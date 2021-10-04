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    «МЮ» провел мрачный месяц. Сульшера может ждать жуткий Хэллоуин

    Победители и проигравшие по итогам матча «МЮ» — «Эвертон»

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    Уле-Гуннар Сульшер
    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. «Ириски» даже могли вырвать победу в концовке, но гол Йерри Мины отменили из-за офсайда. Squawka.com называет победителей и проигравших по итогам этого поединка.

    Победители

    Рафа Бенитес

    Ни Доминика Калверта-Льюина, ни Ришарлисона, ни Алекса Ивоби, ни Симуса Коулмена. Тем не менее, несмотря на отсутствие всех этих игроков, «Эвертон» дал настоящий бой «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Они играли с большей уверенностью и слаженностью, чем хозяева. Они прекрасно чувствовали себя в игре на встречных курсах и могли выиграть этот матч.

    У «Эвертона» было 12 ударов против 13 у «МЮ». Они более чем уверенно держались в игре, и все это благодаря блестящему менеджменту Бенитеса и тактическому плану игры. Да, это было не столь впечатляюще, как победа со счетом 4:1 на «Олд Траффорд», творцом которой Бенитес стал в 2009 году. Но это была третья ничья «Эвертона» на этом стадионе и самая впечатляющая с точки зрения слаженности и того, как команда справилась с учетом отсутствующих игроков.

    Рафа Бенитес
    globallookpress.com

    Влияние Бенитеса на «Эвертон» лучше всего прослеживается в ментальности Андроса Таунсенда в его послематчевом интервью. Он сказал: «Да, мы довольны ничьей, но в другой день это могли быть три очка».

    Затем Таунсенд напрямую говорит о влиянии Бенитеса: «Он никогда не похлопывает вас по спине, он всегда хочет большего». Такой перфекционизм, требование всегда сиять — вот причины, по которым Рафа Бенитес будет на своем месте в «Эвертоне», пока будет получать поддержку от владельцев клуба.

    Андрос Таунсенд

    В прошлом сезоне Андрос Таунсенд забил гол на «Олд Траффорд», который помог «Кристал Пэлас» победить «МЮ». То был его единственный гол в сезоне. И когда он летом присоединился к «Эвертону», особого шума этот трансфер не произвел.

    Но Таунсенд начал сезон в очень хорошей форме. И в матче против «Юнайтед» он был великолепен. Он выполнил наибольшее количество ударов в матче (4), в том числе, сравнял счет.

    Андрос Таунсенд
    globallookpress.com

    После этого он отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, хотя настаивает на том, что это была дань уважения: «Я рос, наблюдая за Криштиану, часами тренировался, пытаясь применить его приемы. Возможно, стоило чуть больше отточить празднование, потому что это не было идеальным исполнением. Это была небольшая дань уважения Криштиану».

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    • Бруну Фернандеш

    Было не так много игроков «Манчестер Юнайтед», которые заслужили признание после ничьей с «Эвертоном», но Бруну Фернандеш был одним из немногих. Португальская суперзвезда постоянно продвигал «Юнайтед» вперед своими передачами и рывками и даже совершил больше всех подкатов в команде.

    Фернандес был лучшим игроком АПЛ с тех пор, как он подписал контракт, и в этом матче он оформил свой 20-й ассист, сделав великолепно ловкий пас, чтобы помочь забить Антони Марсьялю. В его активе 20 передач и 50 голов в АПЛ с тех пор, как он подписал контракт. Абсолютный тиран в центре поля.

    Бруну Фернандеш
    globallookpress.com

    Проигравшие

    Полузащита «Манчестер Юнайтед»

    Это вряд ли станет для кого-то неожиданностью, но полузащита «Манчестер Юнайтед» просто ужасна. Если быть точным, в схеме 4-2-3-1 полузащита — это только два парня в опорной зоне. Великолепный Бруну Фернандеш не является частью этого бессмысленного подразделения.

    В этом матче в центре поля у «МЮ» были Фред и Скотт Мактоминай. Там могли быть также Неманья Матич или даже гениальный Поль Погба (еще есть Донни ван де Бек, но мы не говорим о нем). Рабочей комбинации просто не существует, за исключением случаев, когда играют Погба и Матич, и при этом сербу удается отмотать несколько лет назад, что случается крайне редко.

