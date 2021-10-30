АПЛ. «Арсенал» обыграл «Лестер», «Ман Юнайтед» в гостях у «Тоттенхэма»

«Лестер» — «Арсенал» 0:2
В матче 10 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде победил «Лестер» со счетом 2:0.
На 5 минуте Габриэль выиграл верховую дуэль и головой переправил мяч в дальний угол. На 18 минуте первым на отскок в штрафной среагировал Эмиль Смит-Роу.
Благодаря беспроигрышной серии «Арсенал» вышел на 5 место, набрав 17 очков. «Лестер» находится в середине турнирной таблицы, имея 14 пунктов.
«Бернли» — «Брентфорд»
30 октября, 17:00 мск
«Ливерпуль» — «Брайтон»
30 октября, 17:00 мск
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
30 октября, 17:00 мск
«Ньюкасл» — «Челси»
30 октября, 17:00 мск
«Уотфорд» — «Саутгемптон»
30 октября, 17:00 мск
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
30 октября, 19:30 мск
«Норвич» — «Лидс»
31 октября 17:00 мск
«Астон Вилла» — «Вест Хэм»
31 октября 19:30 мск