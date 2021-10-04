«МЮ» провел мрачный месяц. Сульшера может ждать жуткий Хэллоуин

Победители

Рафа Бенитес

Ни Доминика Калверта-Льюина, ни Ришарлисона, ни Алекса Ивоби, ни Симуса Коулмена. Тем не менее, несмотря на отсутствие всех этих игроков, «Эвертон» дал настоящий бой «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Они играли с большей уверенностью и слаженностью, чем хозяева. Они прекрасно чувствовали себя в игре на встречных курсах и могли выиграть этот матч.

У «Эвертона» было 12 ударов против 13 у «МЮ». Они более чем уверенно держались в игре, и все это благодаря блестящему менеджменту Бенитеса и тактическому плану игры. Да, это было не столь впечатляюще, как победа со счетом 4:1 на «Олд Траффорд», творцом которой Бенитес стал в 2009 году. Но это была третья ничья «Эвертона» на этом стадионе и самая впечатляющая с точки зрения слаженности и того, как команда справилась с учетом отсутствующих игроков.

Рафа Бенитес globallookpress.com

Влияние Бенитеса на «Эвертон» лучше всего прослеживается в ментальности Андроса Таунсенда в его послематчевом интервью. Он сказал: «Да, мы довольны ничьей, но в другой день это могли быть три очка».

Затем Таунсенд напрямую говорит о влиянии Бенитеса: «Он никогда не похлопывает вас по спине, он всегда хочет большего». Такой перфекционизм, требование всегда сиять — вот причины, по которым Рафа Бенитес будет на своем месте в «Эвертоне», пока будет получать поддержку от владельцев клуба.

Андрос Таунсенд

В прошлом сезоне Андрос Таунсенд забил гол на «Олд Траффорд», который помог «Кристал Пэлас» победить «МЮ». То был его единственный гол в сезоне. И когда он летом присоединился к «Эвертону», особого шума этот трансфер не произвел.

Но Таунсенд начал сезон в очень хорошей форме. И в матче против «Юнайтед» он был великолепен. Он выполнил наибольшее количество ударов в матче (4), в том числе, сравнял счет.

Андрос Таунсенд globallookpress.com

После этого он отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, хотя настаивает на том, что это была дань уважения: «Я рос, наблюдая за Криштиану, часами тренировался, пытаясь применить его приемы. Возможно, стоило чуть больше отточить празднование, потому что это не было идеальным исполнением. Это была небольшая дань уважения Криштиану».

Бруну Фернандеш

Было не так много игроков «Манчестер Юнайтед», которые заслужили признание после ничьей с «Эвертоном», но Бруну Фернандеш был одним из немногих. Португальская суперзвезда постоянно продвигал «Юнайтед» вперед своими передачами и рывками и даже совершил больше всех подкатов в команде.

Фернандес был лучшим игроком АПЛ с тех пор, как он подписал контракт, и в этом матче он оформил свой 20-й ассист, сделав великолепно ловкий пас, чтобы помочь забить Антони Марсьялю. В его активе 20 передач и 50 голов в АПЛ с тех пор, как он подписал контракт. Абсолютный тиран в центре поля.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Проигравшие

Полузащита «Манчестер Юнайтед»

Это вряд ли станет для кого-то неожиданностью, но полузащита «Манчестер Юнайтед» просто ужасна. Если быть точным, в схеме 4-2-3-1 полузащита — это только два парня в опорной зоне. Великолепный Бруну Фернандеш не является частью этого бессмысленного подразделения.

В этом матче в центре поля у «МЮ» были Фред и Скотт Мактоминай. Там могли быть также Неманья Матич или даже гениальный Поль Погба (еще есть Донни ван де Бек, но мы не говорим о нем). Рабочей комбинации просто не существует, за исключением случаев, когда играют Погба и Матич, и при этом сербу удается отмотать несколько лет назад, что случается крайне редко.

Мактоминай и Фред плохо сыграли против «Эвертона». У них не было контроля над мячом. Они не могли позволить «МЮ» проводить последовательные атаки с формой и структурой. Но и защищались они тоже не особо хорошо — у «Эвертона» было много шансов забежать в тыл манкунианцам.

Скотт Мактоминай в матче с «Эвертоном» globallookpress.com

Гол «Эвертона» был ярким примером того, насколько слаба полузащита «МЮ». Фред дважды пытался и оба раза не смог отобрать мяч у Демара Грея. Затем Скотт Мактоминай так медленно возвращался назад и прикрывал центр поля, что Грей получил возможность наградить пасом рывок Абдулая Дукура. И он уже нашел своим пасом Таунсенда, забившего гол.

«Манчестер Юнайтед» обладает атакующей мощью, которой могут похвастаться немногие в Европе. Однако ущерб, который они могут нанести соперникам за счет этой мощи, ограничен, потому что их полузащита чаще всего не контролирует игру, а иногда даже не может помочь обороне, что вроде как является единственным, в чем они действительно хороши (по правде говоря, они преуспевают только тогда, когда команда играет низким блоком). Если «МЮ» хочет что-то выиграть, им нужно улучшить свою полузащиту.

Люк Шоу

После героического гола Алекса Теллеса в ворота «Вильярреала» по-настоящему удивило то, что Люк Шоу вернулся в стартовый состав в матче с «Эвертоном». И, по правде говоря, англичанин играл как человек, который еще не на 100% готов физически. А это так и есть.

Отсутствие резкости означало, что Шоу не был так эффективен, как обычно, в атаке, что является проблемой, учитывая, насколько заведомо некреативным был в этом поединке стартовый состав «Юнайтед». Но, кроме этого, еще и защита Шоу при голе «Эвертона» стала абсолютной катастрофой. Вместо того, чтобы удержать фланг и позволить Рафаэлю Варану разобраться с Абдулаем Дукуром, Шоу помчался как сумасшедший, позволив Дукуру легко проскользнуть мимо него и отпасовать на Андроса Таунсенда, теперь получившего много свободного пространства, чтобы забить. Не лучшее выступление от Люка Шоу.

Люк Шоу в матче против «Эвертона» globallookpress.com

Уле-Гуннар Сульшер

Если отбросить эйфорию от побед над «Вест Хэмом» и «Вильярреалом», то окажется, что футбол «МЮ» в последний месяц был более мрачным и удручающим, чем у любого другого элитного клуба Европы. С момента уничтожения «Ньюкасла» «Красные дьяволы» победили лишь дважды в шести играх при трех поражениях и одной ничьей.

«МЮ» никогда по-настоящему не контролировал игру. Они подавляли «Эвертон» интенсивностью в начале каждого из таймов, но у них не было необходимой структуры игры, чтобы поддерживать такую ​​интенсивность, так что она, как и ожидалось, сошла на нет, и «Эвертон» повеселился после перерыва.

Замены Сульшера, за исключением Санчо, не работали. В первую очередь, потому что не существовало плана, как доставлять мячи в штрафную. Они создали лишь один шанс для Санчо вместо лавины, которую можно ожидать, когда команды пытаются сохранить ничью на «Олд Траффорд». Это было очень показательным в том плане, что «Красные дьяволы» больше не страшны.

Форма и результативность «МЮ» ужасны, особенно с учетом уровня соперника и того факта, что их предстоящие игры выглядят значительно более серьезными — в гостях у «Лестера», «Аталанты» и «Тоттенхэма», а также дома с «Аталантой», «Ливерпулем» и «Ман Сити».

Сульшеру нужно надеяться и молиться, что кто-то нажмет педаль газа для его команды (возможно, Маркус Рашфорд вернется и спасет его, как спасал детей своей страны), иначе норвежца ждет жуткий Хэллоуин.