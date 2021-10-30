В бой идут одни старики. Роналду и Кавани спасли Сульшера от увольнения

«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Тоттенхэм» со счетом 3:0. «Шпоры» больше владели мячом, но за всю игру не нанесли ни одного удара в створ, в то время как Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани и Маркус Рашфорд забили по голу.

Ход матча

7’ «Тоттенхэм» подал с углового справа, но Роналду выиграл воздух, придя на помощь защитникам на стандартное положение. Дальше Ло Чельсо неточно пробил с подбора из-за штрафной.

16’ Манкунианцы прибавили в активности и стали больше владеть мячом. Перешла игра на половину поля лондонцев. Ромеро распластался в подкате и выбил мяч в сторону, помешав Кавани ворваться в штрафную.

24’ Моура сделал заброс в штрафную «МЮ», где Сон Хын Мин ловко обработал мяч и с острого угла пробил выше ворот.

28’ Ло Чельсо навесил с углового, Дайер сделал скидку на дальнюю штангу, а Ромеро переправил мяч в ворота «МЮ». Но гол не был засчитан из-за явного офсайда.

32’ Фред сместился к центру и мощно приложился по воротам «Тоттенхэма» метров с двадцати пяти — Льорис прыгнул вправо от себя и отбил мяч в сторону.

39’ 0:1. Криштиану Роналду. Фернандеш сделал шикарный заброс в штрафную «шпор», Дэвис не дотянулся, а Роналду подстроился и с лёта вогнал мяч в дальний угол ворот.

49’ Роналду получил пас на ход, влетел в штрафную «Тоттенхэма» и мощно пробил в ближнюю девятку, но боковой арбитр зафиксировал офсайд у португальского форварда.

60’ Эмерсон прорвался по флангу, накрутил Шоу и прострелил во вратарскую «МЮ». Варан вынес мяч далеко в сторону.

64’ 0:2. Эдинсон Кавани. Манкунианцы после перехвата убежали в контратаку. Криштиану Роналду классной передачей разрезал оборону соперника, Кавани выскочил один на один и аккуратно перебросил Льориса.

75’ Кавани допустил грубую ошибку — Кейн перехватил его передачу назад по левому флангу. Форвард «Тоттенхэма» продвинулся вперёд, вошёл справа в штрафную и набросил мяч в центр, но там позицию выиграл игрок гостей.

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86’ 0:3. Маркус Рашфорд. Манкунианцы провели атаку по центру, Матич сделал передачу вразрез — Рашфорд убежал один на один с Льорисом и уложил мяч в дальний угол ворот.

90+1’ Сон из глубины подавал мяч в штрафную «МЮ» в направлении Кейна, но снова воздух остался за защитниками в красных футболках.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:3 Голы: 0:1 Криштиану Роналду (39'), 0:2 Эдинсон Кавани (64'), 0:3 Маркус Рашфорд (86') Тоттенхэм: Уго Льорис, Эмерсон, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Оливер Скипп (Тангай Н'Домбеле, 66'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Лукас Моура (Стивен Бергвейн, 54'), Джовани Ло Чельсо (Деле Алли, 73'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Маркус Рашфорд, 71'), Эдинсон Кавани (Джесси Лингард, 82'), Бруну Фернандеш (Неманья Матич, 76'), Люк Шоу, Фред, Скотт МакТоминай, Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Виктор Нильссон Линделёф, Давид де Хеа Предупреждения: Люк Шоу (19'), Гарри Магуайр (22'), Фред (73'), Бен Дэвис (78'), Кристиан Ромеро (90 + 2')

At 36 years and 267 days, @Cristiano Ronaldo is the oldest player to both score and assist a goal in a #PL match since Didier Drogba (December 2014)

The Chelsea forward was also 36y 267d and also achieved the feat against Spurs#TOTMUN pic.twitter.com/t96FHArLqf — Premier League (@premierleague) October 30, 2021

Следующие матчи

После победы в Лондоне «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 15 очками расположился на восьмом месте.

Календарь и таблица АПЛ

В 11-м туре АПЛ «манкунианцы» 6 ноября на своем поле сыграют против «Манчестер Сити», а клуб из Лондона на следующий день в гостях встретится с «Эвертоном».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшем матче «МЮ» 2 ноября в рамках Лиги чемпионов сыграет на выезде с «Аталантой», а «Тоттенхэм» 4 ноября в рамках гостевого матча Лиги конференций встретится с «Витессом».

What a remarkable day means! pic.twitter.com/Hm00KzeEXA — Premier League (@premierleague) October 30, 2021

Прямая речь

Оле-Гуннар Сульшер, главный тренер «Манчестер Юнайтед»

— Конечно, когда ты уходишь с поля, побеждая 3:0, а мяч не летит в наши ворота — да так, что Де Хеа не надо делать сэйвы — это приятно. Иногда в футболе [удача] за нас, а иногда и против. Сегодняшняя игра построена на упорной работе, дисциплине и удержании мяча подальше от наших ворот.

Варан — топ-игрок. Он хорошо читает игру, быстр и очень опытен. Его возвращение очень важно для нас. Все голы отличные. Первый — главный. Какой пас от Бруну, Криштиану — лучший. Если он не забивает, то все равно сосредоточен на следующем моменте. Какой гол. Пространство открывается, особенно когда забиваешь первым. Первый гол всегда решает, как пойдет игра.

Нуну Эшпириту Санту, главный тренер «Тоттенхэма»

— Неудачное выступление, тут нечего больше сказать. Мы плохо играли, «Юнайтед» был сильнее нас. Мы пропускали глубые голы, теряли мячи, допускали контратаки. Мы не могли их сломать. Они были организованы. Не хватало последнего паса, не было завершения. Плохое выступление«.

Пробуем, поддерживаем игроков, ищем решения. Другого пути нет. Мы должны работать усерднее. Мы должны добиться лучшей игры от всех наших игроков. Не сосредотачиваясь на Гарри [Кейне]. Мы должны поддерживать их, помогать им, стараться заставить их поверить в то, что они играют лучше, чем сегодня.