VAR в АПЛ. Кто из игроков больше всех пострадал, а кто получил выгоду?

Мы просмотрели статистику всех 870 игр высшего дивизиона за прошедшие три сезона, чтобы выяснить, у кого отменили больше всего голов, а какие «счастливчики» действительно были награждены голами от VAR.

У кого большинство незасчитанных голов

Самое большое разочарование — игрок забивает гол, но его не засчитывает VAR. Но кто пострадал больше всего? Это дуэт «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане, а также Сон Хын Мин из «Тоттенхэма». Каждый из них забил по четыре гола, которые были отменены.

Голы Сона трижды отменяли из-за того, что он находился в офсайде, а четвертый раз — в офсайде находился Лукас Моура (в матче с «Саутгемптоном»).

Салах трижды попадал в офсайд. А Роберто Фирмино был наказан за игру рукой, перед тем, как Салах забил «Тоттенхэму».

Что касается Мане, то он забил два гола в офсайде, а также два после игры рукой.

Фанаты «Челси» могли ожидать, что Тимо Вернер возглавит этот список, но на сегодняшний день VAR не засчитал три его гола в АПЛ, столько же раз, сколько у Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити» и еще одного игрока «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Если речь идет о голах из офсайда, то, очевидно, что Салах и Сон возглавят этот список.

Мохамед Салах globallookpress.com

Но также мы видим некоторые новые лица. Другими игроками, больше гола которых отменили из-за офсайда, являются Мане, Олли Уоткинс из «Астон Виллы» и Крис Вуд из «Бернли».

Иногда в том, что гол не засчитан, виноват товарищ по команде. Возможно, он был в офсайде в ходе атаки, а может, это он совершил фол. Если добавить их к тем бомбардирам, чьи голы были отменены, мы можем выяснить, кто принимал непосредственное участие в забивании отмененных голов.

Это Мане и Сон — оба поучаствовали в общей сложности в шести голах, незасчитанных VAR.

Были не засчитаны четыре гола Мане, которые он забил сам, а также он нарушил правила перед тем, как Диогу Жота забил «Вест Хэму», и попал в офсайд перед голом Джордана Хендерсона «Эвертону» в прошлом сезоне.

Сон попадал в офсайд перед голами Сержа Орье и Кейна, не считая его собственных четырех голов.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Следующими в списке идут Жезус, Салах, Вуд и форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио. Все они поучаствовали в четырех голах, которые были отменены.

Кто больше всех забил после просмотра VAR?

Фанаты «Арсенала» могут ненавидеть VAR, но нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может думать иначе. Он забил четыре гола благодаря решениям VAR, один — из-за неправильно зафиксированного офсайда против «Манчестер Юнайтед», а еще три — за счет назначенных пенальти.

Единственный другой игрок, забивший четыре гола после VAR, — это Джейми Варди из «Лестера» — и все они последовали с пенальти: три гола были забиты сразу, а еще один — после добивания, когда его пенальти был отбит в матче против «Брайтона». Ни один игрок не забил больше пенальти после VAR, чем Варди: Обамеянг забил три пенальти и семь игроков — по два.

Джейми Варди globallookpress.com

Четырнадцать игроков забили два гола после решений VAR, в том числе Кейн, Салах, Сон, Александр Ляказетт из «Арсенала» и Бруно Фернандеш из «Манчестер Юнайтед».

Голы, засчитанные после отмененного офсайда

Джошуа Кинг — единственный игрок, который забил два гола после того, как зафиксированный офсайд был отменен. Он был самым первым игроком, гол которого был засчитан после неправильно зафиксированного офсайда, в матче «Борнмута» против «Вест Хэма» в сентябре 2019 года. Второй случай пришелся на матч «Уотфорда» против «Эвертона» в прошлом месяце.

Самое частое вмешательство VAR

Сон не имеет себе равных — он занимает первое место с десятью вмешательствами VAR, что на два больше, чем у любого другого игрока.

Тем не менее, все было не так уж плохо, поскольку Сон забил два гола с пенальти благодаря VAR, и на нем фолил Скотт Мактоминей, прежде чем Эдинсон Кавани забил гол за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. Он также был удален с «Челси» в декабре 2019 года за фол Антонио Рюдигера.

Следующими в списке идут Мане и Уилсон с восемью вмешательствами VAR, затем Жезус с семью. Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин — на шестой позиции. У него два засчитанных гола, два незасчитанных и два случая с пенальти, как у Фернандеша и Салаха.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш забил два пенальти, не забил еще один и еще один пенальти был отменен.

Голы, отмененные из-за игры рукой

Мане — единственный игрок, два гола которого были не засчитаны из-за игры рукой — в играх против «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».

Садио Мане globallookpress.com

Наибольшее количество заработанных пенальти

Только четыре игрока получили по два пенальти из-за VAR: Ляказетт, Вернер, плюс Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед» и бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Наибольшее количество пенальти в свои ворота

Вильфрид Ндиди из «Лестера», который «привез» два пенальти из-за VAR. Он также является единственным игроком, который заработал как минимум два пенальти из-за игры рукой.

Больше всего заработанных красных карточек

Ни один игрок не был удален более одного раза, но два игрока столкнулись как минимум с двумя ситуациями, которые привели к красным карточкам из-за VAR.

Нападающий «Ньюкасла» Уилсон видел, как удаляли трех игроков: Бена Годфри из «Норвича», Йоахима Андерсена из «Фулхэма» и вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса. Также Эшли Вествуд из «Бернли» участвовал в розыгрыше двух красных карточек VAR для соперников.