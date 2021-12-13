Трансферный дайджест. 7 декабря — 13 декабря

Джорджиньо Вейналдум
«ПСЖ», полузащитник, 31 год
Один из звездных новичков «Пари Сен-Жермен», похоже, понял, что ему не очень нравится в столице Франции. Джорджиньо Вейналдум готов покинуть Париж уже в январе.
И идеальным вариантом для этого станет возвращение в английскую Премьер-лигу. И по данным Sky Sports, на игрока сборной Нидерландов есть серьезный претендент. Вейналдума очень хочет «Арсенал».
Правда, пока что лондонский клуб рассматривает только вариант с арендой футболиста. Тогда как в «ПСЖ» не уверены, стоит ли им отпускать 31-летнего хавбека.
Но ключевым может стать желание Вейналдума, который якобы считает, что ему лучше вернуться в АПЛ. Джорджиньо регулярно играет за «ПСЖ», но большую часть матчей он начал со скамейки запасных. И этот момент очень расстраивает экс-игрока «Ливерпуля». В общем, «Арсенал» может воспользоваться ситуацией и усилить среднюю линию крутым футболистом.
Наш прогноз: уйдет на полгода в «Арсенал», если будет настойчиво просить об этом.
Жоау Феликс
«Атлетико», полузащитник, 22 года
Вот так, Феликс хочет сбежать из «Атлетико». Молодому португальцу понадобилось несколько лет, чтобы осознать, что переход в команду Диего Симеоне был ошибкой.
Испанское издание AS утверждает, что Жоау разочарован футболом, в который играет «Атлетико». К тому же, в команде он далеко не на ведущих ролях. И теперь его главная цель — как можно скорее оказаться в другом клубе. Желательно в январе.
«Атлетико» вроде бы даже не против, но только в том случае, если потенциальный покупатель хорошо заплатит. Если что, мадридский клуб отдал «Бенфике» за Феликса 127 миллионов евро. Это было настоящее помутнение, португалец, пусть и очень талантливый, точно не стоил тех денег. Теперь «Атлетико» может рассчитывать в лучшем случае на 60-70 миллионов.
У Cadena SER есть информация, чо на Феликса претендуют сразу четыре английских клуба — это «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасла». Очевидно, что «развести на деньги» проще всего будет «Ньюкасл». Новые владельцы этого клуба готовы потратить внушительную сумму на усиление состава, и покупка португальца могла бы подтвердить их амбиции. Другой вопрос, хочет ли Феликс играть за «Ньюкасл»? Не факт.
Наш прогноз: останется в «Атлетико» как минимум до лета.
Эдинсон Кавани
«Манчестер Юнайтед», нападающий, 34 года
Кавани мог запросто стать главным нападающим «Манчестер Юнайтед», но вместо этого обосновался на скамейке запасных. Когда в команду вернулся Криштиану Роналду, сразу стало ясно, что уругваец будет играть очень редко.
Ситуация для Кавани непростая. Но терпеть, к счастью, осталось недолго. 34-летнего форварда очень хочет приобрести «Барселона», которая, по сути, осталась без нападающих.
Ансу Фати постоянно травмирован, Мемфис Депай тоже оказался в лазарете (минимум на месяц), а Серхио Агуэро и вовсе может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Есть еще Люк де Йонг, но это явно не тот человек, который нужен «Барсе».
А вот Кавани, да, это именно тот, кто может спасти ситуацию. К слову, Хави считает, что Эдинсон идеально впишется в игру команду. И поддержка главного тренера в данном случае будет иметь ключевое значение.
Кавани следующим летом станет свободным агентом, но «Барселона» не готова ждать еще полгода. Каталонцы планируют договориться с «МЮ» уже в январе. И вряд ли это станет проблемой. В Манчестере прекрасно понимают, что удерживать уругвайца нет никакого смысла.
Правда, у «Барсы» уже появился конкурент. «Ювентус» тоже подумывает о трансфере Кавани. И тут есть важная деталь: «Юве» будет играть в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барселона», как известно, оказалась в Лиге Европы. Но пока не очень понятно, насколько серьезный интерес к игроку со стороны итальянцев.
Наш прогноз: перейдет в «Барселону».
Андреас Кристенсен
«Челси», защитник, 25 лет
Контракт Андреаса Кристенсена — одна из главных проблем «Челси». Клуб до сих пор не договорился с датчанином о продлении соглашения, несмотря на то, что футболист вроде бы очень хочет остаться в Лондоне. Но в финансовом вопросе стороны пока не достигли компромисса.
Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что ситуацией хотят воспользоваться «Барселона» и «Милан». Правда, каталонцы хотят подождать до лета, чтобы забрать Кристенсена свободным агентом. А вот «Милан», возможно, найдет деньги на зимний трансфер. «Россонери» в срочном порядке ищут замену Симону Кьеру, который больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
В общем, спрос на Кристенсена есть, поэтому «Челси» придется улучшить свое предложение. Или же искать нового футболиста на позицию центрального защитника.
