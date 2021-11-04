Шанс для «Спартака». Арабские шейхи хотят купить главный клуб России

Арабские шейхи могут приобрести московский «Спартак». И это не шутка, у богатых людей с Ближнего Востока действительно появился интерес к российскому клубу, который в последнее время превратился в главный объект насмешек. И сейчас мы расскажем, есть ли у болельщиков «Спартака» серьезный повод для радости и продолжит ли Леонид Федун влиять на политику клуба, если в него вдруг придут шейхи.

Кто же заинтересовался «Спартаком»?

Владельца «Спартака» Леонида Федуна почти каждую неделю (обычно, сразу после матча) призывают продать клуб, называя его главным виновником всего того, что творится с народной командой в последние годы. И вот на горизонте появился спортивный холдинг City Football Group (CFG).

Представители CFG посетили недавний матч «Спартака» против «Ростова», а также осмотрели офис и базу клуба. Кроме того, менеджеры холдинга провели ряд встреч с руководителями различных отделов клуба.

Важный момент : в сделке якобы заинтересованы обе стороны, то есть в том числе и Федун.

И здесь у каждого есть свой интерес. CFG хочет выйти на российский рынок, а для «Спартака» это дополнительные спонсорские возможности и возможность быть ближе к единой скаутской сети.

Еще в прошлом году сообщалось, что у CFG возник интерес к России вскоре после чемпионата мира 2018 года. В холдинге остались под впечатлением от организации и проведения турнира, а также были удивлены интересом населения к футболу. Более того, в феврале 2020-го CFG даже провел переговоры с одним из российских клубов.

Поговаривают, что сначала шейхи хотели «зайти» в «Зенит», а потом обратили внимание на «Сочи».

До заключения сделки дело так и не дошло из-за начавшейся в мире пандемии коронавируса. Но с тех пор у компании не пропал интерес к российскому футболу.

City Football Group — кто же это?

Скорее всего, многие болельщики ахнули, когда узнали, о ком идет речь. City Football Group — это спортивный холдинг из ОАЭ, главой которого является Халдун Аль Мубарак.

Главный актив CFG — «Манчестер Сити». Тот самый «Ман Сити», который с приходом арабских шейхов превратился в самого настоящего футбольного монстра. Если что, Аль Мубарак является председателем совета директоров действующего чемпиона Англии.

Безусловно, для «Спартака» сотрудничество с такой компанией стало бы большим плюсом. Тем более сейчас, когда в клубе нет даже малейшего намека на определенный вектор развития.

А кто еще входит в CFG?

В холдинг City Football Group входят 11 клубов . «Спартак» может стать 12-м.

Помимо «Манчестер Сити», группа включает в себя «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирону» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Боливар» (Боливия).

«Спартак» может стать для CFG первым клубом из Восточной Европы . В компании никогда не скрывали, что хотели бы иметь клубы во всех регионах мира.

«Спартак» полностью перейдет под контроль CFG?

Нет. И вот тут болельщики «Спартака» поняли, что даже в случае заключения сделки с арабскими шейхами главным в клубе все равно останется Федун . Именно он продолжит принимать ключевые решения. Но если рядом будут такие партнеры, о цирке, который устроила летом Зарема Салихова, жена Федуна, можно будет забыть. Но это не точно.

CFG ведет переговоры с владельцами «Спартака» о приобретении примерно 20 процентов акций клуба . Контрольный пакет по-прежнему будет принадлежать Федуну, с чьим именем теперь ассоциируются все беды «Спартака».

Название и брендинг клуба останутся прежними. Хотя «Спартак Сити» звучит неплохо .

Почему именно 20 процентов, пока неизвестно. Возможно, CFG сначала хочет поближе присмотреться к «Спартаку» и российскому футболу в целом, а потом уже действовать более решительно, если в этом будет смысл. Но не исключено, что это позиция Федуна, который не теряет интереса к клубу даже после таких неприятных поражений, как недавно в Санкт-Петербурге, где красно-белые получили от «Зенита» семь мячей.

Сложно сказать, насколько велик у шейхов интерес к «Спартаку» и хотят ли они уже в ближайшем будущем заключить сделку с Федуном. Но для российского футбола это все равно неплохой знак. Значит, не все так уж и плохо здесь.

Инвестиции в «Спартак» — это выгодно?

Вряд ли. Во-первых, на данный момент «Спартак» не приносит никакого дохода. Боле того, убытки клуба акционерам приходится покрывать из личных средств.

Во-вторых, российский рынок — далеко не самое лучшее место для развития футбольного бизнеса.

Поэтому истинный интерес шейхов к «Спартаку» пока сложно понять . Крайне сомнительно, что главным аргументом здесь является географическое расширение компании. Ради этого можно найти клуб попроще.

Сравнивать «Спартак» с другими клубами CFG тоже нет смысла, поскольку там холдинг владеет, как правило, контрольным пакетом акций и полностью влияет на всех процессы.

Но для «Спартака» сделка с шейхами, без сомнений, стала бы полезной, в том числе в имиджевом плане.