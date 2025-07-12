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    Продлит ли «Жальгирис» свой победный сериал?

    Жальгирис — Судува. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 12 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Жальгирис
    Прогноз и ставки на «Жальгирис» — «Судува»
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    «Жальгирис»
    12 июля в 20-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Жальгирис» и «Судува». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — «Судува», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 12 Июля 2025 года

    Жальгирис

  • Вильнюс
    •  Жальгирис 20:00 Судува

    Судува

  • Литва. Лига А
    •

    «Жальгирис»

    Турнирное положение: «Жальгирис» проваливает нынешний чемпионат. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жальгирис» на 12 очков отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жальгирис» переиграл «Хамрун» (2:0).

    До того команда одолела еще и «Бангу» (1:0). Да и поединок с «Паневежисом» принес заслуженные три очка в копилку (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Жальгирис» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Вильнюсцы в последнее время заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.

    Причем «Жальгирис» традиционно успешно противостоит «Судуве». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена продлить свой победный сериал.

    «Судува»

    Турнирное положение: «Судува» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Судува» на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Судува» переиграла «Паневежис» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Хегельман Литауэну» (2:0). А вот чуть ранее она поделила очки с «Шяуляем» (2:2).

    При этом «Судува» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Судува» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 29 мячей в 19 поединках чемпионата.

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    При этом «Судува» пропускает в среднем реже гола за матч. Зато победила команда в двух своих последних поединках.

    Команда в нынешнем чемпионате потерпела всего 2 поражения. Да и проблемы с реализацией решить пока не удается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается плотнее подтянуться к лидеру.

    Статистика для ставок

    • «Жальгирис» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Судува» победила в 2 последних матчах

    • «Жальгирис» победил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Судува» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

    Прогноз: «Жальгирис» заметно прибавил в последних матчах, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева постепенно выходят из кризиса, к тому же традиционно успешно противостоят «Судуве».

    Ставка: Победа «Жальгириса» за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жальгирис — Судува?

    Матч Жальгирис — Судува состоится 12 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Жальгирис — Судува?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жальгирис — Судува?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жальгирис — Судува?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жальгирис — Судува?

    Коэффициенты букмекеров: «Судува» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Жальгирис — Судува: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 12.07.202520:00. Продлит ли «Жальгирис» свой победный сериал?
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