ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ничья со вкусом поражения. Хави предстоит многое изменить

    «Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя со счетом 3:0

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНичья со вкусом поражения. Хави предстоит многое изменить КлаудиньоСлабая игра в атаке и удаление Клаудиньо. «Зенит» не смог обыграть аутсайдера РПЛ «Сочи» — ЦСКАРазгром на «Фиште». «Сочи» выиграл матч у ЦСКА за 16 минут
  • 16:07
    • «Дженоа» объявила о назначении Шевченко на пост главного тренера
  • 20:13
    • «Атлетико» упустил выездную победу над «Валенсией»
  • 18:58
    • Гол Смита принес «Арсеналу» победу над «Уотфордом»
  • 18:55
    • «Лидс» обменялся голами с «Лестером», «Тоттенхэм» не смог победить «Эвертон» в первом матче Конте
  • 18:25
    • «Ростов» забил пять мячей «Рубину»
  • 18:06
    • «Ахмат» и «Нижний Новгород» объявили составы
  • 18:01
    • Игнатов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»
    Все новости спорта
    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» со счетом 3:3 в выездном матче 13-го тура испанской Примеры. Поведя 3:0 уже к 34-й минуте, каталонцы умудрились растерять преимущество, пропустив третий мяч от Яго Аспаса в компенсированное время второго тайма. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Больше никаких оправданий

    Обозреватель Mundo Deportivo Санти Нолла в своем материале раскритиковал «Барселону» и выразил надежду, что Хави поставит команде правильный диагноз.

    «Больше никаких оправданий быть не может. Вчерашняя "Барселона" в Виго стала предметом ужасных насмешек. Она отстает от "Реала" на 10 очков, так же, как и "Эспаньол". Вчера Френки де Йонг сказал, что на поле не хватало личности, а Серхи Бархуан подчеркнул, что большинство игроков еще дети. Однако реальность такова, что в первом тайме вы ведете 3:0, а во втором теряете мяч, позицию и достоинство на фоне "Сельты", которая преобразилась после провала в первой 45-минутке.

    Бархуан прав в том, что ему пришлось заменить трех футболистов из-за травм (Ансу Фати, Эрика Гарсию и Нико Гонсалеса), но те, кто вышли на поле, за исключением Алехандро Бальде, были старше тех, кого заменили. Трое травмированных были лучшими на своих позициях. Пока они были на поле, "Барса" сохраняла мяч, позицию и достоинство. Когда они ушли, все пошло наперекосяк после серьезной ошибки Марка-Андре тер Штегена, позволившего "Сельте" возродиться.

  • Слабая игра в атаке и удаление Клаудиньо. «Зенит» не смог обыграть аутсайдера РПЛ
  • «Зенит» не смог на выезде обыграть «Урал». Матч закончился нулевой ничьей.
  • Сегодня

    • У Хави много работы. В команде сразу 11 травмированных игроков: Нето, Серджи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Дест, Нико, Педри, Дембеле, Брейтуэйт, Ансу, Агуэро. Нужно понять, почему так произошло. Команда без особого труда способна вести в Виго 3:0, а затем растерять преимущество.

  • Серхи Бархуан
  • Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны»
  • Жаль, что нам не удалось впервые победить на чужом поле. Но нам нужно и дальше играть так, как в первом тайме. У нас много травм, сложно работать в такой обстановке. Когда все восстановятся, наша команда будет способна на большее. Если вы посмотрите на состав, то увидите, что нам приходится выпускать детей. Сложно добиваться успеха, когда не хватает стольких игроков. Когда все доступны, то и тренировки проходят лучше, и есть очень хорошая конкуренция, все хотят играть. Но сейчас у нас есть с этим проблемы. Ситуация с травмами просто убивает меня. Сейчас мы в очень странном положении, и хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Я не хочу использовать это как оправдание, но это действительно играет свою роль.

    • Одна из самых важных задач Хави — поставить правильный диагноз. До сих пор это было функцией идеологии и сиюминутных интересов. Необходимо делать это вдали от окружающих, но очевидно, что "Барса" рассредоточена в своем управлении, хрупка в психологическом плане и не имеет четкого руководства на поле», — убежден Нолла.

    Ничья со вкусом поражения

    Журналист Sport.es Жозеп Мария Казановас подверг критике тренировочную модель «Барселоны», которая, по его мнению, приводит многих футболистов к травмам.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Ничья со вкусом поражения. Прискорбная игра, из которой нужно сделать выводы. После блестящего и захватывающего первого тайма пришла вторая половина, полная боли и беспомощности.

    Еще одно серьезное разочарование, которое проливает свет на ранее скрытую проблему, заключается в том, что "Барса" мало тренируется как по времени, так и по интенсивности. Футболисты физически не выдерживают 90 минут и во втором тайме пропускают, прижимаясь к своим воротам. То, что произошло вчера в Виго, должно послужить Хави уроком. Новый тренер должен изменить динамику, установить более требовательные критерии тренировок и упорно работать, чтобы достичь того физического состояния, которого сейчас нет.

