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    Новый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте

    Все подробности смены тренера в московском «Спартаке»

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    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли
    В среду, 15 декабря, стало известно, что главный тренер «Спартака» Руй Витория покинул свой пост. Московский клуб объявил о расторжении контракта с 51-летним португальским специалистом по взаимному соглашению. Тренерский штаб португальца также покинул «Спартак». Новым тренером красно-белых должен стать 49-летний итальянец Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте.

    Витория продержался полгода

    Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 го, сменив на этом посту решившего не продлевать контракт с красно-белыми Доменико Тедеско.

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    • К тому времени португалец четыре месяца сидел без работы — в конце декабря 2020 года специалист покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

    Скромный послужной список тренера, который из заметных клубов ранее тренировал лишь «Бенфику»? вызвал много вопросов у экспертов, а подруга владельца «Спартака» Зарема Салихова и вовсе громко выразила свое несогласие с назначением, покинув совет директоров клуба.

    Вопросы вызвало и то, что летнюю подготовку «Спартак» с Виторией проводил не слишком интенсивно, но победа в предсезонном Кубке Париматч Премьер с разгромами всех оппонентов настроила болельщиков на позитивный лад.

    Однако в официальных матчах дела у «Спартака» пошли куда хуже, чем на предсезонке — клуб стремительно сполз в район 8-9 места, а в квалификации Лиги чемпионов безвольно проиграл «Бенфике» (два раза по 0:2).

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    • Добавьте к этому постоянные медиаскандалы, связанные со склоками в высших эшелонах власти «Спартака» и приведшие к увольнению спортивного директора клуба Дмитрия Попова, поддерживавшего португальца.

    Дальше лучше не стало — Витория так и не сумел привить «Спартаку» свой стиль, в итоге отказавшись от попыток и решив играть попроще, а также не нашел контакта с игроками, считавшими его просто «хорошим парнем».

    Два месяца (с 3 октября по 24 ноября) в которые вместились семь матчей во всех турнирах «Спартак» не мог победить. А то, что португалец не задержится в клубе стало ясно после унизительного разгрома от «Зенита» со счетом 1:7 в конце октября.

    Уже тогда руководство клуба было готово уволить Виторию, но в итоге решило подождать до зимнего перерыва, хотя и не скрывая, что ищет тренеру замену — фамилия Ваноли всплыла в прессе уже в начале ноября.

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    Игроки клуба в ноябре уже знали, что Руй покинет «Спартак» и это их отчасти раскрепостило — финальный отрезок года красно-белые провели куда успешнее, сумев пробиться в плей-офф Лиги Европы, где не были 11 лет.

    На последний для себя матч с «Сочи» Витория выходил зная, что даже победа его уже не спасет, но игроки «Спартака» не сумели проститься с тренером как следует, крупно проиграв на «Фиште».

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    • «Спартак» под руководством Руя Витории провёл 26 официальных матчей за пять месяцев, одержал девять побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

    Красно-белые вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, а в чемпионате России ушли на зимний перерыв лишь на девятом месте с 23 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 15 очков.

  • Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку».
  • Пресс-служба «Спартака»

    • За разрыв контракта «Спартак» выплатит португальцу около 2,2 миллионов евро. Клуб также покидают ассистенты Витории: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

    Who is мистер Ваноли?

    Впервые фамилия Паоло Ваноли в связи со «Спартаком» всплыла в российской прессе в начале ноября. Примечательно, что 49-летний итальянец еще ни разу не работал главным тренером на взрослом уровне.

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    • Обладатель Кубка УЕФА и Кубка Италии с «Пармой» еще во время игроцкой карьеры не скрывал, что планирует стать тренером и после получения лицензции почти десять лет проработал в системе итальянской футбольной федерации.

    Он работал с молодежными сборными Италии и одно время входил в штаб «скуадры адзурры» при Вентуре. В качестве главного тренера сборной U19 он стал вторым на чемпионате Европы в 2016 году.

    Ваноли предлагали возглавить сборную Италии (U21), одну из важнейших для федерации команд, но он выбрал сотрудничество с Антонио Конте и вошел в тренерский штаб итальянцев на Евро-2016.

