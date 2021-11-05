Выстраданная победа пойдет на пользу. Конте дебютировал в «Тоттенхэме»

1. Эффект Конте

Первые полчаса игры на стадионе «Тоттенхэма» наполняли сердце Антонио Конте гордостью, поскольку «шпоры» доминировали и едва не похоронили соперников под лавиной голов. Итальянский тренер едва успел провести несколько тренировок, а уже было заметно, как его игроки бегают, прессингуют и перемещаются, что напоминало разные команды Конте в их лучших проявлениях.

Конечно, надо принимать во внимание уровень оппонента, но от того, как лондонцы шокировали «Витесс», захватило двух. Сон Хын Мин на инстинкте открыл счет, а Лукас Моура своим рывком намекнул на потенциал, который ждет, когда бразилец вживется в роль третьего форварда.

Однако третий гол лучше всего проиллюстрировал эффект Конте, когда Бен Дэвис, играющий на позиции центрального защитника, устремился вперед в штрафную площадь «Витесса» и выполнил решающее касание, после которого Якоб Расмуссен влетел вместе с мячом в свои же ворота.

«В каждой игре, на каждой тренировке я хочу чему-то учиться», — сказал Сон Хын Мин после назначения Конте. — «Я хочу перенять от него все наилучшие качества».

Понятно, что игроки «шпор» с большим уважением относятся к своему новому наставнику, и, учитывая влияние, которое он уже смог оказать на скорость атак «Тоттенхэма», команду ждет хорошее будущее.

2. «Витесс» показал достойную игру

Фактически «Витесс» вошел в этот матч лидером группы, и, честно говоря, он играл примерно на одном уровне с «Тоттенхэмом». Нидерландцы достойно боролись, и то, что они пропустили три мяча, но отыгрались до счета 3:2, а затем удерживали «шпор», имея столько же хороших шансов на победу, сколько и хозяева, это заслуга Томаса Леча и его штаба.

«Витесс» легко мог опустить голову, когда «Тоттенхэм» охватила волна оптимизма, характерная для эпохи Конте, но гости ни разу не засомневались в себе и не прекращали играть в футбол со смелыми атакующими намерениями. И если Якоб Расмуссен забил благодаря ужасной защите, Матуш Беро отличился в эффектном стиле.

3. Выдающийся Санчес

Перед началом игры возникал вопрос, какой из игроков «Тоттенхэма» будет лучше всего смотреться в системе Антонио Конте. И хотя многие ожидали, что это будет один из нападающих (все были хороши, если честно), фланговый защитник или даже вратарь (Уго Льорис сыграл отменно), по факту же этот футболист даже не вышел в стартовом составе.

Давинсон Санчес начал матч на скамейке запасных, наблюдая за тем, как защитники, среди которых были Эрик Дайер и Бен Дэвис, разрывались под активным движением «Витесса». Во втором тайме, когда «шпоры» остались вдесятером, вышел Санчес (вместе с Гарри Уинксом и Танги Ндомбеле), и почти сразу «Тоттенхэм» начал перекрывать атаки «Витесса».

Дело не в том, что Санчес доминировал в единоборствах, он был именно тем, кем мы всегда хотели его видеть: великим защитником. Он выстраивал пространство, контролировал мяч и перехватывал его с минимальными усилиями.

Конте может быть доволен, тем более что он, казалось, давал ему особенно подробные инструкции незадолго до появления колумбийца. Уже можно предположить, что Санчес выйдет в стартовом составе на следующую игру.

4. Чистый хаос

Хотя многие ожидали, что первая игра «Тоттенхэма» под руководством Антонио Конте будет полна драмы, никто не мог предвидеть той массы драмы, которую мы в итоге получили. Помимо того факта, что «шпоры» сделали счет 3:0, а затем позволили сопернику забить два мяча, мы также стали свидетелями того, как Кристиан Ромеро был удален за две глупые желтые карточки во втором тайме.

После этого Данило получил две желтые карточки в течение пяти минут. Составы вновь стали равными, но четыре минуты спустя Маркус Шуберт вылетел за пределы штрафной, где сыграл рукой, пытаясь остановить мяч после удара Эмерсона, за что тоже получил красную карточку.

Десять против девяти на финише игры, и «шпоры» упустили еще пару неплохих шансов на последних минутах. Действительно потрясающее ночное развлечение, представляющее собой чистый хаос. Если каждая игра Конте хотя бы наполовину будет так безжалостна, как эта, мы хорошо проведем время, наблюдая за «Тоттенхэмом».

5. Много работы впереди

«Тоттенхэм» был действительно ярким в эти открытые 30 минут, но после в лучшем случае казался очень нестабильным. Послематчевое интервью Антонио Конте выдало тот факт, что, хотя он остался доволен победой, итальянец признал, что еще многое предстоит сделать.

«Это была сумасшедшая игра», — сказал тренер. — «Выстраданная победа — это хорошо для этой команды, для этих игроков. Им нужно укрепить свою уверенность, им нужно много работать».

Выявление ключевой слабости «шпор» в области ментального сосредоточения показывает, насколько умен Конте. И в этом отношении он абсолютно прав, хотя с тактической точки зрения еще многое предстоит сделать.

Конте продолжил: «Проблема в том, что нам нужно найти время для работы, поскольку через два дня мы снова вынуждены играть, а затем будет перерыв на матчи сборных». Плотный календарь усложнит напряженную тактическую работу, которую так любит Конте. Вот почему он так быстро добился успеха в «Челси», потому что «синие» не участвовали в еврокубках, так что у итальянца почти всегда была неделя в запасе.

В данном случае такой свободы нет, но он должен найти способ заставить команду работать, потому что размер стоящей перед ним задачи значительный, и он это знает.

«На мой взгляд, есть много возможностей улучшить команду, каждого игрока в отдельности», — сказал итальянец. — «Нам нужно проявить немного терпения, потому что мы должны работать над многими аспектами, в том числе тактикой и физикой».

Таким образом, ничего не изменится в мгновение ока, впереди еще долгий путь. Однако сердца болельщиков «Тоттенхэма» могут порадовать заключительные слова Конте. «Я не боюсь всей работу, потому что всю жизнь я знал, что только с помощью работы можно достичь важных целей».