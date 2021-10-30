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    «Арсенал» начинает выглядеть как машина

    Реакция прессы на матч «Лестер» — «Арсенал»

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    «Арсенал» не проигрывает девять матчей кряду
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    «Арсенал» не проигрывает девять матчей кряду
    В 10-м туре АПЛ «Лестер» проиграл «Арсеналу» (0:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Арсенал» впервые за долгое время выглядят убедительно

    «Мысли вернулись к пресс-конференции, которую Микель Артета дал в конце августа, после того как "Арсенал" проиграл свои первые три матча сезона в катастрофических обстоятельствах. В ней он осуждал негатив, окружающий клуб, настаивая на том, что определенные люди собирались "похоронить нас". В то время это выглядело как обреченная и прозрачная попытка привить коллективу некий осадный менталитет, который быстро терял актуальность». — пишет на страницах The Guardian Джонатан Лью.

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    • «Но знаете, может, он что-то понимал: "Канониры" стали более счастливыми и сплоченными, чем это было продолжительное время. Вы могли видеть эту состояние целеустремленности на поле, в ловких передачах и движении, уверенности, хорошо выверенных розыгрышах угловых, с одного из которых Габриэл открыл счет, а также безудержной скорости работы, оборонительной структуре, в которой каждый знает свое дело».

    «Лестер» поплатился за провал в первом тайме

    «Это был разочаровывающий день для "Лестера", остающегося в середине таблицы. Команду Роджерса гнал вперед энтузиазм домашней публики, но у нее возникли проблемы в том, чтобы найти ритм и баланс, которые помогли им одержать две победы подряд над "Манчестер Юнайтед" и "Брентфордом".

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    Штрафной удар Мэддисона незадолго до перерыва позволил Рамсдейлу совершить отличный сейв, но, несмотря на значительное улучшение игры после перерыва, хозяева не смогли вернуться в бой», — отмечает в материале BBC Стив Сатклифф.

    «После начала кампании с трех поражений кряду, включая мрачное выступление от "Манчестер Сити", "Арсенал" начинает выглядеть как хорошо отлаженная машина. Пятая победа в семи матчах вывела их в зону еврокубков и снизила давление на Артету.

    Это выступление следовало шаблону, представленному в поединке против "Астон Виллы" чуть больше недели назад, когда "Канониры" задавали темп, с которым "Лисы" пытались справиться на ранней стадии».

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    • Рамсдейл продлил возрождение «Арсенала»

    «Аарон Рамсдейл олицетворяет захватывающее, яркое новое направление под руководством Микеля Артета. Это был один из тех дней, когда голкипер "Арсенала" ни в какую не собирался уступать.

    В конце первого тайма подписание за 24 млн фунтов привело к одному из самых замечательных сейвов за последнее время, где он бросил вызов силе тяжести и отразил штрафной Мэддисона в стойку. Именно выступление Рамсдейла продлило возрождение клуба, явно прогрессирующего под руководством его менеджера», — пишет на страницах The Telegraph Джон Перси.

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    • «Сейчас у лондонцев девять матчей без поражений при семи победах, и это грозит превратиться в один из тех периодов, когда они превосходны, прежде чем вернуться к привычной нестабильности. Рамсдейл растет с каждой неделей, и 23-летний кипер выдал выдающуюся игру, начиная с сейвов и заканчивая четких, как лазер, пасов.

    Во втором тайме он практически самостоятельно остановил "Лестер", и два гола за 13 минут в конечном итоге доказали разницу, но Артета вправе чувствовать свою полную правоту в решении подписать вратаря, которого подписали после двух кряду вылетов в своем резюме».

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    • Артета наладил баланс в игре «Арсенала»

    «Несмотря на впечатляющую игру "Канониров" в первом тайме, есть небольшое беспокойство тем, что от Рамсдейла требовалось блестящее вратарское мастерство, чтобы дважды помешать "Лестеру" забить до перерыва. Было несколько неряшливых моментов, и хозяева могли переломить ход игры в начале второй половины матча», — отмечает в материале ESPN Данни Льюис.

    «Микель Артета может быть в восторге от того, как его команда действует как в атаке, так и в защите. "Арсенал" великолепно начал игру и при необходимости выглядел организованным в обороне. Решение Артеты выпустить на замену Мартина Эдегора также было подтверждено положительным выступлением».

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