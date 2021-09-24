Новый инвестор не помог. Что не так с берлинской «Гертой»?

Так как руководство лиги в то время строго следило за балансами, у «Герты» начались проблемы. Чтобы их решить, Херцог, который также владел похоронным бюро, неофициально напечатал 55 тысяч билетов и спрятал их от аудиторов в гробах. В конце концов, «Герту» поймали и в наказание отправили в низший дивизион.

За прошедшие с тех пор десятилетия фанаты стали свидетелями скандала со взяточничеством, нескольких вылетов, вереницы руководителей, дававших ложные обещания, и десятков тренеров, которые так и не смогли привить команде менталитет победителя. Берлин — единственная крупная столица из шести ведущих европейских футбольных стран, не имеющая клуба, который способен конкурировать в Лиге чемпионов.

В 2019 году нашелся человек, решивший разорвать этот круг. Ларс Виндхорст, известный инвестиционный гуру в Германии, приобрел акции клуба (через свою холдинговую компанию Tennor) на общую сумму 224 миллиона евро и, таким образом, стал миноритарным владельцем с 49,9 процента акций. Позже он вложил еще 150 миллионов евро.

Через несколько недель после новости о заключенной сделке Виндхорст почувствовал себя спасителем, который готов много вкладывать и обещать. 44-летний бизнесмен объяснил, что видит в «Герте» огромный потенциал, учитывая, что Берлин имел репутацию быстро развивающегося мегаполиса с энергичной культурой стартапов. Он ввел термин «большой городской клуб», чтобы описать то, чем должна была стать «Герта».

Однако реальность оказалась не слишком приятной. Прогресса на поле добиться не удалось — берлинцы финишировали на 11-м, 10-м и 14-м местах за последние три сезона. Кроме того, несколько тренеров (включая Юргена Клинсманна) были уволены, а новички (например, нападающий Матеус Кунья) уже покинули клуб.

Виндхорст хотел, чтобы «Герта» стала визитной карточкой Берлина, столицы Германии, но, возможно, недооценил задачу. Нужно было нечто большее, чем просто потратить сотни миллионов евро, и те фанаты, которые скептически относились к новому инвестору, могут подтвердить, что никакого прогресса нет.

Вундеркинд и выживший

Деловая среда в Германии довольно скромна по сравнению с большей частью мира. Большинство руководителей крупных корпораций сделали свою карьеру, медленно продвигаясь по служебной лестнице, обладая обширным опытом работы с учреждениями, которыми они управляют, и стремлением сохранять стабильность.

Виндхорст был одним из немногих исключений. В 16 лет он стал соучредителем компании по производству компьютерных комплектующих. К концу первого года у них трудились 80 человек. Благодаря раннему успеху, Виндхорст стал любимцем немецкого делового мира в 1990-х годах. Тогдашний глава правительства Гельмут Коль даже взял его в состав делегации для поездки по Азии.

В то время немецкая экономика только оправилась от рецессии и жаждала тех, кто имеет большие и смелые идеи. Молодой Виндхорст был именно тем парнем, у которого были нужные видения. «Германии нужно больше таких вундеркиндов, как он», — сказал канцлер Германии.

Однако его стремительный взлет длился недолго. На некоторые из его инвестиций в Азии негативно повлиял финансовый кризис 1997 года. Позже он сосредоточился на вложения в интернет-предприятия незадолго до того, как лопнул пузырь доткомов. В 2009 году он во второй раз стал банкротом, а спустя год был признан виновным в хищении средств на сумму в 900 тысяч евро. Но Виндхорст заработал репутацию выжившего. Он даже выжил в авиакатастрофе в Казахстане в 2007 году, в которой погиб один из пилотов.

Те, кто не очень любит Виндхорста, говорят, что он в лучшем случае «сомнительный бизнесмен». С помощью своей новой инвестиционной группы, первоначально называвшейся Sapinda, а ныне — Tennor, Виндхорст пытается найти проблемные активы, которые в будущем могли бы приносить прибыль.

Виндхорст обращается к богатым людям и пытается убедить их вложить деньги в его идеи — старые заводы или недвижимость. Только за последние несколько лет компания Tennor инвестировала в конные соревнования, многоцелевую недвижимость и упадочный судостроительный завод. До появления Виндхорста эти предприятие почти не приносили прибыли, и, согласно отчетам, остаются в минусе.

Движимый прибылью или уважением?

Учитывая нестабильность и непредсказуемость футбольного бизнеса, возникает вопрос, почему Виндхорст добавил скромный футбольный клуб к своему и без того проигрышному портфелю.

