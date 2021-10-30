АПЛ. «Арсенал» обыграл «Лестер», «Ман Юнайтед» в гостях у «Тоттенхэма»

«Лестер» — «Арсенал» 0:2

В матче 10 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде победил «Лестер» со счетом 2:0.

На 5 минуте Габриэль выиграл верховую дуэль и головой переправил мяч в дальний угол. На 18 минуте первым на отскок в штрафной среагировал Эмиль Смит-Роу.

Благодаря беспроигрышной серии «Арсенал» вышел на 5 место, набрав 17 очков. «Лестер» находится в середине турнирной таблицы, имея 14 пунктов.

«Бернли» — «Брентфорд»

30 октября, 17:00 мск

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30 октября, 17:00 мск

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30 октября, 17:00 мск

«Ньюкасл» — «Челси»

30 октября, 17:00 мск

«Уотфорд» — «Саутгемптон»

30 октября, 17:00 мск

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

30 октября, 19:30 мск

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31 октября 17:00 мск

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31 октября 19:30 мск

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1 ноября, 23:00 мск