    В современном футболе, если ты не имеешь достаточной физической подготовки, то можешь проиграть абсолютно любой команде. И нужно признать, что "Барселона" пренебрегла этим аспектом больше, чем необходимо. Игроки стали тренироваться, как на школьном дворе. Нет необходимого уровня работы и усилий.

  • Разгром на «Фиште». «Сочи» выиграл матч у ЦСКА за 16 минут
  • Московский ЦСКА потерпел выездное поражение со счетом 1:4 от ФК «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Если сравнить недельную работу в "Баварии" или "Аяксе", то разница будет заметна не в пользу каталонцев. При этом нужно помнить, что игрокам до 20 лет нужна специальная подготовка, а тем, кому за 30, стоит работать над выносливостью, осознавая, что они потеряли былую скорость.

    Прямым следствием этой плохой физической подготовки, которая тянется издалека, являются мышечные травмы. Страшно видеть, что в лазарете 'Барсы' больше десяти травмированных футболистов. Через три дня после того, как выбыл из строя Усман Дембле, сломался Ансу Фати, Нико попросил замену, а Эрик Гарсия отправился в раздевалку из-за физических проблем. С этим нужно что-то делать», — считает Казановас.

    «Дети» не виноваты

    Автор Marca Луис Рохо встал на защиту «детей» «Барселоны», которые не должны нести ответственность за провал во втором тайме.

    «По завершении матча прозвучало два очень значимых заявления. С одной стороны, де Йонг раскритиковал отсутствие личности во втором тайме. Серхи Бархуан, в свою очередь, посетовал на то, что встречу пришлось завершать с детьми на поле. Так в "Барселоне" объяснили причины провала.

    Команде действительно не хватает личности, которая стукнула бы кулаком и не дала бы коллективу развалиться. Эта проблема знакома после унизительных поражений в Лиссабоне, Ливерпуле или Риме. Да, она тянется издалека. Вчера ни Бускетс, ни Альба, ни тер Штеген, ни любой другой ветеран не смог предотвратить потерю очков на "Балаидос".

  • «Сити» слишком хорош для хромого «Юнайтед». Команда Сульшера отдаляется от лидеров
  • На «Олд Траффорд» «красные дьяволы» пропустили два мяча и не забили в ответ, нанеся всего один удар в створ
  • Вчера

    • Многое объясняется молодостью команды. "Дети", как их назвал Бархуан, приносят импульс, силу и уверенность в себе, но когда приходит время встретиться с противником, который озлобленно мчит вперед, как "Сельта" во втором тайме, у них заканчиваются ресурсы. И их нельзя критиковать.

    Для молодых игроков это в порядке вещей. Если бы команда имела лидера, то не сломалась бы вчера, как 'Барселона', сыграв свои лучшие 45 минут в этом сезоне», — пишет Рохо.

    Вместе с Фати ушел энтузиазм

    Хуан Круз в своей статье для AS отметил важность Ансу Фати для «Барселоны».

    «Изысканный первый тайм, как показалось, отдал дань уважения мимолетной замене Кумана, но как только Ансу Фати покинул поле из-за травмы, вместе с ним ушел и энтузиазм "Барселоны", которая потеряла успех, упорство и игру.

  • Хави в «Барселоне»: от холодильника к печке
  • Реакция прессы на тренерское назначение
  • Вчера

    • "Сельта" отдышалась, а Яго Аспас воспользовался расслабленностью, которую "Барса" стала проявлять задолго до того, как счет вновь стал ничейным. Оставшись безлюдной, средиземноморская команда сдалась западному ветру.

    Это был поворотный момент, своего рода качественный прорыв, способ заявить, что без Ансу эта "Барса" осталась без стремления и счастья. Заявление о том, что в будущем вновь появилась брешь, несмотря на всю радость после первого тайма.

  • Хави
  • Новый главный тренер «Барселоны»
  • Нам придется сразу же много работать, потому что мы должны бороться за все. Это в ДНК клуба. Я хочу, чтобы команда хорошо играла, была успешной и добивалась хороших результатов. При этом я знаю, что прибываю не в лучший момент в истории клуба. Работа в «Барсе» — сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться. Постараемся побеждать, играть и бороться за все. Очевидно, что цель — хорошо играть. Мне нравится владеть мячом и атаковать.

    • Что случилось? Все просто и фатально: есть команда под названием "Ансу Фати", а есть — ФК "Барселона". Когда "сине-гранатовые" остались без своего десятого номера, почувствовали одиночество и страх. В итоге "Сельта" получила награду, а "Барселона" — пощечину», — отмечает Круз.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бетис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Клипперс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры