «Шпоры» не сумели провести решающий матч Лиги Конференций с «Ренном» и рискуют вылететь из турнира. Матч с «Брайтоном» в АПЛ, запланированный на 12 декабря, также пришлось перенести до лучших времен.

Следующими пали манкунианцы. Матч «Брентфорд» — «МЮ», запланированный на 14 декабря, был отменен из-за вспышки коронавируса в манчестерском клубе.

Началась она в «молодежке», потом заболел кто-то из сотрудников, так коронавирус проник в главную команду — в итоге на самоизоляции оказалось 19 человек.

К матчу с «Брентфордом» были, по сообщению ESPN, готовы лишь 9 футболистов первой команды. К игре с «Брайтоном», запланированной на 18 декабря, их и вовсе осталось семеро — матч также был перенесен.

Матч «Бернли» и «Уотфорда», который должен был пройти 15 декабря, отменили за 2,5 часа до стартового свистка, так как «Уотфорд» «не располагал достаточным количеством игроков первой команды, чтобы играть».

В «Лестере» проблемы начали примерно в то же время, что и в «Тоттенхэме», но «лисы» сначала старательно их игнорировали — на матч с «Наполи» в Лиге Европы, запланированный на 9 декабря, английский клуб полетел без семи игроков основы и трех сотрудников клуба, у которых появились симптомы ОРВИ.

В Италии местные здравоохранители немедленно предложили «Лестеру» сдать дополнительный тест на ковид перед матчем. Представители УЕФА тоже поддержали эту идею, но так, как это не было обязательным требованием, англичане отказались.

В итоге матч провели, а через несколько дней число заболевших подтвердилось, и игру с «Тоттенхэмом», запланированную на 16 декабря, отменили за несколько часов до начала.

Дальше переносы пошли пачками — в 18 туре АПЛ отменили уже 6 матчей из 10. Но и у команд, чьи матчи проводятся, далеко не все в порядке.

У «Челси» и «Ливерпуля» сразу по несколько игроков основы сдали положительные тесты и пропускали встречи 17 тура, а у «Манчестер Сити» подозрительный тест сдал главный тренер Хосеп Гвардиола. Пострадали от ковида «Брайтон», «Брентфорд» и «Астон Вилла».

Календарь и таблица АПЛ

По старому протоколу игру могли отменить, только если у команды не набирается 14 футболистов из основной заявки, но сейчас все случаи рассматривает специальная комиссия.

Игру по запросу клуба могут отменить и в том случае, если здоровых игроков больше 14, но наблюдается резкий всплеск заболеваемости.

Что дальше?

В понедельник, 20 декабря, представители клубов АПЛ проведут встречу, на которой обсудят ситуацию с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что речь может пойти о приостановке чемпионата Англии — по сообщениям СМИ, ряд клубов настаивает на паузе в турнире до 8-9 января (другой вариант — до 15 января).

Руководство лиги пока не настроено делать это, к тому же им хватает головной боли с накапливающими перенесенными матчами, которые нужно будет когда-то играть.

Календарь очень плотный, особенно у участников еврокубков, при этом планируется что сезон в АПЛ завершится 22 мая. А ведь есть еще Кубок Африки в январе, куда клуба придется отпускать игроков.

Following the UK Government’s announcement that its ‘COVID-19 Autumn and Winter Plan B’ will now be implemented, we should like to update supporters on the introduction of new protocols for all match-attending fans. ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 15, 2021

То, что ЧМ-2022 в Катаре будет проводиться в ноябре-декабре, дает возможность для продления чемпионата Англии, но не стоит забывать об играх Лиги наций, стартующих летом.

Так что руководство Премьер-лиги заявило 16 декабря, что намерено продолжать матчи до тех пор, пока это будет оставаться безопасным, подчеркнув важность завершения сезона лигой. А глава Премьер-лиги Ричард Мастерс обратился к клубам, призывая игроков вакцинироваться.

И не зря — на данный момент привиты примерно 70% футболистов и членов тренерских штабов, а первую дозу вакцины получили более 80%.

При этом распределение привитых неоднородное — тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп утверждает, что в стане мерсисайдцев привито 99% игроков и сотрудников, но в других клубах цифры существенно ниже.

Топ-клубы уже консультируются с юристами, чтобы отстранять от тренировок и лишать зарплаты непривитых игроков.