Наш прогноз: останется в «Челси».
Антонио Рюдигер
«Челси», защитник, 28 лет
А вот контракт Антонио Рюдигера — это самая главная проблема «Челси», для которого этот футболист стал важной частью проекта.
И «Челси» будет очень сложно договориться с немцем и его агентами. Во-первых, Антонио хочет существенного повышения зарплаты, а во-вторых — на горизонте появился «Реал»...
Более того, у агента Рюдигера, если верить The Independent (а это очень серьезное издание), уже есть договоренность с мадридским клубом.
«Челси» готов поднять зарплату Рюдигера с 90 до 140 тысяч фунтов в неделю. И это просто смешные деньги по сравнению с тем, что 28-летнему защитнику может предложить «Реал». А еще есть «Бавария», которая тоже готова платить больше.
В такой ситуации крайне сложно представить, что Рюдигер останется в «Челси». Все идет к тому, что один из ключевых игроков в системе Томаса Тухеля окажется в другом клубе. Антонио уже сообщили, что «Реал» готов сделать его самым высокооплачиваемым защитником мира.
Наш прогноз: летом уйдет в «Реал».
Карим Адейеми
«Зальцбург», нападающий, 19 лет
Официальной информации о следующей команде талантливого нападающего пока не было, но уже всем ясно, что это будет дортмундская «Боруссия».
Адейеми хочет продолжить карьеру в Бундеслиге, а «Боруссия» в его случае просто идеальный вариант. Топ-клуб, в котором очень комфортно молодым футболистам. Здесь они играют, а не следят за игрой со скамейки запасных.
Bild уверенно пишет о том, что Карим уже договорился с «Дортмундом» о контракте на пять лет. Теперь «Боруссии» осталось согласовать с «Зальцбургом» сумму трансфера. Австрийцы хочет получить не менее 40 миллионов. Немцы предлагают чуть меньше, но нет никаких сомнений, что клубы сумеют найти общий язык. Как это было в случае с трансфером Эрлинга Холанда.
К слову, у Адеми также было предложение от «Барселоны, но он сразу же отклонил этот вариант. Сначала "Боруссия" и только потом "Реал", "Барса" и все остальные. Карим пойдет по стопам Холанда.
Наш прогноз: перейдет в "Боруссию" Дортмунд.
Усман Дембеле
"Барселона", полузащитник, 24 года
В прошлом обзоре мы удивлялись, почему это игроки "Баварии" вдруг стали нахваливать Усмана Дембеле, говорить о том, что он круче самого Килиана Мбаппе. Странные разговоры о футболисте, который играет за другую команду.
И вот вам, пожалуйста: "Бавария" хочет подписать Дембеле. А сообщает об этом журналист Bild Кристиан Фальк, который знает обо всем, что происходит в мюнхенском клубе.
И как ни странно, эту новость сложно назвать абсурдной. "Бавария" постарается переманить Усмана в том случае, если не сможет договориться о новом контракте с Кингсли Команом. У "Баварии", как всегда, все очень логично.
Для "Барсы" такая новость наверняка стало шоком. В каталонском клубе прикладывают максимальные усилия для того, чтобы удержать француза, но со стороны игрока пока нет никакой реакции. После слов Хави о своей исключительной важности для "Барсы" Дембеле, похоже, решил вести себя так, будто он все эти годы был незаменимым игроком для команды. Хотя на самом деле Усман гораздо чаще был в лазарете, чем на футбольном поле. Но теперь именно он диктует условия.
Сложно сказать, что выберет Дембеле — остаться в "Барсе" или переход в другой клуб, но легко с ним точно никому не будет.
Наш прогноз: будет держать всех в напряжении до лета.
Мауро Икарди
"Пари Сен-Жермен", нападающий, 28 лет
Парижские приключения Мауро Икарди, похоже, подходят к концу. Сначала на прошлой неделе появилась информация о том, что Маурисио Почеттино больше не рассчитывает на аргентинца.
А потом понеслась волна слухов, согласно которым Икарди может оказаться в "Ювентусе". Жена и агент футболиста Ванда Нара якобы уже провела переговоры с президентом туринского клуба Андреа Аньелли. Правда, "Ювентус" настаивает на варианте с арендой до конца сезона. А дальше будет видно.
"ПСЖ", в свою очередь, хочет полностью избавиться от Икарди. И заодно отбить 50 миллионов, которые были заплачены за нападающего.
Не исключено, что компромиссным решением станет аренда с правом выкупа. Такая сделка вполне устроит владельцев "ПСЖ".
"Только не Икарди", — приблизительно к такому мнению сводятся почти все комментарии болельщиков "Ювентуса" о возможном трансфере Икарди, от репутации которого остались только воспоминания.
Наш прогноз: перейдет в "Ювентус".