Новый Пачо или конкурент Салиба? Кто такой Кристиан Москера и почему он привлек внимание «Арсенала»

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо,уже согласовал личные условия с— воспитанником академиии финалистом списка претендентов на премию Golden Boy 2024. Первая заявка «канониров» — 12 миллионов фунтов (16 млн долларов) — была отклонена, но лондонцы надеются закрыть сделку за сумму около 17 миллионов фунтов (23 млн долларов).намерен укрепить оборону к сезону-2025/26.

Ранее «Арсенал» также интересовался Дином Хёйсеном, но тот в итоге выбрал «Реал» после аренды в «Борнмуте». Москера — более доступный по цене вариант, при этом с потенциалом не меньшим, чем у его испанского соотечественника. Юного защитника уже называют следующим большим успехом легендарной академии «Валенсии» — по стопам таких звезд, как Давид Сильва и Рауль Альбиоль.

Любой, кто следил за матчами Ла Лиги в последние два года, подтвердит: Москера — не просто многообещающий талант, а уже серьезный игрок. То же самое могли увидеть и зрители недавнего чемпионата Европы среди игроков до 21 года. «Арсенал» рассматривает не игрока ротации — Москера вполне способен побороться за место в основе с Вильямом Салиба и Габриэлом Магальяйнсом, если продолжит прогрессировать такими же темпами.

Возникает закономерный вопрос: что делает Кристиана Москеру таким привлекательным вариантом для «Арсенала»?

Как все начиналось

Кристиан Москера родился в Аликанте в семье колумбийцев, где футбол любили всей душой. Однако, как писал Super Deporte, первой любовью будущего защитника был вовсе не футбол, а баскетбол. Москера предпочитал смотреть матчи НБА, а не Ла Лиги, и благодаря внушительному росту отлично проявлял себя на баскетбольной площадке в родном городе.

Все изменилось после звонка дяди, который предложил Кристиану помочь команде его двоюродного брата — San Blas Canavate Futsal, где не хватало игроков. Москера согласился и с футзала быстро переключился на большой футбол, выделяясь на фланге за счет длинных шагов и мощных физических данных.

Кристиан Москера в матче против «Атлетико» Мадрид

После недолгих периодов в «Каролинас» и «Эркулес» юного футболиста заметили скауты «Валенсии». Именно в академии этого клуба решили, что его будущее — в защите. В 2016 году, когда Москере было всего 12, он стал частью системы «Валенсии», а уже спустя пять лет дебютировал за резервную команду. В январе 2022-го под руководством Хосе Бордаласа он впервые вышел за основную команду.

Дебют пришелся на матч Кубка Испании против «Атлетико Балеарес», который «Валенсия» выиграла со счетом 1:0. Москера стал самым молодым центральным защитником в истории клуба, сыграв в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 23 дней. Его игра произвела большое впечатление на Бордаласа: «Очень хорош. Без сомнений, он был лучшим на поле», — отметил тренер после матча.

Тем не менее путь к статусу ключевого игрока оказался не таким быстрым. Сразу после сезона 2021/22 «Валенсия» уволила Бордаласа, и Москере пришлось запастись терпением в ожидании своего шанса.

Шанс, который изменил все

После ухода Бордаласа команду возглавил легенда итальянского футбола Дженнаро Гаттузо. Но доверия к Москере он не проявил — защитник за семь месяцев под руководством итальянца сыграл всего три матча в Ла Лиге. Кристиан вряд ли расстроился, когда в январе 2023-го Гаттузо отправили в отставку на фоне провала — к тому моменту «Валенсия» опустилась на 14-е место.

Правда, с приходом нового тренера Рубена Барахи ситуация для Москеры сразу не улучшилась — его снова отправили в резерв. Все изменилось благодаря несчастью партнера: основной центральный защитник Габриэл Паулиста получил травму на старте сезона-2023/24. И Бараха доверил место в основе молодому Кристиану. Именно этого шанса Москера так долго ждал — и воспользовался им на сто процентов.

