«Лестер» достиг с Роджерсом потолка

После неплохого прошлого сезона «Лестер» демонстрирует серьезный регресс. Разбираемся, в чем причины, и чем это обернется для клуба.

На минувшей неделевылетел из Лиги Европы из теперь сыграет в Лиге конференций. До последовавшего за этим разгрома одного из аутсайдеров«Лисы» находились в нижней половине таблицы АПЛ — на 11-й строчке. Вряд ли катастрофа, учитывая, что сейчас только декабрь, но в среде болельщиков клуба растет недовольство.

У «Лестера» проблемы с идентичностью

Ранее «Лестер» выглядел быстрой, смелой и агрессивной командой, тогда как сейчас ее отличают академичные перепасовки, которые раздражает фанатов. В недавнем интервью наставник коллектив Брендан Роджерс отметил, что нужно терпение, и передачи назад не обязательно являются чем-то плохим. Возможно, он прав, но из-за медленной комбинационной игры и однообразных пасов трудно понять, в каком направлении строится игра «Лестера».

В то время как кризис идентичности в клубе нарастает, и спокойствие и покладистость североирландца, похоже, дают трещину. Недавно он отметился нелепым заявлением, назвав последние два сезона сверхдостижением.

Тренер «Лис», возможно, мог бы аргументировать свою точку зрения лучше, если бы он не был одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в АПЛ, согласно сообщениям медиа, из-за чего его новые неудачи в достижении прогресса лишь раздражают. Болельщикам «Ливерпуля» это слишком хорошо и давно известно.

Качество обороны «Лестера» не улучшается

Общекомандные действия в обороне «Лестера» выглядят неубедительно, а при стандартах — ужасно. Размен игроками и зональная опека — не проблема, если все делается правильно, но подопечные Роджерса делают это неправильно. Команда недостаточно прессингует и плохо защищается в передней линии поля. Это верхушка айсберга, и на момент написания статьи. У коллектива была четвертая худшая оборона в АПЛ, лишь три «сухих» поединка из 24-х во всех турнирах, тогда как по ходу 14-ти из них он уступал в счете.

Можно возразить, что отсутствие столь важного защитника, как Уэсли Фофана, играет большую роль, но подобное в игре клуба происходит еще с прошлого сезона, когда француз был на поле.

Роджерс заявлял, что хочет видеть больше агрессии при стандартах, но на самом деле это должен быть простой процесс, заставляющий футболистов защищать зоны и лучше опекать соперников, которые несут главную угрозу их воротам. Это не должно быть так сложно, и это продолжается слишком долго, чтобы игнорировать данные проблемы. Тем не менее, специалист продолжает ставить одних и тех же игроков, совершая ошибку за ошибкой: если они не учатся на поле, возможно, им лучше учиться на скамейке запасных?

Роджерс теряет авторитет у подопечных

Каспер Шмейхель, пожалуй, одна из самых больших проблем в защите. Его полное отсутствие интереса к подачам усиливает давление на оборону, неспособную защищаться при стандартах. Но усадит ли его Роджерс в запас ради высоко котирующегося Дэнни Уорда?

А что с Чаларом Сеюнджю? Центральный защитник очень сильно сдал, начиная со второй половины прошлого сезона, и теперь плохо действует при подачах, опеке соперников, при этом он постоянно отдает плохие передачи и является слабым звеном, который подводит команду в первую очередь при первых признаках неприятностей. Но все же наставник продолжает его ставить в старт.

Можно многое сказать о доверии игрокам, но внушает ли главный тренер хоть какой-то авторитет своим подопечным в таком случае? Боятся ли они ошибаться? Кажется, что не происходит никаких изменений, когда одни и те же ошибки футболистов повторяются снова и снова.

Неоднозначно рулевой «Лис» проявляет себя и у боковой линии, где его тихое поведение похвально, и в нем нет стремления распекать подопечных. Но посмотрите на менеджеров команд верхней части таблицы, и вы увидите эклектичных и оживленных тренеров, которые не боятся показать свой характер и яростный настрой. Они не боятся подстегнуть своих игроков во время интервью и не опасаются бросить вызов своим подопечным, чтобы они стали действовать лучше.

Роджерс рискует получить отставку

По большому счету, «Лестер» должен был финишировать как минимум один раз в топ-4 АПЛ за последние два сезона. Не потому, что у «Лис» есть богом данное право пробиться в Лигу чемпионов, а потому, что это было непреодолимое преимущество для конкурентов, и любой более умелый менеджер справился с тем, чтобы набрать эти последние несколько очков, которых в итоге не хватило команде.

Болельщики «Лестера» лучше всех в мире знают, что такое сверхдостижение. Клаудио Раньери добился гораздо большего с гораздо более слабым составом игроков, когда завоевал чемпионство: он настолько богат на качественных исполнителей, что коллектив обязан бороться хотя бы за топ-6. Но с учетом выигранного всего полгода назад первого в истории клуба Кубка Англии, его руководство вряд ли решится на смену наставника, особенно когда хорошего выбора нет.

Роджерс заслуживает времени, и он хороший тренер, который сейчас переживает тяжелые времена. Если это означает, что текущий сезон пройдет окажется неудачным, то, возможно, фанатам команды придется с этим смириться. Но североирландец наверняка хочет реализовать свой потенциал в клубе с лучшими условиями, тогда как неудача на «Кинг Пауэр» означает конец мечты о повышении — все к этому идет.