«Арсенал» начинает выглядеть как машина

В 10-м туре АПЛ «Лестер» проиграл «Арсеналу» (0:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» впервые за долгое время выглядят убедительно

«Мысли вернулись к пресс-конференции, которую Микель Артета дал в конце августа, после того как "Арсенал" проиграл свои первые три матча сезона в катастрофических обстоятельствах. В ней он осуждал негатив, окружающий клуб, настаивая на том, что определенные люди собирались "похоронить нас". В то время это выглядело как обреченная и прозрачная попытка привить коллективу некий осадный менталитет, который быстро терял актуальность». — пишет на страницах The Guardian Джонатан Лью.

«Но знаете, может, он что-то понимал: "Канониры" стали более счастливыми и сплоченными, чем это было продолжительное время. Вы могли видеть эту состояние целеустремленности на поле, в ловких передачах и движении, уверенности, хорошо выверенных розыгрышах угловых, с одного из которых Габриэл открыл счет, а также безудержной скорости работы, оборонительной структуре, в которой каждый знает свое дело».

«Лестер» поплатился за провал в первом тайме

«Это был разочаровывающий день для "Лестера", остающегося в середине таблицы. Команду Роджерса гнал вперед энтузиазм домашней публики, но у нее возникли проблемы в том, чтобы найти ритм и баланс, которые помогли им одержать две победы подряд над "Манчестер Юнайтед" и "Брентфордом".

Штрафной удар Мэддисона незадолго до перерыва позволил Рамсдейлу совершить отличный сейв, но, несмотря на значительное улучшение игры после перерыва, хозяева не смогли вернуться в бой», — отмечает в материале BBC Стив Сатклифф.

«После начала кампании с трех поражений кряду, включая мрачное выступление от "Манчестер Сити", "Арсенал" начинает выглядеть как хорошо отлаженная машина. Пятая победа в семи матчах вывела их в зону еврокубков и снизила давление на Артету.

Это выступление следовало шаблону, представленному в поединке против "Астон Виллы" чуть больше недели назад, когда "Канониры" задавали темп, с которым "Лисы" пытались справиться на ранней стадии».

Рамсдейл продлил возрождение «Арсенала»

«Аарон Рамсдейл олицетворяет захватывающее, яркое новое направление под руководством Микеля Артета. Это был один из тех дней, когда голкипер "Арсенала" ни в какую не собирался уступать.

В конце первого тайма подписание за 24 млн фунтов привело к одному из самых замечательных сейвов за последнее время, где он бросил вызов силе тяжести и отразил штрафной Мэддисона в стойку. Именно выступление Рамсдейла продлило возрождение клуба, явно прогрессирующего под руководством его менеджера», — пишет на страницах The Telegraph Джон Перси.

«Сейчас у лондонцев девять матчей без поражений при семи победах, и это грозит превратиться в один из тех периодов, когда они превосходны, прежде чем вернуться к привычной нестабильности. Рамсдейл растет с каждой неделей, и 23-летний кипер выдал выдающуюся игру, начиная с сейвов и заканчивая четких, как лазер, пасов.

Во втором тайме он практически самостоятельно остановил "Лестер", и два гола за 13 минут в конечном итоге доказали разницу, но Артета вправе чувствовать свою полную правоту в решении подписать вратаря, которого подписали после двух кряду вылетов в своем резюме».

Артета наладил баланс в игре «Арсенала»

«Несмотря на впечатляющую игру "Канониров" в первом тайме, есть небольшое беспокойство тем, что от Рамсдейла требовалось блестящее вратарское мастерство, чтобы дважды помешать "Лестеру" забить до перерыва. Было несколько неряшливых моментов, и хозяева могли переломить ход игры в начале второй половины матча», — отмечает в материале ESPN Данни Льюис.

«Микель Артета может быть в восторге от того, как его команда действует как в атаке, так и в защите. "Арсенал" великолепно начал игру и при необходимости выглядел организованным в обороне. Решение Артеты выпустить на замену Мартина Эдегора также было подтверждено положительным выступлением».