    Мактоминай и Фред плохо сыграли против «Эвертона». У них не было контроля над мячом. Они не могли позволить «МЮ» проводить последовательные атаки с формой и структурой. Но и защищались они тоже не особо хорошо — у «Эвертона» было много шансов забежать в тыл манкунианцам.

    Скотт Мактоминай в матче с «Эвертоном»
    globallookpress.com

    Гол «Эвертона» был ярким примером того, насколько слаба полузащита «МЮ». Фред дважды пытался и оба раза не смог отобрать мяч у Демара Грея. Затем Скотт Мактоминай так медленно возвращался назад и прикрывал центр поля, что Грей получил возможность наградить пасом рывок Абдулая Дукура. И он уже нашел своим пасом Таунсенда, забившего гол.

    «Манчестер Юнайтед» обладает атакующей мощью, которой могут похвастаться немногие в Европе. Однако ущерб, который они могут нанести соперникам за счет этой мощи, ограничен, потому что их полузащита чаще всего не контролирует игру, а иногда даже не может помочь обороне, что вроде как является единственным, в чем они действительно хороши (по правде говоря, они преуспевают только тогда, когда команда играет низким блоком). Если «МЮ» хочет что-то выиграть, им нужно улучшить свою полузащиту.

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    • Люк Шоу

    После героического гола Алекса Теллеса в ворота «Вильярреала» по-настоящему удивило то, что Люк Шоу вернулся в стартовый состав в матче с «Эвертоном». И, по правде говоря, англичанин играл как человек, который еще не на 100% готов физически. А это так и есть.

    Отсутствие резкости означало, что Шоу не был так эффективен, как обычно, в атаке, что является проблемой, учитывая, насколько заведомо некреативным был в этом поединке стартовый состав «Юнайтед». Но, кроме этого, еще и защита Шоу при голе «Эвертона» стала абсолютной катастрофой. Вместо того, чтобы удержать фланг и позволить Рафаэлю Варану разобраться с Абдулаем Дукуром, Шоу помчался как сумасшедший, позволив Дукуру легко проскользнуть мимо него и отпасовать на Андроса Таунсенда, теперь получившего много свободного пространства, чтобы забить. Не лучшее выступление от Люка Шоу.

    Люк Шоу в матче против «Эвертона»
    globallookpress.com

    Уле-Гуннар Сульшер

    Если отбросить эйфорию от побед над «Вест Хэмом» и «Вильярреалом», то окажется, что футбол «МЮ» в последний месяц был более мрачным и удручающим, чем у любого другого элитного клуба Европы. С момента уничтожения «Ньюкасла» «Красные дьяволы» победили лишь дважды в шести играх при трех поражениях и одной ничьей.

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    «МЮ» никогда по-настоящему не контролировал игру. Они подавляли «Эвертон» интенсивностью в начале каждого из таймов, но у них не было необходимой структуры игры, чтобы поддерживать такую ​​интенсивность, так что она, как и ожидалось, сошла на нет, и «Эвертон» повеселился после перерыва.

    Замены Сульшера, за исключением Санчо, не работали. В первую очередь, потому что не существовало плана, как доставлять мячи в штрафную. Они создали лишь один шанс для Санчо вместо лавины, которую можно ожидать, когда команды пытаются сохранить ничью на «Олд Траффорд». Это было очень показательным в том плане, что «Красные дьяволы» больше не страшны.

    Форма и результативность «МЮ» ужасны, особенно с учетом уровня соперника и того факта, что их предстоящие игры выглядят значительно более серьезными — в гостях у «Лестера», «Аталанты» и «Тоттенхэма», а также дома с «Аталантой», «Ливерпулем» и «Ман Сити».

    Сульшеру нужно надеяться и молиться, что кто-то нажмет педаль газа для его команды (возможно, Маркус Рашфорд вернется и спасет его, как спасал детей своей страны), иначе норвежца ждет жуткий Хэллоуин.

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