Атакующий трезубец: десятка лучших забивных трио этого сезона

Пара форвардов отдает традиционализмом старой школы, четверка в атаке — слишком громоздкая и неуправляемая, но три игрока в нападении — идеальное сочетание хаоса и порядка. Атакующие трио стали символом футбола этого века: от легендарных трех «Р» (Ривалдо, Роналдо, Роналдиньо — прим.ред.) в бразильской победе на чемпионате мира 2002 года до культовых M-С-Н (Месси, Суарес, Неймар — прим.ред.) триумфальной «Барселоны» в 2015 году.

В этом сезоне мы изучили Европу и выбрали тех, кто, по нашему мнению, являются лучшими трио на передовой в этом сезоне. Это основано на индивидуальном мастерстве, атакующей производительности, общей химии и, с извинениями перед «Атлетико», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», действительной игре с атакующей тройкой.

10. Усман Дембеле, Мемфис Депай и Ансу Фати

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Мемфис Депай и Ансу Фати globallookpress.com

Ни один список атакующих трио не был бы полным без участия «Барселоны», но на этот раз они еле втиснулись в десятку. После семнадцати лет блистания на мировом уровне Лео Месси покинул клуб. После двух лет неэффективности Антуан Гризманн также покинул клуб. Это оставило «Барселону» с неопределенным будущим в отношении их линии атаки.

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«Блауграна» плохо начала сезон, но теперь, когда Хави назначен главным тренером и команда полна талантов, вот-вот начнутся серьезные дела. Что касается атаки, очевидно, что фокус будет на том, чтобы Усман Дембеле и новая «десятка» клуба Ансу Фати вернулись в строй после травм и продемонстрировали свои невероятные способности в связке с новичком команды Мемфисом Депаем.

Голландец начал свою карьеру в «Барселоне», демонстрируя именно тот авторитет и способности, которые понадобятся каталонцам для успеха, в то время как Ансу забивает больше голов за 90 минут (0,97), чем все, кроме одного форварда в этом списке. Похоже, Хави все еще верит в не до конца реализованный потенциал Дембеле и намерен довести его до пика. Это трио могло бы со временем взлететь в этом списке, учитывая потенциал, но на данный момент им повезло, что они вообще попали в десятку.

9. Габриэль Жезус, Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш

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Кевин Де Брюйне и Габриэл Жесус globallookpress.com

Любовь Пепа Гвардиолы к ротации не позволяет закрепиться конкретной тройке атакующих игроков. С тем же успехом это могли быть Рияд Марез, Бернарду Силва и Фил Фоден.

Ни одно трио «горожан» не выглядит сильно устрашающим само по себе, но именно то, как они действуют вместе с полузащитой и защитой, делает их такими успешными.

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Иногда им не хватает настоящего бомбардира, но когда они «в игре», никто не может совладать с «Манчестер Сити».

8. Йереми Пино, Жерар Ромеро и Арно Данджума

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Жерар Ромеро, ФерНиньо и Йереми Пино globallookpress.com

Город Вильярреаль примерно того же размера, что и английский Макклсфилд, поэтому то, что что они собрали команду, имеющую атакующую тройку, достойную того, чтобы быть в этом списке, — это просто невероятно.

Травмы и бардак в менеджменте помешали «Желтой подводной лодке» по-настоящему выстрелить в этом сезоне, но Жерар Ромеро забил 30 раз в прошлом году, Арно Данжума стал настоящим открытием в Ла Лиге, а Йереми Пино — быстр как молния.

Как только это три «Вильярреала» наконец сыграется как следует — всем нужно бежать и прятаться!

7. Кай Хаверц, Ромелу Лукаку и Мейсон Маунт

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Ромелу Лукаку и Кай Хаверц globallookpress.com

Атака «Челси» в прошлом сезоне представляла собой забавную смесь неэффективности, убогости и великолепной игры Мэйсона Маунта. Но с добавлением монументального Ромелу Лукаку у «синих» внезапно появилась грозная тройка лидеров.

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Томас Тухель настроен на превращение Лукаку, Маунта и Кая Хаверца в смертоносную атакующую связку, и это выглядит как работа, которая ему по плечу. Теоретически и немец, и англичанин получат огромную выгоду от игры с таким центром нападения, как Лукаку.

Бельгиец может делать все, чего вы хотите от «девятки», и должен раскрыть истинный потенциал чрезвычайно дорогого Хаверца (который, нужно признать, забил победный гол в Лиге чемпионов в прошлом сезоне), так же как и Мэйсона Маунта, исполняющего связующую, но забивную роль, подобную роли Томаса Мюллера в «Баварии».

6. Йосип Иличич, Дуван Сапата и Руслан Малиновский

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Йосип Иличич и Дуван Сапата globallookpress.com

Джан Пьеро Гасперини превратил «Аталанту» в одну из самых весело играющих европейских команд, и их динамичная атака в схеме 3-4-3 является главной причиной того, что за их игрой так интересно наблюдать.

Йосип Иличич — скучный плеймейкер сголевым чутьем, Руслан Малиновский — энергичный плеймейкер с голевым чутьем, а Дуван Сапата — центральный нападающий таранного типа, который нацелен на передачи.

Эти трое разбивают всех на своем пути, а учитывая, что у них есть смехотворно плодовитый Луис Мюриэль (23 гола, 10 передач) в качестве джокера, выходящего на замену, это во многом объясняет, почему «Аталанта» продолжает доставлять всем проблемы.

