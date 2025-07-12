Локомотив — Динамо. Ставка (к. 3.29) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 июля 2025 года

Локомотив
Динамо
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» победил в пятнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 51 результативным выстрелом.
Локомотив — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Локомотив» сумел одолеть «Акрон» (4:1).
До того команда подписала мировую с ЦСКА (2:2). А вот поединок с «Факелом» завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Локомотив» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» в кадровом плане выглядят весьма симпатично. Да и амбиций на новый сезон громадьё.
Причем «Локомотив» традиционно неудачно противостоит «Динамо». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Алексей Батраков явно скажет свое веское слово.
«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы минувший сезон провели скромно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Динамо» всего на три очка отстало от тройки призеров. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Динамовцы не смогли одолеть «Ахмат» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Партизану» (3:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Белграду» (4:0).
При этом «Динамо» в 5 своих последних поединках добыло 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 61 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата.
При этом «Динамо» победило в шестнадцати поединках чемпионата из 30. А вот уступили «бело-голубые» 6 раз.
Команда в межсезонье серьезно обновляется. Валерий Карпин строит фактически новый коллектив, да и новички выглядят усилением.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Динамовцы победили в трех летних контрольных матчах из четырех.
Статистика для ставок
- Обе команды не проигрывали в 4 своих последних поединках
- Динамовцы в среднем забивают 2 мяча за матч
- И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.
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Прогноз: «Динамо» отлично выглядит в летних спаррингах, и наверняка будет максимально активно атаковать.
«Динамо» традиционно успешно противостоит «железнодорожникам», да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Динамо» за 3.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.37