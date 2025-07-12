Жальгирис — Судува. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 12 июля 2025 года

12 июля в 20-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Жальгирис» и «Судува». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — «Судува», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жальгирис»

Турнирное положение: «Жальгирис» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Жальгирис» на 12 очков отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жальгирис» переиграл «Хамрун» (2:0).

До того команда одолела еще и «Бангу» (1:0). Да и поединок с «Паневежисом» принес заслуженные три очка в копилку (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Жальгирис» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Вильнюсцы в последнее время заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем «Жальгирис» традиционно успешно противостоит «Судуве». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена продлить свой победный сериал.

«Судува»

Турнирное положение: «Судува» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Судува» на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Судува» переиграла «Паневежис» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Хегельман Литауэну» (2:0). А вот чуть ранее она поделила очки с «Шяуляем» (2:2).

При этом «Судува» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Судува» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 19 поединках чемпионата.

При этом «Судува» пропускает в среднем реже гола за матч. Зато победила команда в двух своих последних поединках.

Команда в нынешнем чемпионате потерпела всего 2 поражения. Да и проблемы с реализацией решить пока не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается плотнее подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«Жальгирис» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Судува» победила в 2 последних матчах

«Жальгирис» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Судува» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: «Жальгирис» заметно прибавил в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева постепенно выходят из кризиса, к тому же традиционно успешно противостоят «Судуве».

Ставка: Победа «Жальгириса» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38