Конец беспроигрышной серии «Челси». «МанСити» был лучшим на «Стэмфорд Бридж»

В первом тайме зрители на «Стэмфорд Бридж» откровенно скучали. Лишь после точного удар Габриэла Жезуса игра оживилась, хотя «синие» создали слишком мало моментов у ворот Эдерсона, чтобы рассчитывать на набранные очки.

Ход матча

3’ «Манчестер Сити» активнее начал матч. Габриэл Жезус выполнил неплохой заброс во вратарскую, но Сесар Аспиликуэта головой выбил мяч на угловой.

8’ Фил Фоден от угла поля закрутил мяч во вратарскую «Челси» — прямо в руки Эдуару Менди, который вернулся в строй после травмы.

12’ Рис Джеймс и Джек Грилиш потолкались на левом фланге. В итоге оба оказались на газоне, но больше досталось защитнику «Челси», который попросил помощи медиков, держась за икроножную мышцу.

16' Тимо Вернер после передачи Маркоса Алонсо влетел в чужую штрафную и с левого края прострелил вдоль ворот на Ромелу Лукаку, который в борьбе с Жоау Канселу махнул ногой мимо мяча.

21’ За первые 20 минут «Манчестер Сити» почти полностью забрал мяч под свой контроль, вот только моментов не создал. Пеп Гвардиола этим недоволен.

29’ Рис Джеймс из-за травмы не смог продолжить матч. Вместо на него на поле вышел Тьяго Силва.

35’ Грилиш со «стандарта» выкатил мяч под удар Родри, тот пробил метров с двадцати трех, но успел подставить голову Антонио Рюдигер, переправив мяч на очередной угловой.

42’ А вот и первый момент! Грилиш забросил мяч в чужую штрафную на Габриэла Жезуса, который в борьбе с Рюдигером вторым касанием пробил метров с девяти — над перекладиной.

49’ И вновь момент у «Сити». Грилиш сместился с левого фланга к центру и метров с тринадцати пробил в дальний нижний угол, но немного в створ не попал.

53’ 0:1 Габриэл Жезус. Счет открыт! После розыгрыша углового Канселу отпасовал в штрафную на Жезуса, который нанес удар с разворота. Рикошетом от ноги Жоржиньо мяч влетел в правый нижний от Менди угол.

59’ Мог счет стать 2:0 в пользу гостей! Грилиш с левого фланга ворвался в штрафную, накрутил Аспиликуэту и метров с семи пробил в дальний нижний угол. Менди с трудом перевел сферу на угловой.

63’ Момент! Канселу с левого фланга прострелил вдоль ворот на Жезуса, который пробил по почти пустым воротам, но с ленточки успел выбить мяч Тьяго Силва!

64’ Кай Хаверц прострелил на Лукаку, который с метра затолкнул мяч в сетку, вот только арбитры успели зафиксировать офсайд у немца.

67’ «Челси» заработал перспективный штрафной почти на линии владений Эдерсона, однако пробил в стоявшего в стенке Кевина де Брейне.

72’ Момент у «Челси»! Лукаку сбросил мяч на Матео Ковачича, который с линии штрафной пробил, мяч срикошетил от Рубена Диаш, пролетел над перекладиной и улетел на угловой.

80’ Снова не повезло «горожанам». Де Брейне со стандарта подал в штрафную, где Эмерик Ляпорт опередил всех и в падении пробил в ближний нижний угол метров с пяти — мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

83’ Грилиш вышел один на один с Менди, но не смог пробить голкипера «Челси», который спас свою команду от второго пропущенного мяча.

86’ Вернер с линии чужой штрафной пробил в ближний угол, но угодил в Канселу. Лондонцы требовали пенальти за якобы игру рукой, но Майкл Оливер ничего не заметил.

90+3’ «Челси» попытался организовать какое-то подобие финального штурма, вот только моментов создать не удалось.

90+5’ Финальный свисток! «Челси» проиграл на своем поле. Это поражение стало для него первым в сезоне.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Манчестер Сити 0:1 Гол: 0:1 G. Jesus (53') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс (Тьяго Силва, 29'), Н’Голо Канте (Кай Хаверц, 60'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 76'), Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Ромелу Лукаку, Тимо Вернер Манчестер Сити: Филип Фоден (Фернандиньо, 87'), Джек Грилиш (Рахим Стерлинг, 87'), Кевин Де Брёйне (Рияд Марез, 81'), Габриэл Жезус, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: A. Laporte (65'), M. Alonso (77'), A. Christensen (78'), A. Ruediger (84'), R. Dias (90 + 6')

Турнирная таблица

«Манчестер Сити» и «Челси» после шести сыгранных турах набрали по 13 очков. В текущем сезоне команды забили по 12 мячей, с той лишь разницей, что «горожане» пропустили один гол, а «синие» — два.

Выше этих клубов в таблице находится только «Ливерпуль», у которого в запасе есть игра с «Брентфордом».

Кроме того, «Манчестер Сити» и «Челси» еще может обойти «Брайтон», который свой матч шестого тура проведет против «Кристал Пэлас» 27 сентября.

Следующие матчи

В следующем туре 2 октября «Челси» на своем поле примет «Саутгемптон». На следующий день «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Ливерпулем».

Перед этим оба клуба выступят в Лиге чемпионов. «Челси» 29 сентября в Турине встретится с «Ювентусом», «Манчестер Сити» 28 сентября в Париже померяется силами с «Пари Сен-Жермен».

Прямая речь

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

— Сегодня ребята были великолепны. На этом стадионе и против такого соперника сделать то, что мы сделали, — это большая гордость для меня. Мы приехали сюда и сделали свою игру. Иногда что-то может не получаться, потому что соперник лучше. Мы хорошо играли в высоком прессинге, поэтому «Челси» не смог развивать свои атаки. Габриэл всегда отдает все силы, с этим не поспоришь. В каждой игре он играет на команду. Наличие таких игроков делает меня очень счастливым.

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

— Мы проиграли матч, «Сити» выиграл заслуженно. До гола мы были очень сильны на последних 20 метрах поля, но, к сожалению, только там. На остальных участках поля мы были недостаточно хороши, чтобы ослабить давление и доставить проблемы сопернику. Выступление было недостаточно цельным. Проще говоря, мы были не на своем лучшем уровне. Матч был очень эмоциональным, но точно не на лучшем уровне с нашей стороны. Нам просто нужно принять, что мы были не на своем уровне. Но «Сити» тоже сыграл в этом роль. Сделать так, что соперник выступает хуже — это тоже своего рода выступление.