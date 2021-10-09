Лишь терпение и время отделяют «Ньюкасл» от успеха

«Ньюкасл Юнайтед» приобрел Государственный инвестиционный фонд (PIF) саудовского принца Мухаммеда бин Салмана. Выясняем, что это значит, и какие перспективы у проекта.

Что значит для «Ньюкасла» смена собственников?

Это может означать все, и в то же время — ничего. С моральной точки зрения все это не выглядит правильно, но если они будут обращаться с «Ньюкаслом» так же, как и другие арабские владельцы — с «Манчестер Сити» или «Пари-Сен-Жермен», то в погоне за трофеями наверняка будут тратиться огромные средства.

Новые собственники могут покупать самых лучших талантов с самыми лучшими зарплатами и противодействовать любым опасениям финансового фэйр-плей (ФФП) так же, как это делают манкунианцы и парижане — то есть делать эти правила бессмысленными за счет хорошо финансируемых судебных исков против УЕФА. Последнему вряд ли удастся как-то помешать этим непомерным тратам, разве только не будет создана более эффективно работающая алтернатива ФФП.

Сколько у новых владельцев «Ньюкасла» денег?

У новых хозяев «Сорок» огромныые ресурсы — в более чем три раза больше, чем у собственников других участников АПЛ вместе взятых. Саудовцы счастливы монетизировать свое огромное нефтяное богатство, чтобы получить две вещи: деньги и мягкую силу. Последнее неизбежно и не зависит от владения футбольным клубом, но владельцам не повредят несколько сотен тысяч фанатов клуба, которые могут срываться на неугодных журналистов, недовольных проблемами прав человека на родине принца Мухаммеда бин Салмана.

Номинально у фонда PIF есть 1 млрд долларов для инвестирования, но они будут распределены между несколькими инвестициями, что может означать, что гораздо больше средств будет вложено в сам «Ньюкасл», или же большая часть денег будет перенаправлена в те компании, которые фактически зарабатывают деньги фонду. В связи с этим стоит напомнить, что «Манчестер Сити» на самом деле не имеет реальной прибыли.

Сколько они готовы потратить на «Ньюкасл»?

PIF может оцениваться в 800 млрд фунтов или больше, но эти деньги должны быть распределены между различными инвестициями. Некоторые из них работают в таких компаниях, как Uber, и могут как помогать компаниям самим зарабатывать деньги, так и никак не спасать их от долгов.

Тем не менее, есть четкое понимание, что на институционально важный проект, который вовсе не обязательно должен приносить прибыль, тратится уйма денег. И новые владельцы готовы их тратить, не думая о прибыли.

Какие перспективы у «Ньюкасла»?

«Сороки», возможно, не сразу будут претендентами на звезд вроде Килиана Мбаппе, но они, скорее, смогут значительно усилить команду, которая в последние годы застряла в середине таблицы АПЛ, где экс-полузащитник «Арсенала» Джо Уиллок стал единственным серьезным новичком коллектива этого лета.

Многое будет зависеть от терпения новых хозяев клуба, ведь пока команда станет привлекательной для топ-звезд мирового футбола и успешных тренеров, пока будет выстроен эффективный менеджмент, не говоря уже о необходимой реконструкции стадиона, пройдет несколько лет.

Если на этом пути саудовские владельцы «Ньюкасла» не утратят желание сделать «Сорок» грандом, и спокойно воспримут то, что в течение нескольких лет будут вынуждены просто тратить деньги без особого выхлопа, то рано или поздно они придут к успеху. Все в руках нового правления.