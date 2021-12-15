Новый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте

Витория продержался полгода
Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 го, сменив на этом посту решившего не продлевать контракт с красно-белыми Доменико Тедеско.
К тому времени португалец четыре месяца сидел без работы — в конце декабря 2020 года специалист покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Скромный послужной список тренера, который из заметных клубов ранее тренировал лишь «Бенфику»? вызвал много вопросов у экспертов, а подруга владельца «Спартака» Зарема Салихова и вовсе громко выразила свое несогласие с назначением, покинув совет директоров клуба.
Руй Витория — новый главный тренер «Спартака» 🇵🇹— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 24, 2021
Португалец подписал контракт на два года. Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке»! 🔴⚪️#ПартияНачалась pic.twitter.com/349htysTFn
Вопросы вызвало и то, что летнюю подготовку «Спартак» с Виторией проводил не слишком интенсивно, но победа в предсезонном Кубке Париматч Премьер с разгромами всех оппонентов настроила болельщиков на позитивный лад.
Однако в официальных матчах дела у «Спартака» пошли куда хуже, чем на предсезонке — клуб стремительно сполз в район 8-9 места, а в квалификации Лиги чемпионов безвольно проиграл «Бенфике» (два раза по 0:2).
Добавьте к этому постоянные медиаскандалы, связанные со склоками в высших эшелонах власти «Спартака» и приведшие к увольнению спортивного директора клуба Дмитрия Попова, поддерживавшего португальца.
Дальше лучше не стало — Витория так и не сумел привить «Спартаку» свой стиль, в итоге отказавшись от попыток и решив играть попроще, а также не нашел контакта с игроками, считавшими его просто «хорошим парнем».
Два месяца (с 3 октября по 24 ноября) в которые вместились семь матчей во всех турнирах «Спартак» не мог победить. А то, что португалец не задержится в клубе стало ясно после унизительного разгрома от «Зенита» со счетом 1:7 в конце октября.
Уже тогда руководство клуба было готово уволить Виторию, но в итоге решило подождать до зимнего перерыва, хотя и не скрывая, что ищет тренеру замену — фамилия Ваноли всплыла в прессе уже в начале ноября.
Игроки клуба в ноябре уже знали, что Руй покинет «Спартак» и это их отчасти раскрепостило — финальный отрезок года красно-белые провели куда успешнее, сумев пробиться в плей-офф Лиги Европы, где не были 11 лет.
На последний для себя матч с «Сочи» Витория выходил зная, что даже победа его уже не спасет, но игроки «Спартака» не сумели проститься с тренером как следует, крупно проиграв на «Фиште».
«Спартак» под руководством Руя Витории провёл 26 официальных матчей за пять месяцев, одержал девять побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.
Красно-белые вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, а в чемпионате России ушли на зимний перерыв лишь на девятом месте с 23 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 15 очков.
За разрыв контракта «Спартак» выплатит португальцу около 2,2 миллионов евро. Клуб также покидают ассистенты Витории: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
Who is мистер Ваноли?
Впервые фамилия Паоло Ваноли в связи со «Спартаком» всплыла в российской прессе в начале ноября. Примечательно, что 49-летний итальянец еще ни разу не работал главным тренером на взрослом уровне.
Обладатель Кубка УЕФА и Кубка Италии с «Пармой» еще во время игроцкой карьеры не скрывал, что планирует стать тренером и после получения лицензции почти десять лет проработал в системе итальянской футбольной федерации.
Он работал с молодежными сборными Италии и одно время входил в штаб «скуадры адзурры» при Вентуре. В качестве главного тренера сборной U19 он стал вторым на чемпионате Европы в 2016 году.
Ваноли предлагали возглавить сборную Италии (U21), одну из важнейших для федерации команд, но он выбрал сотрудничество с Антонио Конте и вошел в тренерский штаб итальянцев на Евро-2016.
Позже сотрудничество продолжилось — Антонио и Паоло сотрудничали в «Челси» и «Интере», хотя Ваноли не был главным ассистентом Конте.
Когда «Тоттенхэм» пригласил на пост главного тренера Конте, тот настойчиво звал в Лондон и своего многолетнего помощника, но Ваноли к тому времени уже вел переговоры со «Спартаком» и потому отказался.
«Спартак» консультировался по поводу Ваноли со скаутом «Пари Сен-Жермен» Лукой Каттани, который, вероятно, станет спортивным директором «Спартака» — вскоре после истечения контракта с парижанами.
Примечательно, что Катанни приглашали в «Спартак» еще летом, но он оказался, узнав что команду возглавит Руй Витория. Теперь же итальянец готов сотрудничать с красно-белыми.
Весь ноябрь российские СМИ наперебой сообщали о том, как идут переговоры с Ваноли, в то время как пресс-служба клуба старательно отнекивалась. Зарема Салихова даже отобедала с будущим тренером «Спартака» в Милане, что оценить его вживую.
В итоге все предсказания сбыли — 16 декабря Руй Витория был официально отправлен в отставку, в тот же день в Москву прилетел Паоло Ваноли и его будущий ассистент Марко Донадель.
Донадель в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.
Вероятно, в штаб Ваноли войдут также тренер по физподготовке, тренер вратарей и аналитик.
Клуб уже нанял переводчика для итальянца — им станет Владимир Иринчеев, который помогал Виктору Гончаренко во время стажировки в «Роме». Примечательно, что Иринчеев присоединился к «Спартаку» еще осенью.
Отмечается, что Паоло Ваноли уже погружен в дела «Спартака». Он в курсе, с каким составом придется работать, изучал игроков, их тактические профайлы, прикидывал возможные схемы.
Также прорабатывается план кадровой политики на эту зиму. Специалист может начать работу с красно-белыми на январском сборе.
Презентация нового тренера планируется на 17 декабря. Ожидается, что срок соглашения между Ваноли и «Спартаком» будет рассчитан на 3 года.