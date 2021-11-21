«Челси» разобрал «Лестер», свернувший с верного пути

В 12 туре АПЛ «Лестер» разгромно проиграл «Челси» (0:3). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Лестер» сошел с верного пути

«Превосходство "Челси" было настолько очевидным, что казалось почти несправедливым. Лидер АПЛ продлил свою властную выездную форму под руководством Томаса Тухеля, одержав четвертую кряду победу на выезде без пропущенных мячей, тогда как "Лестер" получил острое напоминание о том, чего им не хватает», — пишет на страницах The Guardian.

«В последний раз такой спурт удался "Синим" в 2008 году, где на сей раз голы Антонио Рюдигера, Н’Голо Канте и Кристиана Пулишича были наименьшим, чего они заслуживали, но "Лисы", лишившись травмированного Юри Тилеманса, похоже, сошли с верного пути. С начала прошлого сезона ни одна команда не потерпела столько же поражений на своем поле, как они — 12».

«Челси» впечатляет и в обороне, и в атаке

«Последняя поездка "Синих" на стадион "Кинг Пауэр" непреднамеренно привела к началу эры Томаса Тухеля: поражение со счетом 0:2 в январе, которое оказалось последней игрой предшественника немца Фрэнка Лэмпарда, и это выступление стало дополнительным доказательством, если это вообще было необходимо, того, насколько большого прогресса с тех пор они достигли», — отмечает в отчете BBC о поединке Майкл Бирдмор.

«Это была четвертая победа "Челси" в пяти выездных матчах АПЛ, и они еще не пропускали с игры — единственные очки, которые они потеряли, пришлись на ничью 1:1 с "Ливерпулем", когда лондонцы весь второй тайм играли в меньшинстве. Что так же впечатляет, как и их блестящий рекорд надежности — всего четыре пропущенных гола в 12 матчах — их способность забивать голы, несмотря на травмы Ромелу Лукаку, Тимо Вернера и Пулишича».

Вигбеки — секрет успеха «Челси» в атаке

«В этом сезоне так много говорится о вингбеках "Челси", и не без оснований, учитывая, что Бен Чилуэлл и Рис Джеймс являются самыми результативными "защитниками" в АПЛ в этом сезоне. Но это только добавляет похвалы. Когда они обеспечивают большую ширину у чужих ворот, это превращается в атаку из пяти человек, и у соперников возникали проблемы с тем, чтобы их остановить», — анализирует тактику гостей Адам Бейт в материале Sky Sports.

«Но что было заметно здесь, так это постоянная смена угрозы чужим воротам. Джеймс, в частности, уходил внутрь и либо пробивался сквозь оборону оппонентов оттуда, либо брал на себя роль плеймейкера в центре, и в такой форме он выглядит совершенным игроком. В результате, хотя у соперников были якобы схожие схемы, именно "Челси" выглядел в целом более подвижным, тогда как исполнитель, у которого был мяч, всегда имел выбор для продолжения атаки — это команда, которая растет вместе, и их молодые вингбеки в ней заправляют».

Тактика «Челси» нейтрализовала «Лестер»

«"Челси" имел абсолютное доминирование в центре поля, тогда как игра в первом тайме прошла идеально для гостей. Они в острой манере шли вперед и столь же впечатляюще действовали без мяча, заставляя соперника ошибаться и ограничивая его возможности у своих ворот», — рассказывает в материале ESPN Адам Браун.

«Тактический подход Тухеля в первом тайме превратил то, что обычно становится сложным выездным поединком в чуть более напряженный тренировочный матч. Несмотря на некоторое давление хозяев после перерыва, тактическая замена от немецкого тренера позволила обоим игрокам, которые появились на поле — Зиешу и Пулишичу, организовать третий гол».