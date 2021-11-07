Ничья со вкусом поражения. Хави предстоит многое изменить

«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» со счетом 3:3 в выездном матче 13-го тура испанской Примеры. Поведя 3:0 уже к 34-й минуте, каталонцы умудрились растерять преимущество, пропустив третий мяч от Яго Аспаса в компенсированное время второго тайма. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Больше никаких оправданий

Обозреватель Mundo Deportivo Санти Нолла в своем материале раскритиковал «Барселону» и выразил надежду, что Хави поставит команде правильный диагноз.

«Больше никаких оправданий быть не может. Вчерашняя "Барселона" в Виго стала предметом ужасных насмешек. Она отстает от "Реала" на 10 очков, так же, как и "Эспаньол". Вчера Френки де Йонг сказал, что на поле не хватало личности, а Серхи Бархуан подчеркнул, что большинство игроков еще дети. Однако реальность такова, что в первом тайме вы ведете 3:0, а во втором теряете мяч, позицию и достоинство на фоне "Сельты", которая преобразилась после провала в первой 45-минутке.

Бархуан прав в том, что ему пришлось заменить трех футболистов из-за травм (Ансу Фати, Эрика Гарсию и Нико Гонсалеса), но те, кто вышли на поле, за исключением Алехандро Бальде, были старше тех, кого заменили. Трое травмированных были лучшими на своих позициях. Пока они были на поле, "Барса" сохраняла мяч, позицию и достоинство. Когда они ушли, все пошло наперекосяк после серьезной ошибки Марка-Андре тер Штегена, позволившего "Сельте" возродиться.

У Хави много работы. В команде сразу 11 травмированных игроков: Нето, Серджи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Дест, Нико, Педри, Дембеле, Брейтуэйт, Ансу, Агуэро. Нужно понять, почему так произошло. Команда без особого труда способна вести в Виго 3:0, а затем растерять преимущество.

Серхи Бархуан Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Жаль, что нам не удалось впервые победить на чужом поле. Но нам нужно и дальше играть так, как в первом тайме. У нас много травм, сложно работать в такой обстановке. Когда все восстановятся, наша команда будет способна на большее. Если вы посмотрите на состав, то увидите, что нам приходится выпускать детей. Сложно добиваться успеха, когда не хватает стольких игроков. Когда все доступны, то и тренировки проходят лучше, и есть очень хорошая конкуренция, все хотят играть. Но сейчас у нас есть с этим проблемы. Ситуация с травмами просто убивает меня. Сейчас мы в очень странном положении, и хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Я не хочу использовать это как оправдание, но это действительно играет свою роль.

Одна из самых важных задач Хави — поставить правильный диагноз. До сих пор это было функцией идеологии и сиюминутных интересов. Необходимо делать это вдали от окружающих, но очевидно, что "Барса" рассредоточена в своем управлении, хрупка в психологическом плане и не имеет четкого руководства на поле», — убежден Нолла.

Ничья со вкусом поражения

Журналист Sport.es Жозеп Мария Казановас подверг критике тренировочную модель «Барселоны», которая, по его мнению, приводит многих футболистов к травмам.

«Ничья со вкусом поражения. Прискорбная игра, из которой нужно сделать выводы. После блестящего и захватывающего первого тайма пришла вторая половина, полная боли и беспомощности.

Еще одно серьезное разочарование, которое проливает свет на ранее скрытую проблему, заключается в том, что "Барса" мало тренируется как по времени, так и по интенсивности. Футболисты физически не выдерживают 90 минут и во втором тайме пропускают, прижимаясь к своим воротам. То, что произошло вчера в Виго, должно послужить Хави уроком. Новый тренер должен изменить динамику, установить более требовательные критерии тренировок и упорно работать, чтобы достичь того физического состояния, которого сейчас нет.