Что касается болельщиков, то британский парламент принял решение ввести для них паспорта вакцинации, для обладания которыми нужно привиться дважды, либо сдать тест не позднее чем за 48 часов до матчей.

Для тех, кто недавно контактировал с заболевшими, вход закрыт даже с отрицательным тестом — но тут строгость правил компенсируется нереальностью их выполнения.

Все прогнозы на АПЛ

В итоге, если кто-то и будет принимать решение о приостановке АПЛ, так это правительство Англии. И, хотя такой шаг маловероятен, совсем исключать его не стоит, учитывая скорость распространения штамма «омикрон» в Великобритании.

Как обстоят дела в Европе?

В Испании более 90% игроков Ла Лиги прошли двойную вакцинацию, и стадионы по-прежнему работают на полную мощность. Клуб не может отменить игру, если в первой команде и дубле набирается 30 игроков.

Серьезная вспышка ковида зарегистрирована только в мадридском «Реале», где целый ряд игроков сдали положительный тест на COVID, в том числе Гарет Бейл, Лука Модрич и Марсело.

Также положительные результаты тестов есть в «Валенсии» — включая их тренера Хосе Бордаласа — и «Леванте», а также в выступающих в Сегунде «Леганесе» и «Эйбаре».

Во Франции 95% игроков прошли двойную вакцинацию, а число положительных случаев в Лиге 1 невелико. 22 декабря начнется двухнедельный зимний перерыв, во время которого игроки не будут тренироваться.

Отметим, что Франция временно закрыла границы с Англией из-за ситуации с омикроном на островах, так что перспективы матча «Ренн» — «Тоттенхэм» очень туманны.

В Бундеслиге 94% игроков прошли двойную вакцинацию. Тем не менее, на играх высшей лиги посещаемость ограничена 50%, а количество болельщиков не может превышать 15 000, чтобы минимизировать риск заражения.

В «Баварии» в ноябре было несколько случаев заражения, но серьезной вспышки не было.

Что с другими видами спорта?

Серьезные проблемы с COVID-19 начались в североамериканском хоккее — под удар «Омикрона» попали клубы НХ «Оттава», «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер», «Каролина», «Сент-Луис», «Бостон».

Матчи переносятся, ограничивается количество зрителей, лига рекомендует игрокам носить маски примерно везде и устраивает ежедневные тестирования.

В НБА ситуация не лучше — вспышки коронавируса были в «Чикаго», «Орландо», «Лос-Анджелес Кингс» и ряде других клубов. Также не обошлось без переноса матчей и ужесточения антиковидных мер.

Ряд матчей по американскому футболу перенесен из-за короновируса в НФЛ. Но о приостановках сезонов речь пока не идет.

Целый ряд Кубка европейских чемпионов по регби был перенесен — как из-за коронавируса, так и из-за закрытия границ связанного с ним. На следующий год перенесены международные матчи по крикету.

Ранее были отменены из-за коронавируса финал Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке, чемпионат Европы по шорт-треку в Дрездене и зимняя Универсиада-2021, которая была перенесена из-за прошлой волны коронавируса.

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Поговаривают о возможной отмене Кубка африканских наций, но скорее речь пойдет о его переносе из Камеруна, и не из-за «Омикрона», а из-за недостроенных стадионов.

Ждать ли новой остановки спорта?

Все мы помним, как во время первой волны пандемии, спорт во всем мире встал на паузу. Стоит ли ждать этого сейчас? Несмотря на ряд отмененных турниров и сложную ситуацию в Великобритании — вряд ли.

Со времени первой волны COVID-19 мир многое узнал о коронавирусе и о способах борьбы с ним, были созданы работающие вакцины, которые способны успешно противостоять даже новым штаммам.

Отчасти это оказало нам плохую услугу — избавившись от страха перед болезнью, люди расслабились и перестали принимать меры предосторожности.

Катастрофическая ситуация в Великобритании создалась в первую очередь благодаря человеческому фактору — нежеланию вакцинироваться и наплевательскому отношению к собственной и чужой безопасности и здоровью. Это особенно явно видно на фоне других европейских стран с более высоким уровнем вакцинации.

Да, возможно АПЛ приостановится на какое-то время, но даже это маловероятно. Скорее всего антиковидные меры во всех европейских турнирах будут серьезно ужесточены, что заметно поправит ситуацию.

По крайней мере, мы на это очень надеемся.