Будущее Кумана в «Барселоне» предрешено

На фоне слухов о грядущей отставке наставника «Барселоны» Рональда Кумана разбираемся, произойдет ли это вскоре, и кто заменит голландца.

Под Куманом шатается кресло

За последние восемь лет «Барселона» проиграла всего три домашних матча Лиги чемпионов, и все эти три поражения достались Рональду Куману. Голландец был свидетелем не просто за поражений на «Камп Ноу» от «Ювентуса», ПСЖ и «Баварии», а разгромов с разницей в три гола. Даже с учетом всех финансовых и спортивных проблем в клубе это явно не считается приемлемым, и именно поэтому на прошлой неделе в правлении каталонского клуба появились призывы уволить тренера.

Следует отметить, что Куман не является креатурой президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Бывшего наставника сборной Нидерландов нанял его предшественник Жосеп Мария Бартомеу, поэтому для нынешнего ведущего функционера «блауграна» было бы логично пригласить кого-то другого.

Агент голландского специалиста Роб Янсен признавался, что Лапорта сказал его клиенту о том, что ему нужно две или три недели, чтобы найти нового кандидата на его место, и если он не сможет его найти, то наставник сможет остаться.

Куман конфликтует с Лапортой

Тем не менее, их отношения остаются холодными, и в последние недели президент и тренер препираются даже в медиа. Кажется очевидным, что Лапорта хотел бы избавиться от Кумана как можно раньше, но есть проблема.

Дело в том, что контракт рулевого каталонцев рассчитан до лета 2022 года, и «Барселоне» придется заплатить остаток деньги по этому соглашению, чтобы его уволить. По данным СМИ, увольнение голландца обойдется примерно в 12 млн евро. Вице-президент «блауграна» Эдуард Ромеу на прошлой неделе заявил, что у клуба есть средства, чтобы уволить Кумана, если это понадобится.

Даже если это правда, и каталонцы смогут позволить себе выплатить оставшиеся деньги по контракту, а также нанять его преемника, кем бы он ни был, в правлении «Камп Ноу» наверняка возникнут колебания. Вероятно, у них больше возможностей для финансового маневра после неожиданного трансфера Антуана Гризманна, но «Барселона» предпочла бы не платить Куману, если есть такой вариант.

Ключевые даты, которые могут решить судьбу Кумана

Даже если лучшим решением для всех будет дождаться конца этого сезона и поискать нового тренера, который стал бы креатурой Лапорты, не исключено, что ситуация может стать невыносимой. С учетом того, что в этом сезоне на трибуны возвращаются болельщики, правление, возможно, придется действовать, если фанаты будут открыто требовать отставки наставника.

Поэтому следует помнить о нескольких ключевых датах, когда судьба тренера может окончательно решиться. 2 октября «Барселона» нанесет визит «Атлетико» в Мадрид, где и против кого она проиграла в прошлой кампании. Новое поражение в дуэли с «Матрасниками» обещает усилить давление на Кумана.

24 октября «Барселона» сразится с «Реалом» в первом в сезоне «Эль Класико». Этот матч пройдет у нее дома, и любое поражение дружине Карло Анчелотти может привести к появлению белых носовых платков в знак протеста. В прошлом тренеров уже увольняли после неудач в «Класико», хотя эти рокировки в середине сезона обычно проводили «Сливочные».

8 декабря «блауграна» завершит групповой этап Лиги чемпионов на выезде против «Баварии». Учитывая, как она проиграла дома, выезд к немецкому гранду обещает сложиться еще сложнее и, в зависимости от того, как пройдут другие матчи, может стоить каталонцам выхода в плей-офф, чего не случалось 18 лет. Тогда Куман может быть уволен еще до прибытия в аэропорт Мюнхена.

Кто может заменить Кумана

Согласно новым сообщениям в медиа, деньги за досрочное расторжение контракта не являются препятствием, как подтверждал и Ромеу, но отсутствие доступных вариантов для замены голландцу остается проблемой.

Во время предвыборной кампании в начале этого года Лапорта, как большой поклонник немецкой тренерской школы, озвучил имега Юлиана Нагельсмана и Ханси Флика, но оба уже работают в «Баварии» и сборной Германии соответственно.

Среди других кандидатов на вакантный пост по-прежнему называется легенда каталонцев Хави, тренирующий катарский «Аль-Садд». Это вариант, который особенно любит бывший шурин Лапорты Алехандро Эчеваррия — влиятельная фигура в каталонском клубе. Упоминается и имя экс-рулевого «Ювентуса» Андреа Пирло, но, похоже, это наименее вероятный вариант для сине-гранатовых.

Между тем, Жорди Кройф, который работает в сотрудничестве со спортивными директорами Матеу Алемани и Рамоном Планесом, выступает за приглашение Роберто Мартинеса, у которого контракт со сборной Бельгии, который истечет сразу после чемпионата мира в 2022 году. Судя по последним данным, «Барселона» готова заплатить 1,8 млн евро компенсации, а сам испанец хочет возглавить команду, поэтому, скорее всего, именно он и заменит Кумана.