Топ-5 неудачников трансферной кампании

По итогам закрытия трансферного окна рассказываем, кто сильнее всех пострадал от периода переходов игроков прошедшим летом.

5. Килиан Мбаппе

Очевидно, никто не будет больше разочарован тем, что Килиан Мбаппе не перешел в «Реал», чем создатели фарсового испанского футбольного шоу El Chiringuito. Однако, скорее всего, сейчас этот человек будет изрядно разочарован.

Как на прошлой неделе признал спортивный директор ПСЖ Леонардо, форвард хотел покинуть Париж, и давно известно, что тот жаждет оказаться в «Реале», который он боготворил в детстве. «Сливочные» сделали все возможное, чтобы сделка состоялась, предложив колоссальные 220 миллионов евро за игрока, у которого остался всего год по контракту.

Однако «Пари Сен-Жермен» даже не ответил на предложение мадридцев, в результате чего испанский гранд закипел, и Можно только представить, что чувствует сам Мбаппе. Возможно, у ПСЖ было невероятное трансферное окно, и деньги в значительной степени не имеют значения для их катарских владельцев, но теперь весьма вероятно, что следующим летом клуб потеряет одного из самых ценных футболистов мира абсолютно бесплатно.

4. «Реал»

Эдуардо Камавинга — хорошее подписание за 30 млн евро, а Давид Алаба, перешедший бесплатно, — это хорошо, но минувшее трансферным окно было скорее разочарованием для испанского клуба в целом. «Реалу» пришлось наблюдать, как их оплот обороты в лице Варана и Рамоса переходят в другие клубы, после чего он трижды потерпел неудачу в попытках переманить Килиана Мбаппе.

Француз был готов перейти к мадридцам, и все еще может сделать это бесплатно в следующем году, но данная отсрочка означает, что для «Сливочных» может произойти еще немало негативного. Любому клубу — даже такому укомплектованному, как ПСЖ — нелегко отказаться от 200 млн евро за игрока, который должен уйти бесплатно через год. Французский гранд предпочел охоту за победой в Лиге чемпионов деньгам, и теперь «Реал» вынужден прибегнуть к плану Б.

3. «Арсенал»

Если целью трансферов прошедшего лета было наполнить команду молодыми талантами, «Арсенал» явно переплатил. Если цель состояла в том, чтобы привлечь талантов топ-класса, «Арсеналу» этого не удалось. Бен Уайт — перспективный молодой защитник, но стоит ли он 50 млн фунтов, когда Варан и Упамекано обошлись в около 40 млн евро каждый, а Курт Зума — в 25 млн фунтов?

Аарон Рамсдейл — запасной вратарь, за которого «Канониры» и вовсе заплатили 24 млн фунтов. Мартин Эдегор — хорошее подписание на основе выступлений прошлого сезона, но за него переплатили, с учетом суммы в 35-40 млн евро. Альберт Самби Локонга и Такехиро Томиясу пришли за 20 млн евро каждый, в то время как собственная молодежь, как то Вильям Салиба, Рейсс Нельсон и Эйнсли Мейтленд-Найлз, были взяты в аренду.

«Арсенал» также на удивление полностью избежал большого количества бесплатных трансферов. Трата денег не гарантирует результатов, особенно когда они идут на покупку таланты второго уровня. Лондонцы могут убедиться в этом на собственном опыте в начавшемся сезоне.

2. Гарри Кейн

Гарри Кейн произвел эффект разорвавшейся бомбы перед трансферным окном, заявив, что хочет уйти из «Тоттенхэма». Ожидалось, что клуб получит от 100 до 150 млн фунтов за его трансфер, но этого не произошло.

«Манчестер Сити» был среди претендентов на его подписание, но «Шпоры» не сдвинулись с места. Капитан сборной Англии — один из лучших нападающих в мире, но каким-то образом не сменил команду в трансферное окно. В конце концов, Кейн объявил, что останется в Лондоне на новый сезон с надеждой на переход в следующем году.

1. «Барселона»

Всего два года назад «Барселона» заняла первое место в футбольной лиге Deloitte Money с рекордным годовым доходом в 840,1 милн евро. Теперь же ее задолженность составляет примерно 1,3 млрд евро. Никто не мог предсказать разрушительные последствия пандемии, но наказание за беспомощность столь плохо управляемого клуба было лишь вопросом времени.

На самом деле коронавирус не вызвал проблем у «Барселоны» — он просто разоблачил их. Ее бывший президент Жосеп Бартомеу давно заявлял, что в том, как он руководит клубом, нет ничего плохого. и нет ничего плохого в том, что куда больше, чем 70 процентов расходов каталонцев приходилось на зарплату.

В настоящее время клуб опустошен пандемией, потеряв за бесценок Лионеля Месси — величайшего игрока в истории «блауграна» — из-за того, что не мог позволить себе его оклад, несмотря на то, что тот согласился на половину сократить свою зарплату.

Но даже после этого «Барселона» все равно настолько финансово стеснена, что ей пришлось попросить старожилов еще больше снизить свои оклады, чтобы она могла зарегистрировать летние контракты Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и Эрика Гарсии.

Затем, в крайний срок, клуб позволил Антуану Гризманну вернуться в «Атлетико», положив конец одному из самых бессмысленных и дорогостоящих трансферов в истории футбола. Француза заменил куда менее яркий форвард Люк де Йонг, забивший 10 голов в 69 матчах чемпионата Испании.

Если бы это не было так грустно, это было бы смешно, потому что «Барселона» олицетворяла некую философию. Раньше она были больше, чем клуб. Сейчас «Камп Ноу» — это не более чем разрушающийся памятник финансовой безрассудности.