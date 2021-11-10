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    Атакующий трезубец: десятка лучших забивных трио этого сезона

    Рейтинг лучших атакующих связок сезона 2021/22

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    Лионель Месси, Неймар и Киллиан Мбаппе
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    Лионель Месси, Неймар и Киллиан Мбаппе
    Атакующие связки в футболе бывают самых разных форм, но наиболее таинственной и манящей из них является трио форвардов. Автор Squawka Мухаммад Батт выбрал десятку лучших атакующих трезубцев этого сезона.
    Пара форвардов отдает традиционализмом старой школы, четверка в атаке — слишком громоздкая и неуправляемая, но три игрока в нападении — идеальное сочетание хаоса и порядка. Атакующие трио стали символом футбола этого века: от легендарных трех «Р» (Ривалдо, Роналдо, Роналдиньо — прим.ред.) в бразильской победе на чемпионате мира 2002 года до культовых M-С-Н (Месси, Суарес, Неймар — прим.ред.) триумфальной «Барселоны» в 2015 году.

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    • В этом сезоне мы изучили Европу и выбрали тех, кто, по нашему мнению, являются лучшими трио на передовой в этом сезоне. Это основано на индивидуальном мастерстве, атакующей производительности, общей химии и, с извинениями перед «Атлетико», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», действительной игре с атакующей тройкой.

    10. Усман Дембеле, Мемфис Депай и Ансу Фати


    Клуб: «Барселона»
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 56

    Мемфис Депай и Ансу Фати

    Ни один список атакующих трио не был бы полным без участия «Барселоны», но на этот раз они еле втиснулись в десятку. После семнадцати лет блистания на мировом уровне Лео Месси покинул клуб. После двух лет неэффективности Антуан Гризманн также покинул клуб. Это оставило «Барселону» с неопределенным будущим в отношении их линии атаки.

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    «Блауграна» плохо начала сезон, но теперь, когда Хави назначен главным тренером и команда полна талантов, вот-вот начнутся серьезные дела. Что касается атаки, очевидно, что фокус будет на том, чтобы Усман Дембеле и новая «десятка» клуба Ансу Фати вернулись в строй после травм и продемонстрировали свои невероятные способности в связке с новичком команды Мемфисом Депаем.

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    • Голландец начал свою карьеру в «Барселоне», демонстрируя именно тот авторитет и способности, которые понадобятся каталонцам для успеха, в то время как Ансу забивает больше голов за 90 минут (0,97), чем все, кроме одного форварда в этом списке. Похоже, Хави все еще верит в не до конца реализованный потенциал Дембеле и намерен довести его до пика. Это трио могло бы со временем взлететь в этом списке, учитывая потенциал, но на данный момент им повезло, что они вообще попали в десятку.

    9. Габриэль Жезус, Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш


    Клуб: «Манчестер Сити»
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 59

    Кевин Де Брюйне и Габриэл Жесус

    Любовь Пепа Гвардиолы к ротации не позволяет закрепиться конкретной тройке атакующих игроков. С тем же успехом это могли быть Рияд Марез, Бернарду Силва и Фил Фоден.

    Ни одно трио «горожан» не выглядит сильно устрашающим само по себе, но именно то, как они действуют вместе с полузащитой и защитой, делает их такими успешными.

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    Иногда им не хватает настоящего бомбардира, но когда они «в игре», никто не может совладать с «Манчестер Сити».

    8. Йереми Пино, Жерар Ромеро и Арно Данджума


    Клуб: «Вильярреал»
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 69

    Жерар Ромеро, ФерНиньо и Йереми Пино

    Город Вильярреаль примерно того же размера, что и английский Макклсфилд, поэтому то, что что они собрали команду, имеющую атакующую тройку, достойную того, чтобы быть в этом списке, — это просто невероятно.

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    • Травмы и бардак в менеджменте помешали «Желтой подводной лодке» по-настоящему выстрелить в этом сезоне, но Жерар Ромеро забил 30 раз в прошлом году, Арно Данжума стал настоящим открытием в Ла Лиге, а Йереми Пино — быстр как молния.

