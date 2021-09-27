«Арсенал» продемонстрировал готовность сделать шаг вперед, а «Тоттенхэм» застрял

Задача, стоящая перед «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» в наши дни, все та же — возвращение их былой славы. Но победа «канониров» над «шпорами» со счетом 3:1 говорит о том, что только один из этих давних соперников знает, как именно они планируют это сделать.

Конец сентября — еще слишком рано, чтобы делать окончательные выводы касательно перспектив какой-либо команды, но манера этого одностороннего матча создала четкое ощущение, что «Арсенал» смотрит в будущее, в то время как «шпоры» продолжают цепляться за прошлое.

Летом «Арсенал» потратил 140 миллионов фунтов, подписав сразу шестерых игроков в возрасте до 23 лет. Четверо из них в воскресенье вышли в стартовом составе команды, средний возраст который едва превышал 24 года. В том числе в составе команды были два самых ярких таланта — Имил Смит-Роу и Букайо Сака — оба забили и были воплощением духа и стремления клуба.

Имил Смит-Роу twitter.com/Arsenal

«Арсенал» начал с быстрого гола, а положение «Тоттенхэма» лишь усугублял странный план на игру, согласно которому они, видимо, пытались победить «канониров», не играя в полузащите. Танги Ндомбеле и Деле Алли слишком часто покидали центральную зону поля, оставляя Пьера-Эмиля Хейбьерга совершенно ошеломленным, поскольку хозяева так и кишели вокруг него.

Во втором тайме «шпоры» приобрели некое подобие формы, но к тому моменту игра уже давно закончилась. Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Сака оформили для «Арсенала» преимущество в три гола в первые 34 минуты матча. Быстрее в лондонском дерби три гола не забивал еще никто. Сон Хын Мин забил гол престижа на 79-й минуте. Оливер Скипп и Эмерсон придали небольшой импульс «Тоттенхэму» во втором тайме, но не обманывайтесь — «шпоры» почти полностью отсутствовали на поле в те периоды матча, которые действительно имели значение.

В конце концов мы все же увидели Гарри Кейна. Даже еще будучи тенью самого себя, он выглядел уже лучше, чем до этого. Он проверил вратаря ударом низом из-за пределов штрафной, а затем нанес неточный удар после блестящего приема мяча. Тем не менее, он все еще ждет своего первого гола в сезоне в АПЛ.

Вид того, как Кейн в конце матча аплодирует почти пустым трибунам, на которых располагались фанаты «Тоттенхэма», подытожил нынешнюю ситуацию — игрок, не желающий находиться в клубе, пытается отдать должное болельщикам, которые уже ушли, разочаровавшись в подходе команды. Кейну не позволили летом осуществить желанный трансфер и перейти в «Манчестер Сити». И если его тело все еще в «Тоттенхэме», то разум, похоже, находится в другом месте.

Гарри Кейн в матче против «Арсенала» twitter.com/Arsenal

Это остается одной из самых насущных проблем, которую предстоит решить Нуну Эшпириту Санту. В мае руководитель «шпор» Дэниэл Леви заявил, что «Тоттенхэм» назначит тренера на замену Жозе Моуринью, который «вернется к игре с нашим стилем — атакующим, зрелищным и свободным».

Последовавшая за этим неразбериха — попытки заполучить различных тренеров, включая Эрика тен Хага, Ханси Флика, Антонио Конте, Паулу Фонсеку и других — прежде, чем остановиться на Нуну, перешла и на поле. «Шпоры» просто не понимают, какой командой они пытаются быть. Сейчас они оказались где-то между смелостью Маурисио Почеттино и прагматизмом Моуринью.

«Многое пошло не так, начиная с тех решений, которые я принял. План игры не удался, потому что он не был хорош», — прямо сказал Нуну.

Возможные изменения в руководстве клуба не всегда отражаются на результатах напрямую — присутствие владельца Spotify Даниэля Эка вместе с легендой «Арсенала» Тьерри Анри на «Эмирейтс» было напоминанием о смене владельца, которую многие болельщики по-прежнему хотели бы увидеть, несмотря на все летние затраты, совершенные Kroenke Sports & Entertainment (KSE) — но корреляция у «шпор» очевидна.

KSE сохранила доверие к Микелю Артета после неудачного старта, потому что они верили в то, каким может быть будущее с испанцем. Нет никаких гарантий, что такое доверие сохранится, но теперь Артета, по крайней мере, может указать на ощутимый камбэк, чтобы подтвердить свои разговоры о «процессе» и «перестройке», модные управленческие словечки, которые могут показаться пустыми без результатов, чтобы воспринимать их.

Под руководством Артеты «Арсенал» выиграл Кубок Англии в 2020 году. Но это было достигнуто с помощью защитной схемы, разработанной для сдерживания и противодействия лучшим командам, в частности, «Манчестер Сити», а затем «Челси» в полуфинале и финале соответственно.

Нынешняя победа над «Тоттенхэмом» была противоположной: «канониры» были первым номером, подавляя своего непримиримого соперника сочетанием качества и контроля под ликование фанатов, одетых в красное.

«Когда вы пытаетесь перестроиться и делать правильные вещи, вы должны придерживаться своих ценностей. Сейчас мы налаживаем связь с нашими болельщиками», — сказал Артета BBC Sport.

Однако есть предупреждение из истории. «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в марте, но выиграл лишь одну из следующих пяти встреч, что положило конец их надеждам на попадание в еврокубки. Два года назад отыгрались с 0:2 и сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в сентябре и выиграли лишь четыре из следующих 22 матчей, что стоило Унаи Эмери его должности тренера.

«Арсенал» встретится с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» по обе стороны паузы на матчи сборных в следующем месяце перед тем, как сыграть дома с «Астон Виллой» и отправится в гости к «Лестеру». Этот отрезок не лишен опасностей, но также предполагает путь для дальнейшего прогресса.

У «Тоттенхэма» есть Лига конференций, которая усложняет матчи с «Астон Виллой», «Ньюкаслом», «Вест Хэмом» и «МЮ» за тот же период. К тому же Нуну уже ведет гонку со временем, чтобы определить идентичность этой команды. Пока что он тренирует «Тоттенхэм» всего 10 матчей, после которых у команды столько же очков, сколько у «Арсенала». И уже кажется, что давление на «шпор» растет.

Ни одна из этих команд не находится там, где ей хотелось бы, но только одна выглядит готовой совершить восхождение прямо сейчас.