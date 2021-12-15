Хави хочет избавить «Барселону» от пораженческого менталитета. Но он должен действовать осторожно

Было увлекательно видеть и слышать первые попытки Хави спровоцировать реакцию игроков «Барселоны», которая на 18 очков отстает от своего извечного конкурента «Реала» в чемпионате Испании. Мягко говоря, Хави проявил смелость, или даже большой риск в своих высказываниях.

Когда на прошлой неделе «Бавария» обыграла «Барселону» в Мюнхене, выбив испанского гранда из Лиги чемпионов впервые с 2003-2004 годов, им была оказана важная услуга. Томас Мюллер высказал неприятную, но точную правду о том, что «Барселона» находится на в той форме, чтобы демонстрировать футбол элитного уровня прямо сейчас.

«Они не готовы противостоять нашей интенсивности игры. Что касается технических данных, у них все еще есть много возможностей, это великие игроки как в плане техники, так и в плане тактики. Но они не способны соревноваться с максимальной интенсивностью на топ-уровне европейского футбола», — сказал чемпион мира и победитель ЛЧ.

Это не только простой и понятный факт. Мюллер также протянул оливковую ветвь для Хави.

Новый тренер «Барселоны» мог бы сказать что-то вроде: «Я унаследовал команду, у которой были как травмы, так и проблемы с физической формой. Я полностью меняю наш подход к соревновательной напряженности. Я уже значительно модернизировал наш медицинский отдел. Но ожидать серьезных изменений в физической подготовке к середине сезона, когда мы играем три раза в неделю, большую часть времени, нереально».

Тренеры и игроки «Барселоны» globallookpress.com

Вместо этого он категорически не согласился с Мюллером и начал раскрывать свои эмоции по поводу нехватки психологической силы, уверенности и отношения некоторых из его игроков. Хави ступил на опасную землю.

Каталонский тренер как в перерыве матча против «Осасуны» (2:2), так и после игры с «Баварией» прочитал команде лекцию и сказал о том, что увидел «Барселону» «ниже своего уровня» против «Баварии», а также о том, как он борется с «пораженчеством», появившимся в его клубе.

«Уровень нашего состава выше того, который мы демонстрируем. Я следил выступлениями "Барселоны" в этом сезоне до того, как присоединился к команде, но сейчас я должен сказать, что игроки находятся в более плохом состоянии, чем я думал. Это скорее психологическая проблема, чем футбольная. Здесь необходимо выступать хорошо всегда, а не в шести-семи случаях из десяти. Против "Баварии" у нас были неудачи футбольного плана, но думаю, что больше всего на нас повлияли психологические аспекты», — сказал Хави.

Затем, после значительно улучшившейся игры против «Осасуны» в Памплоне, когда (это тоже правда), игроки «Барселоны» упустили шанс победить, и, по словам их тренера, проигнорировали конкретные тактические требования, которые он ставил перед ними накануне, Хави вернулся к своей теме: игроки страдают из-за продолжающегося стресса.

«Мы находимся в отрицательной динамике, — сказал Хави, — из которой нам придется выбираться. Положительный и в то же время отрицательный аспект заключается в том, что именно игроки 17, 18 и 19 лет делали разницу. Поэтому мы должны быть более требовательными к некоторым другим игрокам».

Это любопытные слова тренера «Барсы», который несомненно описывает некоторые трудности, возникшие сейчас у Френки де Йонга, Марка-Андре тер Штегена, Оскара Мингесы, Филиппе Коутиньо, Люка де Йонга, Сержиньо Деста и других. Но риски, связанные с выявлением проблем с уверенностью или намеком на хрупкость его команды, значительны.

Слова для игроков о том, что они психологически нестабильны, могут нести в себе угрозу, что некоторые из них из гордости полностью отключатся. Это также риск того, что некоторые неэффективные на данном этапе игроки могут еще больше погрузиться в свои чувства.

Хави globallookpress.com

Такие слова на публике не должны быть результатом разочарования и гнева. Выбор тех вещей из раздевалки, которые можно раскрывать для СМИ, может как дать преимущество, если вы правильно и в нужный момент донесете свой месседж, так и вызвать разногласия, а значит, дать негативные последствия, причем весьма катастрофические и продолжительные.

Для любого, кто пристально наблюдал за Хави или «Барселоной» в течение последней четверти века, этот водоворот психологических разоблачений интересен вдвойне.

Хави ворвался в основной состав «Барселоны» в 18 лет — перед тем, как выиграть чемпионат мира среди юношей до 20 лет со сборной Испании. Но его первым матчем на клубном уровне было поражение от «Мальорки» в Суперкубке Испании. Его первый групповой этап Лиги чемпионов включал в себя вылет из одной группы с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». И хотя команда Луи ван Гала выиграла чемпионский титул в первом сезоне Хави, и он, и клуб затем пошли по негативной спирали — «Барселона» не выиграла ни одного трофея в следующие шесть лет.

