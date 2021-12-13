Трансферный дайджест. 7 декабря — 13 декабря

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru

Джорджиньо Вейналдум

«ПСЖ», полузащитник, 31 год

Один из звездных новичков «Пари Сен-Жермен», похоже, понял, что ему не очень нравится в столице Франции. Джорджиньо Вейналдум готов покинуть Париж уже в январе.

И идеальным вариантом для этого станет возвращение в английскую Премьер-лигу. И по данным Sky Sports, на игрока сборной Нидерландов есть серьезный претендент. Вейналдума очень хочет «Арсенал».

Правда, пока что лондонский клуб рассматривает только вариант с арендой футболиста. Тогда как в «ПСЖ» не уверены, стоит ли им отпускать 31-летнего хавбека.

Но ключевым может стать желание Вейналдума, который якобы считает, что ему лучше вернуться в АПЛ. Джорджиньо регулярно играет за «ПСЖ», но большую часть матчей он начал со скамейки запасных. И этот момент очень расстраивает экс-игрока «Ливерпуля». В общем, «Арсенал» может воспользоваться ситуацией и усилить среднюю линию крутым футболистом.

Наш прогноз: уйдет на полгода в «Арсенал», если будет настойчиво просить об этом.

Жоау Феликс

«Атлетико», полузащитник, 22 года

Жоау Феликс globallookpress.com

Вот так, Феликс хочет сбежать из «Атлетико». Молодому португальцу понадобилось несколько лет, чтобы осознать, что переход в команду Диего Симеоне был ошибкой.

Испанское издание AS утверждает, что Жоау разочарован футболом, в который играет «Атлетико». К тому же, в команде он далеко не на ведущих ролях. И теперь его главная цель — как можно скорее оказаться в другом клубе. Желательно в январе.

«Атлетико» вроде бы даже не против, но только в том случае, если потенциальный покупатель хорошо заплатит. Если что, мадридский клуб отдал «Бенфике» за Феликса 127 миллионов евро. Это было настоящее помутнение, португалец, пусть и очень талантливый, точно не стоил тех денег. Теперь «Атлетико» может рассчитывать в лучшем случае на 60-70 миллионов.

У Cadena SER есть информация, чо на Феликса претендуют сразу четыре английских клуба — это «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасла». Очевидно, что «развести на деньги» проще всего будет «Ньюкасл». Новые владельцы этого клуба готовы потратить внушительную сумму на усиление состава, и покупка португальца могла бы подтвердить их амбиции. Другой вопрос, хочет ли Феликс играть за «Ньюкасл»? Не факт.

Наш прогноз: останется в «Атлетико» как минимум до лета.

Эдинсон Кавани

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 34 года

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Кавани мог запросто стать главным нападающим «Манчестер Юнайтед», но вместо этого обосновался на скамейке запасных. Когда в команду вернулся Криштиану Роналду, сразу стало ясно, что уругваец будет играть очень редко.

Ситуация для Кавани непростая. Но терпеть, к счастью, осталось недолго. 34-летнего форварда очень хочет приобрести «Барселона», которая, по сути, осталась без нападающих.

Ансу Фати постоянно травмирован, Мемфис Депай тоже оказался в лазарете (минимум на месяц), а Серхио Агуэро и вовсе может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Есть еще Люк де Йонг, но это явно не тот человек, который нужен «Барсе».

А вот Кавани, да, это именно тот, кто может спасти ситуацию. К слову, Хави считает, что Эдинсон идеально впишется в игру команду. И поддержка главного тренера в данном случае будет иметь ключевое значение.

Кавани следующим летом станет свободным агентом, но «Барселона» не готова ждать еще полгода. Каталонцы планируют договориться с «МЮ» уже в январе. И вряд ли это станет проблемой. В Манчестере прекрасно понимают, что удерживать уругвайца нет никакого смысла.

Правда, у «Барсы» уже появился конкурент. «Ювентус» тоже подумывает о трансфере Кавани. И тут есть важная деталь: «Юве» будет играть в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барселона», как известно, оказалась в Лиге Европы. Но пока не очень понятно, насколько серьезный интерес к игроку со стороны итальянцев.

Наш прогноз: перейдет в «Барселону».

Андреас Кристенсен

«Челси», защитник, 25 лет

Контракт Андреаса Кристенсена — одна из главных проблем «Челси». Клуб до сих пор не договорился с датчанином о продлении соглашения, несмотря на то, что футболист вроде бы очень хочет остаться в Лондоне. Но в финансовом вопросе стороны пока не достигли компромисса.

Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что ситуацией хотят воспользоваться «Барселона» и «Милан». Правда, каталонцы хотят подождать до лета, чтобы забрать Кристенсена свободным агентом. А вот «Милан», возможно, найдет деньги на зимний трансфер. «Россонери» в срочном порядке ищут замену Симону Кьеру, который больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

В общем, спрос на Кристенсена есть, поэтому «Челси» придется улучшить свое предложение. Или же искать нового футболиста на позицию центрального защитника.