    Как только это три «Вильярреала» наконец сыграется как следует — всем нужно бежать и прятаться!

    7. Кай Хаверц, Ромелу Лукаку и Мейсон Маунт


    Клуб: «Челси»
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 63

    Ромелу Лукаку и Кай Хаверц

    Атака «Челси» в прошлом сезоне представляла собой забавную смесь неэффективности, убогости и великолепной игры Мэйсона Маунта. Но с добавлением монументального Ромелу Лукаку у «синих» внезапно появилась грозная тройка лидеров.

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    Томас Тухель настроен на превращение Лукаку, Маунта и Кая Хаверца в смертоносную атакующую связку, и это выглядит как работа, которая ему по плечу. Теоретически и немец, и англичанин получат огромную выгоду от игры с таким центром нападения, как Лукаку.

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    • Бельгиец может делать все, чего вы хотите от «девятки», и должен раскрыть истинный потенциал чрезвычайно дорогого Хаверца (который, нужно признать, забил победный гол в Лиге чемпионов в прошлом сезоне), так же как и Мэйсона Маунта, исполняющего связующую, но забивную роль, подобную роли Томаса Мюллера в «Баварии».

    6. Йосип Иличич, Дуван Сапата и Руслан Малиновский


    Клуб: «Аталанта»
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 76

    Йосип Иличич и Дуван Сапата

    Джан Пьеро Гасперини превратил «Аталанту» в одну из самых весело играющих европейских команд, и их динамичная атака в схеме 3-4-3 является главной причиной того, что за их игрой так интересно наблюдать.

    Йосип Иличич — скучный плеймейкер сголевым чутьем, Руслан Малиновский — энергичный плеймейкер с голевым чутьем, а Дуван Сапата — центральный нападающий таранного типа, который нацелен на передачи.

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    • Эти трое разбивают всех на своем пути, а учитывая, что у них есть смехотворно плодовитый Луис Мюриэль (23 гола, 10 передач) в качестве джокера, выходящего на замену, это во многом объясняет, почему «Аталанта» продолжает доставлять всем проблемы.

    5. Марко Ройс, Эрлинг Холанд и Дониелл Мален


    Клуб: «Боруссия» Дортмунд
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 92

    Марко Ройс и Эрлинг Холанд

    Дортмундская «Боруссия» определенно стала спотыкаться, когда Джейдон Санчо покинул клуб, но в то время как Марко Ройс продолжает оставаться мудрым ветераном, в клуб перебрался со своими талантами из ПСВ Дониелл Мален, который выглядит очень многообещающим.

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    • Звездой шоу здесь, очевидно, является футбольный Эрен Йегер (главный герой манги «Атака титанов» — прим. ред): Эрлинг Холанд. Неумолимая сила разрушительной энергии, которая сносит все на своем пути (и единственный игрок в составе этих трио, у которого больше голов за 90 минут, чем у Ансу Фати — 1.1).

    У этого трио абсурдное количество голов и передач, но они не входят в первую тройку, потому что им еще предстоит по-настоящему сыграться как трио.

    4. Родриго, Карим Бензема и Винисиус Жуниор


    Клуб: «Реал» Мадрид
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 72

    Карим Бензема и Винисиус Жуниор

    Гарет Бэйл и Эден Азар — два других именитых игрока, игравших в атаке на «Сантьяго Бернабеу», но они оказались настолько неэффективными и не вписывающимися в команду, что их место заняли два бразильских вундеркинда, которые начинают реализовывать свой огромный потенциал.

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    Родриго — снайпер, который показывает, что у него также есть творческая сторона, Винисиус Джуниор (или Вини, как его любят называть) — почти сверхчеловеческий дриблер, который, благодаря Карло Анчелотти, наконец-то начинает забивать голы.

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    • Но главная звезда в Мадриде — единственный и неповторимый Карим Бензема. Со смехотворно высокой статистикой в 33 гола и 16 передач с начала прошлого сезона французский форвард сейчас находится в до не приличия потрясающей форме и является лидером «Лос-Бланкос», забивая гол или ассистируя почти в каждой игре.