5. Марко Ройс, Эрлинг Холанд и Дониелл Мален

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Марко Ройс и Эрлинг Холанд globallookpress.com

Дортмундская «Боруссия» определенно стала спотыкаться, когда Джейдон Санчо покинул клуб, но в то время как Марко Ройс продолжает оставаться мудрым ветераном, в клуб перебрался со своими талантами из ПСВ Дониелл Мален, который выглядит очень многообещающим.

Звездой шоу здесь, очевидно, является футбольный Эрен Йегер (главный герой манги «Атака титанов» — прим. ред): Эрлинг Холанд. Неумолимая сила разрушительной энергии, которая сносит все на своем пути (и единственный игрок в составе этих трио, у которого больше голов за 90 минут, чем у Ансу Фати — 1.1).

У этого трио абсурдное количество голов и передач, но они не входят в первую тройку, потому что им еще предстоит по-настоящему сыграться как трио.

4. Родриго, Карим Бензема и Винисиус Жуниор

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Карим Бензема и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Гарет Бэйл и Эден Азар — два других именитых игрока, игравших в атаке на «Сантьяго Бернабеу», но они оказались настолько неэффективными и не вписывающимися в команду, что их место заняли два бразильских вундеркинда, которые начинают реализовывать свой огромный потенциал.

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Родриго — снайпер, который показывает, что у него также есть творческая сторона, Винисиус Джуниор (или Вини, как его любят называть) — почти сверхчеловеческий дриблер, который, благодаря Карло Анчелотти, наконец-то начинает забивать голы.

Но главная звезда в Мадриде — единственный и неповторимый Карим Бензема. Со смехотворно высокой статистикой в 33 гола и 16 передач с начала прошлого сезона французский форвард сейчас находится в до не приличия потрясающей форме и является лидером «Лос-Бланкос», забивая гол или ассистируя почти в каждой игре.

3. Лукас Моура, Гарри Кейн и Сон Хын Мин

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Гарри Кейн, Лукас Моура и Сон Хын Мин globallookpress.com

Может показаться забавным видеть их так высоко, учитывая текущее положение дел в «Шпорах», но их атакующая тройка просто смехотворно хороша.

Гарри Кейн и Сон Хын Мин являются одними из лучших игроков на своей позиции по всей Европе, а Лукас Моура — дриблинг-машина, которая добавляет так много драйва в игру команды, что является для них превосходным контрастом.

Поскольку Гарри Кейн подтвердил, что останется в «Тоттенхэме» в этом сезоне, они могут выставить эту тройку в атаку и сокрушить практически любого на своем пути. Умение Кейна раздавать отличные пасы из глубины так хорошо сочетается со скоростью Лукаса и Сона и, в частности, с умением корейца завершать атаки.

С Антонио Конте, направляющим их, и постарающимся довести игру остальной команду до уровня, достойного этой тройки, кто знает, как далеко могут зайти «шпоры»?

2. Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане

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Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах globallookpress.com

Мохамед Салах — форвард абсолютно мирового уровня и по форме сейчас входит в тройку лучших игроков мира.

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Добавьте к этому обновленного Садио Мане и загадочного Роберто Фирмино (который, конечно же, не проведет три сезона подряд с количеством голов в лиге меньше десяти), и у вас будет атакующая тройка, которая все еще может разрушить любую команду, с которой он столкнется, как мы уже наблюдали в этом сезоне.

Неважную оборону «Ливерпуля» прикрывает грозное атакующее трио, которое также может вызвать на подмогу Диого Жоту, чтобы тот заменил Мане или Фирмино. Это кажется рискованной стратегией, но эта тройка форвардов снова в седле, и, честно говоря, кому, как не им, тащить на себе команду?

1. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар

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Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси — король атакующей тройки. Он играл в великих трио форвардов дольше, чем 99% игроков играли в отличных командах.

А после того, как «Барселона» настолько испортила свое финансовое положение, что он не смог остаться, аргентинец проявил свои таланты в Париже и мгновенно сформировал лучшую атакующую тройку в мире с бывшим партнером по команде Неймаром и французским «золотым мальчиком» Килианом Мбаппе.

Сравнения с могучим M-S-N очевидны, и хотя парижское трио (M-N-M?) не так грозно, как трио из «Барселоны» пятилетней давности, оно по-прежнему превосходит все, что сейчас собрано на планете.

Даже в 34 года Месси по-прежнему лучший игрок в мире. Его химия с Неймаром работает мгновенно и без усилий, в то время как у Мбаппе такие же отношения с Неймаром. Последний кусок головоломки — это то, как Мбаппе сочетается с Месси, и мы видели в первые месяцы сезона, что у них двоих уже сложились позитивные отношения.

Потенциал сочетания только этих двоих огромен, а с добавлением Неймара его просто не описать словами. Конечно, забавно то, что они еще не проявили себя как трио в Лиге 1, поскольку Маурисио Почеттино изо всех сил пытается заставить свою команду работать.

Но их таланты и способности, как индивидуальные, так и коллективные, настолько велики, что они не могут быть ни на каком месте, кроме первого.

Кто знает, выиграют ли они Лигу чемпионов или как они справятся с ежегодной февральской травмой Неймара, и, конечно, этика их трансферов, когда ПСЖ удалось каким-то образом избежать нарушения финансового фэйр-плей, в лучшем случае сомнительна, но если и есть тройка форвардов, которую мир ждет каждые выходные в этом сезоне, это Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.