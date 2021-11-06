«Сити» слишком хорош для хромого «Юнайтед». Команда Сульшера отдаляется от лидеров

Помня о кошмарном поражении от «Ливерпуля» со счетом 0:5 почти две недели назад, «Манчестер Юнайтед» вновь быстро приуныл, поскольку «Сити» вышел вперед уже на 7-й минуте после автогола, который в падении потянулся за мячом, пытаясь перехватить опасный прострел, но в итоге переправил сферу в свои ворота.

Теоретически «Юнайтед» мог сравняться с «Сити» по очкам после победы в дерби на «Олд Траффорд», однако пропасть между командами оказалась огромной, поскольку хозяева продемонстрировали некачественную игру, которая окажет дополнительное давление на Уле Гуннара Сульшера.

В первом тайме Давид Де Хеа сделал не менее пяти отличных сейвов, но ему следовало сыграть лучше в эпизоде со вторым голом, когда Бернарду Силва точно пробил в ближний угол с острого угла после заброса от Канселу. При этом Люк Шоу был в равной степени виновен, ведь не поборолся до конца.

После перерыва «Юнайтед» ввел в игру Джейдона Санчо и, по крайней мере, остановил поток моментов в менее насыщенном событиями втором тайме, хотя у «Сити» все же были прекрасные моменты, в том числе у Кевина Де Брейне и Фила Фодена. Гари Невилл сказал, что «красные дьяволы» «походили на выпившего парня, который ищет драки в конце ночи».

После относительно стабилизирующей недели, предшествовавшей дерби, «Юнайтед» и Сульшер снова накалились, поскольку теперь они отстают от лидирующего «Челси» на 8 очков, и разрыв может увеличиться, когда «синие» проведут матч с «Бернли». «Сити» после двух поражений подряд в национальных соревнованиях улучшил себе настроение, поднявшись на второе место в АПЛ.

Оценки за игру

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (7), Ван Биссака (3), Линделеф (5), Байи (4), Магуайр (5), Шоу (3), Мактоминей (5), Фред (5), Фернандеш (3), Гринвуд (5), Роналду (5).

Запасные: Санчо (5), Рашфорд (5), Теллес (5), Ван Де Бек (5).

«Манчестер Сити»: Эдерсон (7), Уокер (7), Стоунз (7), Диаш (7), Канселу (9), Родри (8), Гюндоган (7), Де Брейне (7), Жесус (7), Бернарду (8), Фоден (8).

Запасные: Нет.

Лучший игрок матча: Жоау Канселу.

Как первоклассный «Сити» победил робкий «Юнайтед»

Перед игрой Сульшер выразил надежду, что его команда извлекла уроки из унизительного поражения от «Ливерпуля», но всего через семь минут после стартового свистка мы увидели старую историю о том, что «Юнайтед» пострадал от индивидуальной ошибки.

После того, как «красные дьяволы» отбились от опасного навеса Кайла Уокера, Бруну Фернандеш дал Канселу достаточно места на фланге, чтобы сделать опасный прострел слева. Байи потянулся за мячом на ближней штанге. При этом его неуверенное касание отправило мяч над Де Хеа прямо в сетку. И снова удержать ворота в неприкосновенности не удалось — подопечные Сульшера регулярно пропускают дома с марта.

В то время как ведутся споры о том, делает ли Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» лучше в целом, его индивидуальное мастерство редко вызывает сомнение, и он почти сравнял счет мощным ударом после прострела Люка Шоу, однако с ударом все же справился Эдерсон. В остальном для пятикратного обладателя «Золотого мяча» день прошел тихо.

Этот шанс возник после незначительной ошибки доминирующего «Сити», который мог уйти на перерыв, забив полдюжины голов. Аарон Ван-Биссака ужасно потерял свою позицию, позволив Филу Фодену прострелить в центр на Кевина Де Брейне. Удар бельгийца низом заблокировал Шоу, прежде чем на добивание Габриэла Жезуса блестяще среагировал Де Хеа.

И вновь вратарь хозяев напомнил о себе, отразив дальний удар Канселу, когда «Сити» с легкостью начал находить возможности для удара, а еще через пару минут Де Хеу чудом выставил ногу, чтобы предотвратить еще один автогол, когда Виктор Линделеф неудачно обработал мяч. До перерыва испанец также успел отбить удар Де Брейне и выстрел Канселу.

И все же незадолго до перерыва «Сити» удвоил свое преимущество. Подача Канселу каким-то образом застала Бернарду Силва на дальней штанге, в то время как Шоу выступил просто в роли зрителя. Удар португальца по воротам — и мяч втиснулся в сетку, хотя Де Хеа, гневно ударивший кулаком по штанге, должен был спасать.

