В бой идут одни старики. Роналду и Кавани спасли Сульшера от увольнения

7’ «Тоттенхэм» подал с углового справа, но Роналду выиграл воздух, придя на помощь защитникам на стандартное положение. Дальше Ло Чельсо неточно пробил с подбора из-за штрафной.

16’ Манкунианцы прибавили в активности и стали больше владеть мячом. Перешла игра на половину поля лондонцев. Ромеро распластался в подкате и выбил мяч в сторону, помешав Кавани ворваться в штрафную.

24’ Моура сделал заброс в штрафную «МЮ», где Сон Хын Мин ловко обработал мяч и с острого угла пробил выше ворот.

28’ Ло Чельсо навесил с углового, Дайер сделал скидку на дальнюю штангу, а Ромеро переправил мяч в ворота «МЮ». Но гол не был засчитан из-за явного офсайда.

32’ Фред сместился к центру и мощно приложился по воротам «Тоттенхэма» метров с двадцати пяти — Льорис прыгнул вправо от себя и отбил мяч в сторону.

39’ 0:1. Криштиану Роналду. Фернандеш сделал шикарный заброс в штрафную «шпор», Дэвис не дотянулся, а Роналду подстроился и с лёта вогнал мяч в дальний угол ворот.

49’ Роналду получил пас на ход, влетел в штрафную «Тоттенхэма» и мощно пробил в ближнюю девятку, но боковой арбитр зафиксировал офсайд у португальского форварда.

60’ Эмерсон прорвался по флангу, накрутил Шоу и прострелил во вратарскую «МЮ». Варан вынес мяч далеко в сторону.

64’ 0:2. Эдинсон Кавани. Манкунианцы после перехвата убежали в контратаку. Криштиану Роналду классной передачей разрезал оборону соперника, Кавани выскочил один на один и аккуратно перебросил Льориса.

75’ Кавани допустил грубую ошибку — Кейн перехватил его передачу назад по левому флангу. Форвард «Тоттенхэма» продвинулся вперёд, вошёл справа в штрафную и набросил мяч в центр, но там позицию выиграл игрок гостей.

86’ 0:3. Маркус Рашфорд. Манкунианцы провели атаку по центру, Матич сделал передачу вразрез — Рашфорд убежал один на один с Льорисом и уложил мяч в дальний угол ворот.

90+1’ Сон из глубины подавал мяч в штрафную «МЮ» в направлении Кейна, но снова воздух остался за защитниками в красных футболках.

At 36 years and 267 days, @Cristiano Ronaldo is the oldest player to both score and assist a goal in a #PL match since Didier Drogba (December 2014)

The Chelsea forward was also 36y 267d and also achieved the feat against Spurs#TOTMUN pic.twitter.com/t96FHArLqf