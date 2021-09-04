Клубы стали тратить меньше денег на трансферы. Почему и надолго ли?

Мы запомним летнее трансферное окно 2021 года как межсезонье, в котором Лионель Месси и Криштиану Роналду сменили клубы, а Гарри Кейн и Килиан Мбаппе никуда не ушли. И, конечно же, нельзя не отметить финансовые последствия глобальной пандемии.

Общие расходы в топ-пятерке лиг Европы снизились — как по сравнению с прошлым летом, так и по сравнению с 2019 годом, последним трансферным окном перед пандемией.

Это становится очевидным, если посмотреть на данные Transfermarkt, даже с учетом того, что они далеки от совершенства — эти цифры не являются официальными (зачастую данные о сумме трансферов не разглашаются) и часто основываются на информации из СМИ. Но это лучшее, что у нас есть. И этого, безусловно, достаточно, чтобы с высоты птичьего полета определить тенденции.

Например, очевиден факт, что валовые расходы значительно снизились в Серии А (они были на 40% выше в прошлом году и в два раза выше в 2019 году) и в Ла Лиге, где они упали до менее чем 300 миллионов евро, тогда как в 2019 году были в пять раз выше.

Даже расходы АПЛ, которая является олицетворением европейского футбола с финансовой точки зрения, упали с прошлого лета с 1,55 миллиарда евро до 1,35 миллиарда.

Лого АПЛ globallookpress.com

Это валовые расходы, как бы там ни было. Потому что, если, скажем, «Барселона» продает Артура «Ювентусу» за 72 миллиона евро и покупает у туринцев Миралема Пьянича за 60 миллионов евро (да, это действительно произошло в 2020 году), общие расходы двух клубов составят 132 миллиона евро, но в чистом выражении это всего лишь 12 миллионов. Деньги в обращении — это хорошо, но это, очевидно, ведет к двойному или даже тройному учету.

Вместо этого мы можем посмотреть на чистые расходы всех лиг — деньги, поступающие в страну на трансферы и уходящие из нее — и получить немного иную картину.

Например, мы можем увидеть, что клубы АПЛ в чистом виде потратили примерно на 300 миллионов евро меньше, чем годом ранее. В Лиге 1 и Серии А чистые расходы также снизились. У Бундеслиги был положительный трансферный баланс в каждые последние два года, и он увеличивался. Одна лига потратила больше, чем годом ранее — Ла Лига — хотя больше всего тратили не те, кто делает это обычно, а «Атлетико» и «Вильярреал».

Почему клубы были более расточительны год назад, когда пандемии не было видно конца? Если есть что-то, что клубы ненавидят больше чем спад, так это неопределенность, потому что первое можно, по крайней мере, смягчить, а второе делает невозможным планирование.

Возможно, по нескольким причинам. Во-первых, хоть убытки и были понесены в преддверии летнего трансферного окна 2020 года, они достигли максимума только в период 2020-2021 годов. До этого многие клубы вынашивали планы трансферов, давали обещания тренерам и выделяли бюджеты на усиление своих команд.

Да, клубам следовало планировать заранее. Но на самом деле разные клубы по-разному склонны к риску, и не все они подходят под описание «ответственный».

Еще одна причина заключается в том, что клубы, у которых были доступные деньги (как правило, за счет богатых владельцев), решили удвоить ставку и воспользоваться тем, что, по их мнению, было депрессивным рынком. Мы видели это прошлым летом на примере таких команд, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Интер». Этим летом однако два традиционно расточительных клуба («Барселона» и «Интер») были вынуждены сократить свои расходы.

Тот факт, что финансовый фэйр-плей был приостановлен — он вернется, но пока неизвестно, в каком формате — также, вероятно, был способствующим фактором. Мы не знаем, как он будет выглядеть, но трудно представить жесткую позицию в отношении тех клубов, которые выбрали готовность закачивать деньги в систему, особенно в то время, когда футбольная индустрия прогнозирует снижение доходов примерно на 8 миллиардов евро за два года.

Итак, вы можете себе представить, что клубы с богатыми владельцами («Ман Сити», «Челси», «Пари Сен-Жермен») рассчитывают, что их не накажут за бесчинства во время экономического спада.

Кроме того, есть тот простой факт, что многие клубы, по понятным причинам, предпочли быть консервативными, когда дело касалось продления контрактов. Беспрецедентное количество топ-игроков оказалось в ситуации, когда у них остался год по контракту этим летом, что, естественно, снизило их трансферную стоимость.

Многие остались в своих нынешних клубах, а некоторые переехали, но можно с уверенностью сказать, что, например, если бы «Реал» продлил контракт Рафаэля Варана, он бы обошелся «Юнайтед» гораздо дороже, чем 40 миллионов евро (плюс бонусы), которые они в итоге за него заплатили.

Еще один способ взглянуть на все это — посмотреть на количество крупных трансферов. За два трансферных окна, которые были затронуты пандемией, мы увидели четыре трансфера дороже 80 миллионов евро: Кай Хаверц и Ромелу Лукаку в «Челси», Джек Грилиш в «Ман Сити» и Джейдон Санчо в «МЮ» (два клуба с богатыми владельцами и еще один с неизменно глубокими карманами). Летом 2019 года таких трансферов было в два раза больше — восемь.

Джек Грилиш globallookpress.com

Цифры похожи и в других ценовых категориях. Сколько игроков было куплено более чем за 40 миллионов евро? Этим летом 9, прошлым — 15, а в 2019 году — 24. Сколько игроков купили более чем за 30 миллионов? 44 за два последних лета, 43 — за одно лето 2019 года.

Тенденция к снижению количества дорогих игроков, возможно, говорит о том, что клубы также начинают понимать, что, если речь идет о втором эшелоне игроков, нет смысла тратить 50 миллионов, когда парень, за которого можно заплатить 25 миллионов, будет справляться почти столь же хорошо.

Мы все можем согласиться с тем, что был спад. Но то, как именно он проявляется, варьируется от клуба к клубу и от ситуации к ситуации. Один из побочных эффектов может заключаться в том, что даже звездные игроки не так легко добиваются своего, как раньше.

Месси хотел остаться в «Барселоне», но вместо этого перешел в ПСЖ. Кейн хотел присоединиться к «Сити», но был вынужден остаться в «Тоттенхэме». Роналду, возможно, удалось предпринять трансфер из «Ювентуса» в «МЮ», но при этом он потерял в зарплате. Джанлуиджи Доннарумма хотел перейти в «Ювентус» или остаться в «Милане», но в итоге оказался в ПСЖ в качестве запасного, и лишь с небольшим повышением зарплаты по сравнению с тем, что предлагал «Милан».

Возможно, некоторые клубы осознали всю серьезность ситуации только этим летом. Может быть, они поняли, что понятие «сила игрока» в какой-то степени переоценено. Возможно, вместо того, чтобы зацикливаться на одной цели, они стали немного умнее и понимают, что существуют более дешевые альтернативы.

Возобновится ли подача самых дорогих блюд следующим летом? Наверное. А если не следующим летом, то вскоре после этого. Но, возможно, по ходу дела клубам удалось извлечь некоторые уроки.