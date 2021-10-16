Время покажет, замаскированы ли проблемы «Челси»

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» переиграл на выезде «Брентфорд» (1:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Нефарт «Брентфорда» и Менди помогли «Челси»

«Не будет преувеличением назвать это осадой. "Челси" вел в счете благодаря превосходному голу Бена Чилуэлла перед самым перерывом, но именно "Брентфорд" задавал все вопросы с возрастающей настойчивостью, когда пульсирующая игра вступила в завершающую стадию. Как команда Томаса Франка не смогла сравнять счет, чтобы отпраздновать его трехлетие в качестве менеджера команды?», — задается вопросом на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Она абсолютно этого заслуживала. Ответ лежит где-то между невезением и превосходной игрой Эдуара Менди в воротах гостей. Это была игра, разделенная на длительные периоды успешных оборонительных действий, где [защитник лондонцев Маланг] Сарр, для которого это был только второй поединок с марта, совершил несколько решительных действий в отборе».

Чилуэлл стал иск-фактором победы

«В начале сезона 24-летний Чилуэлл в основном находился на скамейке запасных "Челси", а возрождение Маркоса Алонсо позволило испанцу занять позицию левого защитника в АПЛ. Тухель настаивал, что не стоит делать из этого большой драмы, и всегда казалось вероятным, что игрок уровня Чилуэлла сыграет свою роль в течение всей продолжительности сезона. Тогда как сам фулбек после матча заявил о важности "использовать свой шанс"", — рассказывает в материале BBC Джонатан Джурейко.

'Его форма предполагает, что он сделал именно это — отличился в победном матче против Саутгемптона перед международным перерывом, а затем снова забил в игре сборной Англии в Андорре в прошлую субботу. Вновь появившийся в старте вместо Алонсо сегодня, 50-миллионное подписание из Лестера продолжил свою голевую форму уверенным и четким ударом левой. Он не только забил победный мяч, но и был частью редута, который оставался стойким под давлением, несмотря на отсутствие ключевых игроков'.

'Брентфорд' невероятным образом не взял три очка

'Когда Менди выдал последний из своей серии невероятно эффектных сейвов, Томас Франк повернулся к толпе, протянул руки и в недоумении широко раскрыл глаза. Главный тренер Брентфорда выражал те же эмоции, что и его болельщики: неверие в то, что мяч не попал в ворота Челси, а также в то, как его подопечные не нашли способ обыграть блестящего Менди', — пишет на страницах The Telegraph Сэм Дин.

'Если бы не индивидуальное мастерство Менди, Брентфорд вполне мог бы набрать еще три очка в этом весьма зрелищном путешествии в Премьер-лигу, которое они переживают. Вместо этого хозяева каким-то образом остались ни с чем. Голкипер использовал свои ноги, грудь, руки и даже лицо, чтобы отстоять своим ворота и удержать Челси на вершине таблицы'.

'Челси' может оправдываться проблемами в обороне

'Время покажет, была ли эта победа случайной игрой от чемпиона, или же результатом, замаскировавшим недостатки команды, но оборонительные показатели Челси по-прежнему являются основой успеха Томаса Тухеля. Брентфорд соответствовал своему новому статусу, чтобы доминировать во второй половине матча, и ему не повезло проиграть 0:1, где им удалось нанести семь ударов в створ ворот и потрясти чемпиона Европы в игре, которую редко можно увидеть от Синих при Тухеле', — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

'Проблемы в обороне Челси накануне этой игры были хорошо освещены, учитывая, что Антонио Рюдигер вернулся травмированным из сборной Германии, а Тьяго Силва не смог принять участие после 90 минут матча за Бразилию в четверг вечером. За этим последовала, возможно, предсказуемо разрозненное выступление с импровизированным составом, включая первый тайм, в котором у них были проблемы эффективно использовать мяч, в то время как Вернер и Лукаку упустили хорошие моменты, чтобы изменить ход игры в свою пользу'.