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    «Лестер» достиг с Роджерсом потолка

    С чем связаны проблемы команды?

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    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс
    После неплохого прошлого сезона «Лестер» демонстрирует серьезный регресс. Разбираемся, в чем причины, и чем это обернется для клуба.
    На минувшей неделе «Лестер» вылетел из Лиги Европы из теперь сыграет в Лиге конференций. До последовавшего за этим разгрома одного из аутсайдеров «Ньюкасла» «Лисы» находились в нижней половине таблицы АПЛ — на 11-й строчке. Вряд ли катастрофа, учитывая, что сейчас только декабрь, но в среде болельщиков клуба растет недовольство.

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    • У «Лестера» проблемы с идентичностью

    Ранее «Лестер» выглядел быстрой, смелой и агрессивной командой, тогда как сейчас ее отличают академичные перепасовки, которые раздражает фанатов. В недавнем интервью наставник коллектив Брендан Роджерс отметил, что нужно терпение, и передачи назад не обязательно являются чем-то плохим. Возможно, он прав, но из-за медленной комбинационной игры и однообразных пасов трудно понять, в каком направлении строится игра «Лестера».

    В то время как кризис идентичности в клубе нарастает, и спокойствие и покладистость североирландца, похоже, дают трещину. Недавно он отметился нелепым заявлением, назвав последние два сезона сверхдостижением.

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    Тренер «Лис», возможно, мог бы аргументировать свою точку зрения лучше, если бы он не был одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в АПЛ, согласно сообщениям медиа, из-за чего его новые неудачи в достижении прогресса лишь раздражают. Болельщикам «Ливерпуля» это слишком хорошо и давно известно.

    Качество обороны «Лестера» не улучшается

    Общекомандные действия в обороне «Лестера» выглядят неубедительно, а при стандартах — ужасно. Размен игроками и зональная опека — не проблема, если все делается правильно, но подопечные Роджерса делают это неправильно. Команда недостаточно прессингует и плохо защищается в передней линии поля. Это верхушка айсберга, и на момент написания статьи. У коллектива была четвертая худшая оборона в АПЛ, лишь три «сухих» поединка из 24-х во всех турнирах, тогда как по ходу 14-ти из них он уступал в счете.

    Можно возразить, что отсутствие столь важного защитника, как Уэсли Фофана, играет большую роль, но подобное в игре клуба происходит еще с прошлого сезона, когда француз был на поле.

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    • Роджерс заявлял, что хочет видеть больше агрессии при стандартах, но на самом деле это должен быть простой процесс, заставляющий футболистов защищать зоны и лучше опекать соперников, которые несут главную угрозу их воротам. Это не должно быть так сложно, и это продолжается слишком долго, чтобы игнорировать данные проблемы. Тем не менее, специалист продолжает ставить одних и тех же игроков, совершая ошибку за ошибкой: если они не учатся на поле, возможно, им лучше учиться на скамейке запасных?

    Роджерс теряет авторитет у подопечных

    Каспер Шмейхель, пожалуй, одна из самых больших проблем в защите. Его полное отсутствие интереса к подачам усиливает давление на оборону, неспособную защищаться при стандартах. Но усадит ли его Роджерс в запас ради высоко котирующегося Дэнни Уорда?

    А что с Чаларом Сеюнджю? Центральный защитник очень сильно сдал, начиная со второй половины прошлого сезона, и теперь плохо действует при подачах, опеке соперников, при этом он постоянно отдает плохие передачи и является слабым звеном, который подводит команду в первую очередь при первых признаках неприятностей. Но все же наставник продолжает его ставить в старт.

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    • Можно многое сказать о доверии игрокам, но внушает ли главный тренер хоть какой-то авторитет своим подопечным в таком случае? Боятся ли они ошибаться? Кажется, что не происходит никаких изменений, когда одни и те же ошибки футболистов повторяются снова и снова.

    Неоднозначно рулевой «Лис» проявляет себя и у боковой линии, где его тихое поведение похвально, и в нем нет стремления распекать подопечных. Но посмотрите на менеджеров команд верхней части таблицы, и вы увидите эклектичных и оживленных тренеров, которые не боятся показать свой характер и яростный настрой. Они не боятся подстегнуть своих игроков во время интервью и не опасаются бросить вызов своим подопечным, чтобы они стали действовать лучше.

    Роджерс рискует получить отставку

    По большому счету, «Лестер» должен был финишировать как минимум один раз в топ-4 АПЛ за последние два сезона. Не потому, что у «Лис» есть богом данное право пробиться в Лигу чемпионов, а потому, что это было непреодолимое преимущество для конкурентов, и любой более умелый менеджер справился с тем, чтобы набрать эти последние несколько очков, которых в итоге не хватило команде.

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    • Болельщики «Лестера» лучше всех в мире знают, что такое сверхдостижение. Клаудио Раньери добился гораздо большего с гораздо более слабым составом игроков, когда завоевал чемпионство: он настолько богат на качественных исполнителей, что коллектив обязан бороться хотя бы за топ-6. Но с учетом выигранного всего полгода назад первого в истории клуба Кубка Англии, его руководство вряд ли решится на смену наставника, особенно когда хорошего выбора нет.

    Роджерс заслуживает времени, и он хороший тренер, который сейчас переживает тяжелые времена. Если это означает, что текущий сезон пройдет окажется неудачным, то, возможно, фанатам команды придется с этим смириться. Но североирландец наверняка хочет реализовать свой потенциал в клубе с лучшими условиями, тогда как неудача на «Кинг Пауэр» означает конец мечты о повышении — все к этому идет.

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