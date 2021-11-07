«Спартак» бьют, а он крепчает. Красно-белые в меньшинстве перевернули дерби с «Локо»

«Спартак» на своём поле в московском дерби сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. Первая половина игры осталась за «железнодорожниками», открывшими счет голом Керка. Но после перерыва красно-белые, играя в меньшинстве, перестроились, добавили в активности и отыгрались после точного удара Умярова.

Ход матча

2’ На Соболева заброс в штрафную «Локо» последовал из глубины. Форвард получил повреждение, столкнувшись с Гилерме, который на выходе работал коленом вперёд. Медики на поле.

9’ Камано получил мяч от Смолова на левом фланге, сместился в штрафную площадку «Спартака» и пытался пробить по воротам, но Кутепов блокировал удар, после чего судья зафиксировал офсайд у африканца.

24’ 0:1 Гирано Керк. Камано с левого фланга сместился немного в центр, после чего выдал разрезающую передачу низом в центр штрафной площади «Спартака», и Керк, опередив двух защитников, расстрелял ворота Селихова с близкого расстояния. (видео)

34’ После подачи углового слева, головой из гущи футболистов пробивал Едвай, но не попал он в створ ворот «Спартака» — выше и левее цели мяч полетел.

36’ Удаление у «Спартака». Литвинов грубо нарушил правила в середине поля, и арбитр уверенно достал жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную для Руслана.

38’ С дальней дистанции Жемалетдинов очень опасно палил по воротам хозяев поля, и мяч пролетел над самой левой «девяткой».

48’ Джикия сделал длинный заброс вперёд — Промес с левого края ворвался в штрафную «Локо», но арбитр с небольшим запозданием зафиксировал офсайд.

56’ Смолов пробивал по воротам с дальней дистанции. Селихов с первой попытки не сумел поймать мяч, но обошлось всё без больших неприятностей для «Спартака».

63’ Айртон протащил мяч на левый край штрафной площади «Локо», откуда мощно пробивал по воротам, и мяч рикошетом от Едвая едва не попал в «девятку», но обошлось для гостей — угловой.

Эмоции Наиля после первого мяча в красно-белой футболке 💥#СпартакЛоко pic.twitter.com/Hqtr7yJ8Zm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 7, 2021

64’ 1:1 Наиль Умяров. Железнодорожники справились с подачей Промеса с углового, Умяров сыграл на подборе и с радиуса штрафной в касание пробил в угол — Гильерме не дотянулся. (видео)

66’ Живоглядов в контратаке подавал в штрафную площадку — спартаковские защитники отбили мяч на Куликова, который тут же мощно пальнул по воротам, но попал в одного из соперников.

68’Айртон рванул в свободную зону и навесил в центр штрафной «Локо», Соболев пробил головой по воротам — Гильерме забрал мяч.

72’ Промес и Соболев разыграли мяч перед штрафной, Умяров пробил с дальней дистанции — железнодорожники заблокировали.

79’ Жемалетдинов совершил рывок и сделал пас к штрафной «Спартака». Камано классно развернулся и пробил — Кутепов заблокировал.

84’ Жемалетдинов прорвался по центру и протолкнул мяч на Лисаковича, который выскочил один на один и пробил в угол ворот «Спартака». Но гол справедливо был отменён из-за очевидного офсайда.

88’ Всё командой спартаковцы обосновались на своей трети поля. Не видя лучшей возможности продолжения атаки, Ненахов плотно пробивал по воротам, метя под левую штангу, но Селихов в броске намертво мяч поймал.

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90+5’ Удаление у «Локомотива». Защитник Тин Едвай уже после финального свистка пошёл разбираться с арбитром, что-то высказал и получил красную карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Локомотив 1:1 Голы: 0:1 Гирано Керк (23'), 1:1 Наиль Умяров (64') Спартак: Alexander Selikhov, Максимилиано Кофрие (Джордан Ларссон, 80'), Илья Кутепов, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 80'), Михаил Игнатов (Наиль Умяров, 46'), Квинси Промес (Зелимхан Бакаев, 86'), Александр Соболев Локомотив: Фёдор Смолов (Виталий Лисакович, 74'), Гирано Керк, Франсуа Камано, Даниил Куликов (Дмитрий Рыбчинский, 86'), Константин Марадишвили (Мурило Серкейра, 63'), Рифат Жемалетдинов, Максим Ненахов, Тин Едвай, Дмитрий Баринов, Дмитрий Живоглядов (Александр Сильянов, 75'), Гилерме Предупреждения: Руслан Литвинов (11'), Константин Марадишвили (26'), Даниил Куликов (29'), Руслан Литвинов (35'), Александр Соболев (36'), Зелимхан Бакаев (36'), Гирано Керк (45 + 1'), Дмитрий Живоглядов (55'), Дмитрий Баринов (78'), Тин Едвай (90')

Лучшим игроком встречи стал нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

Следующие матчи

Команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте таблицы чемпионата России, а красно-белые идут девятыми, добыв 19 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В рамках 15-го тура РПЛ «Локомотив» 20 ноября примет на своем поле «Ахмат», а подопечные Руя Витории сыграют на выезде против «Краснодара».

Прямая речь

Маркус Гисдоль, главный тренер «Локомотива»

— Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных. Когда команда играет в большинстве, нужно как минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен.

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Замена Марадишвили ослабила игру? Сегодня у меня было ощущение, что каждый игрок был с карточкой. Особенно, два наших опорника очень рано получили карточки. Марадишвили — молодой игрок, я хотел его обезопасить. Мы знали, что Мурило готов сыграть 30 минут, это логичный ответ на ваш вопрос.

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Игра была непростой по ряду причин. В первую очередь, нам пришлось в начале игры поменять состав. Во-вторых, удаление. Приходилось много бегать. Во втором тайме игроки почувствовали себя лучше, забили гол. Отметил бы удар Соболева головой. При других обстоятельствах, это был бы счет 2:1 в нашу пользу. Второй тайм мне понравился больше первого.

Мне показалось удаление не самым справедливым. Я принимаю это решение. Хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку Локомотиву, это не справедливо. Тем более, в дерби на таком уровне. Такая ситуация с карточками дисбалансировала игру. Так получилось, что с меньшим количеством игроков мы лучше следили за соперником и за зонами. Разрабатывая все моменты, у нас получилось забить гол. Игрокам приходилось не давать соперникам принимать решения.

Александр Соболев, нападающий «Спартака»

— Почему проиграли? Пропустили, и сказалось удаление. После этого немного все поменялось. Хорошо, что во втором тайме мы нашли в себе силы и были одним целым, одной командой. Мы могли, конечно, выиграть, но, к сожалению, только ничья. Разговора в перерыве не было. Наверное, все подумали, что это было несправедливое удаление.

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Мы все вышли на второй тайм друг за друга и бились. Другого пути уже не было. Было чувство, что мы могли выиграть во втором тайме. Я вот не забил головой. Чуть пробежал и получилось пробить под себя. Я думаю, все на стадионе и все-все-все думали, что мы забьем. Нападающего оценивают по голам. Сегодня не забил. Если бы забил второй, было бы все по-другому. А так дали приз и дали.