«В футбольном мире есть два типа инвесторов», — сказал ESPN экономист Кристов Брейер из университета Кельна. — «Есть инвесторы, которые стремятся к финансовой прибыли, обычно это крупные компании из сектора развлечений. Мы их часто можем видеть в Северной Америке. При этом модель доминирующего инвестора в европейском футболе не нацелена на финансовую прибыль, а скорее — на так называемый "социальный доход". Это означает, что инвесторы занимаются футболом, чтобы повысить свою репутацию и расширить свое влияние. В некотором смысле этим занимаются такие люди, как Роман Абрамович из "Челси" и шейх Мансур из "Манчестер Сити", которые покупают доступ к обществу и зарабатывают уважение как форму прибыли».

Большинство проектов Виндхорста, вероятно, увеличивают его авторитет в небольшом масштабе. Вложение в «Герту» выводит его на новый уровень видимости. Однако, в отличие от такого богатого олигарха, как Абрамович, Виндхорст не инвестировал собственные деньги. По общему признанию, он не миллиардер, а тот, кто тратит чужие деньги.

Некоторые инсайдеры в «Герте» сообщили ESPN, что Виндхорст наслушался убедительных историй от некоторых руководителей клуба, в частности, Инго Шиллера, занимающего пост управляющего директора по финансам. Шиллер, как и Виндхорст, считается харизматичным, прирожденным бизнесменом, которому удалось изобразить «Герту» как «спящего гиганта», готового быть пробужденным финансированием со стороны Tennor.

Когда Виндхорст приехал в «Герту» и назвал ее будущим «большим городским клубом», он позаботился о том, чтобы лейбл передавал масштаб его амбиций. Он сделал Юргена Клинсманна своим футбольным советником (в ноябре 2019 года Клинсманн даже возглавил команду) и внес первый взнос из первоначального пакета в 224 миллиона евро, который позже был увеличен еще на 150 миллионов.

Взамен компания Tennor получила миноритарную долю в клубе Бундеслиги. Очевидно, что деньгами распоряжалось руководство «Герты», как только они переводились на ее счет. Клуб погасил часть долгов и потратил средства на новых игроков, а Клинсманн выступил в роли харизматичного рупора.

Одна трансферная история, в частности, раскрывает динамику после прихода Виндхорста: польский нападающий Кшиштоф Пентек в то время был игроком «Милана» и искал себе новый клуб. Когда к нему и его агенту впервые обратилась «Герта», они особо не задумывались. Созвонившись с Клинсманном по телефону, они убедились, что «Герта» — идеальный выбор. Трансфер обошелся берлинскому клубу в 24 миллиона евро и пока не окупился — за последние два сезона поляк забил всего 11 голов в 45 матчах чемпионата.

Между тем, путь Клинсманна в клубе закончился, когда он покинул тренерский пост в феврале 2020 года. Когда он возглавил команду, «Герта» была на 15-м месте, когда он ушел — на 14-м. Клинсманн заявил, что он недоволен своими ограниченными полномочиями на посту тренера.

Спустя несколько недель после его отставки спортивное издание Sport Bild опубликовало 22 страницы личных заметок, которые Клинсманн сделал во время своего пребывания в клубе. В этих заметках специалист подверг критике иерархию «Герты» и отметил отсутствие стратегического мышления. В то время Виндхорст сказал, что не согласен с оценкой Клинсманна, но год спустя все же изменил свое мнение.

«Оглядываясь назад, многие признают, что идеи и анализ Юргена Клинсманна не были настолько ошибочными», — сказал Виндхорст в феврале.

«Правило 50+1» устанавливает лимиты

Брак «Герты» и Виндхорста не увенчался успехом. Этим летом качество команды ухудшилось из-за ухода звездного нападающего Куньи и бомбардира Джона Кордобы. Новый спортивный директор Фреди Бобич делает все возможное, чтобы восстановить команду, но это тяжелая битва, учитывая организационный хаос прошлого.

Не помогло и то, что Виндхорст неоднократно менял тон в отношении клуба. Иногда он критиковал руководство «Герты» из-за неудач. В других случаях он выражал свое непоколебимое доверие лицам, принимающим решения. В любом случае его вмешательство вызывало недоумение в Бундеслиге, поскольку каждый клуб должен подчиняться так называемому «правилу 50+1». Это правило было введено в 1999 году и запрещает внешним инвесторам контролировать клуб, выступающий в Бундеслиге или Бундеслиге II.

«Герта», как и многие другие клубы, передала свою первую команду на аутсорсинг и сделала ее отдельной компанией, что в целом эквивалентно ООО, хотя клуб и его члены владеют большинством акций.

Tennor приобрела только миноритарные акции и владеет четырьмя из девяти мест в наблюдательном совете. На бумаге компания не имеет решающего слова, но, естественно, есть сомнения, что она придерживается подхода невмешательства. Как правило, Tennor инвестирует в предприятия, в которых получит контрольный пакет акций. У Виндхорста есть видения, и он хочет, чтобы его люди выполняли их. С «Гертой» все иначе.

