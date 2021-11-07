«Спартак» бьют, а он крепчает. Красно-белые в меньшинстве перевернули дерби с «Локо»

Ход матча
2’ На Соболева заброс в штрафную «Локо» последовал из глубины. Форвард получил повреждение, столкнувшись с Гилерме, который на выходе работал коленом вперёд. Медики на поле.
9’ Камано получил мяч от Смолова на левом фланге, сместился в штрафную площадку «Спартака» и пытался пробить по воротам, но Кутепов блокировал удар, после чего судья зафиксировал офсайд у африканца.
24’ 0:1 Гирано Керк. Камано с левого фланга сместился немного в центр, после чего выдал разрезающую передачу низом в центр штрафной площади «Спартака», и Керк, опередив двух защитников, расстрелял ворота Селихова с близкого расстояния. (видео)
34’ После подачи углового слева, головой из гущи футболистов пробивал Едвай, но не попал он в створ ворот «Спартака» — выше и левее цели мяч полетел.
36’ Удаление у «Спартака». Литвинов грубо нарушил правила в середине поля, и арбитр уверенно достал жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную для Руслана.
38’ С дальней дистанции Жемалетдинов очень опасно палил по воротам хозяев поля, и мяч пролетел над самой левой «девяткой».
48’ Джикия сделал длинный заброс вперёд — Промес с левого края ворвался в штрафную «Локо», но арбитр с небольшим запозданием зафиксировал офсайд.
56’ Смолов пробивал по воротам с дальней дистанции. Селихов с первой попытки не сумел поймать мяч, но обошлось всё без больших неприятностей для «Спартака».
63’ Айртон протащил мяч на левый край штрафной площади «Локо», откуда мощно пробивал по воротам, и мяч рикошетом от Едвая едва не попал в «девятку», но обошлось для гостей — угловой.
Эмоции Наиля после первого мяча в красно-белой футболке 💥#СпартакЛоко pic.twitter.com/Hqtr7yJ8Zm— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 7, 2021
64’ 1:1 Наиль Умяров. Железнодорожники справились с подачей Промеса с углового, Умяров сыграл на подборе и с радиуса штрафной в касание пробил в угол — Гильерме не дотянулся. (видео)
66’ Живоглядов в контратаке подавал в штрафную площадку — спартаковские защитники отбили мяч на Куликова, который тут же мощно пальнул по воротам, но попал в одного из соперников.
68’Айртон рванул в свободную зону и навесил в центр штрафной «Локо», Соболев пробил головой по воротам — Гильерме забрал мяч.
72’ Промес и Соболев разыграли мяч перед штрафной, Умяров пробил с дальней дистанции — железнодорожники заблокировали.
79’ Жемалетдинов совершил рывок и сделал пас к штрафной «Спартака». Камано классно развернулся и пробил — Кутепов заблокировал.
84’ Жемалетдинов прорвался по центру и протолкнул мяч на Лисаковича, который выскочил один на один и пробил в угол ворот «Спартака». Но гол справедливо был отменён из-за очевидного офсайда.
88’ Всё командой спартаковцы обосновались на своей трети поля. Не видя лучшей возможности продолжения атаки, Ненахов плотно пробивал по воротам, метя под левую штангу, но Селихов в броске намертво мяч поймал.
90+5’ Удаление у «Локомотива». Защитник Тин Едвай уже после финального свистка пошёл разбираться с арбитром, что-то высказал и получил красную карточку.
Лучшим игроком встречи стал нападающий «красно-белых» Александр Соболев.
Александр Соболев — лучший игрок дерби 🏆#СпартакЛоко pic.twitter.com/VnS8rzsrky— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 7, 2021
Следующие матчи
Команда Маркуса Гисдоля, набрав 25 очков, осталась на четвертом месте таблицы чемпионата России, а красно-белые идут девятыми, добыв 19 очков.
В рамках 15-го тура РПЛ «Локомотив» 20 ноября примет на своем поле «Ахмат», а подопечные Руя Витории сыграют на выезде против «Краснодара».
Прямая речь
Маркус Гисдоль, главный тренер «Локомотива»
— Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных. Когда команда играет в большинстве, нужно как минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен.
Замена Марадишвили ослабила игру? Сегодня у меня было ощущение, что каждый игрок был с карточкой. Особенно, два наших опорника очень рано получили карточки. Марадишвили — молодой игрок, я хотел его обезопасить. Мы знали, что Мурило готов сыграть 30 минут, это логичный ответ на ваш вопрос.
Руй Витория, главный тренер «Спартака»
— Игра была непростой по ряду причин. В первую очередь, нам пришлось в начале игры поменять состав. Во-вторых, удаление. Приходилось много бегать. Во втором тайме игроки почувствовали себя лучше, забили гол. Отметил бы удар Соболева головой. При других обстоятельствах, это был бы счет 2:1 в нашу пользу. Второй тайм мне понравился больше первого.
Мне показалось удаление не самым справедливым. Я принимаю это решение. Хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку Локомотиву, это не справедливо. Тем более, в дерби на таком уровне. Такая ситуация с карточками дисбалансировала игру. Так получилось, что с меньшим количеством игроков мы лучше следили за соперником и за зонами. Разрабатывая все моменты, у нас получилось забить гол. Игрокам приходилось не давать соперникам принимать решения.
Александр Соболев, нападающий «Спартака»
— Почему проиграли? Пропустили, и сказалось удаление. После этого немного все поменялось. Хорошо, что во втором тайме мы нашли в себе силы и были одним целым, одной командой. Мы могли, конечно, выиграть, но, к сожалению, только ничья. Разговора в перерыве не было. Наверное, все подумали, что это было несправедливое удаление.
Мы все вышли на второй тайм друг за друга и бились. Другого пути уже не было. Было чувство, что мы могли выиграть во втором тайме. Я вот не забил головой. Чуть пробежал и получилось пробить под себя. Я думаю, все на стадионе и все-все-все думали, что мы забьем. Нападающего оценивают по голам. Сегодня не забил. Если бы забил второй, было бы все по-другому. А так дали приз и дали.