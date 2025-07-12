Жальгирис — Судува. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 12 июля 2025 года

Жальгирис
Судува
«Жальгирис»
Турнирное положение: «Жальгирис» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Жальгирис» на 12 очков отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 19 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жальгирис» переиграл «Хамрун» (2:0).
До того команда одолела еще и «Бангу» (1:0). Да и поединок с «Паневежисом» принес заслуженные три очка в копилку (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Жальгирис» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Вильнюсцы в последнее время заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.
Причем «Жальгирис» традиционно успешно противостоит «Судуве». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена продлить свой победный сериал.
«Судува»
Турнирное положение: «Судува» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Судува» на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Судува» переиграла «Паневежис» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Хегельман Литауэну» (2:0). А вот чуть ранее она поделила очки с «Шяуляем» (2:2).
При этом «Судува» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Судува» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 19 поединках чемпионата.
При этом «Судува» пропускает в среднем реже гола за матч. Зато победила команда в двух своих последних поединках.
Команда в нынешнем чемпионате потерпела всего 2 поражения. Да и проблемы с реализацией решить пока не удается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается плотнее подтянуться к лидеру.
Статистика для ставок
- «Жальгирис» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Судува» победила в 2 последних матчах
- «Жальгирис» победил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Судува» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.
- 3.15Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.14Спартак — Родина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Жальгирис» заметно прибавил в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева постепенно выходят из кризиса, к тому же традиционно успешно противостоят «Судуве».
Ставка: Победа «Жальгириса» за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38