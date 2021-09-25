ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Конец беспроигрышной серии «Челси». «МанСити» был лучшим на «Стэмфорд Бридж»

    «Манчестер Сити» одержал выездную победу со счетом 1:0 над «Челси» в матче шестого тура чемпионата Англии. Рассказываем, как это было

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Манчестер Сити»Конец беспроигрышной серии «Челси». «МанСити» был лучшим на «Стэмфорд Бридж» Габриэл ЖезусАПЛ. «МанСити» обыграл «Челси», «МЮ» уступил «Астон Вилле» «Химки» — «Локомотив»РПЛ. «Локомотив» потерял очки в матче с «Химками», «Зенит» сыграет с «Крыльями»
  • 18:15
    • Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» против «Уфы»
  • 16:23
    • Гол Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»
  • 15:57
    • «Локомотив» не сумел обыграть одного из аутсайдеров РПЛ
  • 15:06
    • Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»
  • 18:05
    • «Милан» на выезде победил «Специю»
  • 16:51
    • «Алавес» нанес «Атлетико» первое поражение в сезоне
  • 16:31
    • «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле»
    Все новости спорта
    Футболисты «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Манчестер Сити»
    В первом тайме зрители на «Стэмфорд Бридж» откровенно скучали. Лишь после точного удар Габриэла Жезуса игра оживилась, хотя «синие» создали слишком мало моментов у ворот Эдерсона, чтобы рассчитывать на набранные очки.

    Ход матча

    3’ «Манчестер Сити» активнее начал матч. Габриэл Жезус выполнил неплохой заброс во вратарскую, но Сесар Аспиликуэта головой выбил мяч на угловой.

    8’ Фил Фоден от угла поля закрутил мяч во вратарскую «Челси» — прямо в руки Эдуару Менди, который вернулся в строй после травмы.

    12’ Рис Джеймс и Джек Грилиш потолкались на левом фланге. В итоге оба оказались на газоне, но больше досталось защитнику «Челси», который попросил помощи медиков, держась за икроножную мышцу.

  • Новый инвестор не помог. Что не так с берлинской «Гертой»?
  • За последние несколько лет клуб получил 374 миллиона евро, но так и не стал сильнее
  • Вчера

    • 16' Тимо Вернер после передачи Маркоса Алонсо влетел в чужую штрафную и с левого края прострелил вдоль ворот на Ромелу Лукаку, который в борьбе с Жоау Канселу махнул ногой мимо мяча.

    21’ За первые 20 минут «Манчестер Сити» почти полностью забрал мяч под свой контроль, вот только моментов не создал. Пеп Гвардиола этим недоволен.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    29’ Рис Джеймс из-за травмы не смог продолжить матч. Вместо на него на поле вышел Тьяго Силва.

    35’ Грилиш со «стандарта» выкатил мяч под удар Родри, тот пробил метров с двадцати трех, но успел подставить голову Антонио Рюдигер, переправив мяч на очередной угловой.

  • Будущее Кумана становится все более туманным, но игроки «Барсы» верят в борьбу за титул
  • «Барселона» вновь потеряла очки в Ла Лиге, не сумев обыграть «Кадис»
  • Вчера

    • 42’ А вот и первый момент! Грилиш забросил мяч в чужую штрафную на Габриэла Жезуса, который в борьбе с Рюдигером вторым касанием пробил метров с девяти — над перекладиной.

    49’ И вновь момент у «Сити». Грилиш сместился с левого фланга к центру и метров с тринадцати пробил в дальний нижний угол, но немного в створ не попал.

    53’ 0:1 Габриэл Жезус. Счет открыт! После розыгрыша углового Канселу отпасовал в штрафную на Жезуса, который нанес удар с разворота. Рикошетом от ноги Жоржиньо мяч влетел в правый нижний от Менди угол.

    59’ Мог счет стать 2:0 в пользу гостей! Грилиш с левого фланга ворвался в штрафную, накрутил Аспиликуэту и метров с семи пробил в дальний нижний угол. Менди с трудом перевел сферу на угловой.

    63’ Момент! Канселу с левого фланга прострелил вдоль ворот на Жезуса, который пробил по почти пустым воротам, но с ленточки успел выбить мяч Тьяго Силва!

  • ЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять
  • Зачем ФИФА понадобилось устраивать чемпионат мира так часто?
  • 23/09/2021

    • 64’ Кай Хаверц прострелил на Лукаку, который с метра затолкнул мяч в сетку, вот только арбитры успели зафиксировать офсайд у немца.

