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    «Железнодорожников» ждет коллизия?

    Локомотив — Динамо. Ставка (к. 3.29) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо»
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    Алексей Батраков
    12 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 12 Июля 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 17:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» победил в пятнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 51 результативным выстрелом.

    Локомотив — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Локомотив» сумел одолеть «Акрон» (4:1).

    До того команда подписала мировую с ЦСКА (2:2). А вот поединок с «Факелом» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Локомотив» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Железнодорожники» в кадровом плане выглядят весьма симпатично. Да и амбиций на новый сезон громадьё.

    Причем «Локомотив» традиционно неудачно противостоит «Динамо». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Алексей Батраков явно скажет свое веское слово.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Динамовцы минувший сезон провели скромно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем «Динамо» всего на три очка отстало от тройки призеров. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Динамовцы не смогли одолеть «Ахмат» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Партизану» (3:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Белграду» (4:0).

    При этом «Динамо» в 5 своих последних поединках добыло 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Динамовцы вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 61 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата.

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    При этом «Динамо» победило в шестнадцати поединках чемпионата из 30. А вот уступили «бело-голубые» 6 раз.

    Команда в межсезонье серьезно обновляется. Валерий Карпин строит фактически новый коллектив, да и новички выглядят усилением.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Динамовцы победили в трех летних контрольных матчах из четырех.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • Динамовцы в среднем забивают 2 мяча за матч

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.37.

    Прогноз: «Динамо» отлично выглядит в летних спаррингах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Динамо» традиционно успешно противостоит «железнодорожникам», да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Динамо» за 3.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.37

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Динамо?

    Матч Локомотив — Динамо состоится 12 июля 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Динамо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Динамо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Динамо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Динамо?

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.29.

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    Локомотив — Динамо: прогноз и ставка за 3.29, статистика, коэффициенты матча 12.07.202517:30. «Железнодорожников» ждет коллизия?
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