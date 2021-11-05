Стамбульская битва. «Локомотив» не проиграл, но турнирная ситуация все еще печальна

На гол Софьяна Фегули «железнодорожники» ответили точным ударом Франсуа Камано. В концовке обе команды имели шансы вырвать победу, но в итоге разделили очки.

Ход матча

10’ В очень спокойном темпе команды начали матч, обойдясь без опасных моментов на стартовых минутах.

17’ Момент у «Локомотива»! Рифат Жемалетдинов навесил с углового, Тим Едвай выпрыгнул и пробил головой, однако Патрик ван Анхольт вынес мяч с линии.

26’ И вновь опасность после углового. Виталий Лисакович подал на ближний край штрафной, откуда защитник хозяев неудачно вынес снаряд на Гирано Керка, который с правого края в падении пробил мимо ворот.

31’ Лисакович пробил головой после навесной передачи Жемалетдинова — мяч пролетел значительно выше перекладины.

35’ Ван Анхольт опасно выскочил на ворота «Локомотива», но не сумел переправить мяч мимо Гильерме. И тут же арбитр зафиксировал офсайд.

43’ 1:0 Софьян Фегули. Счет открыт! Ван Анхольт сделал пас к штрафной, где Фегули принял мяч и нанес классный обводящий удар в дальний угол ворот. Гильерме даже не стал прыгать, потому что шансов у него не было.

52’ Константин Марадишвили с левого края дошел до лицевой и прострелил во вратарскую, но Фернандо Муслера четко сыграл на выходе, забрав мяч.

58’ Керк совершил проход, стянул на себя двух соперников и нелохо прострелил в штрафную, однако Федор Смолов не добрался до мяча.

66’ Едва не привез проблемы Гильерме. Вратарь выбежал из своей штрафной навстречу Халилу Дервишоглу и в падении заблокировал удар соперника, после чего мяч полетел за лицевую.

72’ 1:1 Франсуа Камано. Отыгрался «Локомотив»! Марадишвили прострелил вдоль ворот, Смолов вытянул на себя защитника, но замкнуть не сумел, зато оставили в одиночестве Камано, который направил снаряд в пустые ворота.

Эмоции Франсуа после забитого мяча 🔥

Чтобы оформить гол в ворота @GalatasaraySK, который до этого ни разу не пропустил в нынешней Лиге Европы, нашему парню потребовалось всего 8 минут после выхода на замену 😎#UEL pic.twitter.com/mWOQRwY83J — «Локомотив» (@fclokomotiv) November 4, 2021

81’ Момент у «Галатасарая»! Едвай после прострела неудачно выбил мяч прямо на Дервишоглу, а тот с линии штрафной пальнул в дальний угол, но просто не попал в створ.

84’ Ответ «Локомотива». Керк с правого края ворвался в штрафную и пробил по диагонали в дальний угол — неточно.

86’ Какой момент! Байрам с левого края прострелил на ближнюю штангу, где Гильерме рукой отбил мяч в сторону своих ворот, но угодил в штангу. Повезло «Локомотиву».

88’ Теперь уже чудом не забил «Локомотив». Рыбус навесил с углового, Смолов головой пробил низом, а Муслера ногой отразил. Тут же Мурило с пяти метров добивал в упор, но голкипер в шикарном броске спас «Галатасарай».

90+1’ Прошла подача в центр штрафной площади «Локо», где защитники просто наблюдали за тем, как Мбайе Дьян головой пробил совсем рядом со штангой.

90+3’ Эмоции не сдержать. Возникла стычка на поле, в результате чего арбитр показал сразу четыре желтые карточки — по две игрокам каждой из команд.

90+5' Финальный свисток.

