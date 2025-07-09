Молниеносный взлет. Как Кота Такаи за три года добрался до «Тоттенхэма» и АПЛ

Еще в апреле 2022 годаготовился к своему первому матчу на профессиональном уровне — 17-летний защитник только-только пробивался в основу, одного из ведущих клубов

Во вторник его стремительный прогресс сделал очередной мощный шаг вперед — трансфер в лондонский «Тоттенхэм» официально подтвержден. Один из грандов АПЛ заключил контракт с 20-летним игроком, который за это время сумел вырасти из юниора в футболиста сборной Японии.

На его счету уже четыре матча за главную команду страны, и шансы попасть в заявку на чемпионат мира 2026 года выглядят более чем реальными.

Как же юноше из Иокогамы, который лишь прошлой осенью перешагнул порог совершеннолетия, удалось так быстро подняться до уровня одного из сильнейших чемпионатов мира?

С чего все началось

Апрель 2022 года. Хотя с начала пандемии COVID-19 прошло уже два года, в Азии по-прежнему действовали усиленные меры безопасности. Поэтому главный клубный турнир континента — нынешняя Лига Чемпионов AFC Elite — продолжал проходить в формате «пузырей», на нейтральных площадках.

«Кавасаки Фронтале» отправился в Малайзию, где в Джохоре должен был провести матчи группы I. В составе команды было несколько перспективных молодых игроков, включая Коту Такаи.

Первую игру против корейского «Ульсана» он провел на скамейке запасных и на поле не появился.

Кота Такаи в составе сборной Японии на Олимпиаде в Париже globallookpress.com

Зато уже во втором матче, против «Гуанчжоу», который по финансовым причинам выставил состав, полностью укомплектованный юниорами, «Кавасаки» к перерыву вел 5:0. Исход матча был очевиден — и тренеры дали шанс дебютировать 17-летнему защитнику. Такаи вышел на замену за две минуты до часа игры.

Этот получасовой отрезок так и останется его единственным появлением в первой команде в том сезоне. Больше в Малайзии он на поле не выходил. Но в 2023 году его начали полноценно вводить в состав. А в следующем сезоне его растущую значимость подчеркнули символическим жестом — Такаи сменил номер с 29 на 2.

К концу 2024 года он уже был одной из самых ярких надежд японского футбола: помог сборной Японии выиграть молодежный Кубок Азии AFC U-23, сыграл на Олимпиаде в Париже и получил звание лучшего молодого игрока сезона в J1 Лиге.

Кем Кота Такаи стал сегодня

Спокойный, собранный, надежный в обороне и уверенный при работе с мячом — Кота Такаи воплощает собой образ современного центрального защитника. Он не просто разрушает атаки соперников, но и грамотно начинает розыгрыш от своих ворот.

Там, где многим азиатским игрокам раньше мешали недостаточные габариты, Такаи, наоборот, получает преимущество — его рост 192 сантиметра внушает уважение. Правда, телосложение у него все еще довольно легкое, и над физикой ему предстоит поработать.

У него за плечами нет тех лет в тренажерном зале, которые помогли Мая Ёсиде успешно адаптироваться в АПЛ в составе «Саутгемптона», и нет природной мощи Ким Мин Чжэ, благодаря которой южнокорейский защитник почти безболезненно перешел в европейский футбол и сейчас выступает за «Баварию».

Тем не менее, по умению читать игру Такаи уже напоминает ветерана. Хотя, безусловно, к сумасшедшим скоростям Премьер-лиги ему еще предстоит привыкнуть.

Кота Такаи globallookpress.com

И на поле, и за его пределами Кота демонстрирует зрелость, не свойственную его возрасту. Об этом, в частности, говорит и то, что он неоднократно выводил «Кавасаки Фронтале» с капитанской повязкой.

За последний год он стабильно вызывается в национальную сборную Японии наставником Хадзимэ Мориясу и получил шанс проявить себя на взрослом уровне после того, как «синие самураи» досрочно оформили выход на чемпионат мира.

