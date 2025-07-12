Локомотив — Динамо. Ставка (к. 3.29) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 июля 2025 года

12 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» победил в пятнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 51 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Локомотив» сумел одолеть «Акрон» (4:1).

До того команда подписала мировую с ЦСКА (2:2). А вот поединок с «Факелом» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Локомотив» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» в кадровом плане выглядят весьма симпатично. Да и амбиций на новый сезон громадьё.

Причем «Локомотив» традиционно неудачно противостоит «Динамо». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Алексей Батраков явно скажет свое веское слово.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы минувший сезон провели скромно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Динамо» всего на три очка отстало от тройки призеров. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Динамовцы не смогли одолеть «Ахмат» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Партизану» (3:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Белграду» (4:0).

При этом «Динамо» в 5 своих последних поединках добыло 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Динамовцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 61 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Динамо» победило в шестнадцати поединках чемпионата из 30. А вот уступили «бело-голубые» 6 раз.

Команда в межсезонье серьезно обновляется. Валерий Карпин строит фактически новый коллектив, да и новички выглядят усилением.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Динамовцы победили в трех летних контрольных матчах из четырех.

Статистика для ставок

Обе команды не проигрывали в 4 своих последних поединках

Динамовцы в среднем забивают 2 мяча за матч

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.

Прогноз: «Динамо» отлично выглядит в летних спаррингах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

«Динамо» традиционно успешно противостоит «железнодорожникам», да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Динамо» за 3.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37