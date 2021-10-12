Топ-тренеры в игноре. Почему клубы не зовут специалистов из международного футбола?

Добавьте к этому еще 11 наград, завоеванных итальянцем, включая триумф на Евро-2020, и, удерживающим Бельгию на вершине мирового рейтинга ФИФА в течение последних трех лет, и можете справедливо предположить, что в топ-4 Лиги наций 2021 года были представлены одни из лучших тренеров мира, а также ведущие игроки.

Тем не менее, взгляните на котировки букмекеров относительно следующего наставника «Ньюкасла» после поглощения консорциумом из Саудовской Аравии. Мартинес — единственный из квартета, вошедший в топ-10 претендентов, несмотря на то, что у него самый слабый послужной список.

Похожая история с «Манчестер Юнайтед», где Уле Гуннар Сульшер сохраняет поддержку семьи Глейзеров, но с трудом пытается кого-то убедить в своей способности снова превратить команду в чемпиона.

Несмотря на оформленный требл с «Барселоной» в 2015 году, Луис Энрике является самым маловероятным сменщиком Сульшера, тогда как экс-игроки «Юнайтед» Майкл Каррик и Лоран Блан его опережают. Как и Фрэнк Лэмпард, Эдди Хау и Ральф Хазенхюттль. Шансы Луиса Энрике оцениваются как 33 к 1, а Дешама — 50 к 1, то есть примерно такие же, как у Пепа Гвардиолы и Арсена Венгера переехать на «Олд Траффорд». Шансы Мартинеса — 66 к 1, а экс-наставник «Сити» Манчини вообще не вошел в список.

Список кандидатов букмекерской конторы следует воспринимать не более чем справочник, а не окончательную оценку наиболее вероятных назначений. Тем не менее, названные имена указывают на тенденцию к найму тренеров внутри клубного футбола или тех, кто недавно потерял свою работу, как Лэмпард в «Челси» и бывший тренер «Борнмута» Хау.

Этот вопрос касается не только Премьер-лиги. В Испании, Италии, Германии и Франции ведущие клубы, как правило, полностью игнорируют международный футбол, выбирая нового тренера. С 2010 года только трижды элитный клуб переманивал тренера прямо из национальной сборной.

«Юнайтед» заключил контракт с Луи ван Галом за несколько недель до его выхода в полуфинал чемпионата мира 2014 года с Нидерландами, а Хулен Лопетеги потерял работу в сборной Испании всего за несколько дней до начала чемпионата мира 2018 года после того, как стало известно о его согласии перейти в мадридский «Реал».

Рональд Куман по-прежнему руководит «Барселоной» после своего ухода с поста рулевого сборной Нидерландов в августе прошлого года, но было бы преуменьшением сказать, что его правление на «Камп Ноу» не очень хорошо.

Между тем, Лопетеги был уволен всего после 14 игр в «Реале», в то время как ван Гал потерял работу в «Юнайтед» после двух сезонов, несмотря на победу в Кубке Англии в своем последнем матче.

Вернемся еще на десять лет назад, и по-прежнему очень мало примеров перехода тренеров из международного футбола в клубный. Луис Фелипе Сколари оставил работу в сборной Португалии ради «Челси» в июле 2008 года и был уволен в феврале 2009-го, в то время как «Барселона» отправила в отставку ван Гала всего через шесть месяцев после того, как он ушел из сборной Нидерландов в 2002 году.

Примеры Кумана, ван Гала (дважды), Лопетеги и Сколари, возможно, объясняют, почему ведущие клубы не хотят нанимать тренеров национальных сборных.

Один из источников ESPN сообщил, что есть две основные причины, по которым руководители клубов не хотят нанимать тренеров из международного футбола. Первая — отстраненность от трансферного рынка, плохое знание агентов и мировых талантов. Вторая — отсутствие интенсивной ежедневной работы на посту тренера сборной.

Оба фактора являются вескими аргументами, которые следует помнить, но с учетом того, что такие тренеры, как Гвардиола, Юрген Клопп, Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Юлиан Нагельсманн, имеют работу, кажется, что в мире не хватает новых талантов, способных тренировать крупнейшие клубы.

Конечно, в клубном футболе нет очевидных безработных кандидатов, которые могли бы сравниться с рекордами Дешама, Манчини, Луиса Энрике и Мартинеса.

Дешам завоевывал трофеи с каждым из своих клубов, прежде чем перешел на работу в сборную Франции в 2012 году. Он даже вывел скромный «Монако» в финал Лиги чемпионов в 2004 году.

52-летний француз, выигравший чемпионат мира в 2018 году, по общему мнению, считается очень упрямым с точки зрения выбора состава и тактики, но его способность извлечь максимум из Поля Погба в футболке сборной Франции подчеркивает его умение работать с самыми сильными талантами.

Манчини выигрывал чемпионские титулы с «Интером» и «Манчестер Сити», а также различные кубки с «Фиорентиной», «Лацио» и «Галатасараем», и хотя его резкие методы работы привели к тому, что он разругался влиятельными игроками «горожан», успех английского клуба в последнее десятилетие во многом связан с его влиянием на «Этихад».

Успех Луиса Энрике в «Барселоне» теперь кажется еще более впечатляющим, учитывая неоднократные неудачи его преемников на «Камп Ноу», в то время как Мартинес превратил сборную Бельгии в одну из лучших команд мира, доказав свою ценность в управлении разными клубами.

Луис Энрике и Мартинес будут первыми в шорт-листе «Барселоны», если каталонцы расстанутся с Куманом, в силу своей связи с клубом и городом (Мартинес — каталонец, родившийся в 160 километрах от Барселоны).

Однако эмоциональные связи не должны иметь значения. Луису Энрике и Мартинесу, а также Дешаму и Манчини стоит давать оценки по их достижениям.

И тем клубам, которые думают, где искать своего следующего тренера, действительно следует обратить более пристальное внимание на главных светочей международного футбола.