«Я отказываюсь от этих игроков», — скала Рой Кин в перерыве, анализируя роль Де Хеа и Шоу во втором голе. Однако Сульшер попытался изменить ситуацию в перерыве, когда разбавил трио защитников и выпустил Джейдона Санчо. Между тем, «Сити» чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы оставить на скамейке запасных свои 100 миллионов фунтов в лице Джека Грилиша.

«Юнайтед» улучшил игру во втором тайме, но «Сити» также не снижал передачу. Фактически, гости чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы не сделать ни одной замены на «Олд Траффорд» и иметь больше шансов забить третий мяч.

Илкай Гюндоган попал в сетку с внешней стороны, Де Брейне пробил немного неточно, когда мяч прилетел к нему на дальней штанге, а Фил Фоден подобрался к голу ближе всех, пробив в дальнюю штангу с пределов штрафной.

«Юнайтед» завершил игру с одним ударом в створ и владением мяча в 32 процента — еще одно разочарование в сезоне, который так много обещал. Тот факт, что у хозяев было всего четыре касания мяча в штрафной соперника (у «Сити» — 32), говорит сам за себя.

Насмешки, появившиеся после финального свистка, становятся все более обычным явлением на «Олд Траффорд». «Манчестер Сити» же напомнил Премьер-лиге, почему он по-прежнему является фаворитом на защиту своего титула, несмотря на две недели тяжелых испытаний.

«Еще более ужасное чувство, чем после поражения от "Ливерпуля". Гол перед перерывом означал, что игра закончена. Все это ужасно. Разница в классе, в качестве и принятии решений, да во всем. Многие скажут, что "мужчины играли против мальчиков", но "Юнайтед" настолько не в себе, что даже не верится. Фил Фоден сказал, что это трудное место для игры, но это не так. Спросите у "Эвертона", "Астон Виллы" и "Ливерпуля". Эти команды приехали на "Олд Траффорд" и уехали с улыбкой на лице.

Я знаю, что результаты "Юнайтед" на выезде были фантастическими за последние пару сезонов, но в конечном итоге имеет значение то, как вы играете дома. Домашние игры дают вам основу, чтобы пытаться завоевать трофеи. Гол перед перерывом убил игру. Подопечным Сульшера нужно было дотерпеть до свистка при счете 0:1, перегруппироваться и попытаться что-то сделать. Второй гол — игра окончена. Даже не знаю, что еще сказать. Все очень плохо», — заявил Рой Кин.

Что сказали тренеры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер: «Нам нужно вернуться к тому моменту, когда мы смотрелись лучше, и у нас есть игроки, чтобы сделать это. Мы уже были в этой ситуации несколько раз. Нам нужно больше играть у чужих ворот. Я не могу сказать, что именно таким хочу видеть "Манчестер Юнайтед", как сегодня».

На вопрос, начинает ли он думать о том, что у него не осталось времени, норвежец ответил: «Нет, я так не думаю. У меня хорошие отношения с клубом, мы очень откровенны и честны в данной ситуации. Я работаю в "Манчестер Юнайтед" и желаю клубу только лучшего. И пока я здесь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы улучшить игру».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола: «Солидное выступление, хорошая игра, мы заслужили победу и еще три очка. Разочарован ли тем, что не смогли забить больше голов? Нет, все в порядке. Да, у нас высокие требования, но я очень доволен. Именно такая игра нам нужна».

Об отказе от замен: «Мне очень жаль, я не люблю обходиться без замен, но при счете 2:0 мы чувствовали себя комфортно, и мне показалось, что сегодня ничего не нужно менять».

Проблемы «Юнайтед» в цифрах

— «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» больше выездных матчей Премьер-лиги на «Олд Траффорд», чем любая другая команда (восемь).

— «Манчестер Юнайтед» проиграл восемь домашних матчей во всех турнирах в 2021 году, что является максимальным показателем за календарный гол после восьми поражений в 1989 году.

— «Манчестер Юнайтед» пропустил 11 голов в шести домашних матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Это наибольшее количество голов для стартовых домашних встреч с сезона 1976/77 (также 11).

— В этом матче «Манчестер Юнайтед» сделал всего четыре касания мяча в штрафной площади соперника, что является самым низким показателем клуба в матче АПЛ с сезона 2008/09, когда начала вестись такая статистика. Меньше касаний в чужой штрафной хозяева матчей АПЛ делали в сентябре 2020 года, когда «Фулхэм» принимал «Арсенал» (три).