Шанс для «Спартака». Арабские шейхи хотят купить главный клуб России

Кто же заинтересовался «Спартаком»?
Владельца «Спартака» Леонида Федуна почти каждую неделю (обычно, сразу после матча) призывают продать клуб, называя его главным виновником всего того, что творится с народной командой в последние годы. И вот на горизонте появился спортивный холдинг City Football Group (CFG).
Представители CFG посетили недавний матч «Спартака» против «Ростова», а также осмотрели офис и базу клуба. Кроме того, менеджеры холдинга провели ряд встреч с руководителями различных отделов клуба.
И здесь у каждого есть свой интерес. CFG хочет выйти на российский рынок, а для «Спартака» это дополнительные спонсорские возможности и возможность быть ближе к единой скаутской сети.
Еще в прошлом году сообщалось, что у CFG возник интерес к России вскоре после чемпионата мира 2018 года. В холдинге остались под впечатлением от организации и проведения турнира, а также были удивлены интересом населения к футболу. Более того, в феврале 2020-го CFG даже провел переговоры с одним из российских клубов.
Поговаривают, что сначала шейхи хотели «зайти» в «Зенит», а потом обратили внимание на «Сочи».
До заключения сделки дело так и не дошло из-за начавшейся в мире пандемии коронавируса. Но с тех пор у компании не пропал интерес к российскому футболу.
City Football Group — кто же это?
Скорее всего, многие болельщики ахнули, когда узнали, о ком идет речь. City Football Group — это спортивный холдинг из ОАЭ, главой которого является Халдун Аль Мубарак.
Безусловно, для «Спартака» сотрудничество с такой компанией стало бы большим плюсом. Тем более сейчас, когда в клубе нет даже малейшего намека на определенный вектор развития.
А кто еще входит в CFG?
В холдинг City Football Group
Помимо «Манчестер Сити», группа включает в себя «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирону» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Боливар» (Боливия).
«Спартак» полностью перейдет под контроль CFG?
Нет. И вот тут болельщики «Спартака» поняли, что даже в случае заключения сделки с арабскими шейхами
Название и брендинг клуба останутся прежними. Хотя
Почему именно 20 процентов, пока неизвестно. Возможно, CFG сначала хочет поближе присмотреться к «Спартаку» и российскому футболу в целом, а потом уже действовать более решительно, если в этом будет смысл. Но не исключено, что это позиция Федуна, который не теряет интереса к клубу даже после таких неприятных поражений, как недавно в Санкт-Петербурге, где красно-белые получили от «Зенита» семь мячей.
Сложно сказать, насколько велик у шейхов интерес к «Спартаку» и хотят ли они уже в ближайшем будущем заключить сделку с Федуном. Но для российского футбола это все равно неплохой знак. Значит, не все так уж и плохо здесь.
Инвестиции в «Спартак» — это выгодно?
Вряд ли. Во-первых, на данный момент «Спартак» не приносит никакого дохода. Боле того, убытки клуба акционерам приходится покрывать из личных средств.
Во-вторых, российский рынок — далеко не самое лучшее место для развития футбольного бизнеса.
Поэтому
Сравнивать «Спартак» с другими клубами CFG тоже нет смысла, поскольку там холдинг владеет, как правило, контрольным пакетом акций и полностью влияет на всех процессы.
Но для «Спартака» сделка с шейхами, без сомнений, стала бы полезной, в том числе в имиджевом плане.