    67’ «Челси» заработал перспективный штрафной почти на линии владений Эдерсона, однако пробил в стоявшего в стенке Кевина де Брейне.

    72’ Момент у «Челси»! Лукаку сбросил мяч на Матео Ковачича, который с линии штрафной пробил, мяч срикошетил от Рубена Диаш, пролетел над перекладиной и улетел на угловой.

    80’ Снова не повезло «горожанам». Де Брейне со стандарта подал в штрафную, где Эмерик Ляпорт опередил всех и в падении пробил в ближний нижний угол метров с пяти — мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

  • Будущее Кумана в «Барселоне» предрешено
  • Сменится ли тренер у каталонцев?
  • 23/09/2021

    • 83’ Грилиш вышел один на один с Менди, но не смог пробить голкипера «Челси», который спас свою команду от второго пропущенного мяча.

    86’ Вернер с линии чужой штрафной пробил в ближний угол, но угодил в Канселу. Лондонцы требовали пенальти за якобы игру рукой, но Майкл Оливер ничего не заметил.

    90+3’ «Челси» попытался организовать какое-то подобие финального штурма, вот только моментов создать не удалось.

    90+5’ Финальный свисток! «Челси» проиграл на своем поле. Это поражение стало для него первым в сезоне.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Манчестер Сити 0:1
    Гол: 0:1 G. Jesus (53') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс (Тьяго Силва, 29'), Н’Голо Канте (Кай Хаверц, 60'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 76'), Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Ромелу Лукаку, Тимо Вернер Манчестер Сити: Филип Фоден (Фернандиньо, 87'), Джек Грилиш (Рахим Стерлинг, 87'), Кевин Де Брёйне (Рияд Марез, 81'), Габриэл Жезус, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: A. Laporte (65'), M. Alonso (77'), A. Christensen (78'), A. Ruediger (84'), R. Dias (90 + 6')

    Турнирная таблица

    «Манчестер Сити» и «Челси» после шести сыгранных турах набрали по 13 очков. В текущем сезоне команды забили по 12 мячей, с той лишь разницей, что «горожане» пропустили один гол, а «синие» — два.

  • Из лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России?
  • Форвард «Зенита» отверг предложение Валерия Карпина
  • 22/09/2021

    • Выше этих клубов в таблице находится только «Ливерпуль», у которого в запасе есть игра с «Брентфордом».

    Кроме того, «Манчестер Сити» и «Челси» еще может обойти «Брайтон», который свой матч шестого тура проведет против «Кристал Пэлас» 27 сентября.

    Турнирная таблица АПЛ
    LiveSport.Ru

    Следующие матчи

    В следующем туре 2 октября «Челси» на своем поле примет «Саутгемптон». На следующий день «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Ливерпулем».

    Календарь и таблица АПЛ

    Перед этим оба клуба выступят в Лиге чемпионов. «Челси» 29 сентября в Турине встретится с «Ювентусом», «Манчестер Сити» 28 сентября в Париже померяется силами с «Пари Сен-Жермен».

    Прямая речь

    Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

    — Сегодня ребята были великолепны. На этом стадионе и против такого соперника сделать то, что мы сделали, — это большая гордость для меня. Мы приехали сюда и сделали свою игру. Иногда что-то может не получаться, потому что соперник лучше. Мы хорошо играли в высоком прессинге, поэтому «Челси» не смог развивать свои атаки. Габриэл всегда отдает все силы, с этим не поспоришь. В каждой игре он играет на команду. Наличие таких игроков делает меня очень счастливым.

  • Казнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?
  • После ряда серьезных неудач судьба главного тренера «Спартака» повисла на волоске
  • 21/09/2021

    • Томас Тухель, главный тренер «Челси»

    — Мы проиграли матч, «Сити» выиграл заслуженно. До гола мы были очень сильны на последних 20 метрах поля, но, к сожалению, только там. На остальных участках поля мы были недостаточно хороши, чтобы ослабить давление и доставить проблемы сопернику. Выступление было недостаточно цельным. Проще говоря, мы были не на своем лучшем уровне. Матч был очень эмоциональным, но точно не на лучшем уровне с нашей стороны. Нам просто нужно принять, что мы были не на своем уровне. Но «Сити» тоже сыграл в этом роль. Сделать так, что соперник выступает хуже — это тоже своего рода выступление.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.00
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры