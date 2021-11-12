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    Шутки в сторону: «Вест Хэм» претендует минимум на топ-4

    Какие шансы лондонцев на успех?

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    «Вест Хэм» идет на третьем месте
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    «Вест Хэм» идет на третьем месте
    После победы над «Ливерпулем» «Вест Хэм» поднялся на третье место АПЛ. Разбираемся в причинах текущих успехов команды и ее дальнейших перспективах.

    «Вест Хэм» проводит лучший старт в АПЛ

    «Вест Хэм» занимает третье место в таблице английской Премьер-лиги, и после их великолепной победы над «Ливерпулем» на своем поле в прошлом туре у команды наверняка растет уверенность в своих силах. Только не говорите это Дэвиду Мойесу.

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    • Босс «Вест Хэма» стремится не упускать из виду своих игроков, сотрудников клуба и болельщиков, но после того, как его подопечные заняли шестое место в прошлом сезоне АПЛ, и уже достигли плей-офф Лиги Европы в нынешней кампании, на востоке Лондона в воздухе витает вера в успех. Вместе с множеством пузырей.

    В разговоре с прессой после их потрясающей победы над «Ливерпулем» (3:2) — первого поражения для Юргена Клоппа за 25 матчей во всех турнирах — Дэвид Мойес считает, что для «Молотобойцев» все возможно, ведь те на три очка отстают от лидера «Челси» и наслаждаются своим лучшим стартом в АПЛ в истории, начав сезон АПЛ после 11 туров. И все же, он старается оставаться реалистом.

    Мойес переродился как тренер

    «Кларетовые» полностью согласились с этим менталитетом аутсайдера, и, спустя два года после своего возвращения в «Вест Хэм» во второй раз, Мойес превратил команду из борца за выживание в претендента на попадание в Лигу чемпионов.

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    После разочаровывающих периодов работы в «Манчестер Юнайтед», «Сандерленде» и «Реал Сосьедаде» шотландец как будто переродился. Это редкое качество для тренеров. Очень немногие наставники, в карьере которых явно наметился спад, особенно после двух десятилетий работы, сохраняют ясность мысли, чтобы оценить то, что они делают, взглянуть на передовой опыт в Европе и вернуться к работе более сильными и обновленными.

    Календарь и таблица АПЛ

    Но в то же время этот «Вест Хэм» — команда в духе классического Мойеса. Она стойкая, способная глубоко обороняться, поглощая давление грозных соперников, и хорошо организована. В идеальном мире они не пропустили бы даже двух голов даже от «Ливерпуля», но ведь каждая команда, с которой ранее играли мерсисайдцы на выезде в АПЛ или Лиге чемпионов в этом сезоне, пропустила по крайней мере трижды.

    «Вест Хэм» умеет пользоваться изъянами соперника

    Что наиболее важно — это способность максимально использовать то, что у есть в распоряжении коллектива. В некоторых кругах все еще остается ощущение, что стандартные положения не являются сильной стороной топ-команд, являясь скорее дополнением к реальному бизнесу владения мячом и правильной позиционной игре. В том же матче с «Ливерпулем» была эффективно использована слабость Алиссона во время крученых угловых.

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    • Таким образом, в своих последних шести поединках «Вест Хэм» забил шесть мячей. И это только один из нескольких способов выиграть футбольный матч. Еще один гол в этой же игре стал результатом другого сильного качества «Вест Хэма» — нарастающей контратаки.

    И в этом аспекте команда умело воспользовалась еще одной уязвимостью грозного соперника — свободным пространством на флангах, которые регулярно возникают, когда крайние защитники «Красных» занимаются атакующими действиями.

    «Вест Хэм» имеет шанс ввязаться в борьбу за титул

    Лондонцы были близки к тому, чтобы попасть в четверку лучших в прошлом сезоне, отстав всего на два очка, и, с учетом их прохода в 1/8 финала Лиги Европы, а также попадания в четвертьфинале Кубка английской Лиги после победы над «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», все движется в правильном направлении.

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    • И это не мгновенная история успеха. Дружина Мойеса имеет четкий план, сильную идентичность, опасна при стандартных положениях и имеет солидных исполнителей, играющих на пике или близком к нему. Деклан Райс, Майкл Антонио и Курт Зума создали невероятно сильный костяк, а все остальные движущиеся части рядом с ними работают на полную мощность. Преемственность порождает успех в «Вест Хэме».

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    • Возможно, они не повторить подвиг «Лестера» в 2016 году и не выиграют чемпионский титул, но в этом сезоне они точно борются за топ-4 АПЛ, попадание куда было бы потрясающим достижением. «Молотобойцы» вклинились в элиту Премьер-лиги. В следующих четырех поединках «кларетовые» сыграют с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити», «Брайтоном» и «Челси», где у них есть реальный шанс ввязаться в чемпионскую гонку в начале декабря. Шутки в сторону.

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