Футбол. Лига Европы. Группа E Галатасарай — Локомотив 1:1 Голы: 1:0 Софьян Фегули (43'), 1:1 Франсуа Камано (73'), 1:0 S. Feghouli (43'), 1:1 F. Kamano (73'), 1:0 S. Feghouli (43'), 1:1 F. Kamano (73'), 1:0 S. Feghouli (43'), 1:1 F. Kamano (73') Галатасарай: Фернандо Муслера, Деандре Йедлин, Виктор Нельссон, Маркан, Патрик ван Анхольт (Омер Байрам, 76'), Беркан Кутлу, Олимпиу Моруцан (Mostafa Mohamed, 76'), Софьян Фегули (Baris Alper Yilmaz, 71'), Александру Чикылдэу, Kerem Akturkoglu, Халиль Дервисоглу (Мбайе Дьян, 90') Локомотив: Рифат Жемалетдинов, Виталий Лисакович (Фёдор Смолов, 46'), Дмитрий Рыбчинский (Франсуа Камано, 65'), Алексис Бека (Мурило Серкейра, 85'), Константин Марадишвили, Гирано Керк, Мацей Рыбусь, Тин Едвай, Дмитрий Баринов, Максим Ненахов (Дмитрий Живоглядов, 46'), Гилерме Предупреждения: Деандре Йедлин (8'), Максим Ненахов (14'), Тин Едвай (37'), Baris Alper Yilmaz (74'), Мбайе Дьян (90'), Дмитрий Живоглядов (90'), Халиль Дервисоглу (90'), Дмитрий Баринов (90'), M. Nenakhov (14'), T. Jedvaj (37'), B. A. Yilmaz (74'), M. Diagne (90'), D. Zhivoglyadov (90'), D. Barinov (90'), D. Yedlin (8'), M. Nenakhov (14'), T. Jedvaj (37'), B. A. Yilmaz (74'), M. Diagne (90'), D. Zhivoglyadov (90'), D. Barinov (90'), D. Yedlin (8'), M. Nenakhov (14'), T. Jedvaj (37'), B. A. Yilmaz (74'), M. Diagne (90'), D. Zhivoglyadov (90'), D. Barinov (90')

Турнирная таблица

«Локомотив» набрал второе очко в нынешней Лиге Европы и остался на четвертом месте. При этом «красно-зеленые» сохранили шансы на выход из группы.

«Галатасарай» удержался на первой строчке с 8 баллами. Стамбульцев после этого тура точно не догонит ни «Марсель», ни «Лацио».

Следующие матчи

В следующем туре Лиги Европы «Локомотив» 25 ноября в Москве сыграет с «Лацио», а перед этим в РПЛ встретится со «Спартаком» и «Ахматом».

Календарь и таблица Лиги Европы

«Галатасарай» далее ждут матчи с «Карагюмрюком» и «Фенербахче» в Суперлиге, а в Лиге Европы он поборется с «Марселем» на своем поле.

Прямая речь

Фатих Терим, главный тренер «Галатасарая»

— Я не хочу никого критиковать, но судейство могло бы быть лучше. Игра была очень интересная. Мы могли избежать пропущенного мяча. Считаю, что можно было сыграть по-другому. Думаю, зрители получили удовольствие. Хотел бы поблагодарить всех футболистов и представителей клуба «Локомотив», которые приехали к нам сегодня. Мы хорошо вели борьбу. Полузащитники хорошо реагировали на все игровые моменты. Весь первый тайм состоял из того, что обе команды цеплялись за мяч. Несмотря на это, мы очень нехотя откатывались назад. Соперник почти не создал моментов в первом тайме. Судя по всему, россияне хотели вырвать победу до последней минуты.

Маркус Гисдоль, главный тренер «Локомотива»

— Сегодня я особенно счастлив — вернулась настоящая футбольная атмосфера. Два года мы были лишены возможности играть такие настоящие матчи с болельщиками. На стадионе была сумасшедшая атмосфера. Ни в коем случае не могу сказать, что моя молодая команда испугалась этой атмосферы, наоборот. Могу сказать, что моя команда показала мужскую, решительную игру. Второй тайм получился менее организованным, мы потеряли контроль над игрой, но это то, над чем мы будем работать в ближайшие недели и месяцы. Могу сказать, что у обеих команд были возможности победить, поэтому ничья — закономерный результат.

Софьян Фегули, полузащитник «Галатасарая»

— Я очень рад, что забил гол, но еще больше порадовало то, что наши болельщики пришли и поддержали нас здесь. Мы давно не видели наш стадион таким полным и эмоциональным. Мы начинали матч как лидеры группы и сейчас продолжаем лидировать. Надо и дальше двигаться позитивно.

Фернандо Муслера, вратарь «Галатасарая»

— Мы упустили шанс выиграть. Немного не повезло, хотя мы боролись за победу до последней секунды. Когда выступаешь на таком уровне, ты просто обязан реализовывать свои моменты. В обороне мы сыграли максимально надежно, но один раз потеряли концентрацию и тут же были наказаны. Надо работать в этом направлении.

Беркан Кутлу, полузащитник «Галатасарая»

— Сегодня мы начали очень хорошо. Мы забили, и у нас было больше моментов после того, как мы пропустили. Но мы не смогли изменить счет. Нам предстоит сыграть еще два матча. Посмотрим, что из этого выйдет.

Дмитрий Рыбчинский, полузащитник «Локомотива»

— Очень эмоциональный матч. В первом тайме мы контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать. Но соперник поймал нас на контратаке, и играть стало сложнее. Во втором тайме было тяжелее, «Галатасарай» оборонялся, но мы нашли в себе силы забить. В концовке пошли качели. В целом ничья — закономерный результат.