    3. Лукас Моура, Гарри Кейн и Сон Хын Мин


    Клуб: «Тоттенхэм»
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 78

    Гарри Кейн, Лукас Моура и Сон Хын Мин

    Может показаться забавным видеть их так высоко, учитывая текущее положение дел в «Шпорах», но их атакующая тройка просто смехотворно хороша.

    Гарри Кейн и Сон Хын Мин являются одними из лучших игроков на своей позиции по всей Европе, а Лукас Моура — дриблинг-машина, которая добавляет так много драйва в игру команды, что является для них превосходным контрастом.

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    • Поскольку Гарри Кейн подтвердил, что останется в «Тоттенхэме» в этом сезоне, они могут выставить эту тройку в атаку и сокрушить практически любого на своем пути. Умение Кейна раздавать отличные пасы из глубины так хорошо сочетается со скоростью Лукаса и Сона и, в частности, с умением корейца завершать атаки.

    С Антонио Конте, направляющим их, и постарающимся довести игру остальной команду до уровня, достойного этой тройки, кто знает, как далеко могут зайти «шпоры»?

    2. Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане


    Клуб: «Ливерпуль»
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 89

    Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах

    Мохамед Салах — форвард абсолютно мирового уровня и по форме сейчас входит в тройку лучших игроков мира.

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    Добавьте к этому обновленного Садио Мане и загадочного Роберто Фирмино (который, конечно же, не проведет три сезона подряд с количеством голов в лиге меньше десяти), и у вас будет атакующая тройка, которая все еще может разрушить любую команду, с которой он столкнется, как мы уже наблюдали в этом сезоне.

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    • Неважную оборону «Ливерпуля» прикрывает грозное атакующее трио, которое также может вызвать на подмогу Диого Жоту, чтобы тот заменил Мане или Фирмино. Это кажется рискованной стратегией, но эта тройка форвардов снова в седле, и, честно говоря, кому, как не им, тащить на себе команду?

    1. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар


    Клуб: ПСЖ
    Голы в лиге + передачи с 2020/21: 105

    Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси

    Лионель Месси — король атакующей тройки. Он играл в великих трио форвардов дольше, чем 99% игроков играли в отличных командах.

    А после того, как «Барселона» настолько испортила свое финансовое положение, что он не смог остаться, аргентинец проявил свои таланты в Париже и мгновенно сформировал лучшую атакующую тройку в мире с бывшим партнером по команде Неймаром и французским «золотым мальчиком» Килианом Мбаппе.

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    • Сравнения с могучим M-S-N очевидны, и хотя парижское трио (M-N-M?) не так грозно, как трио из «Барселоны» пятилетней давности, оно по-прежнему превосходит все, что сейчас собрано на планете.

    Даже в 34 года Месси по-прежнему лучший игрок в мире. Его химия с Неймаром работает мгновенно и без усилий, в то время как у Мбаппе такие же отношения с Неймаром. Последний кусок головоломки — это то, как Мбаппе сочетается с Месси, и мы видели в первые месяцы сезона, что у них двоих уже сложились позитивные отношения.

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    Потенциал сочетания только этих двоих огромен, а с добавлением Неймара его просто не описать словами. Конечно, забавно то, что они еще не проявили себя как трио в Лиге 1, поскольку Маурисио Почеттино изо всех сил пытается заставить свою команду работать.

    Но их таланты и способности, как индивидуальные, так и коллективные, настолько велики, что они не могут быть ни на каком месте, кроме первого.

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    • Кто знает, выиграют ли они Лигу чемпионов или как они справятся с ежегодной февральской травмой Неймара, и, конечно, этика их трансферов, когда ПСЖ удалось каким-то образом избежать нарушения финансового фэйр-плей, в лучшем случае сомнительна, но если и есть тройка форвардов, которую мир ждет каждые выходные в этом сезоне, это Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

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