Рубен Бараха — главный тренер «Валенсии» с 2023 по 2024 год

За сезон он провел 3075 минут в Ла Лиге — больше, чем любой другой подросток с тех пор, как Тибо Куртуа отыграл 3261 минуту за «Атлетико» в кампании 2011/12. Москера помог «Валенсии» подняться на девятое место — годом ранее команда финишировала 16-й.

Статистика только подтвердила: защитник стал опорой команды. По выигранным единоборствам он вошел в 95% среди всех игроков Ла Лиги. В клубе настолько впечатлились его прогрессом, что позволили Паулисте уйти в «Атлетико» бесплатно уже по ходу сезона.

Разумеется, после такого рывка Москера оказался в центре трансферных слухов. Но сам он их старался не подпускать к себе. В интервью Relevo в марте 2024-го Кристиан не только подчеркнул свою преданность «Валенсии», но и не удержался от едкого комментария в адрес Гаттузо.

«Прошлый год был полным бардаком», — сказал он. — «По сравнению с ним этот сезон — просто небо и земля. Раньше у меня не было возможности играть стабильно, но в этом году я ее наконец получил. Спасибо Богу и доверию, которое оказал мне Рубен Бараха. Не скрою, было тяжело психологически. Главное — терпение. Не перегореть, дождаться своего момента. Я знал, что он придет… Сейчас я полностью сосредоточен на "Валенсии" и не обращаю внимания на слухи. Я счастлив».

Как идут дела сейчас

После яркого сезона за «Валенсию» Москера получил вызов в сборную Испании на Олимпийские игры в Париже. Пусть он и сыграл на турнире лишь один матч, домой вернулся с золотой медалью. Однако радость быстро сменилась тревогой.

К самому Москере претензий не было — он держал высокий уровень. Но команда провалилась: за первую половину сезона-2024/25 «Валенсия» одержала всего две победы в 17 матчах и опустилась в зону вылета. Рубен Бараха не удержался у руля — его сменил бывший тренер «Вест Бромвича» и «Олимпиакоса» Карлос Корберан, получивший задачу любой ценой сохранить прописку в Ла Лиге.

Для этого Корберан отказался от схемы 4-2-3-1, которой придерживался Бараха, и перестроил команду на более надежные 3-4-2-1. Сработало: за первые 14 матчей под руководством Корберана команда пропустила всего 25 голов. Москера был ключевым игроком в этой системе — надежен в обороне и спокоен при выходе из-под прессинга. Новый тренер требовал начинать атаки именно через контроль мяча с глубины — и Кристиан с этим справлялся блестяще.

Финиш сезона выдался впечатляющим: «Валенсия» не проиграла ни в одном из последних девяти туров и в итоге завершила чемпионат на 12-й строчке — если вспомнить положение команды в декабре, это почти чудо. Москера провел еще один выдающийся сезон, а в апреле забил и свой первый гол за основу — в победном матче против «Леганеса» (2:0) на «Месталье».

Кристиан Москера в матче против сборной Англии на молодежном чемпионате Европы

Неудивительно, что Кристиан вновь попал в заявку сборной Испании на молодежный чемпионат Европы, куда отправился вместе со своим партнером по обороне Сесаром Таррега. На турнире испанцы вылетели уже в четвертьфинале, уступив будущим чемпионам — сборной Англии. Но Москера получил высокие оценки за свою игру.

И, пожалуй, самое главное — главный тренер взрослой сборной Луис де ла Фуэнте подтвердил: Москера окончательно сделал выбор в пользу Испании, отказавшись от идеи выступать за Колумбию. Теперь его следующая цель — попасть в заявку «Ла Рохи» на чемпионат мира в Северной Америке, который пройдет следующим летом.