Наш прогноз: останется в «Челси».

Антонио Рюдигер

«Челси», защитник, 28 лет

Антонио Рюдигер globallookpress.com

А вот контракт Антонио Рюдигера — это самая главная проблема «Челси», для которого этот футболист стал важной частью проекта.

И «Челси» будет очень сложно договориться с немцем и его агентами. Во-первых, Антонио хочет существенного повышения зарплаты, а во-вторых — на горизонте появился «Реал»...

Более того, у агента Рюдигера, если верить The Independent (а это очень серьезное издание), уже есть договоренность с мадридским клубом.

«Челси» готов поднять зарплату Рюдигера с 90 до 140 тысяч фунтов в неделю. И это просто смешные деньги по сравнению с тем, что 28-летнему защитнику может предложить «Реал». А еще есть «Бавария», которая тоже готова платить больше.

В такой ситуации крайне сложно представить, что Рюдигер останется в «Челси». Все идет к тому, что один из ключевых игроков в системе Томаса Тухеля окажется в другом клубе. Антонио уже сообщили, что «Реал» готов сделать его самым высокооплачиваемым защитником мира.

Наш прогноз: летом уйдет в «Реал».

Карим Адейеми

«Зальцбург», нападающий, 19 лет

Официальной информации о следующей команде талантливого нападающего пока не было, но уже всем ясно, что это будет дортмундская «Боруссия».

Адейеми хочет продолжить карьеру в Бундеслиге, а «Боруссия» в его случае просто идеальный вариант. Топ-клуб, в котором очень комфортно молодым футболистам. Здесь они играют, а не следят за игрой со скамейки запасных.

Bild уверенно пишет о том, что Карим уже договорился с «Дортмундом» о контракте на пять лет. Теперь «Боруссии» осталось согласовать с «Зальцбургом» сумму трансфера. Австрийцы хочет получить не менее 40 миллионов. Немцы предлагают чуть меньше, но нет никаких сомнений, что клубы сумеют найти общий язык. Как это было в случае с трансфером Эрлинга Холанда.

К слову, у Адеми также было предложение от «Барселоны, но он сразу же отклонил этот вариант. Сначала "Боруссия" и только потом "Реал", "Барса" и все остальные. Карим пойдет по стопам Холанда.

Наш прогноз: перейдет в "Боруссию" Дортмунд.

Усман Дембеле

"Барселона", полузащитник, 24 года

В прошлом обзоре мы удивлялись, почему это игроки "Баварии" вдруг стали нахваливать Усмана Дембеле, говорить о том, что он круче самого Килиана Мбаппе. Странные разговоры о футболисте, который играет за другую команду.

И вот вам, пожалуйста: "Бавария" хочет подписать Дембеле. А сообщает об этом журналист Bild Кристиан Фальк, который знает обо всем, что происходит в мюнхенском клубе.

И как ни странно, эту новость сложно назвать абсурдной. "Бавария" постарается переманить Усмана в том случае, если не сможет договориться о новом контракте с Кингсли Команом. У "Баварии", как всегда, все очень логично.

Для "Барсы" такая новость наверняка стало шоком. В каталонском клубе прикладывают максимальные усилия для того, чтобы удержать француза, но со стороны игрока пока нет никакой реакции. После слов Хави о своей исключительной важности для "Барсы" Дембеле, похоже, решил вести себя так, будто он все эти годы был незаменимым игроком для команды. Хотя на самом деле Усман гораздо чаще был в лазарете, чем на футбольном поле. Но теперь именно он диктует условия.

Сложно сказать, что выберет Дембеле — остаться в "Барсе" или переход в другой клуб, но легко с ним точно никому не будет.

Наш прогноз: будет держать всех в напряжении до лета.

Мауро Икарди

"Пари Сен-Жермен", нападающий, 28 лет

Мауро Икарди globallookpress.com

Парижские приключения Мауро Икарди, похоже, подходят к концу. Сначала на прошлой неделе появилась информация о том, что Маурисио Почеттино больше не рассчитывает на аргентинца.

А потом понеслась волна слухов, согласно которым Икарди может оказаться в "Ювентусе". Жена и агент футболиста Ванда Нара якобы уже провела переговоры с президентом туринского клуба Андреа Аньелли. Правда, "Ювентус" настаивает на варианте с арендой до конца сезона. А дальше будет видно.

"ПСЖ", в свою очередь, хочет полностью избавиться от Икарди. И заодно отбить 50 миллионов, которые были заплачены за нападающего.

Не исключено, что компромиссным решением станет аренда с правом выкупа. Такая сделка вполне устроит владельцев "ПСЖ".

"Только не Икарди", — приблизительно к такому мнению сводятся почти все комментарии болельщиков "Ювентуса" о возможном трансфере Икарди, от репутации которого остались только воспоминания.

Наш прогноз: перейдет в "Ювентус".