Заколдованный «Фишт». Спартаковцы не сумели достойно проводить Виторию

«Сочи» на своём поле разгромил «Спартак» — 3:0. В первом тайме гол с пенальти забил Нобоа., который был удален после перерыва. Во втором тайме москвичи доминировали на поле, но не реализовали свои моменты, за что поплатились в концовке — Попов и Юсупов довели дело до разгрома.

Ход матча

11’ Классно в касание разыграли сочинцы. Заика убежал по флангу и прострелил вдоль ворот — Кофрие выбил мяч на угловой, помешав Юсупову замкнуть.

16’ Красно-белые ответили не менее остро. Мозес обманул на замахе Нобоа, после чего выкатил сферу на Промеса. Тот с правого края пробил в ближний угол, но точно по позиции голкипера.

22’ Терехов откликнулся на длинный заброс, ворвался в штрафную «Спартака» и пробил в дальний угол — Селихов отразил мяч.

26’ Пенальти! Жоаозиньо приложился со штрафного и пробил в стенку. Селихов забрал мяч после рикошета, но как оказалось после просмотра видеоповтора, мяч попал в руку Михаилу Игнатову.

28’ 1:0 Кристиан Нобоа (П). Нобоа с пенальти пробил по центру ворот, а Селихов завалился в правый угол.

34 — Кристиан Нобоа поучаствовал в 34 голах в 60 матчах в РПЛ после перехода в @pfcsochi (21 гол и 13 передач), у него минимум на 13 голевых действий больше, чем у любого другого игрока в истории клуба. Мастер. #СочиСпартак pic.twitter.com/TESAZOMcja — OptaIvan (@OptaIvan) December 13, 2021

32’ Заработали свой первый угловой в матче гости, последовала подача от Промеса. Джикия опередил Терехова и головой сбрасывал сферу на дальнюю штангу, откуда Жиго головой пробил чуть правее цели.

39’ Спартаковцы разыграли угловой, Бакаев вошёл в штрафную и пробил — мяч после рикошета задел штангу и улетел за лицевую.

45’ Промес ворвался в штрафную «Сочи» с левого края, под углом выскочил на ворота и пробил — Адамов ногой парировал.

56’ Жоаозиньо в контратаке промчался по правому флангу и вырезал передачу в штрафную «Спартака». Барсов принял мяч и с десяти метров пробил выше перекладины.

60’ Промес от Жиго снаряд получил и пробил в ближний угол ворот «Сочи» — сфера летит рядом со стойкой.

66’ Удаление! Кристиан Нобоа сзади наступил шипами на ахилл Промесу, за что игроку «Сочи» была показана прямая красная карточка.

72’ Джикия сыграл на подборе и хлёстко зарядил в нижний угол — Адамов сложился и перевёл мяч на угловой.

78’ Промес сместился к центру и сделал пас в штрафную «Сочи», Мелкадзе помешали пробить, а Жиго нанёс удар рядом со штангой.

82’ Мозес выпилил подачу в центр штрафной «Сочи», Зобнин высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч просвистел над перекладиной.

89’ 2:0 Ивелин Попов. Южане провели атаку правым флангом, Юсупов сделал пас в штрафную «Спартака», Заика дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Попов замкнул в пустые ворота.

90’ Мелкадзе после прострела с левого фланга переправлял мяч в сторону ворот «Сочи», но сфера совсем рядом со стойкой пролетела.

90+4’ Джикия со входа в штрафную пробил по центру ворот «Сочи» — Адамов спас. Жиго попытался добить, но голкипер переместился и отразил мяч.

90+5’ Пенальти! Удаление! Южане организовали контратаку, Бурмистров влетел в штрафную «Спартака», а Максимилиано Кофрие прихватил соперника за футболку, получив красную карточку за фол последней надежды.

90+6’ 3:0 Артур Юсупов (П). Спокойно разбежался Артур, после чего покатил снаряд в правый от себя нижний угол. Селихов дернулся в левый край, и спасти свой коллектив не сумел.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Спартак 3:0 Голы: 1:0 Кристиан Нобоа (пенальти) (28'), 2:0 Ивелин Попов (89'), 3:0 Артур Юсупов (пенальти) (90 + 6') Сочи: Денис Адамов, Данила Прохин (Эмануэль Маммана, 46'), Rodrigao, Игорь Юрганов, Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 90'), Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Сергей Терехов, Жоаозиньо (Никита Бурмистров, 67'), Артур Юсупов, Maksim Barsov (Ивелин Попов, 67') Спартак: Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов (Георгий Мелкадзе, 59'), Квинси Промес, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Александр Ломовицкий (Владислав Шитов, 88'), Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Alexander Selikhov Предупреждения: Михаил Игнатов (27'), Артур Юсупов (36'), Данила Прохин (45 + 3'), Ибрагим Цаллагов (48'), Rodrigao (63'), Самуэль Жиго (80'), Денис Адамов (90 + 1'), Ивелин Попов (90 + 3') Удаления: Кристиан Нобоа (66'), Максимилиано Кофрие (90 + 6')

Центральный защитник «Сочи» Родригао был признан лучшим игроком домашнего матча со «Спартаком».

Турнирная таблица

После этой победы команда Владимира Федотова с 31 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Следующие матчи

Чемпионат Росси уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го.

Всё о футболе России

В рамках 19-го тура РПЛ «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.

Прямая речь

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Результат очень несправедлив, а тот, кто говорит обратное — очень неправ. Мы очень старались сделать достаточно, чтобы выиграть 3:0 у соперника. Мы много раз атаковали с угловых, снаружи, изнутри, но это было очень сложно сделать. Мы провели фантастический второй тайм, но в итоге соперник вышел с преимуществом в два гола. Однако качество игры было потрясающим.

Были моменты, когда игра шла не так, как надо, когда мы были чуть ниже. Непонятно был ли пенальти достаточно справедливым. Футболисты 90 минут играли очень достойно. Можно вспомнить и игру с «Легией», и вспомнить отношение игроков к этому матчу. Что касается результата, то не можем сказать, что он был хорошим. Однако игра хорошая. То, что мяч не закатывался в ворота — это так бывает. Я бы не сказал, что команда хорошо сыграла с «Легией», но плохо сыграла сегодня. Это неправда.

Руй Витория «Спартак»

Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»

— Поздравляю с победой команду и наших болельщиков. Мы видим наполненный стадион, и эта атмосфера воодушевляет. До первого гола мы доминировали, а затем «Спартак» по статусу добавил, немножко растерялись, затряслись и перестали должным образом выходить из обороны. Во втором тайме нужно было «Спартаку» отыгрываться, а мы контратаковали. Затем оказались вдесятером, и пришлось включить весь энергоресурс. Показательно, что не отказались от контригры.

Кристиан Нобоа, полузащитник «Сочи»

— Удача в каких-то моментах сопутствовала нам. Мне нравится играть против «Спартака». Они хорошая команда. Когда красно-белые играют, вся Россия болеет за них. Это мотивирует. Это футбол, так бывает. Адамов был очень хорош на поле. Поэтому мы сыграли на ноль.