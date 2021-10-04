Противостояние «Ливерпуля» и «Сити» войдет в историю

В седьмом туре АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 2:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Команды выдали триллер двух лучших команд Англии

«Это был гол, достойный победы в любом матче, но только не в этот раз. Когда Мохамед Салах на 76-й минуте перехватил мяч в пользу "Ливерпуля" на правом полуфланге, казалось, что ничего особенного не произошло, но египтянин находится в невероятной форме. Однако "Манчестер Сити" на этом не закончился», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Они отказались падать духом, и что проявилось, когда они во второй раз за игру сравняли счет — это их чемпионское мужество и способности. Гол создал Фоден, и, когда он отпрасовал слева, а Уокер пропустил мяч, после чего де Брейне с рикошетом от Джоэля Матипа пробил Алиссона. Это была игра высочайшего качества, триллер между, несомненно, двумя лучшими командами Англии, и в ней едва не оказалось победителя».

«Сити» по-прежнему не хватает форварда-наконечника

«Это был хороший ответ "Сити" на поражение в середине недели от "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов, хотя снова возникают вопросы об отсутствии форварда-наконечника, когда сразу несколько моментов не было реализовано в первом тайме. Игра "Горожан" была размеренной, а Рубен Диаш и Эмерик Ляпорт действовали надежно в обороне, и потребовались два момента редкого мастерства от Салаха, чтобы раскрыть эту защиту», — отмечает в материале BBC Фил Макналти.

«Для манкунианцев поражение было бы слишком суровым результатом, и Гвардиола не скрывал своей радости, когда де Брейне сравнял счет, хотя он был в ярости из-за того, что рефери Пол Тирни решил не давать вторую желтую карточку Милнеру, и заработал ее же для себя, поскольку его громкие протесты продолжались и после того, как Салах восстановил лидерство "Ливерпуля". "Сити" за последние восемь дней впечатляюще выступил против двух команд, которых многие считают его конкурентами в борьбе за титул, выиграв у "Челси" и увезя ничью с "Энфилда"".

Только Левандовски может сравниться с Салахом сегодня

'Если когда-либо и возникало сомнение в том, что Ливерпуль и Ман Сити будут участвовать в ожесточенной гонке за титул в этом сезоне, то данная эпическая битва это подтвердила. Потребуются нелегкие усилия, чтобы не дать этим клубам занять первое и второе места — независимо от порядка.

И хотя Горожане определенно были лучшими на поле, и наверняка удивляются, как они не выиграли, а Милнер не был удален, прежде чем был заменен за 12 минут до конца матча, именно у Ливерпуля на поле был лучший игрок', — убежден на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

'От Салаха это были действия мирового класса: его гол и ассист в стиле Лионеля Месси — это и есть Месси на пике карьеры. Временами египтянин был недостижим, и все, что нужно, чтобы удержать его в клубе, Ливерпуль обязан предложить. Без Салаха мерсисайдцы наверняка проиграли бы этот матч, и на данный момент лишь, возможно, Роберт Левандовски — его единственный соперник в борьбе за титул лучшего футболиста планеты'.

'Сити' и 'Ливерпуль' готовы к новой схватке за титул

'Соперничество формируется личностями и сюжетными линиями, но не стоит сбрасывать со счетов противостояние Сити против Ливерпуля, потому что в нем нет такой же враждебности. У обеих команд есть игроки, достойные их коллег из эпохи битв МЮ и Арсенала, в то время как Гвардиола и Клопп столь же важны для своих клубов, как Фергюсон и Венгер.

Доминирующей игре манкунианцев может не хватать центрфорварда, чтобы добавить завершающий штрих к их великолепным комбинационным действиям, тем не менее, они забили ошеломляющие голы усилиями Фодена и де Брейне'. — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

'А Ливерпуль, хотя большую часть матча и прижимался, показал свою острую как бритву атаку, забивая с помощью Мане и Салаха. Когда история рассудит об этой эпохе, она будет измеряться выигранными трофеями: Сити при Гвардиоле выиграл все внутри страны и несколько раз, в то время, как Клопп сделал Ливерпуль чемпионом Англии, Европы и мира.

После семи туров АПЛ снова тяжело отдать предпочтение кому-то из них, и этот пульсирующий поединок снова указал на то, что его участники будут сражаться за титул вплоть до мая следующего года, равно как и за все остальное'.