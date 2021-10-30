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    АПЛ. «Арсенал» обыграл «Лестер», «Ман Юнайтед» в гостях у «Тоттенхэма»

    Обзор матчей 10 тура АПЛ

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    Эмиль Смит-Роу

    «Лестер» — «Арсенал» 0:2

    В матче 10 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде победил «Лестер» со счетом 2:0.

    На 5 минуте Габриэль выиграл верховую дуэль и головой переправил мяч в дальний угол. На 18 минуте первым на отскок в штрафной среагировал Эмиль Смит-Роу.

    Благодаря беспроигрышной серии «Арсенал» вышел на 5 место, набрав 17 очков. «Лестер» находится в середине турнирной таблицы, имея 14 пунктов.

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    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

    30 октября, 17:00 мск

    «Ньюкасл» — «Челси»

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Норвич» — «Лидс»

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