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    Топ-тренеры в игноре. Почему клубы не зовут специалистов из международного футбола?

    Дидье Дешам, Луис Энрике, Роберто Манчини и Роберто Мартинес не претендуют на работу в больших клубах

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    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам
    Дидье Дешам завоевал седьмой трофей в своей тренерской карьере, приведя сборную Франции к успеху в Лиге наций. В финальном матче его команда со счетом 2:1 одолела Испанию. При этом экс-наставник «Монако», «Ювентуса» и «Марселя» лишил испанца Луиса Энрике его девятого трофея в качестве тренера, пишет обозреватель ESPN Марк Огден.
    Добавьте к этому еще 11 наград, завоеванных итальянцем Роберто Манчини, включая триумф на Евро-2020, и Роберто Маринесом, удерживающим Бельгию на вершине мирового рейтинга ФИФА в течение последних трех лет, и можете справедливо предположить, что в топ-4 Лиги наций 2021 года были представлены одни из лучших тренеров мира, а также ведущие игроки.

    Тем не менее, взгляните на котировки букмекеров относительно следующего наставника «Ньюкасла» после поглощения консорциумом из Саудовской Аравии. Мартинес — единственный из квартета, вошедший в топ-10 претендентов, несмотря на то, что у него самый слабый послужной список.

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    • Несмотря на оформленный требл с «Барселоной» в 2015 году, Луис Энрике является самым маловероятным сменщиком Сульшера, тогда как экс-игроки «Юнайтед» Майкл Каррик и Лоран Блан его опережают. Как и Фрэнк Лэмпард, Эдди Хау и Ральф Хазенхюттль. Шансы Луиса Энрике оцениваются как 33 к 1, а Дешама — 50 к 1, то есть примерно такие же, как у Пепа Гвардиолы и Арсена Венгера переехать на «Олд Траффорд». Шансы Мартинеса — 66 к 1, а экс-наставник «Сити» Манчини вообще не вошел в список.

    Список кандидатов букмекерской конторы следует воспринимать не более чем справочник, а не окончательную оценку наиболее вероятных назначений. Тем не менее, названные имена указывают на тенденцию к найму тренеров внутри клубного футбола или тех, кто недавно потерял свою работу, как Лэмпард в «Челси» и бывший тренер «Борнмута» Хау.

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    Этот вопрос касается не только Премьер-лиги. В Испании, Италии, Германии и Франции ведущие клубы, как правило, полностью игнорируют международный футбол, выбирая нового тренера. С 2010 года только трижды элитный клуб переманивал тренера прямо из национальной сборной.

    «Юнайтед» заключил контракт с Луи ван Галом за несколько недель до его выхода в полуфинал чемпионата мира 2014 года с Нидерландами, а Хулен Лопетеги потерял работу в сборной Испании всего за несколько дней до начала чемпионата мира 2018 года после того, как стало известно о его согласии перейти в мадридский «Реал».

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    • Рональд Куман по-прежнему руководит «Барселоной» после своего ухода с поста рулевого сборной Нидерландов в августе прошлого года, но было бы преуменьшением сказать, что его правление на «Камп Ноу» не очень хорошо.

    Между тем, Лопетеги был уволен всего после 14 игр в «Реале», в то время как ван Гал потерял работу в «Юнайтед» после двух сезонов, несмотря на победу в Кубке Англии в своем последнем матче.

    Вернемся еще на десять лет назад, и по-прежнему очень мало примеров перехода тренеров из международного футбола в клубный. Луис Фелипе Сколари оставил работу в сборной Португалии ради «Челси» в июле 2008 года и был уволен в феврале 2009-го, в то время как «Барселона» отправила в отставку ван Гала всего через шесть месяцев после того, как он ушел из сборной Нидерландов в 2002 году.

    Примеры Кумана, ван Гала (дважды), Лопетеги и Сколари, возможно, объясняют, почему ведущие клубы не хотят нанимать тренеров национальных сборных.

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    • Один из источников ESPN сообщил, что есть две основные причины, по которым руководители клубов не хотят нанимать тренеров из международного футбола. Первая — отстраненность от трансферного рынка, плохое знание агентов и мировых талантов. Вторая — отсутствие интенсивной ежедневной работы на посту тренера сборной.

    Оба фактора являются вескими аргументами, которые следует помнить, но с учетом того, что такие тренеры, как Гвардиола, Юрген Клопп, Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Юлиан Нагельсманн, имеют работу, кажется, что в мире не хватает новых талантов, способных тренировать крупнейшие клубы.

    Конечно, в клубном футболе нет очевидных безработных кандидатов, которые могли бы сравниться с рекордами Дешама, Манчини, Луиса Энрике и Мартинеса.

    Дешам завоевывал трофеи с каждым из своих клубов, прежде чем перешел на работу в сборную Франции в 2012 году. Он даже вывел скромный «Монако» в финал Лиги чемпионов в 2004 году.

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    • 52-летний француз, выигравший чемпионат мира в 2018 году, по общему мнению, считается очень упрямым с точки зрения выбора состава и тактики, но его способность извлечь максимум из Поля Погба в футболке сборной Франции подчеркивает его умение работать с самыми сильными талантами.

    Манчини выигрывал чемпионские титулы с «Интером» и «Манчестер Сити», а также различные кубки с «Фиорентиной», «Лацио» и «Галатасараем», и хотя его резкие методы работы привели к тому, что он разругался влиятельными игроками «горожан», успех английского клуба в последнее десятилетие во многом связан с его влиянием на «Этихад».

    Успех Луиса Энрике в «Барселоне» теперь кажется еще более впечатляющим, учитывая неоднократные неудачи его преемников на «Камп Ноу», в то время как Мартинес превратил сборную Бельгии в одну из лучших команд мира, доказав свою ценность в управлении разными клубами.

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    • Луис Энрике и Мартинес будут первыми в шорт-листе «Барселоны», если каталонцы расстанутся с Куманом, в силу своей связи с клубом и городом (Мартинес — каталонец, родившийся в 160 километрах от Барселоны).

    Однако эмоциональные связи не должны иметь значения. Луису Энрике и Мартинесу, а также Дешаму и Манчини стоит давать оценки по их достижениям.

    И тем клубам, которые думают, где искать своего следующего тренера, действительно следует обратить более пристальное внимание на главных светочей международного футбола.

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