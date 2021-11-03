Невероятный Роналду снова вытащил «МЮ» из трясины

Четыре матча, пять голов, два поздних победных гола и гол в компенсированное время, сравнявший счет. Даже по меркам Криштиану Роналду, это довольно внушительный сезон в Лиге чемпионов.

Текущая кампания «Манчестер Юнайтед» по-прежнему представляет собой причудливую смесь диких и волшебных моментов. Причем в матче против «Аталанты» их оборона отвечала за первое, а Роналду снова оказался поставщиком второго.

Когда давление на Уле-Гуннара Сульшера вновь усилилось, а «МЮ» оказался в ситуации, когда мог переместиться на третье место в группе, лучший бомбардир в истории ЛЧ вновь взял все в свои руки.

Роналду сперва сравнял счет перед перерывом, а на 91-й минуте стал автором хэппи-энда для «МЮ», когда своим выстрелом из-за штрафной снова выровнял ситуацию на табло — 2:2. Это позволило манкунианцам расположиться на первом месте в группе после четырех туров.

«Это была сложная игра, но мы верили в свои силы до конца. Я помог своей команде набрать одно очко, чему очень счастлив. Мы никогда не сдаемся. Мы верим до конца, и это хороший результат для нас», — сказал Роналду.

Роналду забивал во всех матчах группового этапа ЛЧ в этом сезоне. На его счету победные мячи против «Вильярреала» и «Аталанты» в первом круге, гол в ворота «Янг Бойз», а также дубль в Бергамо.

На его счету теперь 127 голов в 303 играх за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. И он стал самым возрастным игроком, забившим два или более голов в одной игре за клуб в еврокубках.

36-летний Роналду также стал первым, кому удалось забить в четырех матчах подряд ЛЧ за клуб после Рууда ван Нистельроя, который сделал это в апреле 2003 года.

«У всех нас есть свои роли и обязанности. Он лидер. Он творец подобных моментов. Я уверен, что "Чикаго Буллз" не были против иметь в своем составе Майкла Джордана. Криштиану становится все лучше и лучше для нас», — сказал Сульшер.

Уле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду globallookpress.com

В беседе с BT Sport Сульшер добавил: «Криштиану просто невероятен. Это то, что он делает. И если вы хотите, чтобы кому-то предоставился шанс в трудную минуту, так это ему. Его техника при решающем ударе была невероятной».

То, что Роналду способен забивать — на его счету теперь 9 мячей в 11 матчах за «МЮ» в сезоне — никогда не подвергалось сомнению. Но его общий вклад в игру команды подвергался критике.

После домашнего поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5 высказывались предположения, что его присутствие влияет на способность «Юнайтед» эффективно функционировать как команда.

«Люди говорят, что он недостаточно много работает, не закрывает соперников, не прессингует, но он делает самое тяжелое в игре — забивает голы, — сказал BT Sport бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, — В критический момент он выходит на сцену — в любой стране, на любом стадионе, в любое время. Он просто появляется в самый важный момент и выполняет свои функции».

Бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман, выступая на BBC Radio 5 Live, сказал, что второй гол был неизбежен, как только мяч оказался у Роналду на краю штрафной площади.

«Хозяева должны ругать себя за то, что им не удалось довести матча до победы. Но когда у Криштиану Роналду появляется шанс, вы просто знаете, что произойдет. Волшебный момент от волшебного игрока, и к тому же значимый», — сказал он.

Второй гол Роналду globallookpress.com

Несмотря на блеск Роналду, «Юнайтед» не был лучшим на поле на протяжении большей части матча, а трудная неделя для команды Сульшера продолжится дома в матче против «Манчестер Сити» в субботу.

«Если "МЮ" будет играть так же, как во втором тайме, и против "Манчестер Сити", они снова получат пощечину — три, четыре, пять голов. Команде не хватало интенсивности. Смотришь на их игру, и не понимаешь, в какой схеме они действуют. На поле был беспорядок. Роналду спас их. "МЮ" повезло, что "Аталанта" не забила больше, а великий игрок сделал свое дело», — сказал Фердинанд.

Бывший полузащитник «Юнайтед» Пол Скоулз добавил: «Если бы не этот второй гол, все закончилось бы мрачно. Роналду вытащил свою команду из трясины после неудачного второго тайма».

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который две недели назад наблюдал за тем, как его команда проиграла, ведя в счете 2:0, на «Олд Траффорд», сказал, что по шкале разочарования от одного до 100 он набрал «1000».

«Мы верили, что сможем победить. Похоже, они предстали не в лучшем виде, но мы столкнулись с невероятным игроком», — подчеркнул Гасперини.