Сильные стороны

Бывший тренер молодежных команд «Валенсии» Мигель Анхель Ангуло описал Москеру как «физически доминирующего, техничного и невероятно зрелого для своего возраста» — и это очень точная характеристика. Москера обладает отличной скоростью на рывке, благодаря чему легко исправляет собственные или чужие ошибки. Плюс — высокий футбольный интеллект, особенно в плане выбора позиции.

Все эти качества делают Москеру практически непробиваемым в ситуациях один на один. Но главное его преимущество — игра с мячом. Кристиан любит начинать атаки сам, смело протаскивая мяч вперед и разрезая оборону точными пасами. Причем одинаково уверенно играет как правой, так и левой ногой. Не сложно представить, как он безболезненно встроится в систему Микеля Артеты в «Арсенале» — с его физикой и техникой адаптация к темпу АПЛ вряд ли станет проблемой.

Над чем стоит работать

При этом Москера пока далек от статуса идеального защитника. Самое удивительное — он довольно слаб в игре на втором этаже. При росте 188 см Кристиан пока не умеет грамотно использовать свое тело в борьбе — нередко оказывается под мячом и уступает оппонентам в воздухе.

Кроме того, его страсть подключаться к атакам иногда оборачивается опасными контратаками — Москере нужно точнее чувствовать момент: когда мяч следует отдать, а когда продолжить движение. Надежность первого касания тоже требует улучшения, особенно на слабой левой ноге. В единоборствах слева Москера действует заметно осторожнее — и это потенциально может стать проблемой, если «Арсенал» рассматривает его в конкуренты для Габриэла на позиции левого центрального защитника.

Новый... Вильян Пачо?

На самом деле Москера очень схож по стилю и с Габриэлем, и с Салиба. Как и Габриэл, он предпочитает защищать зону, а не бросаться в отбор — и эта тактика отлично работала в Ла Лиге. По данным The Athletic, в прошлом сезоне его процент успешных «чистых» отборов составил 72,6%. А в том, как Москера ведет мяч и проходит линии давления, легко угадываются черты Салиба.

Вильян Пачо

Но, пожалуй, ближе всего по профилю он к эквадорцу Вильяну Пачо, который в свой первый сезон в «ПСЖ» взял требл. Бывший защитник «Айнтрахта» стал настоящей скалой в обороне парижан, а его хладнокровие задало тон всей игре команды при выходе из обороны. Москера пока не столь стабилен в принятии решений и исполнении, но у него такие же выдающиеся способности к перехватам, предвидению и моментальным рывкам, а также та же бесстрашная уверенность, позволяющая брать игру под свой контроль.

Что дальше?

«Насколько я понимаю, сам игрок хочет перейти в "Арсенал". Он видит этот вариант идеальным для своей карьеры», — рассказал Фабрицио Романо в свежем выпуске подкаста Here We Go.

— «Да, ему предстоит конкурировать с Габриэлем и Салиба, но, по моей информации, Москера этого абсолютно не боится. Он понимает, что эти два защитника — возможно, лучшие в мире, но он хочет быть частью этой команды. Он знает, что у Арсенала будет много матчей, а при Артете молодые футболисты отлично развиваются. Так что Москера уже сказал "да" Арсеналу».

Такое отношение — отличный знак: уверенность Москеры позволяет верить, что он способен сразу же оказать влияние на команду. Им также интересовался «РБ Лейпциг», где место в старте ему было бы практически гарантировано, но сам Кристиан явно нацелен на более высокий уровень.

Дополнительный плюс — универсальность. Москера может сыграть как слева, так и справа в центре обороны, а при необходимости — даже на позиции правого защитника. Учитывая, что Такэхиро Томиясу продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, Кристиан, вполне возможно, начнет с роли крайнего защитника. Однако Артета наверняка захочет проверить, с кем Москера лучше комбинирует в центре — с Габриэлем или Салиба.

Как бы то ни было, если «Арсенал» договорится с «Валенсией», его оборона станет по-настоящему укомплектованной. Для Кристиана Москеры настал момент проверить себя на самом высоком уровне.