Омикрон над Альбионом. Остановит ли новый штамм COVID-19 европейский футбол?

Разумеется, футбол не остался в стороне, клубы становятся жертвой нового штамма один за одним. Не помогают даже меры, которые были приняты при борьбе с коронавирусной инфекцией в 2020 году.

С 6 по 12 декабря в клубах были сделаны 3,8 тысячи тестов, выявивших 42 случая новых заражений среди футболистов и сотрудников клубов. А за следующую неделю их число увеличилось.

Первой жертвой «омикрона» в АПЛ стал «Тоттенхэм» — 7 декабря стало известно о том, что в клубе заразились шесть футболистов и два члена тренерского штаба. Позже общее число больных увеличилось до 13 (включая восемь игроков).

Из-за этого «Шпоры» не сумели провести решающий матч Лиги Конференций с «Ренном» и рискуют вылететь из турнира. Матч с «Брайтоном» в АПЛ, запланированный на 12 декабря, также пришлось перенести до лучших времен.

Следующими пали манкунианцы. Матч «Брентфорд» — «МЮ», запланированный на 14 декабря, был отменен из-за вспышки коронавируса в манчестерском клубе.

Началась она в «молодежке», потом заболел кто-то из сотрудников, так коронавирус проник в главную команду — в итоге на самоизоляции оказалось 19 человек.

К матчу с «Брентфордом» были, по сообщению ESPN, готовы лишь 9 футболистов первой команды. К игре с «Брайтоном», запланированной на 18 декабря, их и вовсе осталось семеро — матч также был перенесен.

Матч «Бернли» и «Уотфорда», который должен был пройти 15 декабря, отменили за 2,5 часа до стартового свистка, так как «Уотфорд» «не располагал достаточным количеством игроков первой команды, чтобы играть».

В «Лестере» проблемы начали примерно в то же время, что и в «Тоттенхэме», но «лисы» сначала старательно их игнорировали — на матч с «Наполи» в Лиге Европы, запланированный на 9 декабря, английский клуб полетел без семи игроков основы и трех сотрудников клуба, у которых появились симптомы ОРВИ.

В Италии местные здравоохранители немедленно предложили «Лестеру» сдать дополнительный тест на ковид перед матчем. Представители УЕФА тоже поддержали эту идею, но так, как это не было обязательным требованием, англичане отказались.

В итоге матч провели, а через несколько дней число заболевших подтвердилось, и игру с «Тоттенхэмом», запланированную на 16 декабря, отменили за несколько часов до начала.

Дальше переносы пошли пачками — в 18 туре АПЛ отменили уже 6 матчей из 10. Но и у команд, чьи матчи проводятся, далеко не все в порядке.

У «Челси» и «Ливерпуля» сразу по несколько игроков основы сдали положительные тесты и пропускали встречи 17 тура, а у «Манчестер Сити» подозрительный тест сдал главный тренер Хосеп Гвардиола. Пострадали от ковида «Брайтон», «Брентфорд» и «Астон Вилла».

По старому протоколу игру могли отменить, только если у команды не набирается 14 футболистов из основной заявки, но сейчас все случаи рассматривает специальная комиссия.

Игру по запросу клуба могут отменить и в том случае, если здоровых игроков больше 14, но наблюдается резкий всплеск заболеваемости.

В понедельник, 20 декабря, представители клубов АПЛ проведут встречу, на которой обсудят ситуацию с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что речь может пойти о приостановке чемпионата Англии — по сообщениям СМИ, ряд клубов настаивает на паузе в турнире до 8-9 января (другой вариант — до 15 января).

Руководство лиги пока не настроено делать это, к тому же им хватает головной боли с накапливающими перенесенными матчами, которые нужно будет когда-то играть.

Календарь очень плотный, особенно у участников еврокубков, при этом планируется что сезон в АПЛ завершится 22 мая. А ведь есть еще Кубок Африки в январе, куда клуба придется отпускать игроков.

