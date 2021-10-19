Артете нужно найти баланс. Виейра переиграл испанца в центре поля

В матче, в котором Патрик Виейра вернулся в гости к «Арсеналу», все, пожалуй, и должно было решиться в центре поля.

Виейра был столпом полузащиты «Арсенала» на протяжении девяти лет. И на протяжении большей части матча между «канонирами» и «Кристал Пэлас», который тренирует француз, именно его команда была лучше в центре поля. Настолько, что они заслуживали покинуть «Эмирейтс» с победой.

Александр Ляказетт, вышедший на замену, спас для «Арсенала» одно очко в этом увлекательном матче, однако гол француза лишь частично маскирует проблемы, возникшие ранее.

Микель Артета очень хотел отложить какое-то подведение итогов его тренерской работы до того момента, пока его обновленный состав не будет полностью в его распоряжении. Но теперь Гранит Джака выбыл из-за травмы колена до Нового года.

Артета рассматривает Джаку как ключевой элемент своей полузащиты. Однако на протяжении некоторого времени были признаки того, что он хочет перейти на более динамичную схему 4-3-3. И сейчас он использовал эту схему впервые с победы над «Бернли» (1:0) в прошлом месяце.

Использование Томаса Парти в качестве единственного опорного хавбека отчасти основывалось на том, что ему было легче помогать оборонительной четверке, чтобы справиться с воздушной угрозой, исходящей от «Пэлас». Это также позволило Артете добавить еще одного атакующего игрока в и без того атакующий состав: Мартин Эдегор и Эмиль Смит Роу играли в роли «восьмерок» позади тройки нападающих в лице Николя Пепе, Пьера-Эмерика Обамеянга и Букайо Саки.

В игре с мячом «Арсенал» выглядел живо, в том числе уже на 8-й минуте, когда «канониры» вырвались вперед. Пепе обыгрался с Такехиро Томиясу и нанес удар с левой ноги — голкипер отразил его, но Обамеянг быстро среагировал и направил мяч в сетку с острого угла.

Однако после этого «Арсенал» был на удивление пассивен. И когда команда была без мяча, Парти был изолирован. Фланговые игроки «Пэлас» — Коннор Галлахер и Одсонн Эдуар, смещались с флангов, занимая места позади Эдегора и Смита Роу и превосходя Парти по численности. Таким образом, у них возникала возможность идти вперед на четверку защитников «Арсенала».

Это была проблема, которую Артета непреднамеренно попытался исправить в перерыве, заменив травмированного Саку на Альберта Самби Локонгу и перейдя к чему-то более приближенному к более привычным 4-2-3-1. Однако баланс был по-прежнему неправильным, и «Пэлас» извлек из этого выгоду.

Сначала Парти очень легко потерял мяч в 30 метрах от ворот под давлением Джордана Айю. Кристиан Бентеке в полной мере воспользовался своим моментом, убрав мяч под правую, прежде чем нанести точный удар.

Гол Бентеке globallookpress.com

Затем Галлахер выиграл борьбу за мяч у Локонга, «Пэлас» прорвался вперед, и Эдуар вколотил мяч в ворота за 17 минут до финального свистка.

«Арсенал» заканчивал в схеме 4-2-4, где Ляказетт играл впереди. Он забил 200-й гол в своей профессиональной карьере, сыграв на добивании с близкого расстояния. К этому моменту гости сели слишком глубоко, возложив на свои ворота давление, которое в итоге и сказалось на результате. Но это был первый раз, когда их игра была неправильной за весь матч.

Артета выиграл награду лучшему тренеру АПЛ по итогам сентября после того, как сумел стабилизировать свою команду после неудачного старта сезона. Теперь же мы получили напоминание о том, насколько хрупким остается «Арсенал».

Парти — лучший полузащитник «Арсенала», но ему понадобится время, чтобы приспособиться к игре в роли одинокого опорника, как и Эдегору — привыкнуть располагаться чуть глубже, чем на позиции «десятки», к которой он привык. Эдегор был заменен за 23 минуты до конца матча после неэффективной игры. Но было трудно избежать вывода, что от него требовали больше защитной работы и больше влияния на игру из глубины, чем ему удавалось.

«Мы начинаем что-то защищать после забитого мяча, и это мне не очень нравится. Мы перестали играть вперед, держали мяч в неправильных зонах и создавали проблемы самим себе. Это тот период, который мне не нравился. Я думал, мы станем лучше во втором тайме, и начало было действительно лучше, но когда у нас был определенный контроль, мы просто подарили сопернику голы», — сказал Артета после матча.

Ляказетт подарил яркую искру в этом матче. Однако его мотивация остается неясной. В настоящее время у форварда нет предложения о продлении контракта с «Арсеналом», несмотря на то, что действующее соглашение истекает в конце сезона.

Причиной для возвращения его энергии могли быть какие-то новости о возможности остаться в «Арсенале» или заявить о себе перед январским трансфером. В любом случае он может быть полезным активом для Артеты в ближайшие недели.

Микель Артета и Патрик Виейра globallookpress.com

У испанца же был повод отвлечься от проблем команды — он выразил свое раздражение в адрес VAR. Сака получил травму в борьбе с Джеймсом МакАртуром. Фол игрока «Кристал Пэлас», по мнению судьи Майка Дина, потянул только на желтую карточку.

«Если мы хотим видеть вещи, которые действительно важны в игре и могут повлиять на ход встречи, на них нужно обращать внимание. Эта ситуация не только влияет на ход матча, но нам также приходится менять игрока. Нужно сразу принимать решение, когда оно столь очевидно. Соперник должен был остаться вдесятером», — сказал Артета.

Точно так же «Арсенал» требовал зафиксировать фол на Локонге, когда Галлахер выиграл у него мяч перед вторым голом «Пэлас».

В обоих случаях у Артеты были серьезные основания. Но более серьезная проблема тренера — найти оптимальный баланс в полузащите своей команды. Артета был одним из многих игроков, которых «Арсенал» подписывал в надежде заполнить пустоту, оставленную Виейрой. Но если бы не поздний гол Ляказетта, он снова остался бы в тени француза.