Кроме того, у Такаи уже немалый опыт выступлений на международной арене — он был одним из ключевых игроков «Кавасаки» в прошедшем розыгрыше азиатской Лиги Чемпионов, где его соперниками стали звезды мирового футбола: Криштиану Роналду, Джон Дуран, Айван Тоуни и Роберто Фирмино.

Гарантирует ли переход в «Тоттенхэм» успех для Такаи?

Несмотря на безусловный талант Кота Такаи, его переход в «Тоттенхэм» — это своего рода прыжок в неизвестность как для самого игрока, так и для клуба. Азиатские футболисты редко оказываются напрямую в топ-клубах Европы — слишком высока конкуренция и слишком сложна адаптация.

Исключения — единичны. Такэфуса Кубо из «Реал Сосьедад» и Ли Кан Ин из «ПСЖ»— оба с юных лет считались уникальными талантами и уже в подростковом возрасте прошли через академии таких грандов, как «Барселона» и «Валенсия».

Даже нынешний капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, которого сегодня справедливо считают величайшим футболистом в истории Азии, начинал карьеру в Европе в скромном по меркам Бундеслиги «Гамбурге».

Последним, кто сумел перейти из Азии и моментально заиграть в топ-клубе, был, пожалуй, Синдзи Кагава. Он перебрался в дортмундскую «Боруссию» из «Сересо Осака» практически ноунеймом — и сразу стал важной частью команды Юргена Клоппа, которая взяла два чемпионских титула подряд.

Есть риск, что для Такаи уровень Премьер-лиги пока окажется слишком высок. Скептики также могут посчитать, что «шпоры» идут на определенную авантюру, подписывая игрока, еще не прошедшего проверку за пределами Азии.

Тем не менее, по меркам современного трансферного рынка сумма сделки — около 5 миллионов фунтов, по данным СМИ — выглядит почти символической, даже если она действительно станет рекордной для J1 Лиги.

Способности у Такаи есть. Но впереди — огромный объем работы, без которой путь к успеху в Лондоне будет закрыт.

Что ждет Такаи в ближайшем будущем

Не будет большой натяжкой предположить, что ближайшее будущее Кота Такаи может пойти по знакомому сценарию, который уже проходили многие амбициозные игроки из Азии.

Часто их путь в европейском футболе начинается не с мгновенного дебюта в составе топ-клуба, а с адаптационного этапа — в аренде. Это может быть либо переход в лигу попроще, например, в Нидерланды или Бельгию, либо в команду пониже в сильном чемпионате, вроде Бундеслиги.

Даже при подписании контракта с клубом из топ-5 лиг Европы, такие футболисты нередко сначала проходят «обкатку» в аренде, набираются опыта и возвращаются более готовыми к серьезному вызову.

Кота Такаи globallookpress.com

Так было, например, с Каору Митомой — еще одним воспитанником «Кавасаки Фронтале». Перед тем как заиграть в Премьер-лиге за «Брайтон» и стать одним из сильнейших игроков Азии, он провел время в аренде в бельгийском чемпионате.

Тот же путь в январе 2025 года начал Ян Мин Хёк, еще один представитель Азии в составе «Тоттенхэма». Он сразу после подписания отправился в аренду в клуб Чемпионшипа — лондонский «КПР».

Не исключено, что и Коту Такаи ждет нечто подобное. Однако, по первым слухам, он может войти в планы нового главного тренера «шпор» Томаса Франка уже на предстоящий сезон.

С учетом того, что контракт Такаи с клубом рассчитан до 2030 года, спешить ему ни к чему. У него есть время, чтобы адаптироваться, окрепнуть физически и встроиться в игру команды.

Но учитывая, насколько стремительно он прогрессировал последние три года, не удивляйтесь, если совсем скоро Такаи выйдет на поле в футболке «Тоттенхэма» в одном из серьезных матчей Премьер-лиги.