Просто на мгновение задержите эту цифру в голове. Шесть сезонов.

Интересно то, что зимой в сезоне 2002-2003 управляющий директор «Барсы» Хавьер Перес Фаргуэлл провел исчерпывающую внутриклубную проверку, и пришел к выводу, что в клубе царит «пораженческое мышление». Он также считал, что «низкопрофильные, с низким уровнем маркетингового и спонсорского воздействия» игроки, такие, как Хави, были расходным материалом. Он даже дал разрешение по крайней мере одному посреднику, о котором я знаю, найти новый клуб для молодого полузащитника.

«Пораженческое мышление» — это по сути фраза из 2002 года, которая всплыла на прошлой неделе, когда Хави резюмировал ту слабость, которую теперь пытается вылечить в клубе.

Возвращаясь к прошлым временам, Хави пришлось столкнуться с освистыванием на поле, когда он поменял героя «Барсы» Пепа Гвардиолу. Атмосфера в клубе была токсичной, задолженность росла непропорционально, а в состав первой команды входили нидерландские и южноамериканские игроки, время которых прошло. Но клуб не сделал ничего разумного, чтобы справиться с этим.

Ничего не напоминает?

Параллели действительно есть. Хави уже бывал в такой ситуации. И он выжил благодаря двум основным характеристикам: он был чрезвычайно талантлив (как Гави, Николас Гонсалес, Ансу Фати, Педри, Абде Эззалзули, Рональд Араухо и Алекс Балде), и он был очень упрямым. Он просто отказался быть выброшенным из клуба, который так много для него значил.

Мы имеем дело с человеком, который теперь не только талантливый тренер, но и блестящий коммуникатор, и ученик именно того футбола, в который учили играть его молодых подопечных в клубной академии. Но сработает ли его подход для «шоковой терапии», когда он открыто говорит и проблемах с психологией и нехватки уверенности у своей команды?

Было множество примеров того, как попытки справиться с настроением / уверенностью / менталитетом победителей группы игроков приносили проблемы.

Что насчет наставника Хави, самого Гвардиолы? По сути, его точка зрения такова: «Мне нужно время, но как можно скорее мы должны создать командный дух. Это самое главное. После этого вы можете работать над тактикой, но сначала мы должны создать что-то особенное между собой».

Унаи Эмери, обладатель четырех титулов в Лиге Европы в двух разных клубах — это хороший ориентир. Тренер «Вильярреала» считает, что «главное — это знать, как заслужить доверие игроков: быть лидером, подавать пример, применять то, что вы от них требуете... Самоотверженность, приверженность, уважение, справедливое отношение... Ваши игроки будут доверять идее и следовать ей, если они в ней уверены. Это подразумевает управление, обучение и дисциплину».

Унаи Эмери globallookpress.com

«Доверие строится изо дня в день. Создать атмосферу доверия очень сложно, и в то же время очень легко сломать. Вы делаете сотню вещей, вызывающих доверие, но даже один случай, когда вы вызовете недоверие, может погубить остальные сто», — также говорил он.

Мария Руис де Она много лет работала спортивным психологом в «Атлетике» — особенно в их академии, а теперь работает в Aspire Academy в Дохе. «Первый важный шаг, если мы хотим трансформировать и улучшить организационную культуру, — это найти общий язык. Что значит "сражаться" за этот клуб? Что такое "успех" в этом клубе?. И этот процесс проявляется не только на поле, но и в коридорах клуба, в раздевалках, на встречах, в разговорах между игроками и тренерами», — говорит она.

«Футболу нужны тренеры, которые понимают, что их роль не в том, чтобы выставлять на поле 11 маленьких "солдатиков", которые понимают, что у этих "солдатиков" есть эмоции: они думают, принимают решения, учатся. Такое понимание тренера порождает другой тип отношений», — также отмечает де Она.

С точки зрения резкости и неумолимого нрава Хави на несколько градусов уступает своему бывшему партнеру по команде, своему бывшему тренеру и давнему другу, наставнику сборной Испании Луису Энрике. На протяжении всей своей успешной карьеры тренер «Ла Рохи» всегда держал рядом спортивного психолога Хоакина Вальдеса. Будь то тренировки, пресс-конференции, интервью или встречи, Вальдес является правой рукой Энрике — он всегда слушает, оценивает, советует и предлагает помощь игрокам, которые сделают или не сделают Луиса Энрике успешным.

Сам босс сборной Испании считает, что «с тех пор, как Хави пришел к власти, я заметил улучшения — может быть, не то, чего хотят видеть фанаты, но на это потребуется время. У вас есть команда, производительность которой так далека от их потенциала. Хави принял команду, в которой у игроков было очень мало всего этого из-за предыдущих нескольких месяцев, и восстановление уверенности — это не то, от чего можно принять таблетку: это требует времени и терпения».

Мудрые слова. И, возможно, совет для Хави, явно шокированного и разочарованного менталитетом некоторых из своих игроков.