В современном футболе, если ты не имеешь достаточной физической подготовки, то можешь проиграть абсолютно любой команде. И нужно признать, что "Барселона" пренебрегла этим аспектом больше, чем необходимо. Игроки стали тренироваться, как на школьном дворе. Нет необходимого уровня работы и усилий.

Если сравнить недельную работу в "Баварии" или "Аяксе", то разница будет заметна не в пользу каталонцев. При этом нужно помнить, что игрокам до 20 лет нужна специальная подготовка, а тем, кому за 30, стоит работать над выносливостью, осознавая, что они потеряли былую скорость.

Прямым следствием этой плохой физической подготовки, которая тянется издалека, являются мышечные травмы. Страшно видеть, что в лазарете 'Барсы' больше десяти травмированных футболистов. Через три дня после того, как выбыл из строя Усман Дембле, сломался Ансу Фати, Нико попросил замену, а Эрик Гарсия отправился в раздевалку из-за физических проблем. С этим нужно что-то делать», — считает Казановас.

«Дети» не виноваты

Автор Marca Луис Рохо встал на защиту «детей» «Барселоны», которые не должны нести ответственность за провал во втором тайме.

«По завершении матча прозвучало два очень значимых заявления. С одной стороны, де Йонг раскритиковал отсутствие личности во втором тайме. Серхи Бархуан, в свою очередь, посетовал на то, что встречу пришлось завершать с детьми на поле. Так в "Барселоне" объяснили причины провала.

Команде действительно не хватает личности, которая стукнула бы кулаком и не дала бы коллективу развалиться. Эта проблема знакома после унизительных поражений в Лиссабоне, Ливерпуле или Риме. Да, она тянется издалека. Вчера ни Бускетс, ни Альба, ни тер Штеген, ни любой другой ветеран не смог предотвратить потерю очков на "Балаидос".

Многое объясняется молодостью команды. "Дети", как их назвал Бархуан, приносят импульс, силу и уверенность в себе, но когда приходит время встретиться с противником, который озлобленно мчит вперед, как "Сельта" во втором тайме, у них заканчиваются ресурсы. И их нельзя критиковать.

Для молодых игроков это в порядке вещей. Если бы команда имела лидера, то не сломалась бы вчера, как 'Барселона', сыграв свои лучшие 45 минут в этом сезоне», — пишет Рохо.

Вместе с Фати ушел энтузиазм

Хуан Круз в своей статье для AS отметил важность Ансу Фати для «Барселоны».

«Изысканный первый тайм, как показалось, отдал дань уважения мимолетной замене Кумана, но как только Ансу Фати покинул поле из-за травмы, вместе с ним ушел и энтузиазм "Барселоны", которая потеряла успех, упорство и игру.

"Сельта" отдышалась, а Яго Аспас воспользовался расслабленностью, которую "Барса" стала проявлять задолго до того, как счет вновь стал ничейным. Оставшись безлюдной, средиземноморская команда сдалась западному ветру.

Это был поворотный момент, своего рода качественный прорыв, способ заявить, что без Ансу эта "Барса" осталась без стремления и счастья. Заявление о том, что в будущем вновь появилась брешь, несмотря на всю радость после первого тайма.

Хави Новый главный тренер «Барселоны» Нам придется сразу же много работать, потому что мы должны бороться за все. Это в ДНК клуба. Я хочу, чтобы команда хорошо играла, была успешной и добивалась хороших результатов. При этом я знаю, что прибываю не в лучший момент в истории клуба. Работа в «Барсе» — сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться. Постараемся побеждать, играть и бороться за все. Очевидно, что цель — хорошо играть. Мне нравится владеть мячом и атаковать.

Что случилось? Все просто и фатально: есть команда под названием "Ансу Фати", а есть — ФК "Барселона". Когда "сине-гранатовые" остались без своего десятого номера, почувствовали одиночество и страх. В итоге "Сельта" получила награду, а "Барселона" — пощечину», — отмечает Круз.