  • Массимо Паганин
  • Бывший защитник «Интера»
  • Что касается схем, то Паоло видится мне гибким специалистом, а не догматиком. В том самом финале европейского первенства для 19-летних Ваноли, если не ошибаюсь, применил расстановку 4-4-2. Конте же чаще использовал систему 3-5-2, а ведь Паоло был в его штабе отнюдь не последним винтиком. Тактический вариант 4-3-3 Ваноли тоже хорошо знает. От Конте он перенял жесткий характер, маниакальную работоспособность и въедливость, внимание к мельчайшим деталям тренировочного процесса. Уверяю вас, что Паоло умеет выносить мозг своим игрокам (смеется). Это настоящий профессионал, помешанный на футболе, и качественный тренер. Предсказывать, что у него получится, если он заключит контракт со «Спартаком», не берусь, но точно уверен в одном — Паоло сделает все, чтобы выжать максимум из своей работы.

    • Позже сотрудничество продолжилось — Антонио и Паоло сотрудничали в «Челси» и «Интере», хотя Ваноли не был главным ассистентом Конте.

    Когда «Тоттенхэм» пригласил на пост главного тренера Конте, тот настойчиво звал в Лондон и своего многолетнего помощника, но Ваноли к тому времени уже вел переговоры со «Спартаком» и потому отказался.

    «Спартак» консультировался по поводу Ваноли со скаутом «Пари Сен-Жермен» Лукой Каттани, который, вероятно, станет спортивным директором «Спартака» — вскоре после истечения контракта с парижанами.

    Примечательно, что Катанни приглашали в «Спартак» еще летом, но он оказался, узнав что команду возглавит Руй Витория. Теперь же итальянец готов сотрудничать с красно-белыми.

  • Василий Конов
  • Спортивный журналист
  • Каттани должен был приходить в Спартак еще на прошлой пересменке тренеров, но кандидат Заремы отказался от позиции, едва услышав фамилию главного тренера. Тогда же скаут «ПСЖ» дал понять, что готов к возобновлению переговоров, если Руя в команде не будет. По словам очевидцев, услышав тогда фамилию Витория, Каттани схватился за голову. Что ж, если сейчас переход из «ПСЖ» в «Спартак» состоится, то это будет означать убедительную победу Заремы. Вернулась править?

    • Весь ноябрь российские СМИ наперебой сообщали о том, как идут переговоры с Ваноли, в то время как пресс-служба клуба старательно отнекивалась. Зарема Салихова даже отобедала с будущим тренером «Спартака» в Милане, что оценить его вживую.

    В итоге все предсказания сбыли — 16 декабря Руй Витория был официально отправлен в отставку, в тот же день в Москву прилетел Паоло Ваноли и его будущий ассистент Марко Донадель.

    Донадель в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.

    Вероятно, в штаб Ваноли войдут также тренер по физподготовке, тренер вратарей и аналитик.

  • Лука Бьянкин
  • Журналист La Gazzetta dello Sport
  • Ваноли — хороший парень, показавший себя и хорошим тренером. Его работа с Конте говорит о многом. Антонио довольно строгий, и если ты хочешь быть в его команде, то должен быть таким человеком, на которого всегда можно положиться. Паоло — работяга с отличными рекомендациями. Он работал с молодежными сборными Италии, и в Федерации футбола им были довольны. Есть ли у него что-то общее с Массимо Каррерой? Разве то, что у них был один учитель — Антонио Конте.

    • Клуб уже нанял переводчика для итальянца — им станет Владимир Иринчеев, который помогал Виктору Гончаренко во время стажировки в «Роме». Примечательно, что Иринчеев присоединился к «Спартаку» еще осенью.

    Отмечается, что Паоло Ваноли уже погружен в дела «Спартака». Он в курсе, с каким составом придется работать, изучал игроков, их тактические профайлы, прикидывал возможные схемы.

    Также прорабатывается план кадровой политики на эту зиму. Специалист может начать работу с красно-белыми на январском сборе.

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    Презентация нового тренера планируется на 17 декабря. Ожидается, что срок соглашения между Ваноли и «Спартаком» будет рассчитан на 3 года.

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