Само «правило 50+1» оказалось под давлением, поскольку антимонопольное ведомство Германии выразило обеспокоенность по поводу некоторых исключений. В настоящее время Бундеслига может позволить корпорациям или отдельным лицам контролировать клуб, если они, как инвесторы, «постоянно и значительно» поддерживали команду более 20 лет. Разрешения распространяются на «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм». Антимонопольное ведомство заявляет, что такие исключения противоречат идее равных условий игры. «Немецкая футбольная лига должна обеспечить единообразное применение и исполнение правил для всех клубов», — заявили в ведомстве.

Еще более насущной проблемой является появление «РБ Лейпциг», клуба с очень влиятельным спонсором в лице «Ред Булл» и моделью членства, не позволяющего обычному болельщику поучаствовать в судьбе клуба. По состоянию на сентябрь 2021 года в «РБ Лейпциг» всего 21 член, а в «Баварии» — более 290 тысяч. Даже если «Ред Булл» не «владеет» клубом, никто не верит, что австрийский гигант по производству энергетических напитков не контролирует все вопросы. В эту субботу «РБ Лейпциг» встретится с «Гертой».

Виндхорст публично заявил, что он не сторонник «правила 50+1». «Даже если бы у нас было 100 или 50,1 процента прав голоса, я, как финансовый инвестор, не мог бы постоянно вмешиваться и принимать решения», — сказал он. — «Мне нужны болельщики, члены, который страстно любят футбол и поддерживают клуб».

Тем не менее, текущая модель делает маловероятным, что он когда-либо получит прибыль от инвестиций в 374 миллиона евро. Поскольку Tennor владеет миноритарным пакетом акций, «Герте» придется получать вдвое или втрое больше прибыли, в зависимости от конкретных соглашений.

«Инвесторы и даже люди в моей компании спрашивали меня, что это за инвестиции без прибыли, без успеха и без права голоса», — заявил Виндхорст. — «В мире финансов такие инвестиции необычны и даже экзотичны».

Виндхорст все еще предан идее

Пока что клуб находится почти в том же состоянии, в котором он был, когда было достигнуто соглашение с Виндхорстом, вот только чистые трансферные убытки с 2019 года составляют 60 миллионов евро. «Моя цель — подтолкнуть "Герту" к вершине. Если для этого потребуются дополнительные инвестиции, я предоставлю средства — будь то через шесть месяцев, год или два», — сказал Виндхорст.

Несмотря на большие обещания Виндхорста, эта стагнация разочаровала многих болельщиков, когда дело доходит до будущего «Герты». Идея превращения в «клуб большого города» насколько далека, насколько это можно вообразить. Можно утверждать, что «Герта» больше даже не номер один в Берлине, поскольку «Унион» вышел в элитный дивизион в 2019 году и теперь выступает в еврокубках, пусть только и в третьесортной Лиге конференций.

Выход «Униона» в элитный дивизион также подчеркнул разделение самого города. Даже спустя 30 с лишним лет после падения стены Берлин не чувствует себя единым целым. «Герта» базируется глубоко на западе в районе Шарлоттенбург, где живет элита, а «Унион» — в восточном районе Копеник, который пострадал от закрытия фабрик в последние несколько десятилетий. Два клуба находится на расстоянии 32 километров друг от друга, но кажется, что это пропасть шириной в океан. Еще до того, как «Унион» попал в Бундеслигу, «Герта» не рассматривалась как клуб, представляющий весь город.

Виндхорст заверил «Герту», что он по-прежнему привержен партнерству, хотя это сомнительно. В июле и августе он был в США, где искал покупателей на некоторые актив Tennor. Инсайдеры говорят, что его компания может рухнуть, если он не сможет привлечь более 1 миллиарда евро наличными до конца года. Предполагается, что у него есть финансовые обязательства на сумму 2,5 миллиарда евро, в основном на основе кредитных сделок, которые он совершал, путешествуя по миру на своем частном самолете и продавая убедительные истории финансистам.

Также известен тот факт, что Tennor была вынуждена финансировать ряд проектов, не получив много взамен. Некоторые активы были потихоньку списаны почти за бесценок, но, согласно отчету деловой газеты Manager Magazin, больше всего денег сжигает «Герта». Tennor не получила ни цента прибыли, и в настоящее время стоимость акций намного меньше вложенных 374 миллионов евро.

«Я никогда не сдамся. Никогда. Ни разу в жизни этого не делал», — сказал недавно Виндхорст. Он полон решимости достичь своих целей с клубом «всеми необходимыми средствами».

Болельщикам и руководителям клуба остается только надеяться, что у него будет время выполнить свои обещания. В конце концов, успех или неудача «Герты» связаны с Виндхорстом.